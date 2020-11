Per lo spot sul decreto ristori la Regione Lombardia non ha trovato di meglio del negazionista Massimo Boldi

Sono "lombardo" da 60 anni ma mai mi sarei immaginato di vergognarmi così tanto.@RegLombardia facciamo, o meglio fate, schifo.

Se avete un minimo di senso del "decoro" ritirate questo abominio. https://t.co/zh02JaKn18

— Tripposauro [Enrico] (@tripposauro) November 21, 2020



Boldi è sempre stato il peggio del peggio della Lombardia, assieme ai suoi acoliti comici, lo Sgovernatore della Lombardia, il milliardario ridemens e il baciasalame Salvini.

— Patrick Henrard (@walden58) November 21, 2020



Uno dei principi base è quello di non toccarsi il naso e per spiegarlo fai uno spot con Boldi che si scaccola. Noi non lo sappiamo, ma di questo sodalizio comico si parlerà per millenni. pic.twitter.com/1zdsrRJzmO

— Loris Giordano (@danoris2110) November 21, 2020



Ridicolo, sciatto, osceno, di una bassezza unica. Il perché ce lo chiediamo in tanti. Non mi stupirei se ne arrivasse pure uno con Montesano. #Lombardia #boldi https://t.co/QpvZm8XUAb

— francesco ricci (@FraRicci_) November 21, 2020

Massimo Boldi, a quanto sembra, ci ha ripensato: lui che dalla sua pagina Facebook scriveva che "i potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill”, ora è stato scelto dalla Regione Lombardia per uno spot che sponsorizza ulteriori fondi per le categorie escluse dal Decreto Ristori.L'attore, che si rivolge ai cittadini chiamandoli 'cipollini lombardi', riprende una battuta dal film 'Eccezziunale Veramente' ("lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so") con tanto di ammiccamenti e gesti che hanno reso famoso il Cipollino nazionale.Ma su twitter è scoppiata la polemica, tanto più perché in molti ricordano le posizioni 'negazionsite' dell'attore: