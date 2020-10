Di Caprio rende onore a Fauci: "Lavora per farci superare la più devastante pandemia in un secolo"

Trump lo insulta. Molti altri lo applaudono. La differenza tra nemici della scienza che pensano solo ai soldi e le persone che si impegnano per un paese migliore."Mentre il Covid fa restare la maggioranza di noi a casa in questi giorni, gente come Dr Anthony Fauci va al lavoro ogni giorno con un obiettivo: vedere la nostra nazione superare la più devastante pandemia in un secolo".E' questo il messaggio di Leonardo DiCaprio per onorare il virologo italoamericano a cui domani il Niaf conferirà il Leonardo da Vinci Award for Leadership in Health and Science durante il Gala virtuale con cui la Fondazione nazionale degli italoamericani celebrerà il suo 45esimo anniversario."Sono felice che Niaf stia onorando il suo impegno di una vita al servizio del bene pubblico, siamo fortunati di avere la leadership del Dr Fauci e la sua guida in questi tempi così difficili", ha aggiunto l'attore che è uno dei "friedns of Dr Fauci", star di Hollywood, nel mondo della musica, del teatro e della televisione che interverranno al Gala virtuale, tra i quali Al Pacino, Alan Alda, Andrea Bocelli, Anjelica Huston, Bono, Francis Ford Coppola, Isabella Rossellini, Joe Mantegna, John Turturro, Marisa Tomei, Martin Scorsese, Michael Douglas, Robert De Niro.