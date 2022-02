Controcorrente, stasera: i temi della trasmissione di Veronica Gentili

GdS

23 Febbraio 2022 - 09.03 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Torna ‘Controcorrente’, stasera in onda su Rete 4 alle 21.20: il programma di Veronica Gentili affronterà tanti temi, dai dubbi sulle restrizioni anti Covid, alle violenze che nelle ultime settimane si stanno consumando nelle nostre città.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘Controcorrente’ affronterà i seguenti temi: dai dubbi sulle ultime restrizioni, nelle ore in cui il governo sta pensando di allentarle in vista della primavera, alla preoccupazione per la violenza che nelle ultime settimane si sta consumando nelle strade di alcune delle nostre città.

Middle placement Mobile

La conduttrice Veronica Gentili aprirà, come sempre, tante finestre sulle storie dei protagonisti, con i collegamenti in diretta e i servizi realizzati dalla squadra di inviati del programma.” Controcorrente è disponibile su Mediaset Infinity e, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare la puntata on demand.