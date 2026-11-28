Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

28 Novembre 2026 - 15.12

ATF

Quando si dice attento al fuoco amico. Quello che può impallinarti e trasformare una vittoria in una disfatta. Di questo scrive su Haaretz Yossi Verter, analista politico tra i più apprezzati in Israele.

Chi sia l’artefice del fuoco amico e chi il destinatario, è chiaro già dal titolo del report: Bennett è il principale ostacolo alla formazione di un governo guidato da Eisenkot

Argomenta Verter: “Benjamin Netanyahu non dimenticherà mai mercoledì, il giorno in cui, nel giro di poche ore, il ministro dell’ironia gli ha portato sia la notizia peggiore che quella migliore.

Cominciamo con la brutta notizia. In un’intervista alle 7 del mattino alla radio Kan Reshet Bet, Avigdor Lieberman ha lasciato intendere che fosse imminente una svolta nei tentativi di formare un nuovo governo. «Mercoledì prossimo potremo insediare un governo con una chiara maggioranza ebraica», ha affermato il presidente di Yisrael Beiteinu.

Netanyahu ha capito ciò che tutti avevano capito, ovvero che Lieberman aveva rinunciato al suo ultimatum per un «governo da 61» su 120 seggi della Knesset. Stava scendendo dall’ennesimo albero nel boschetto delle promesse.

Sarebbe stato un atterraggio morbido, ammortizzato dal fatto che avrebbe ottenuto due incarichi ministeriali chiave: la difesa per sé stesso (nessuna sorpresa) e la giustizia (una grande sorpresa) per il suo compagno di partito Oded Forer. I suoi colleghi del blocco dell’opposizione erano sbalorditi dal fatto che anche il Ministero della Giustizia sarebbe andato a un partito con soli sette seggi alla Knesset.

Nell’intervista, il giorno dopo la firma dell’accordo di coalizione con il partito Yashar di Gadi Eisenkot, Lieberman stava inviando un messaggio al primo ministro ad interim, ai capi della difesa e, presumibilmente, anche alla Casa Bianca e al Pentagono: attaccare l’Iran in questo momento sarebbe «un’azione palesemente illegale». Una mossa del genere rappresenterebbe l’ennesimo tentativo di annullare di fatto i risultati elettorali, indurre l’Iran a commettere un errore di valutazione fatale e trascinare il capo dell’esercito nella politica.

«A loro non importa sacrificare centinaia di persone: l’importante è restare al potere», ha tuonato Lieberman. «Non mi sorprenderebbe se il primo ministro stesse impiegando lo Shin Bet, il Mossad e altre agenzie contro i leader del blocco del cambiamento per sorvegliarli e raccogliere informazioni volte a delegittimarli.

“Le informazioni di intelligence che abbiamo visto [sull’Iran] sono gravi. Ma non è urgente agire contro l’Iran. La loro brama di potere sta influenzando il loro giudizio”, ha affermato, riferendosi al primo ministro e al ministro della Difesa. «Il buon senso non è il loro punto di forza: hanno completamente perso la testa.»

Dicendo questo, Lieberman sta sostanzialmente concedendo loro il perdono. La follia esenta dalla responsabilità penale, forse persino da quella pubblica. Ma Netanyahu e il suo clownesco ministro della Difesa Israel Katz, che ha dato il suo contributo al bellicismo durante la conferenza stampa di questa settimana per i giornalisti militari, non sono pazzi. Con attenta deliberazione, hanno cercato, alla vigilia delle elezioni (e anche alla vigilia delle primarie del Likud) e da allora in poi, di provocare l’Iran affinché attaccasse Israele allo scopo di ostacolare gli sforzi di Eisenkot per formare un governo.

Quando Lieberman, che tra una settimana potrebbe ritrovarsi nell’ufficio del ministro della Difesa, parla in questo modo, il capo di Stato Maggiore e l’aeronautica militare stanno ascoltando. Ma il messaggio non è rivolto solo a loro, bensì al leader del partito Together, Naftali Bennett, che continua a insistere – in un modo che è sconcertante se non addirittura sospetto – nel perseguire i colloqui per un governo di unità nazionale.

Torneremo su Bennett, che giovedì ha annullato un incontro con Eisenkot perché l’ex capo delle IDF presumibilmente non gli avrebbe presentato un piano per la coscrizione degli ultraortodossi. Le crisi sono un rituale abituale durante i negoziati di coalizione, ma in Israele i negoziati non sono mai stati condotti in circostanze simili.

Supponiamo che si raggiunga un accordo e che Netanyahu accetti di ricoprire la carica di primo ministro nella seconda metà del mandato del governo in base a un accordo di rotazione. Ciò consentirebbe di guadagnare tempo fino alle prossime elezioni – proprio il pericolo contro cui Lieberman ha giustamente messo in guardia mercoledì.

Il nucleo centrale del blocco di Eisenkot conterebbe 24 o 25 membri della Knesset, poiché almeno due deputati si rifiuterebbero di entrare a far parte di un governo di unità nazionale. Dei 12 deputati di «Together», anche cinque dell’ala «Yesh Atid» di Yair Lapid resterebbero fuori. Non è nemmeno certo che i sette deputati alleati con Bennett si unirebbero.

D’altra parte, Netanyahu avrebbe almeno 46 membri della Knesset dalla sua parte, supponendo che Otzma Yehudit di Itamar Ben-Gvir sia escluso. Netanyahu e i suoi alleati si metterebbero subito al lavoro per far cadere il governo il prima possibile. A un certo punto, dichiarerebbe che Eisenkot non intende affrontare la minaccia iraniana o che intende ritirarsi dalle zone di sicurezza nel nord e nel sud, oppure che intende formare uno Stato palestinese e aderire al Consiglio della Shura del Movimento Islamico.

Un governo di unità nazionale non servirebbe a nulla e non offre alcuna prospettiva. Esisterebbe al solo scopo di mantenere Netanyahu – l’uomo responsabile del catastrofico fallimento del 7 ottobre e del terrore ebraico – al suo posto fino a quando non potrà essere eletto presidente o raggiungerà l’età di 120 anni.

La frase coniata da Ehud Barak nel 1998, quando Netanyahu cercò di coinvolgerlo nel suo governo poco prima del suo crollo, non è mai stata più pertinente o urgente: «Bibi va abbattuto, non salvato».

La buona notizia che Netanyahu ha ricevuto mercoledì è arrivata dal Tribunale distrettuale di Gerusalemme, quando i tre giudici hanno consegnato un messaggio al procuratore generale in quella che è stata a tutti gli effetti una ripugnante umiliazione pubblica orchestrata contro di lei. È stato un regalo gigantesco all’imputato n. 1, consegnato dopo anni di tattiche dilatorie e di stallo da parte di Netanyahu e facilitato dalla vergognosa incapacità dei giudici, che hanno di fatto consegnato il controllo del processo per corruzione all’insolente avvocato difensore, Amit Hadad.

Netanyahu non ha avuto altra scelta che rilasciare una dichiarazione in cui si dipingeva come una vittima. Persino Alfred Dreyfus, dopo la sua assoluzione, è sicuramente apparso meno afflitto di quanto lo fosse Netanyahu. Come al solito, il primo ministro ha esagerato. Ha incitato la gente e ha diffamato la Procura dello Stato e gli investigatori della polizia.

Si è lamentato di un boicottaggio politico di lunga data contro di lui, che non è mai esistito. (Ricordiamo che Benny Gantz ed Eisenkot si sono uniti a lui nel gabinetto di guerra dopo il 7 ottobre.) Anche Lapid era pronto a farlo, a condizione che Ben-Gvir non fosse nel governo. Nel 2021, Bennett voleva far parte del gabinetto di Netanyahu. Dopo le elezioni del 2022, Netanyahu non ha mai contattato il partito di Gantz per offrirgli di entrare nel suo governo. C’era chi si aspettava e sperava in un’offerta del genere.

La mancanza di autoconsapevolezza di Netanyahu è sfociata nel regno della satira. Ha affermato che i miliardi spesi per le indagini e il processo avrebbero potuto essere destinati alla ricostruzione del nord e del sud. Tale affermazione è arrivata il giorno dopo che le due regioni avevano appreso che i bilanci di Tnufa e Tekuma, le due agenzie per la ricostruzione del nord e del sud, subivano un ulteriore taglio di 300 milioni di shekel (90 milioni di dollari). I programmi di aiuto saranno cancellati e i finanziamenti per la sanità e l’agricoltura già approvati non saranno erogati. Questo taglio si aggiunge alle precedenti riduzioni dei bilanci di entrambe le amministrazioni.

Ora, a quanto pare, la colpa è anche delle indagini sui casi di corruzione e dei lunghi procedimenti processuali.

Dopo aver concluso la sua campagna diffamatoria – attribuendo al sistema giudiziario motivazioni sinistre che il collegio dei giudici non aveva nemmeno accennato – ha annunciato, con toni melliflui, di voler tendere una «mano di riconciliazione». Ma il giorno stesso, il partito del «pacificatore nazionale» ha presentato un ricorso infondato contro lo svolgimento delle elezioni in 120 località arabe – parte della sua campagna razzista volta a privare del diritto di voto un quinto dei cittadini israeliani.

Il giorno prima, in un video allarmistico e provocatorio, Netanyahu aveva bollato il nascente governo del cambiamento come «governo israelo-palestinese» e aveva accusato i partiti arabi di voler distruggere lo Stato di Israele. Ha insistito sul fatto che i suoi avvertimenti riguardo a una minaccia esistenziale per il Paese non fossero mera propaganda politica.

Non è certo la prima volta che Netanyahu ricorre a tale retorica, e questo di per sé la dice lunga. Un uomo onesto non ha bisogno di continuare a insistere sul fatto che non sta mentendo.

Mi è venuto in mente il famoso discorso di Richard Nixon al culmine dello scandalo Watergate. Il 17 novembre 1973, il presidente degli Stati Uniti tenne una conferenza stampa e dichiarò: «Non sono un imbroglione». Meno di un anno dopo, si dimise piuttosto che affrontare l’impeachment.

Eisenkot, Lieberman e persino il leader dei Democratici Yair Golan, che giovedì ha firmato un accordo di coalizione con Yashar, vorrebbero insediare un governo mercoledì, quattro giorni prima della scadenza del mandato di 28 giorni di Eisenkot, senza alcuna necessità di proroga.

Una maggioranza ebraica può essere raggiunta sia con il sostegno attivo che con l’astensione di United Torah Judaism. La Lista Araba Unita di Mansour Abbas potrebbe entrare a far parte della coalizione oppure fornirle inizialmente una rete di sicurezza parlamentare, per poi unirsi in una fase successiva. Non ci sarebbe bisogno della Lista Comune degli altri partiti arabi. Anzi, i leader del blocco potrebbero essere piuttosto contenti se i propri deputati organizzassero un piccolo ritiro da qualche parte nel nord e si tenessero alla larga dalla Knesset il giorno dell’insediamento.

Lieberman ha abbandonato la sua assurda opposizione a «un governo che si basi sull’astensione dei partiti arabi». Secondo la sua peculiare logica, se tutti gli 11 parlamentari della Lista Unita fossero improvvisamente ricoverati in ospedale per intossicazione alimentare, i leader del blocco dovrebbero tirarli fuori dai letti di malattia e trascinarli alla Knesset per votare contro il nuovo governo.

Ciò lascia Bennett come principale ostacolo alla formazione di un governo di cambiamento urgentemente necessario.

Il giorno dopo aver appreso che i portafogli della difesa e della giustizia, a cui aveva puntato, sarebbero andati a Lieberman (che è stato abbastanza saggio da essere il primo a firmare un patto di coalizione), Bennett ha affermato che un governo di unità nazionale rimane la migliore alternativa. «La candela brucia ancora», ha detto, aggiungendo che non avrebbe permesso a Netanyahu di sfruttare i negoziati per far scadere i 24 giorni rimasti a Eisenkot per formare un governo.

Tale periodo include una proroga di 14 giorni che il presidente potrebbe concedere, ma trascinare il processo così a lungo sarebbe a dir poco una follia.

La scelta delle parole di Bennett è interessante: mentre fa scorrere il tempo, Netanyahu sta di fatto dando fuoco al Paese – o, come minimo, lasciandolo esposto a centinaia di missili balistici provenienti dall’Iran. Non potrebbe essere più chiaro.

All’improvviso, Netanyahu convoca una riunione del suo gabinetto ristretto per la sicurezza. Bennett non capisce dove si sta andando a finire? Tutti i segnali di allarme lampeggiano. È pronto ad assumersi la responsabilità di ostacolare la formazione di un governo la prossima settimana, un governo di emergenza e di salvezza in ogni senso del termine?

Se lo farà, servirà gli interessi di Netanyahu, Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. Il suo partner, Lapid, sta al gioco, ma se Bennett non cambia rapidamente rotta, Lapid potrebbe essere costretto ad agire.

Netanyahu, nel frattempo, è al lavoro per fomentare un’isteria sulla sicurezza tale da costringere i suoi rivali a commettere errori. E le figure politiche e mediatiche stanno esortando il «blocco del cambiamento» ad agire rapidamente, prima che scoppi un conflitto militare, sia con l’Iran, sia in Cisgiordania, o in entrambi i casi, con il potenziale coinvolgimento anche del Libano.

Allo stesso tempo, la destra avverte Bennett che un governo che si affida al sostegno arabo causerà la diserzione di «interi battaglioni» dell’esercito.

E poi c’è il resto del mondo. Gli europei hanno lasciato che le fiamme delle sanzioni si spegnessero in attesa di un nuovo governo. Due settimane fa, una delegazione di alti funzionari dell’Unione Europea ha visitato Israele, incontrando politici e altre personalità. «Quando ho sentito cosa hanno in serbo per noi, sono rimasto sbalordito», mi ha detto una fonte presente a uno degli incontri.

La differenza si farà sentire nel momento stesso in cui Eisenkot entrerà nell’Ufficio del Primo Ministro, Lieberman assumerà la guida del Ministero della Difesa e Lapid quella del Ministero degli Esteri.

Il 3 gennaio presterà giuramento il nuovo Congresso degli Stati Uniti. «Se Netanyahu sarà ancora primo ministro, Israele è finito», ha affermato una fonte vicina a Eisenkot che sa bene di cosa sta parlando. «Una valanga di sanzioni si abbatterà su di noi».

La posizione di Israele negli Stati Uniti si sta deteriorando rapidamente. Jared Kushner, genero e consigliere del presidente, considerato un grande amico di Israele, ha avvertito pochi giorni fa che Israele sta per diventare un «paria globale» se non cambierà la sua politica su Gaza. Più recentemente, ha aggiunto che Israele «deve uscire dalla costante mentalità da guerra e concentrarsi sulla diplomazia economica». (Dovrebbe, ma cosa si può fare con un governo e un primo ministro per i quali lo stato di guerra equivale alla sopravvivenza politica?)

Non è un caso che Kushner abbia scelto di rilasciare le sue dichiarazioni nel bel mezzo dei negoziati di coalizione. Prima di allora, ricordiamo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva parlato della «grande avversione» verso Israele come motivo chiave del pessimo risultato ottenuto dai repubblicani nelle elezioni di medio termine. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha chiesto di «cambiare il nostro rapporto con Israele».

Netanyahu è perfettamente consapevole della situazione. Ma non solo non ha fatto nulla per affrontarla, ma sta anche irrigidendo la propria posizione. Leader vituperato, odiato in gran parte del mondo, è in preda a una frenesia di vendetta distruttiva e disperazione politica.

Si può paragonare ciò che sta accadendo oggi ai nove mesi precedenti il 7 ottobre. Allora, Netanyahu era stato ripetutamente avvertito dai capi della difesa, tramite lettere, valutazioni dei servizi segreti, discussioni e incontri faccia a faccia, riguardo all’erosione della deterrenza di Israele, all’escalation delle tensioni e al rischio di una guerra regionale.

Proprio come fece allora, Netanyahu sta ora respingendo o ignorando gli avvertimenti della comunità internazionale. Non è disposto a compiere nemmeno i passi più elementari per rispondere alle preoccupazioni della comunità internazionale, né reintroducendo la detenzione amministrativa – ovvero la detenzione senza processo – per i terroristi ebrei, né segnalando la volontà di attuare il piano in 20 punti di Trump per Gaza. Niente.

Netanyahu sta conducendo Israele verso un 7 ottobre diplomatico che si trasformerà rapidamente in un 7 ottobre economico e da lì rapidamente in un secondo 7 ottobre militare, forse ancora più grave. Quando Israele non avrà più i fondi per produrre armi e munizioni e si troverà di fronte a un boicottaggio delle forniture di armi da parte delle nazioni del mondo, compresi gli Stati Uniti, i nostri nemici non esiteranno ad attaccare – questa volta, in modo coordinato.

Quando Ariel Sharon voleva segnalare al suo popolo di adottare una linea dura nei confronti dei suoi avversari politici, ricordava loro gli «arabi di Lod e Ramle». Loro capivano.

Nel luglio 1948, durante la Guerra d’Indipendenza, l’esercito entrò a Lod e Ramle, città controllate dagli arabi. Secondo un aneddoto che Sharon amava raccontare, i notabili di entrambe le città si misero in fila e attesero con tensione l’arrivo degli ufficiali israeliani. Quando questi giunsero, i notabili chiesero loro con ansia: «Cosa ne farete di noi?».

Il deputato del Likud Almog Cohen fuori da una riunione della commissione della Knesset mercoledì. Fa sembrare Itamar Ben-Gvir un membro della Camera dei Lord. Crediti: Itay Cohen

«Non preoccupatevi», disse uno degli ufficiali. «Vi tratteremo esattamente come voi avreste trattato noi». I notabili iniziarono a piangere e caddero in ginocchio.

Questo è ciò che sta accadendo ora nelle commissioni della Knesset sotto il controllo del blocco di Eisenkot. I membri della coalizione uscente stanno assaggiando la loro stessa medicina.

Un esempio è la commissione che sta deliberando sull’abrogazione della legge sui media del ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi e di Galit Distel Atbaryan, che è, anche secondo il parere dei parlamentari del Likud, il prodotto più viziato e contorto mai uscito dalla Knesset.

Presieduta da Merav Ben Ari di Together, la commissione si è riunita questa settimana e ha trovato nell’aula della commissione diverse persone affette da traumi legati al conflitto. Stavano gridando, ma una volta che l’hanno vista, si sono calmati e se ne sono andati – si sono ricordati di quanto lei li abbia aiutati.

Ben Ari non capiva perché fossero venuti finché non ha appreso che i parlamentari di Otzma Yehudit e del Likud li avevano mandati per inveire contro i deputati arabi presenti alla riunione. I parlamentari di estrema destra avevano creato un gruppo WhatsApp per coordinare l’operazione.

Il più chiassoso e aggressivo di loro era Almog Cohen del Likud, che fa sembrare Ben-Gvir un membro della Camera dei Lord. Cohen si è scagliato contro Ben Ari con invettive e parolacce. «Sostenitrice del terrorismo», ha urlato, «hai venduto i nostri figli a Hamas».

Lei lo ha fatto allontanare dalla sala, ma lui è rimasto fuori dalla porta e ogni volta che qualcuno la apriva, infilava la testa dentro e ripeteva la sua solita tiritera da «sostenitrice del terrorismo». «Ha qualcosa che non va», ha sussurrato un parlamentare del Likud a Ben Ari.

Quando Ben Ari se ne andò (a quel punto aveva fatto allontanare anche Karhi e altri deputati, che interrompevano costantemente le deliberazioni), Cohen le corse incontro e le puntò il telefono in faccia mentre urlava la sua invettiva preferita. Il suo assistente spinse quello di lei, facendolo cadere a terra. Furono chiamate le guardie della Knesset.

Questa settimana ho parlato con Nadav Wiersch, il responsabile del gruppo Combat Diamonds Forum, che sostiene i soldati affetti da disturbo da stress post-traumatico. «La mia organizzazione non ha alcun legame con questa vicenda. Collaboriamo con tutti i partiti politici per soddisfare le esigenze dei soldati in prima linea che affrontano traumi», ha affermato.

«Stanno cercando di trasformarci in loro strumenti. Prendono persone in cattive condizioni – alcune delle quali mentalmente esauste – e le usano come pedine contro una persona o l’altra».

Wiersch è stato aggiunto al gruppo WhatsApp a sua insaputa e senza il suo consenso. Era fuori di sé. «La cosa mi ha rattristato», ha detto”, conclude Verter.

Più chiaro di così….