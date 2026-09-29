Netanyahu, un mentitore seriale che può rivincere le elezioni: il suicidio di Israele

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

29 Settembre 2026 - 18.02

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Un criminale mentitore seriale. L’uomo che pur potendo non ha fatto nulla per evitare il 7 ottobre o quantomeno per limitarne la portata devastante. Non c’è giorno che non escano nuove rivelazioni sul comportamento tenuto da Benjamin Netanyahu nelle settimane precedenti il sanguinario attacco di Hamas. Un comportamento irresponsabile, da chiarire se per dolo o per incapacità. Chi conosce bene la storia politica e personale di “Bibi”, propende per il dolo.

Con una meritoria insistenza, Haaretz, – assieme al magazine +972, trincea avanzata del giornalismo indipendente israeliano, e per questo inviso alla destra fascista di Netanyahu e Ben-Gvir – continua a sfornare scoop su una vicenda che, in uno stato di diritto, dovrebbe portare all’incriminazione del primo ministro per alto tradimento.

Di questo scrivono due delle firme più autorevoli del quotidiano progressista di Tel Aviv: Jonathan Lis e Jack Khoury.

Così Lis: “L’Ufficio del Primo Ministro israeliano ha dichiarato lunedì che lo Shin Bet ha presentato una denuncia alla censura militare israeliana in merito al servizio di Channel 12 sul primo ministro Benjamin Netanyahu e sua moglie, Sara Netanyahu, in visita negli Emirati Arabi Uniti domenica prima di tornare in Israele, sostenendo che il servizio mettesse a rischio la loro vita.

L’Ufficio ha citato una valutazione del Mossad che definiva la divulgazione una grave minaccia alla sicurezza del primo ministro e della delegazione. Channel 12 è stato il primo a dare notizia della visita.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è recato domenica negli Emirati Arabi Uniti e ha incontrato il presidente del Paese, Mohamed bin Zayed, sulla scia delle ripercussioni dell’inchiesta di Haaretz, secondo la quale il leader emiratino avrebbe avvertito Netanyahu, alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023, che Hamas stava pianificando un attacco. Fonti vicine all’alto funzionario di Fatah Mohammed Dahlan, che risiede negli Emirati Arabi Uniti, hanno riferito a Haaretz che Netanyahu e lo sceicco Mohamed si sono incontrati all’aeroporto.

Secondo le fonti, Netanyahu avrebbe chiesto al presidente degli Emirati di smentire le notizie relative alla loro conversazione telefonica e qualsiasi dettaglio riguardante gli eventi del 7 ottobre che potesse metterlo in imbarazzo. Netanyahu gli avrebbe inoltre chiesto quello che le fonti hanno descritto come «sostegno morale».

Secondo un’inchiesta di Haaretz pubblicata all’inizio di questo mese, il presidente degli Emirati Arabi Uniti ha chiamato Netanyahu circa una settimana e mezzo prima del 7 ottobre e ha parlato con lui per 45 minuti.

Ha avvertito esplicitamente Netanyahu che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un’operazione di grande portata contro Israele. Lo sceicco Mohamed ha espresso preoccupazione per il fatto che un’operazione del genere avrebbe portato a uno spargimento di sangue e destabilizzato la regione, minacciando gli Accordi di Abramo, e ha esortato Netanyahu a prendere sul serio l’avvertimento.

Sabato, due fonti, tra cui una persona che ha parlato direttamente con bin Zayed, hanno confermato al New York Times che il leader degli Emirati Arabi Uniti aveva avvertito Netanyahu di un ‘attacco di grande portata’ da parte di Hamas poco prima del 7 ottobre.

Gli avvertimenti di Netanyahu prima del 7 ottobre

Avvertimento degli Emirati Arabi Uniti: Come riportato inizialmente da Haaretz e successivamente confermato dal New York Times, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed aveva avvertito Netanyahu circa 10 giorni prima del 7 ottobre che Hamas stava pianificando un attacco su larga scala e lo aveva esortato a prenderlo sul serio.

Come riportato inizialmente da Haaretz e successivamente confermato dal New York Times, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed aveva avvertito Netanyahu circa 10 giorni prima del 7 ottobre che Hamas stava pianificando un attacco su larga scala e lo aveva esortato a prenderlo sul serio. Primo avvertimento egiziano: Come riportato per la prima volta da The Atlantic, il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel si è recato in segreto in Israele il 26 settembre 2023, avvertendo che Hamas sembrava stia preparando un attacco di grande portata.

Come riportato per la prima volta da The Atlantic, il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel si è recato in segreto in Israele il 26 settembre 2023, avvertendo che Hamas sembrava stia preparando un attacco di grande portata. Ulteriori avvertimenti egiziani: Secondo quanto riportato da Yedioth Ahronoth e dal Wall Street Journal, Kamel ha chiamato Netanyahu alcuni giorni prima del 7 ottobre per avvertirlo dei segnali di un attacco imminente da Gaza”.

Incalza Khoury: “Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto domenica al presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed, durante un incontro segreto, di smentire la notizia riportata da Haaretz secondo cui il leader emiratino lo avrebbe avvertito di un imminente attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023, ha riferito una persona informata sui fatti.

La fonte ha confermato la notizia pubblicata domenica da Haaretz sull’argomento. Fonti negli Emirati Arabi Uniti hanno riferito a Haaretz che Netanyahu e bin Zayed si sono incontrati all’aeroporto.

Secondo le fonti, Netanyahu avrebbe chiesto al presidente degli Emirati Arabi Uniti di smentire le notizie relative alla loro conversazione telefonica, nonché i dettagli riguardanti gli eventi che hanno preceduto il 7 ottobre e che potrebbero metterlo in imbarazzo. Ha inoltre chiesto a bin Zayed quello che la fonte ha definito «sostegno morale». Il primo ministro ha avuto un incontro di un’ora con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riferito da due persone informate sul viaggio di Netanyahu, notizia riportata per la prima volta dal canale israeliano Channel 12 News.

La persona che ha descritto la richiesta di Netanyahu ha affermato di avere conoscenza diretta dell’incontro. Sia questa persona che un funzionario regionale informato sull’incontro hanno parlato a condizione di rimanere anonimi, poiché il viaggio era segreto.

Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha rifiutato di commentare le notizie relative all’incontro, ma ha affermato di mantenere «linee di comunicazione aperte e dirette» con Israele e di condividere «tutte le informazioni di intelligence rilevanti». Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’ufficio di Netanyahu.

Secondo l’inchiesta di Haaretz, pubblicata all’inizio di questo mese, il presidente degli Emirati Arabi Uniti ha chiamato Netanyahu circa una settimana e mezzo prima del 7 ottobre e ha parlato con lui per 45 minuti. Ha avvertito esplicitamente Netanyahu che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un’operazione di grande portata contro Israele. Bin Zayed ha espresso preoccupazione per il fatto che tale operazione avrebbe portato a uno spargimento di sangue e destabilizzato la regione, minacciando gli Accordi di Abramo, e ha esortato Netanyahu a prendere sul serio l’avvertimento.

Haaretz ha riferito che bin Zayed è rimasto sorpreso dalla risposta di Netanyahu. Secondo quanto riportato, il primo ministro avrebbe reagito con relativa calma, affermando di ritenere che Hamas stesse pianificando un’azione in Cisgiordania e assicurando al presidente degli Emirati che Israele fosse pronto ad affrontare qualsiasi scenario. Netanyahu non ha informato i vertici delle forze di sicurezza in merito alla conversazione.

Netanyahu ha fermamente smentito la notizia; il suo ufficio ha definito l’inchiesta una «menzogna assoluta», minacciando di citare in giudizio Haaretz e i giornalisti Shlomi Eldar e Ruth Yuval. «Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione e non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua», ha dichiarato il suo ufficio. Haaretz ha risposto affermando di confermare la propria versione dei fatti.

Sabato, due fonti, tra cui una persona che ha parlato direttamente con bin Zayed, hanno confermato al «New York Times» che il leader degli Emirati Arabi Uniti aveva avvertito Netanyahu di un ‘grave attacco” da parte di Hamas poco prima del 7 ottobre.

Una trascrizione di una riunione convocata da Netanyahu con alti funzionari della sicurezza all’inizio di ottobre 2023, ottenuta dai media, indica che egli disse loro che un’operazione militare israeliana a Gaza avrebbe potuto compromettere quelle che riteneva essere prospettive imminenti di instaurazione di relazioni diplomatiche tra l’Arabia Saudita e Israele.

La scorsa settimana, un funzionario degli Emirati Arabi Uniti ha commentato l’articolo di Haaretz, affermando che i capi di Stato non discutono di tali questioni a quel livello, secondo quanto riportato dal sito di notizie degli Emirati The National. Il funzionario non ha negato che i due leader abbiano parlato, né ha smentito direttamente la versione di Haaretz sulla conversazione.

Il Wall Street Journal ha riportato domenica che il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel ha chiamato Netanyahu alcuni giorni prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 per avvertirlo dei segnali di un imminente assalto da Gaza, dopo che due precedenti avvertimenti egiziani erano stati ignorati, citando funzionari di un governo arabo.

La telefonata è stata uno dei numerosi avvertimenti trasmessi ai funzionari israeliani nei mesi precedenti l’attacco. L’ufficio di Netanyahu e i ministeri degli Esteri dell’Egitto e degli Emirati Arabi Uniti non hanno risposto alle richieste di commento del Journal.

Lunedì Netanyahu ha smentito la notizia e ha dichiarato di aver dato istruzioni per intentare una causa per diffamazione. «Nei mesi precedenti il 7 ottobre, il primo ministro Netanyahu non ha incontrato né parlato con Abbas Kamel, all’epoca a capo del Servizio generale di intelligence egiziano, e nessuna fonte dei servizi segreti israeliani ha trasmesso un avvertimento egiziano al primo ministro», ha scritto su X.

Ha aggiunto che «Netanyahu non ha mai incontrato né parlato con il capo dei servizi segreti di un paese straniero senza la presenza delle controparti israeliane». Ha inoltre accusato i media di condurre «una campagna vile e falsa» per attribuire a lui la responsabilità dei fallimenti del 7 ottobre.

Secondo il Journal, l’Egitto aveva avvertito Israele per la prima volta nel giugno 2023 che la situazione a Gaza era instabile e lo aveva esortato a riprendere i negoziati con Hamas. A settembre, Kamel si è recato in Israele e ha avvertito che la situazione a Gaza era disastrosa e avrebbe potuto «esplodere in faccia a tutti», secondo quanto riportato. I funzionari israeliani gli dissero che la situazione era sotto controllo.

Kamel ha poi chiamato Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo che i precedenti avvertimenti non erano riusciti a indurre un cambiamento nella politica israeliana, secondo il Journal. I funzionari egiziani hanno continuato ad avvertire Israele fino a 48 ore prima dell’attacco, secondo l’articolo. Nessuno degli avvertimenti conteneva informazioni specifiche sui tempi o sulla portata dell’assalto pianificato.

L’articolo del Journal è stato pubblicato dopo che sabato The Atlantic aveva riferito che Kamel si era recato segretamente in Israele il 26 settembre 2023, 11 giorni prima dell’attacco, per avvertire i funzionari israeliani che Hamas sembrava prepararsi a un attacco di grande portata. Citando funzionari israeliani, egiziani, arabi, statunitensi ed europei informati sulla visita, The Atlantic ha riferito che Kamel aveva raccomandato concessioni economiche a Hamas per scongiurare uno scontro.

Le notizie relative a un avvertimento egiziano rivolto a Israele risalgono già al 9 ottobre 2023, quando il quotidiano Yedioth Ahronoth riportò che Kamel aveva chiamato Netanyahu alcuni giorni prima del 7 ottobre per avvertirlo di «qualcosa di insolito, un’operazione terrificante» che Hamas stava per lanciare. Secondo l’articolo, Netanyahu disse a Kamel: «A Gaza abbiamo la situazione sotto controllo, abbiamo il comando. Il nostro problema è la Cisgiordania, ed è lì che stiamo anche dirottando le forze», conclude Khoury.

Vale la pena restare sull’ultima citazione di Netanyahu, perché in essa è condensato tutto il peggio del peggiore governo che Israele abbia mai avuto. “A Gaza abbiamo la situazione sotto controllo, abbiamo il comando. Il nostro problema è la Cisgiordania, ed è lì che abbiamo dirottato le forze”.

Non siamo davanti ad una colpevole sottovalutazione- rimozione di ciò che a Gaza stava maturando. C’è molto di più. C’è una scelta strategica di spostare i reparti di élite delle Idf dalla Striscia alla Cisgiordania. Una scelta politica, che ha avuto conseguenze devastanti in termini di morti e di sofferenza. Netanyahu su spinta dei ministri-coloni del suo governo, Ben-Gvir e Smotrich, hanno spostato il meglio dell’esercito dalla difesa dei kibbutz sinistrorsi ai confini della Striscia per supportare l’azione violenta e pogromista dei terroristi ebrei in Cisgiordania, bacino elettorale della destra israeliana.

Hanno sguarnito le difese frontaliere con Gaza, lasciando in balia dei miliziani di Hamas e del Jihad islamico un manipolo di soldatesse della riserva, gli abitanti dei kibbutz, le centinaia di ragazzi e ragazze che partecipavano ad un festival rave.

E pensare che in Italia c’è ancora chi difende il criminale di Tel Aviv e definisce, senza arrossire di vergogna, una” lezione di civiltà” il suo osceno intervento alle Nazioni Unite.