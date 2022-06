Mezz’ora in Più alle 14,30 su Rai Tre: anticipazioni e ospiti del programma di Lucia Annunziata

globalist

19 Giugno 2022 - 12.04

Preroll

Ucraina e politica italiana. Mezz’ora in Più è un talk show condotto da Lucia Annunziata. Conosciuto inizialmente con il nome In Mezz’ora, si può vedere in diretta streaming e on demand su RaiPlay. I contenuti sono disponibili anche su Rai 3 e, gratuitamente, tramite collegamento alla piattaforma RaiPlay da questa pagina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Gli ospiti

Middle placement Mobile

Il politologo della Johns Hopkins University, Yascha Mounk, il collaboratore del dissidente russo Alexey Navalny Leonid Volkov, l’ex presidente della Camera Luciano Violante e il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Dynamic 1

Inoltre il filosofo Bernard Henry Levy, Tonia Mastrobuoni e Paolo Mieli.