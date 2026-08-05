La mafia russa e l'arma del caos

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5 Agosto 2026 - 22.26

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L’esercito russo ha perso, in prima linea, a luglio, circa 42.600 uomini, tra uccisi o feriti irrimediabilmente. Questa è la cifra più alta riscontrata da febbraio 2022, e significa, in media, più di 1.300 uomini al giorno.

Posso con certezza dire che le perdite ucraine siano cinque volte più basse, per molte ragioni, e la ragione essenziale è che, dalla parte ucraina, la guerra sta diventando sempre più automatizzata, ovvero, in realtà, ci sono sempre meno uomini in prima linea, e, ancora una volta, per motivi molto diversi, il fatto è che l’Ucraina ha imparato a gestire il deficit cronico di “forze vive”.

42600, è un obiettivo, ma vi ricordo che l’obiettivo stabilito da Mikhaïl Fedorov, quando era Ministro della Difesa, un obiettivo che nessuno, lontanamente, ha negato da allora, era raggiungere i 50.000, perché è da 50.000 che il bilancio delle forze è definitivamente rotto: il numero di perdite, e ricordiamo che queste perdite non includono i feriti, gli uomini che, feriti, vengono rimpatriati per combattere, è più alto delle capacità di rafforzamento, che oggi oscillano tra 25.000 e 30.000 uomini al mese che si uniscono all’esercito, e il numero di volontari ancora in aumento.

Se le perdite ad agosto saranno le stesse di luglio, e se queste perdite continuano durante l’autunno, la Russia avrà molti problemi a continuare la sua attività bellica.

Continuerà, però, come oggi, a perseguire le sue offese, seguendo le sue offensive su tutti i fronti possibili, da nord a sud, e questo spiega le perdite sempre più numerose: non è più, per molto tempo, una questione di attacchi massicci, come sappiamo, ma ciò che chiamiamo “infiltrazioni”, ovvero attacchi ripetuti, costanti, da piccoli gruppi, a volte anche solo due soldati, che gestiscono, perdendo tra il 60 e l’80% degli uomini ad ogni onda di attacco, per entrare nelle rovine e rimanere lì.

Gestiscono meglio perché le forze ucraine sono molto deboli, in termini di forza, e questo è il problema principale: certamente, l’Ucraina usa molti più droni rispetto all’esercito russo, ma i droni, da soli, non recuperano il terreno.

La Russia continua ad avanzare, ma ancora più lentamente rispetto ai mesi precedenti, ha guadagnato solo 120 km a luglio, rispetto a più di 500 nel luglio dello scorso anno, (parrebbe persino una pianificazione), anche se, tra le posizioni che occupa dal 2023 e quelle che occupa oggi, in media, c’è un massimo di 10 km, 10 chilometri che costeranno quasi 800.000 uomini da Bakhmut. Questo è assolutamente pazzesco.

È noto, ancora una volta, che la vera guerra non si sta svolgendo sul fronte, e si tratta di una atrocità, non l’unica.

La vera guerra si sta svolgendo oggi in Russia stessa, con attacchi all’ infrastruttura, all’ economia russa nel suo complesso, attacchi che sono gli specchi di coloro che l’Ucraina ha sofferto dal 22 febbraio, con la differenza fondamentale che l’Ucraina non mira mai a aree civili, anche se la guerra produce morti civili, ovviamente.

All’inizio di agosto, possiamo dire che questi attacchi hanno mirato al 90% delle raffinerie russe, e a tutte le raffinerie sul territorio europeo, e che il 30% di tutta la capacità di produzione della Russia è stato distrutto.

Il governo russo ha tirato su riserve strategiche per ripristinare la situazione, specialmente a Mosca, e ha lanciato campagne di importazione di petrolio da paesi alleati o “neutrali”, soprattutto dall’India, ma questa ripristinazione, di cui tutti gli esperti sono d’accordo, può essere temporale, perché gli attacchi continuano, con la stessa intensità.

Nello stesso modo, il traffico marittimo è quasi sospeso nel Mar Azov, e molto, molto compromesso nel Mar Nero, a causa degli attacchi a drone.

Abbiamo più di 200 navi distrutte, e una è stata effettivamente affondata, le altre sono state rese inutilizzabili dalla precisione degli attacchi, non c’è una “marea nera” causata dai drone.

Infine, gli attacchi hanno distrutto “Wild Berries”, e questi attacchi hanno messo alla prova il sistema bancario a causa delle perdite e delle assicurazioni.

Il paese è pieno di voci su i prossimi mesi, e tutti sono d’accordo su una cosa:

il prossimo passo sarà la dichiarazione di guerra in tutto il paese e la mobilitazione. Certamente non la mobilitazione generale, che la Russia, comunque, non ha i mezzi per fare, semplicemente perché non ha l’attrezzatura base per un numero così grande di convocati, ma possiamo indugiare riguardo ai numeri di 300.000 uomini, come nel caso del 2022, o addirittura 500.000 uomini.

Per loro non ci sarà alcun attrezzatura base, e saranno mandati a essere uccisi, direttamente, come quelli del ‘22; non vi è alcuna statistica sul destino di coloro che si sono mobilitati per primi, quanti sono tornati alla vita civile, quanti stanno ancora combattendo, quanti sono morti, ma sembra che i morti e i disabili costino almeno il 70% di tutti coloro che sono arrivati in prima linea a novembre e il 22 dicembre.

Vi ricordo, nel ‘22, la mobilitazione di 300.000 uomini è stata un trauma importante in un paese in cui l’uso della parola “guerra” quando si parla di ciò che stava succedendo in Ucraina potrebbe valere fino a dieci anni di prigione.

Oggi, è l’intero paese che parla della guerra, ed è la parola che i membri del governo usano.

La mobilitazione, che è sempre stata ufficialmente negata, dovrebbe essere lanciata dopo le “elezioni”, nel prossimo ottobre.

Un segno è chiaro: esiste un aumento degli annunci di lavoro da parte dei servizi statali, per “reclutare ufficiali”, cioè, in generale, persone capaci di guidare con successo questa mobilitazione, fisicamente, e questo è un segno ancora più chiaro che questi sforzi di reclutamento che dimostrano l’estensione delle necessità: nel momento attuale delle forze, l’esercito russo non ha abbastanza cadri. (Capacity for Disaster Reduction Initiative)

In ogni caso, l’unica opzione di Putin è continuare la guerra, ancora e ancora, mentre tutti, in prima l’Ucraina, gli offrono la possibilità, se non di una pace, almeno di un cessate il fuoco sulla linea frontale che implica che i territori ucraini invasi e devastati dal 22 febbraio rimangano sotto il controllo russo.

Il calcolo è semplice:

poiché l’intera economia russa è rivolta verso la guerra, un cessate il fuoco aprirebbe la strada al caos.

Tutti i settori civili sono danneggiati, e lo sono sempre di più.

La Russia è una nazione rovinata, e senza prospettive di investimenti e crediti, a differenza dell’Ucraina.

Tuttavia, l’unica vera arma della mafia russa è la paura del caos: la paura che l’ occidente attacchi in modo ufficiale e di fronte alla prospettiva del collasso dello stato russo in sé.

Con questa arma, Putin potrà giocare sempre di più.

E per ora, funziona molto bene.