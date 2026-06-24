In Israele l'ultima (e tenue) speranza sta nelle mani dei giovani

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

24 Giugno 2026 - 19.04

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Israele, la speranza è giovane. La speranza del cambiamento. A scriverne, su Haaretz, è Linda Dayan, in un documentato report dal titolo: “Secondo un sondaggio, la maggioranza dei nuovi elettori israeliani ritiene che il proprio voto possa cambiare il Paese”

Così Dayan: “Secondo un nuovo sondaggio, la stragrande maggioranza dei giovani israeliani che voteranno per la prima volta intende recarsi alle urne nelle elezioni di questo autunno, mettendo in luce il potenziale peso di una fascia demografica che rappresenta quasi il 10% dell’elettorato e che considera in modo schiacciante il voto come uno strumento per promuovere il cambiamento politico.

Il sondaggio, condotto dall’Israel Democracy Institute su un campione di 576 israeliani di età compresa tra i 18 e i 22 anni – tra cui 443 ebrei e 133 arabi – ha rilevato che il 91% intende votare. A titolo di confronto, l’affluenza complessiva alle elezioni del 2022 si è attestata intorno al 70%.

L’82% ha inoltre affermato di ritenere, in misura «molto» o «abbastanza», che il voto possa cambiare la realtà in Israele.

Gli intervistati arabi, tuttavia, si sono mostrati un po’ più titubanti su questo tema: il 75% ne è convinto rispetto all’85% degli ebrei – ma credono comunque nel potere del proprio voto. Tra gli ebrei haredi, invece, solo il 63% ha dichiarato di credere che il voto possa influenzare la realtà nel Paese.

Questi giovani adulti non sono stati, in gran parte, politicamente attivi. Il 66% degli ebrei e l’84% degli arabi aventi diritto al voto hanno dichiarato di non aver mai preso parte ad alcuna attività politica in precedenza. Il 18% degli ebrei e il 10% degli arabi hanno dichiarato di aver partecipato a manifestazioni, mentre il 21% degli ebrei (rispetto al 2% degli arabi) ha dichiarato di aver firmato petizioni.

Meno del 5% degli intervistati in entrambi i gruppi ha dichiarato di essere politicamente attivo sui social media o di aver partecipato a un partito politico o a una campagna sociale.

È da notare che il sondaggio non ha chiesto a chi avrebbero dato il proprio voto questi elettori al loro primo voto, concentrandosi invece su atteggiamenti, tematiche e contesti informativi.

Il sondaggio ha rilevato che, come in molti altri paesi, i social media sono la principale fonte di notizie per i giovani adulti in Israele. Tra gli intervistati, il 39% dei partecipanti ebrei e il 66% dei partecipanti arabi hanno dichiarato di affidarsi ai social media per tenersi informati sull’attualità.

Ciò è in linea con i dati provenienti dagli Stati Uniti, dove un sondaggio Pew del 2025 ha rilevato che anche la maggioranza dei giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero il 31 per cento, preferisce informarsi tramite i social media.

Dopo i social media come fonte di informazione politica seguono i siti web di notizie (il 35% degli ebrei e il 27% degli arabi), la famiglia e gli amici (il 34% degli ebrei e il 18% degli arabi) e la televisione (il 27% degli ebrei e il 24% degli arabi).

Sia per gli ebrei che per gli arabi, le questioni principali che ritengono il governo debba affrontare, anche prima delle prossime elezioni, sono la sicurezza nazionale (citata dal 31% di entrambi i gruppi) e il costo della vita (citato dal 32% degli arabi e dal 27% degli ebrei). Se considerate insieme all’economia e all’occupazione (4% degli ebrei e 7% degli arabi), le preoccupazioni finanziarie sono in cima alla lista.

Le relazioni tra ebrei e arabi sono state citate dal 14% degli intervistati arabi, rispetto al 4% degli ebrei.

Tra gli intervistati ultraortodossi, il 28% ha affermato che il rapporto tra religione e Stato deve essere affrontato ora, rispetto al 12% di tutti gli ebrei intervistati. Ciò avviene nel contesto di proteste su larga scala nella comunità haredi contro la revoca delle esenzioni dal servizio militare nell’Idf per gli studenti delle yeshiva, che appartengono in gran parte alla fascia d’età degli intervistati.

Il sondaggio mostra che l’83% degli intervistati ultraortodossi afferma che i propri amici sono interessati alla politica, rispetto al 52% degli ebrei intervistati complessivamente e al 42% degli arabi.

Nonostante credano nel voto come mezzo per cambiare la realtà, gli elettori al loro primo voto non sono del tutto ottimisti riguardo allo stato della democrazia israeliana.

Il 46% degli ebrei e solo il 21% degli arabi ha dichiarato di ritenere che la democrazia israeliana sia attualmente «eccellente» o «abbastanza buona». Il 51% e il 78%, rispettivamente, l’hanno valutata come «scadente» o «non molto buona». Insieme agli intervistati arabi, anche gli haredim sono insoddisfatti: il 66% l’ha valutata come scadente o non molto buona”.

Così Linda Dayan. I giovani israeliani, un investimento sul futuro.

Giovani che sognano una normalità non scandita dalle guerre. Giovani che rifiutano di vivere in un Paese oscurantista.

Lo chiarisce molto bene, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, David Rosenberg in un’analisi puntuta dal titolo: “Lasciamo perdere Bibi e il 7 ottobre: le elezioni di quest’anno dovrebbero vertere sugli haredim”

Annota Rosenberg: “Gli israeliani andranno alle urne tra settembre e ottobre. Molti considerano il proprio voto come un’espressione a favore o contro Benjamin Netanyahu, per decidere se lui e il suo governo debbano assumersi la responsabilità dei fallimenti del 7 ottobre e se la democrazia israeliana continuerà sulla strada dell’illiberalismo.

Per quanto importanti siano queste questioni, ce n’è un’altra, di natura ben più esistenziale, in gioco: lo Stato potrà sopravvivere nella sua forma attuale se non cambieranno le attuali tendenze demografiche e socioeconomiche, secondo cui la popolazione haredi è destinata a crescere fino a rappresentare un quarto della popolazione totale nei prossimi 25 anni.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu vorrebbe che gli israeliani ignorassero questa sfida o, per dirla in termini più crudi, la minaccia che il Paese deve affrontare. I partiti haredi sono i suoi partner politici, il cui sostegno si è assicurato stanziando denaro dei contribuenti per sovvenzionare il loro stile di vita. Questo accordo di reciproco sostegno è minacciato dall’incapacità di Netanyahu di esaudire il desiderio più grande degli ultraortodossi, ovvero una legge che li esenti dal servizio militare.

Persino molti tra la base elettorale di destra e religiosa della coalizione non riescono a digerire l’idea, ma Netanyahu probabilmente spera che, quando arriverà il giorno delle elezioni, essi saranno distratti da tutte le altre questioni (oltre che dall’odio per l’establishment “di sinistra” e lo Stato profondo) e voteranno per il Likud, Otzmah Yehudit, Shas e il Sionismo Religioso.

Un governo di destra religiosa ha bisogno degli ultraortodossi per formare una coalizione, e sappiamo quale sarà il prezzo da pagare per il sostegno degli Haredi. L’opinione pubblica perderà il potere di fermare l’esenzione dal servizio militare, lasciando Netanyahu libero di approvare una qualche versione della legge su cui ha tergiversato a lungo, continuando nel contempo a trattare chi si sottrae al servizio militare con i guanti. Il livello insostenibile di servizio di riserva per le altre comunità, a cui non è stato risparmiato l’onere del servizio militare, potrebbe benissimo diventare una costante della vita in Israele, con tutti gli oneri psicologici ed economici che ciò comporta.

Inoltre, il modello haredi della «società degli studiosi», che scoraggia gli uomini dal seguire un’istruzione laica o dal trovare un lavoro, continuerà a godere del pieno sostegno del governo. Non ci sarà alcuna pressione per l’adozione del programma scolastico di base, né incentivi finanziari per abbandonare le yeshivot e i kollelim (istituti di studio). L’onere di sostenere quel sistema, che secondo le stime dei ricercatori dell’Israel Democracy Institute costerà all’economia ben 37 miliardi di shekel (12,8 miliardi di dollari al tasso di cambio attuale) nel solo 2025, non potrà che aumentare.

Ma non si tratta solo di come saranno i prossimi anni. Il tasso di natalità ultraortodosso è diminuito negli ultimi due decenni, ma la donna haredi media continua a dare alla luce tre volte più bambini rispetto alle altre sue sorelle ebree. La rapidità con cui la popolazione ultraortodossa crescerà nei decenni a venire è oggetto di dibattito, ma nessuno mette in dubbio che crescerà. Un recente studio dell’Idi prevede che la sua quota rispetto alla popolazione totale israeliana aumenterà di circa un terzo, raggiungendo il 22 per cento nel 2050.

La percentuale di israeliani esentati dal servizio militare in quanto haredi raddoppierà, arrivando al 46 per cento nel 2050. Inoltre, se il modello della “società degli studiosi” rimarrà intatto, gli israeliani nel complesso saranno meno istruiti (meno persone in possesso di un diploma di scuola superiore o di un titolo di istruzione superiore) e una quota minore di loro avrà un lavoro, secondo quanto emerso dallo studio.

Le implicazioni di tutte queste tendenze per Israele, in quanto economia ricca, innovativa e high-tech in grado di difendersi militarmente, sono evidenti. Ma le fredde proiezioni numeriche non rendono appieno la realtà.

Un Israele così haredi diventerà sempre più inospitale per la popolazione non haredi, sia a causa dell’onere finanziario che dovrà sostenere, sia per l’inevitabile cambiamento che l’equilibrio demografico comporterà per la società e la cultura.

Forse altri due o tre anni sotto un governo della destra religiosa renderanno questo futuro cupo sempre più evidente. Ma a quel punto, potrebbe essere troppo tardi. La crescente popolazione haredi comporta un numero crescente di elettori haredi e, di conseguenza, una crescente capacità di dettare le condizioni a qualsiasi governo al potere.

Non sorprende che il leader dell’opposizione Gadi Eisenkot abbia incontrato Moshe Gafni di United Torah Judaism. Anche il centro-sinistra potrebbe non avere altra scelta che trattare con gli haredim.

Tuttavia, è l’opposizione a offrire agli israeliani l’unica alternativa. Ma ecco il problema. Sono pochi, se non inesistenti, i sondaggi che mostrano l’opposizione in grado di ottenere la maggioranza alla Knesset dopo le elezioni senza allearsi con i partiti arabi.

Nel 2021, l’alleanza con la Lista Araba Unita ha permesso a Yair Lapid e Naftali Bennett di formare un governo, ma la mappa politica è cambiata radicalmente dal 7 ottobre. Cinque anni fa, era politicamente rischioso fare affidamento sui voti arabi alla Knesset. Oggi, i leader dell’opposizione hanno troppa paura persino di rimanere neutrali sull’idea. È un tabù, almeno per ora.

Netanyahu e i suoi alleati sono riusciti bene a trasformare gli arabi israeliani in qualcosa di simile a un nemico dello Stato, soprattutto dal 7 ottobre. La base fattuale di tutto ciò è praticamente inesistente. Gli arabi israeliani non sono sionisti che sventolano bandiere, ma nemmeno lo sono gli ultraortodossi. Eppure, lo standard di lealtà richiesto a ciascuno è diseguale. Immaginate cosa direbbe Itamar Ben-Gvir se un arabo israeliano dichiarasse che preferirebbe morire piuttosto che prestare servizio nell’esercito, smettere di collaborare con la polizia o smettere di pagare le tasse.

In ogni caso, da un punto di vista socioeconomico, gli arabi israeliani sono cittadini di gran lunga migliori degli haredim.

Mentre gli ultraortodossi si rifiutano di insegnare il programma scolastico di base nelle loro scuole, tra gli arabi israeliani la percentuale di coloro che sostengono gli esami di maturità (bagrut) è salita nell’ultimo decennio al 75,6 per cento, quasi pari a quella degli ebrei. Nell’anno accademico 2024/25, il numero di arabi che frequentavano corsi di laurea negli istituti di istruzione superiore era quattro volte superiore a quello degli haredim, nonostante la popolazione araba complessiva sia solo il 50% più numerosa di quella ultraortodossa.

Gli arabi israeliani continuano a subire razzismo e discriminazione nel mercato del lavoro, ma stanno compiendo progressi anche in questo ambito. Ciò vale in particolare per il settore sanitario: nel 2023 rappresentavano circa un quarto dei medici israeliani, il 27% degli infermieri e dei dentisti e la metà dei farmacisti israeliani.

Non solo gli arabi israeliani stanno dando un contributo all’economia e alla società maggiore che mai; a differenza degli haredim, non stanno lottando con le unghie e con i denti per contribuire il meno possibile. Eppure, nonostante i loro crescenti contributi all’economia, gli arabi israeliani ricevono meno servizi pubblici e assistenza finanziaria per i molti che rimangono ancora al di sotto della soglia di povertà.

Anziché considerarli come il nemico interno, gli israeliani dovrebbero accogliere la minoranza araba nel sistema.

Accoglierli nel prossimo governo costituirebbe un passo importante in tale processo. Il tabù dovrebbe essere infranto e la sua fine accolta con favore dalla destra più lucida.

Non è che Israele sia destinato a diventare un paese in cui ampie fasce della popolazione non lavorano e vivono in povertà, dove la sua economia high-tech è relegata nei libri di storia e dove l’esercito è cronicamente a corto di personale. La «società degli studiosi» haredi potrebbe benissimo crollare sotto il proprio peso – i primi scricchiolii sono già evidenti nella loro costante ricerca di nuovi fondi e nuove formule per perpetuarsi.

Ma il processo sarà lento e costoso per il resto di Israele, poiché i rabbini combattono una battaglia di retroguardia per preservare i bei vecchi tempi. Perpetuare il dominio dei partiti di destra e religiosi non farà altro che ritardare quella resa dei conti e aumentare la sofferenza”, conclude Rosenberg.

Allearsi con i partiti arabi. Se non ora, quando?