Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

18 Luglio 2026 - 18.14

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Un regime occulta le verità scomode. Una “democratura” – straordinaria definizione coniata dall’immenso intellettuale e scrittore balcanico, ahinoi scomparso da tempo, Predrag Matvejevic – militarizza l’informazione, trasformandola in una possente macchina di propaganda. Una democratura – democrazia formale e dittatura sostanziale – cerca di tacitare le voci libere, con ogni mezzo. La democratura di Benjamin Netanyahu ha paura della verità.

Ne scrive con la consueta chiarezza analitica e nettezza di giudizio, Aluf Benn, caporedattore di Haaretz, in un report titolato: Le “scatole nere” del regime di Netanyahu devono essere rese pubbliche.

Argomenta Benn: “Regime Change”, il nuovo libro sull’attuale mandato di Donald Trump scritto dai giornalisti del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan, descrive il percorso intrapreso dal presidente, dalla creazione di un’amministrazione altamente centralizzata e senza freni negli Stati Uniti fino alla guerra fallita volta a sostituire il governo in Iran.

Il personaggio secondario che guida la trama, dall’introduzione all’epilogo, è il primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo il libro, «Trump trovava Netanyahu esasperante». Ma in un’intervista con gli autori del libro, il presidente ha affermato che, come alleato in tempo di guerra, Netanyahu «è stato molto bravo».

Netanyahu è descritto nel libro come colui che ha instancabilmente spinto Trump a bombardare gli impianti nucleari iraniani e, in seguito, a scatenare una guerra totale. Come Trump, Netanyahu è tornato al potere per instaurare un regime autocratico, smantellare i controlli e gli equilibri e legittimare comportamenti corrotti. I due condividono molte somiglianze: il disprezzo per le istituzioni e le leggi, il controllo sui propri partiti politici asserviti e l’uso fenomenale dei media tradizionali e dei social media.

Esistono tuttavia anche profonde differenze tra loro. Trump si comporta con franchezza, concede interviste ovunque e parla e pubblica sui social media senza sosta. I suoi collaboratori hanno informato Swan e Haberman sui dettagli precisi delle conversazioni private nell’Ufficio Ovale; il libro si legge come un’unica grande rubrica di gossip.

I giornalisti israeliani non possono che invidiare tale trasparenza. Netanyahu opera nell’oscurità, concedendo interviste in Israele solo ai suoi fedelissimi. La sua cerchia ristretta è impenetrabile. Persino i giornalisti considerati suoi portavoce, che hanno accesso a conversazioni riservate con lui e possono citarlo come «alto funzionario per il Medio Oriente», non vedono i meccanismi interni del suo ufficio.

Durante il mandato dell’attuale governo Netanyahu, Israele ha subito enormi sconvolgimenti: la riforma giudiziaria, l’attacco del 7 ottobre e la conseguente guerra su più fronti, la distruzione della Striscia di Gaza, la conquista di territori in Siria e Libano e il crescente isolamento internazionale di Israele.

Netanyahu è responsabile di tutti questi sviluppi, ma il suo coinvolgimento diretto è rimasto oscuro. L’opinione pubblica sa ben poco su come vengono prese le decisioni nella sua sfera di competenza.

Netanyahu si attribuisce spesso il merito di successi operativi come l’assassinio del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah o l’attacco dello scorso anno al programma nucleare iraniano. Qua e là sono emersi dettagli sui suoi fallimenti – nelle interviste di fine mandato e nelle conversazioni informali con funzionari della difesa epurati, negli interrogatori penali dei suoi collaboratori o nel materiale depositato nelle istanze presentate all’Alta Corte di Giustizia. Ma si tratta solo di dettagli parziali.

Ci sono due evidenti «scatole nere» in cui vengono nascoste le decisioni cruciali di Netanyahu: la riforma giudiziaria e le uccisioni di massa e la distruzione che Israele ha causato a Gaza dal 7 ottobre. In entrambi i casi, i risultati sono noti, ma non ciò che li ha determinati. Netanyahu è riuscito a nascondere le decisioni chiave che ha preso e l’identità dei membri della sua cerchia ristretta che hanno partecipato al loro processo decisionale.

Cominciamo con la riforma giudiziaria. Conosciamo il contesto della vicenda: Sebbene il suo partito, il Likud, non avesse menzionato la questione durante la campagna elettorale per la Knesset del 2022, il governo appena formato ha sorprendentemente annunciato che il suo obiettivo principale sarebbe stato ‘riformare’ il sistema giudiziario.

Il 4 gennaio 2023 il ministro della Giustizia Yariv Levin ha illustrato i principi della riforma. Netanyahu, imputato in un procedimento penale, si è astenuto dal pronunciarsi pubblicamente sulla questione a causa di un accordo sul conflitto di interessi a cui era tenuto a attenersi.

In seguito, ha dichiarato che avrebbe «affrontato» la questione. Ma al di là di perpetuare il cliché nel discorso mediatico, il suo coinvolgimento è rimasto oscuro.

Questa versione dei fatti non è convincente, innanzitutto perché Netanyahu ha nominato Levin – la cui opposizione all’indipendenza giudiziaria della Corte era nota – come ministro della Giustizia anziché un altro avvocato del Likud come Amir Ohana (l’attuale presidente della Knesset) o Miki Zohar (il ministro della Cultura).

In secondo luogo, perché in un partito come il Likud, dove il potere è altamente concentrato e un culto della personalità ruota attorno a Netanyahu, Levin non avrebbe agito senza istruzioni dal capo. In terzo luogo, perché le decisioni relative alla riforma del sistema giudiziario non si sono esaurite con il suo avvio.

Quando è scoppiata la guerra, qualcuno ha deciso di sospendere l’iniziativa, e qualcuno ha deciso di riprenderla con tutta la forza verso la fine del mandato.

Netanyahu è sempre stato restio ad assumersi la responsabilità di decisioni controverse. Preferisce che siano viste come iniziative indipendenti dei suoi sottoposti o come una resa alle pressioni del presidente Trump da sinistra e dei ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich da destra.

La sua evasione questa settimana dal voto sui disegni di legge che sanciscono la legge religiosa ebraica e l’esercizio del servizio militare da parte degli studenti delle yeshiva è stata caratteristica, così come lo è stata la sua evasione pubblica dal guidare la riforma del sistema politico dal 2023.

Ciononostante, è difficile credere che Netanyahu sia rimasto semplicemente seduto nel suo ufficio a guardare in televisione Levin e il presidente della Commissione costituzionale della Knesset Simcha Rothman e i loro collaboratori senza mostrare alcun interesse per i loro sforzi.

Ogni dichiarazione su un conflitto di interessi è un segnale per i suoi subordinati che il capo è interessato alle decisioni e che devono soddisfarlo. È difficile credere che Netanyahu si sia accontentato di segnali e allusioni o di incitare contro il movimento di protesta.

Varrà la pena scoprire come ha gestito la riforma del sistema politico nella sua cerchia ristretta durante i negoziati di coalizione e il mandato del governo, chi gli ha sussurrato all’orecchio e cosa ha detto riguardo al sistema giudiziario.

Ha rivelato fin dall’inizio i suoi obiettivi finali – fermare il processo per corruzione a suo carico e indebolire i controlli e gli equilibri sul suo governo – oppure si è limitato a fornire indicazioni, incoraggiando i suoi sottoposti e persuadendoli? E in che modo ha inviato messaggi a coloro che hanno messo in atto il tutto?

Gli sforzi volti a distruggere la democrazia e a instaurare un’autocrazia religiosa guidata da Netanyahu sono al centro della disputa politica in Israele. Ma l’evento che definisce la sua eredità storica, che sarà al centro di ogni sua futura biografia, è la guerra scoppiata con l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre.

La responsabilità di Netanyahu per il fallimento, il suo sostegno al rafforzamento di Hamas rispetto all’Autorità Palestinese, il suo ignorare gli avvertimenti dei servizi segreti su una guerra alle porte di Israele e lo shock che ha provato nei primi giorni del conflitto sono ben documentati. Anche la sua opposizione al ritorno degli ostaggi israeliani è stata riportata e documentata in tempo reale.

Molto meno si sa su come Netanyahu abbia gestito il contrattacco israeliano nella Striscia di Gaza, nel corso del quale l’esercito ha ucciso decine di migliaia di palestinesi, ha costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case, ha occupato più della metà di Gaza e ha raso al suolo le sue città e i suoi villaggi. Cosa sapeva in ciascuna fase delle uccisioni e delle distruzioni? Ha incoraggiato l’esercito a usare la forza senza freni? Si è mai interessato a ciò che stava accadendo a Gaza, o ha preferito non parlarne?

Le ragioni del suo silenzio sono chiare. È in corso un mandato di arresto internazionale per crimini di guerra a suo carico (e a carico dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant). Teme di lasciare tracce che potrebbero essere usate contro di lui in futuro come prove. Non è il solo.

I vertici dell’esercito e dei servizi segreti, giustamente orgogliosi degli avvertimenti preventivi che hanno fornito a Netanyahu, preferiscono minimizzare il proprio ruolo in una guerra che molti nel mondo descrivono come un genocidio. Perché dovrebbero autoincriminarsi?

Il procuratore generale Gali Baharav-Miara, instancabile difensore della democrazia israeliana, ha sostenuto pienamente le operazioni delle Forze di Difesa Israeliane e non ha fatto riferimento al diritto internazionale né alle leggi di guerra. E l’opinione pubblica israeliana, che ha sostenuto con entusiasmo il grido di guerra per distruggere i palestinesi a Gaza ed è preoccupata per un boicottaggio internazionale e per le restrizioni di viaggio all’estero, non vede di buon occhio la divulgazione delle decisioni relative alla distruzione di Gaza.

Il silenzio su Gaza fa comodo a tutti, ma sta erodendo Israele dall’interno, isolandolo dalla famiglia delle nazioni illuminate. È importante sapere – e non solo per futuri studi storici – come ha agito Netanyahu durante la guerra.

Quali direttive ha impartito? Chi era al suo fianco nei momenti decisivi? Cosa cercava di ottenere? Perché ha continuato ad attaccare anche quando la portata della morte e della distruzione a Gaza era sotto gli occhi di tutti?

Le risposte a queste domande sono sconosciute. Netanyahu vorrebbe che le cose restassero così e che la responsabilità ricadesse sull’esercito e sui suoi comandanti. Ha attribuito loro la piena responsabilità del disastro del 7 ottobre, permettendo alla sua macchina del fango di accusare l’alta dirigenza delle Forze di Difesa di Israele e dell’agenzia di sicurezza Shin Bet di tradimento finalizzato a rovesciare il suo governo.

È stato lo stesso Netanyahu a inventare la teoria del complotto o si è semplicemente allineato a suo figlio Yair, alla deputata Tally Gotliv e agli altri diffusori di disinformazione? Anche questa è una questione irrisolta che è importante chiarire.

Nel suo libro in lingua ebraica «Memale Hapekudot» («Coloro che eseguono gli ordini»), lo storico Yigal Elam ha descritto come le decisioni cruciali che plasmano la storia siano talvolta prese senza ordini dall’alto, in particolare quando comportano violazioni della legge, crimini di guerra e ingiustizie morali.

A suo avviso, è sufficiente che i subordinati comprendano ciò che il capo vuole ottenere e agiscano di conseguenza.

Netanyahu ha adottato da tempo questo approccio, a differenza di Donald «io, io, io» Trump. Ciononostante, non deve essere esonerato dalla sua responsabilità per le decisioni vitali prese in qualità di primo ministro. È importante far luce sul suo coinvolgimento, sulle sue dichiarazioni e sul suo modo di operare, come hanno fatto Haberman e Swan con Trump in «Regime Change», conclude Benn.

Un imperativo, nostra chiosa, che va fatto vivere nella campagna elettorale che porterà Israele alle elezioni del 27 ottobre.

Si dice, a ragione, che senza memoria non c’è futuro. Soprattutto in società che si vogliono democratiche. Non c’è futuro soprattutto se una memoria storica viene volutamente “sbianchettata” per fini politici, plagiando, nell’ignoranza, i giovani che entrano nel sistema scolastico degli ultraortodossi.

Merav Alma Sever è una giornalista, autrice e diplomata del sistema scolastico haredi. Scrive per Haaretz un pezzo illuminante, dal di dentro di quel sistema. Un pezzo dal titolo: “Un israeliano non sa chi fosse Rabin? La colpa è delle nostre scuole haredi”

Argomenta Sever: “Questa settimana, Odeya Pinto, un’influencer dei social media proveniente da una famiglia ultraortodossa, o haredi, è stata colta in un imbarazzante momento di ignoranza. Proprio come nel famoso sketch del rivoluzionario programma comico-satirico “Hahamishia Hakamerit”, la ventiseienne non sapeva chi fosse Yitzhak Rabin.

Questo imbarazzante episodio è avvenuto durante il reality show «Power Couple» di Channel 13, di cui Pinto è una concorrente. Da allora il video è diventato virale.

Ma l’ignoranza della giovane donna non è un caso e, per quanto imbarazzante possa essere, non è nemmeno colpa sua. È il prodotto di un Paese che da un lato finanzia questa ignoranza e dall’altro la deride. L’attore Uri Banai, rampollo dell’élite culturale israeliana, ha affermato che la cosa «fa male». La deputata di Yesh Atid Shelly Tal Meron ha pubblicato un video indignato in cui chiede una Legge fondamentale sull’educazione civica. I social media si sono indignati per un giorno o due, poi hanno voltato pagina.

Ma dove erano tutti quelli che rimanevano senza fiato, schioccavano la lingua e trattavano con condiscendenza qualcuno ogni volta che veniva approvato un bilancio annuale che produceva proprio questo risultato? E come stanno impedendo che altre generazioni di giovani donne – anche quelle talentuose e ambiziose come Pinto – crescano in una profonda ignoranza? Insieme, le coppie che competono contro Pinto e il suo partner nel programma hanno milioni di follower israeliani. Nessuno di loro, in nessuna intervista, ha mai detto una parola sui miliardi di shekel che lo Stato riversa ogni anno nelle scuole haredi che non insegnano un programma scolastico di base. Nessuna critica, nessun stupore. Silenzio assoluto.

I numeri non sono un segreto. Nel bilancio del 2026, i finanziamenti per le scuole elementari ultraortodosse ashkenazite Chinuch Atzmai ammontavano a 2,1 miliardi di shekel (691.000 dollari), quelli per le scuole Ma’ayan Hachinuch Hatorani destinate agli ortodossi sefarditi erano stanziati a 1,2 miliardi di shekel, mentre le yeshiva ricevevano altri 1,7 miliardi di shekel.

«Lo rispettiamo, è la loro vita». Questa affermazione suona come tolleranza e liberalismo, ma in realtà significa comprare una tregua temporanea a un prezzo molto alto. Quando con i propri soldi si compra l’ignoranza, non si ha il diritto di schioccare la lingua.

I partiti di destra formano governi ccon il partito ultraortodosso sefardita Shas e il partito ashkenazita «Giudaismo Unito della Torah». I partiti di centro-sinistra hanno fatto lo stesso calcolo in passato quando hanno dovuto formare una coalizione. Nessuno ha mai posto la trasparenza di bilancio per l’istruzione haredi, né la richiesta di studi di base, come condizione preliminare nei negoziati di coalizione.

Un giovane, uomo o donna che sia, cresciuto in un sistema costruito e finanziato dallo Stato, viene punito socialmente per ciò che lo Stato stesso ha creato. Non si tratta solo dell’ipocrisia degli spettatori. Si tratta di una doppia ipocrisia da parte dello Stato. Da un lato finanzia il sistema che crea disparità in ogni campo, e quando il prodotto della sua politica si infrange contro la roccia della realtà, dall’altro lato ferma, umilia e punisce le persone.

Solo un esempio delle ultime settimane: a Benei Brak, il rabbino Aryeh Yazdi, direttore di una yeshiva per uomini sposati, ha definito il capo di stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir «il maledetto capo di stato maggiore, che il suo nome e la sua memoria siano cancellati». Ciò è avvenuto durante una manifestazione in cui ha esortato gli studenti a non arruolarsi nell’esercito. La sua yeshiva ha ricevuto dallo Stato oltre 650.000 shekel nell’ultimo anno e più di 10 milioni di shekel nell’ultimo decennio.

Il rabbino Shalom Ber Sorotzkin, direttore della rete Ateret Shlomo, che conta oltre 50 istituzioni e riceve circa 800 milioni di shekel all’anno dallo Stato, ha cantato e ballato con migliaia dei suoi studenti sulle note di «Non crediamo nel dominio degli eretici e non ci presentiamo ai loro centri di reclutamento». Ma solo fino a un certo punto. I soldi li prendono volentieri.

La yeshiva Slabodka, guidata dal rabbino Dov Lando, ha ricevuto dallo Stato 10,3 milioni di shekel nel 2023 e 4,3 milioni di shekel nel 2024. Si tratta dello stesso rabbino Lando che, in una lettera pubblicata in prima pagina sul quotidiano Yated Neeman, ha ordinato «agli studenti della yeshiva di non presentarsi ai centri di reclutamento».

Qualcuno di questi studenti della yeshiva sarà in grado domani di integrarsi nella società israeliana in generale? Probabilmente no. Ma se qualcuno di loro osasse apparire in prima serata in TV, verrebbe deriso per la sua ignoranza.

Ad ogni modo, l’imbarazzo di una donna in un reality show è la parte facile.

Il tasso di occupazione degli uomini haredi si attesta solo al 53 per cento, rispetto all’86 per cento tra gli uomini ebrei non haredi, perché per decenni lo Stato ha finanziato l’istruzione senza imporre studi di base che fornissero agli studenti haredi le competenze fondamentali per la vita e il lavoro. Poi lo Stato sostiene che l’economia perda 54 miliardi di shekel all’anno a causa della «mancata integrazione» nel mercato del lavoro di persone a cui esso stesso ha impedito tale integrazione.

Di volta in volta, un intero Paese chiude gli occhi perché il prezzo da pagare per porre le domande giuste è troppo alto. Volete che sappiamo chi era Rabin? Dimenticate le dichiarazioni pomposo e l’umiliazione di una giovane donna. Seguite semplicemente dove finiscono i vostri soldi”, conclude Merav Alma Sever

Quei soldi vanno ad alimentare un sistema di obnubilamento delle conoscenze e delle coscienze. Un sistema che cancella la memoria storica di un Paese, che condanna all’oblìo uomini che hanno dedicato la vita alla difesa dello Stato ebraico e che per avere percorso il cammino della pace sono stati assassinati. Persone come Yitzhak Rabin.

Confessare di non sapere chi fosse è come ucciderlo una seconda volta. L’Israele di Netanyahu e sodali è anche questo.