Gardini show: strepita, interrompe e perfino il serafico Bersani si irrita

8 Febbraio 2022 - 22.44

Lo avevamo scritto già lo scorso maggio quando le soldatine di Fratelli d’Italia andavano in televisione per contestare le misure anti-Covid e dati (improbabili) alla mano dovevano smentire la scienza ufficiale, un po’ in concorrenza con la no-vax Donato, in quel periodo ancora alla Lega che propagandava soluzioni per combattere il virus smentite dalla scienza ufficiale.

Avevamo detto in quell’occasione: “Imbarazzante Gardini. Ormai viene mandata nelle trasmissioni televisive a fare la guastatrice.

Ad agitarsi, a sparare sentenze, a contestare sic et simpliciter il lockdown e a fare spericolate affermazione scientifiche senza conoscere i dati e senza senza sapere molto delle ricerche di cui parla, se non il titolo.

Insomma una estremista di destra un po’ Meloni e un po’ Santanché, aggressiva, senza mai entrare nel merito delle questioni ma fermandosi agli slogan e con la vocazione a interrompere gli altri citando (chissà quanto a capocchia) ciò che le fa comodo e ignorando del tutto ciò che no le fa comodo”

Parole scritte a maggio ma che possono essere riproposte come copia/incolla sulla performance di questa sera di Elisabetta Gardini, che con la faccia feroce e un atteggiamento antipatico da far concorrenza a Berlusconi quando insultava Rosy Bindi.

Oggi come ieri la Gardini ha interrotto tutto e tutti, ha accusato tutto e tutti ed è stata perfino rimbrottata da Augusto Minzolini (il direttore del Giornale di Berlusconi, ndr) visto che non faceva parlare nemmeno lui.

Cosa volesse la Gardini non si è capito. Si sono percepite due frasette: “Abbiamo lasciato il proporzionale nel 1994 e ora lo volete perché non attraete più il voto di una maggioranza che vi porti al governo. Io invece credo che dovremmo andare verso il presidenzialismo”. E ancora: ” “Voi pensate di creare qualcosa con quelli del M5s che non sono riusciti a nulla? ma figurarsi se possono pensare con voi di creare una nuova piattaforma per la trasformazione dell’economia!”, rischiano di far perdere la pazienza anche al serafico Bersani.

Che altro dire? Si vede che dalle parti di Fratelli d’Italia gli strepiti e l’aggressiva arroganza è ritenuta utile alla causa dell’estrema destra.

Ma forse certi spettacoli sono utili anche altrove: a vedere Elisabetta Gardini, Giorgia Meloni, Daniela Santanché, i simpaticissimi Bolsonaro e Trump, il giulivo Orban e l’illuminato Bannon uno qualche domanda se la potrebbe fare.