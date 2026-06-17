Trump torna a minacciare l’Iran: i muscoli esibiti per nascondere il fallimento della guerra

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17 Giugno 2026 - 16.06

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Donald Trump torna a evocare la possibilità di bombardamenti contro l’Iran, a pochi giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d’intesa tra Washington e Teheran.

«Non sono contento di come Israele si sta comportando con il Libano e con Hezbollah, e non sono contento di molte cose che stanno accadendo in Medio Oriente. Se l’Iran non si comporterà bene, ricominceremo a sganciare bombe su di loro come non avete mai visto prima. Sarà un livello di bombardamenti che il mondo non vede da molto tempo.»

La dichiarazione è arrivata a margine del G7 di Evian, mentre l’amministrazione americana presenta l’accordo con Teheran come un passaggio verso una de-escalation ancora fragile.

Il punto politico è tutto nella sequenza: alla firma di un’intesa interlocutoria segue, nel giro di ore, il ritorno esplicito alla minaccia di bombardamenti. Una contraddizione che smaschera i limiti del presunto controllo strategico americano sulla crisi iraniana.Se la pressione militare avesse davvero funzionato, Trump non sarebbe costretto a rilanciare pubblicamente l’opzione della forza. Il ritorno alla retorica bellicosa rivela invece un risultato incompiuto: Washington è ancora intrappolata nella trattativa con Teheran, senza una vittoria decisiva in mano.Le parole di Trump sono puro muscle-flexing comunicativo, l’esibizione di forza che cerca di nascondere l’assenza di un successo strategico concreto.