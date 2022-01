Ma davvero Pupo è stato 'bandito' dall'Ucraina?

globalist

27 Gennaio 2022

Preroll

Negli ultimi giorni Enzo Ghinazzi, conosciuto come Pupo, ha scritto sulle sue pagine social che l’Ucraina lo avrebbe posto nella lista nera di persone indesiderate nel Paese. Di seguito il testo del post:

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il ministero degli Esteri italiano mi ha recentemente ed ufficialmente informato che il governo dell’Ucraina mi ha inserito nella lista nera, quella degli indesiderati, dei ‘criminali’. In pratica, se mi presento alla loro frontiera, rischio di essere arrestato. Tutto questo perché, l’anno scorso, ho partecipato al Festival russo della canzone di guerra a Jalta, in Crimea. Peccato! Io comunque non mi fermerò. Continuerò a portare la mia musica in giro per il mondo. Dalla Russia all’Austria e ovunque mi sarà data la libertà di cantante le mie innocue canzoni. Per questo, il prossimo aprile, tornerò di nuovo in Crimea. Lo farò con convinzione e senza nessun timore”.

Middle placement Mobile

Il motivo dietro il bando sarebbe appunto la partecipazione di Pupo, in qualità di giudice, al Road To Yalta Festival, organizzato dalla Humanitarian World Foundation e incentrato sulle canzoni russe sulla Seconda Guerra Mondiale per “rafforzare la vera immagine del soldato-liberatore”. Di fondo quindi ci sarebbe la crescente tensione con la Russia.

Dynamic 1

Non sarebbe la prima volta che succede: stessa sorte è toccata anche ad altri due cantanti italiani, Al Bano Carrisi e Totò Cutugno.

Ma come riporta bufale.net, al momento non ci sarebbero riscontri di questo bando: per il momento, non esistono comunicati della Farnesina sulla questione, né sui canali istituzionali del Governo ucraino. Bufale.net riporta anche il link dove è possibile consultare la ‘lista nera’ e il nome di Pupo non compare. La lista è comunque aggiornata al 4 novembre 2021, quindi si può lasciare al cantante il beneficio del dubbio.