‘Un’ora sola vi vorrei - Booster edition’: stasera la ‘terza dose’ del programma comico di Enrico Brignano

GdS

2 Marzo 2022 - 09.56 Giornale dello Spettacolo

Preroll

‘Un’ora sola vi vorrei’, il programma comico condotto da Enrico Brignano, torna stasera, mercoledì 2 marzo, su Rai 2 alle 21.20. Questo episodio, detto ‘Booster edition’ in un ironico riferimento alla terza dose di vaccino, segue il successo di quest’estate e sarà un appuntamento replica anche il 9 marzo 2022.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In ’Un’ora sola vi vorrei’ in onda stasera vedremo i momenti migliori delle 4 edizioni del programma realizzato da Enrico Brignano sempre in compagnia di Flora Canto, sua compagna anche nella vita. Il pubblico potrà rivedere alcuni ospiti che si sono esibiti insieme al comico romano: dal premio Oscar Nicola Piovani a Nina Zilli, da Stash a Clementino.

Middle placement Mobile

Accanto a Brignano tornano i personaggi dell’attore Alessandro Betti e dell’attrice Marta Zoboli, che daranno voce alle categorie più assurde, ma drammaticamente esistenti, dell’umanità di oggi. E torna il lettone finale con la compagna Flora Canto, un momento cult dove i due commentano i fatti della puntata, e non solo.