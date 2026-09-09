Un condannato per incitamento al terrorismo e un uomo che ha ucciso un palestinese: ecco la "gang" di Ben-Gvir

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

9 Settembre 2026 - 17.47

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Ben-Gvir e la sua banda. Vediamoli da vicino, grazie ad un dettagliato report, per Haaretz, a firma Josh Breiner e Bar Peleg, dal titolo: Un condannato per incitamento al terrorismo e un uomo che ha ucciso un palestinese: Ecco il team elettorale di Ben-Gvir

Così il report: “Un edificio nella zona industriale della città di Lod, nel centro del Paese. È in quella sede modesta che lo staff elettorale del partito di estrema destra Otzma Yehudit si è riunito nell’ultimo mese in vista delle elezioni generali del 27 ottobre.

Fino a poco tempo fa, il team si riuniva nell’ufficio governativo del leader del partito, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. In ogni caso, Otzma Yehudit, che significa «Potere ebraico», punta a ottenere un numero di seggi alla Knesset a due cifre, in aumento rispetto agli attuali sei.

La lista elettorale di Lod comprende persone con precedenti penali e altre che sono state collegate a indagini, condanne e persino al coinvolgimento in un attacco mortale contro i palestinesi avvenuto tre decenni fa. Il partito dovrebbe concentrarsi sui successi ottenuti durante il mandato quadriennale di Ben-Gvir: la pena di morte per i terroristi, condizioni più severe per i prigionieri palestinesi e la distribuzione di massa di armi da fuoco. Otzma Yehudit sarà inoltre attivo sui social media nel tentativo di raggiungere gli elettori giovani. Secondo recenti sondaggi, il partito dovrebbe ottenere otto o nove seggi.

Di seguito sono riportati i membri chiave dello staff elettorale di Ben-Gvir.

Ze’ev Wolf

L’avvocato Ze’ev Wolf rappresenta Ben-Gvir e il partito nei ricorsi presentati contro di loro presso la Commissione elettorale centrale. Wolf era attivo nel movimento di estrema destra Kahane Chai, che nel 1990 si staccò dal partito Kach fondato da Meir Kahane.

Wolf è stato condannato per omicidio come membro di una cellula composta da quattro adolescenti che nel novembre 1992 compì un attentato al mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme, in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Kahane. Gli adolescenti uccisero un palestinese di 65 anni e ne ferirono altri sette nella Città Vecchia di Gerusalemme.

Wolf, all’epoca sedicenne, fu condannato a dieci anni di carcere. Dopo aver scontato quattro anni e mezzo, fu graziato dal presidente Ezer Weizman, nell’ambito del rilascio di israeliani coinvolti in atti di terrorismo ebraico come «contrappeso» alla liberazione del leader di Hamas Ahmed Yassin.

«Dopo che tanti terroristi sono stati rilasciati, era giunto il momento di liberare anche gli ebrei le cui azioni non erano premeditate, come quelle dei terroristi, ma erano atti di rappresaglia e di dolore in seguito agli attacchi terroristici», ha dichiarato Wolf a Haaretz dopo il suo rilascio. «Mi rendo conto che ciò che ho fatto è stato un atto che non avrebbe dovuto essere commesso e che non deve ripetersi».

In qualità di avvocato, Wolf ha rappresentato esponenti dell’estrema destra sospettati di crimini d’odio, nonché lo stesso Ben-Gvir. Il leader del partito ha a sua volta una lunga fedina penale, che include l’istigazione al razzismo.

Ofer Rosenbaum

L’esperto di comunicazione Ofer Rosenbaum si è unito alla campagna alcuni mesi fa. Fino a un anno fa, Rosenbaum ha lavorato contro il governo come membro della commissione d’inchiesta civile non ufficiale sul massacro del 7 ottobre. Rosenbaum aveva persino intenzione di pubblicare un libro per bambini che attaccasse Ben-Gvir dalla destra, ma ha cambiato schieramento ed è stato nominato responsabile della campagna di Ben-Gvir, insieme alla sua compagna, Shlomit Stoleru.

Nel 2022, Rosenbaum ha dichiarato a TheMarker, il quotidiano economico di Haaretz: «Sono stato assunto per mettere una pistola sul tavolo». Si è vantato di raccogliere informazioni compromettenti sulle persone e ha parlato del suo coinvolgimento nella campagna per impedire l’estradizione di Malka Leifer in Australia, dove l’ex preside era stata condannata per reati sessuali.

Moshe Glassner

Moshe Glassner e Itamar Sassover hanno aperto una società di consulenza circa un anno fa, dopo aver lavorato con Ben-Gvir. Sassover è un ex portavoce del gruppo suprematista ebraico Lehava. Ha prestato servizio nell’Unità del portavoce delle Forze di Difesa di Israele (Idf), ma, come rivelato da Haaretz nel 2023, è rimasto parte del team di Ben-Gvir.

Dopo essere stato fotografato alla Knesset insieme al ministro, Sassover è stato trasferito dall’unità di stampa. Nell’attuale campagna elettorale, secondo quanto riferito, avrebbe lavorato per Gilad Erdan, che venerdì ha ritirato il suo nuovo partito dalla corsa elettorale.

Glassner era un conduttore della stazione radio ultraortodossa Kol Barama e conduceva un programma sul Canale della Knesset. Haaretz ha rivelato che, contemporaneamente, svolgeva anche attività di consulenza per Ben-Gvir e il partito sotto lo pseudonimo di Ofer Cohen.

Glassner ha negato tutto, ma in alcuni messaggi vocali Ben-Gvir ha chiamato per errore Glassner con il suo vero nome. Glassner ha quindi smesso di lavorare nei media ed è rimasto al fianco di Ben-Gvir.

Sarit Philipson

Sarit Philipson, responsabile delle pubbliche relazioni della campagna elettorale, si è ritirata dalla carica di comandante di polizia circa un anno fa. È stata anche portavoce di Yohanan Danino, commissario di polizia dal 2011 al 2015.

Nel 2019, Philipson è stata destituita dal suo incarico presso il Dipartimento del Traffico della polizia a seguito di un’indagine condotta dall’unità del Ministero della Giustizia che indaga sui comportamenti scorretti delle forze dell’ordine. Un insolito rapporto della Commissione per i reclami pubblici contro la Procura dello Stato aveva stabilito che lei avesse ordinato di occultare informazioni sull’inaffidabilità degli autovelox.

Il procedimento penale a suo carico è stato archiviato, ma l’unità del Ministero della Giustizia ha raccomandato un provvedimento disciplinare. Nel gennaio 2025 è stata nuovamente indagata dall’unità con l’accusa di aver falsificato la rendicontazione delle ore di lavoro. Alcuni mesi dopo, il caso è stato archiviato. Ha lasciato la polizia e ha iniziato a lavorare come avvocato.

Meir Swissa

Meir Swissa, un professionista delle pubbliche relazioni e consulente di comunicazione che si definisce «il responsabile della campagna di Ben-Gvir», era molto vicino a Miri Regev del Likud, attualmente ministra dei Trasporti, e l’ha affiancata in diversi dei suoi incarichi. All’altro estremo dello spettro politico, nel decennio precedente, Swissa ha guidato una campagna di Itzik Shmuli del Partito Laburista.

Benzi Gopstein

Benzi Gopstein, capo di Lehava, è stato in passato nel mirino del servizio di sicurezza Shin Bet ed è stato squalificato dalle elezioni della Knesset del 2019 per «spaventose manifestazioni di incitamento sistematico al razzismo contro la comunità araba», secondo quanto affermato dall’Alta Corte di Giustizia. Si assicura di rimanere dietro le quinte, ma è considerato uno dei più stretti collaboratori di Ben-Gvir e una figura chiave nella campagna elettorale.

Haaretz ha rivelato che Gopstein ha fornito consulenza a Ben-Gvir su questioni di sicurezza e nomine nella polizia. È stato condannato per incitamento al terrorismo contro i palestinesi e gli Stati Uniti gli hanno imposto sanzioni, citando le minacce e le violenze di Lehava.

Hanamel Dorfman

Hanamel Dorfman è considerato il braccio destro di Ben-Gvir; fino a poco tempo fa era il suo capo di gabinetto presso il Ministero della Sicurezza Nazionale. In questo ruolo Dorfman era di fatto la persona più potente all’interno della polizia, che una volta ha descritto come «la polizia più antisemita del mondo».

In vista delle elezioni, si è dimesso dalla carica di capo di gabinetto di Ben-Gvir ed è stato inserito al settimo posto nella lista elettorale presentata da Otzma Yehudit per la Knesset, pur rimanendo un membro attivo della squadra di Ben-Gvir.

Dorfman è indagato per aver presumibilmente agito al fine di garantire la nomina di Avishai Moalem, l’ex comandante della polizia della Cisgiordania, a sua volta indagato per aver presumibilmente ignorato informazioni dei servizi segreti su terroristi ebrei presenti in Cisgiordania.

Dorfman è inoltre sospettato di aver collaborato con Moalem per appurare il motivo per cui la polizia si rifiutava di rilasciare licenze di porto d’armi ad attivisti di estrema destra sulla base delle informazioni dello Shin Bet. È inoltre sospettato di aver ordinato all’allora segretario militare di Ben-Gvir di non confiscare l’arma di un colono dopo che questi aveva sparato contro alcuni palestinesi che avevano lanciato pietre contro il suo veicolo in Cisgiordania. È sospettato di corruzione e abuso di fiducia.

Dorfman era stato precedentemente indicato come obiettivo dalla Divisione ebraica dello Shin Bet a causa delle sue attività come cosiddetto «giovane delle colline», termine che indica i giovani coloni radicali coinvolti nella creazione di avamposti non autorizzati. È stato arrestato diverse volte e, da minorenne, gli è stato vietato l’accesso alla Cisgiordania in base a un provvedimento amministrativo fondato su informazioni di intelligence relative a presunte violenze contro i palestinesi.

Come Ben-Gvir, è un avvocato.

Itiel Neiman

Itiel Neiman è il direttore generale di Otzma Yehudit. Haaretz ha rivelato che Ben-Gvir utilizza un appartamento di proprietà del fratello di Neiman, un imprenditore immobiliare, per incontri segreti con alti funzionari di polizia e altri funzionari della sicurezza.

Ben-Gvir descrive il padre di Neiman, Eli Neiman, come un «socio e amico»: Eli gestisce una yeshiva fondata da Kahane ed è vicino a Gopstein. Il capo della yeshiva, il rabbino Yehuda Kroizer, è il padre del deputato di Otzma Yehudit Yitzhak Kroizer.

Mordechai David, Viktor Shriki e Ziv Baranes

Mordechai David, Viktor Shriki e Ziv Baranes hanno guadagnato popolarità sui social media dopo aver iniziato a molestare i manifestanti che chiedevano il rilascio degli ostaggi. I tre uomini, che collaborano sia online che nelle strade, hanno ricevuto un caloroso sostegno da ministri e parlamentari.

Inizialmente erano stati identificati con il Likud, ma in seguito hanno iniziato a lavorare per Otzma Yehudit. David è copresidente della sezione giovanile del partito. Ha precedenti penali, tra cui il tentativo di dare fuoco a un autobus, ed è stato arrestato più volte dopo aver molestato la conduttrice arabo-israeliana Lucy Aharish, il giornalista Guy Peleg e l’ex presidente della Corte Suprema Aharon Barak. Attivisti antigovernativi e giornalisti hanno presentato almeno otto richieste di ordini restrittivi nei suoi confronti.

Anche Shriki è attivo nella sezione giovanile e i suoi video su TikTok raccolgono decine di migliaia di visualizzazioni. Su X ha fatto eco alle teorie del complotto sul 7 ottobre.

Oltre a molestare i manifestanti, Shriki ha anche collaborato con il gruppo delle famiglie in lutto del 7 ottobre che si oppongono all’istituzione di una commissione d’inchiesta statale. Ha collaborato con diversi parlamentari, tra cui Tally Gotliv, che prima delle elezioni è passata dal Likud a Otzma Yehudit ed è stata inserita al secondo posto nella lista del partito per la Knesset, subito dopo Ben-Gvir. Il Likud ha annunciato la scorsa settimana che a Gotliv sarebbe stato permesso di effettuare il passaggio senza essere formalmente dichiarata transfuga.

Shriki era candidato per il posto riservato ai giovani alle primarie del Likud, ma non è stato eletto e si è trasferito a sua volta a Otzma Yehudit.

Baranes è comparso davanti alla Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset, dove si è presentato come riservista dell’unità d’élite Sayeret Golani e ha difeso il disegno di legge che legalizza l’evasione dal servizio militare da parte della comunità ultraortodossa. Baranes è stato arrestato dopo essersi recato a casa di Aharish, ed è stato poi arrestato due volte per non essersi presentato agli interrogatori.

Il mese scorso, Haaretz ha riferito che l’ufficio del ministro della Difesa Israel Katz si è adoperato per reintegrare Baranes in un’unità di riserva dalla quale era stato trasferito a causa delle sue dichiarazioni politiche. Da quando è stato allontanato dall’unità, Baranes si è spesso espresso contro Katz.

Baranes ha anche ricevuto il sostegno pubblico di Gotliv, e le sue dichiarazioni hanno trovato eco in Yair Netanyahu, il figlio maggiore e provocatorio del primo ministro. Baranes è stato persino fotografato in uniforme presso la sede del Likud, ma la scorsa settimana ha annunciato sui social media di essersi trasferito a Otzma Yehudit.

Yoav Eliassi

Yoav Eliassi, il rapper noto come ‘The Shadow”, è un caro amico di Ben-Gvir e lo aiuta nelle sue campagne elettorali. Spesso elogia il ministro sui social media e, secondo alcune fonti, i due avrebbero girato un video insieme.

Recentemente è stato indagato dall’unità del Ministero della Giustizia che indaga sui comportamenti scorretti della polizia con l’accusa di abuso di fiducia, e il suo servizio di volontario nella polizia è stato interrotto; era stato comandante della squadra di sicurezza del distretto di Tel Aviv. L’indagine è stata avviata dopo che Haaretz ha reso pubbliche alcune registrazioni in cui raccontava di aver sfruttato i suoi contatti nella polizia a favore di un locale di intrattenimento di cui era socio. Eliassi ha affermato che si trattava semplicemente di vanteria”, concludono Breiner e Peleg.

L’”album di famiglia” finisce qui. Più che una famiglia”, assomomiglia a una gang criminale. La banda Ben-Gvir.