Mietta: "Non sono no-vax, ho solo paura del vaccino ma mi vaccinerò"

globalist

8 Gennaio 2022

Preroll

Mietta è stata al centro delle polemiche con l’accusa di essere no-vax.

Ma davvero la cantante di fronte alla pandemia di Covid ha queste convinzioni?

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico. Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto”.

Middle placement Mobile

A parlare così è stata Mietta che ha svelato il motivo per il quale ha deciso finora di non vaccinarsi anche dopo aver preso il Covid. Contagio emerso durante la sua recente partecipazione a ‘Ballando con le stelle’ su Rai1 Mietta dice che farà il vaccino: “Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione. Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una No vax”.

Dynamic 1

E infine, sul fatto se vaccinerà anche suo figlio di 11 anni, Mietta risponde: “Questa è una domanda un po’ difficile. Non lo so, in questo momento non saprei cosa rispondere”.