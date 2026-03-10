I giornalisti israeliani indossano l'uniforme mentre i media diventano un braccio dell'esercito

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

10 Marzo 2026 - 21.20

ATF

Non c’è definizione migliore di quella coniata dal grande scrittore, da tempo scomparso, Predrag Matvejevic, per definire ciò che oggi è diventato Israele sotto il tallone del governo peggiore della sua storia: una democratura. Dicasi tale, spiegava Matvejevic, un Paese in cui la democrazia si riduce ad una forma che maschera la vera natura del suo regime, appunto quella dittatoriale. Israele oggi è appunto questo. E per funzionare la meglio una democratura ha bisogno di asservire i mezzi di comunicazione, a partire da quelli radiotelevisivi, di militarizzare l’informazione e di orientare la narrazione in funzione degli obiettivi politici che il regime intende perseguire. Certo, nella democratura israeliana esistono e resistono ancora giornali, siti, che contrastano quotidianamente l’informazione di regime, Haaretz e +972 sono gli esempi virtuosi di un giornalismo dalla schiena dritta, ma restano testimonianza, eroica, resiliente ma pur sempre testimonianza.

Una testimonianza che va sostenuta, fatta conoscere, come Globalist da anni fa, anche per contrastare la comunicazione mainstream della stampa pro-Israele sempre e comunque. Questi comunicatori con l’elmetto sono pronti a giustificare l’ingiustificabile, a passare sopra gli oltre 73mila palestinesi, 20mila i bambini, sterminati dall’”esercito più etico del mondo” a Gaza, così come oggi alimentano la narrazione di Trump e Netanyahu – un golpista e un criminale di guerra – liberatori del popolo iraniano oppresso dal regime teocratico-militare ancora al potere.

Dalla sala stampa alla sala operativa: i giornalisti indossano l’uniforme mentre i media diventano un braccio dell’esercito

Esemplari sono due analisi pubblicati da Haaretz, una a firma di Anat Saragusti e l’altra Yohan Gonen.

Osserva Saragusti: “Nell’attuale guerra con l’Iran, i media israeliani hanno ancora una volta capitolato senza combattere. Quasi tutti, su ogni canale televisivo, ripetono a pappagallo gli stessi argomenti: dobbiamo prepararci a una guerra lunga. La guerra è necessaria. Non dobbiamo porvi fine adesso. Il primo ministro condurrà questa sera una valutazione della situazione con alti funzionari della difesa. Trasmetteremo in diretta la dichiarazione del portavoce dell’Idf. E dopo di che, il primo ministro farà un annuncio speciale.

Cittadini di Israele, dirà sicuramente, abbiamo attaccato, abbiamo distrutto, abbiamo assassinato. Non lo permetteremo, non lo accetteremo. Stiamo impiegando tutte le nostre forze. Siamo forti. Bla, bla, bla. E come al solito, invierà un file video alle emittenti televisive o ci sorprenderà con una trasmissione in diretta da qualche luogo sconosciuto. Ma non incontrerà i giornalisti né risponderà alle domande.

E non parliamo nemmeno delle statistiche che vengono diffuse al pubblico: Israele ha sganciato 7.000 munizioni sull’Iran. Ma cosa sono le “munizioni”? Bombe? Missili? Droni? Perché i media usano il gergo militare invece di spiegare di cosa si tratta? Lo stesso vale per “abbiamo condotto migliaia di missioni”. Cosa dovremmo capire da questo?

Il numero di munizioni sganciate sull’Iran è elevato? È basso? Come possiamo saperlo? E qual è il significato del numero di missioni? Cosa significano tutti questi numeri? E perché tutti i giornalisti e gli analisti ripetono a pappagallo i nomi degli alti funzionari iraniani che sono stati assassinati, pur non avendo la minima idea di chi siano?

Hanno detto al pubblico che oltre l’80% delle capacità di lancio missilistico dell’Iran era stato distrutto. E mentre ascoltavamo quella notizia, abbiamo ricevuto un altro allarme sui nostri telefoni e siamo andati al rifugio antiaereo (per chi ha rifugi accessibili) senza nemmeno ascoltare la fine del servizio, quello che avrebbe dovuto calmarci e rafforzare la nostra resilienza.

I giornalisti parlano con enfasi di luoghi che non hanno visto e di situazioni che non hanno verificato di persona, e riportano fatti che non sono stati in grado di controllare. Ripetono a pappagallo ciò che è stato detto loro un attimo prima da qualcuno dell’unità del portavoce dell’Idf, o da un messaggio WhatsApp che inizia con le parole “a nome del giornalista”.

In altre parole, il giornalista sta riportando la notizia come se si trovasse proprio ora nel quartiere Dahiyeh di Beirut o a Teheran, e non in una strada buia di Tel Aviv. Proprio di recente, alcuni giornalisti sono stati smascherati in tutta la loro vergogna quando hanno ripetuto a pappagallo false affermazioni senza verificarle, fungendo così da canale per influenzare l’opinione pubblica. Eppure, non hanno imparato la lezione.

Ma è così in ogni guerra. Gli studi televisivi indossano uniformi e (quasi) tutti gli analisti si allineano alla posizione dell’esercito, del governo e del gabinetto di sicurezza. Nessuno esprime un parere contrario, né osa porre domande difficili, o anche solo quelle facili ma necessarie. Cosa ci dice questo?

Gli analisti continuano anche a ripetere a pappagallo “gli obiettivi della guerra” come se avessero una qualche logica.

L’obiettivo non è rovesciare il regime, spiegano con grande serietà, come se si trattasse di una lezione di linguistica, ma “creare le condizioni affinché siano gli iraniani stessi a rovesciare il regime”. Di cosa stanno blaterando? E tutti lodano la stretta cooperazione militare e diplomatica tra Israele e America. Davvero impressionante.

Ma nessuno mette in discussione questo entusiasmo chiedendo “quali guerre ha vinto l’America?”. Gli americani hanno abbandonato il Vietnam ai comunisti che stavano combattendo lì. Hanno lasciato l’Afghanistan ai talebani che avevano cercato di distruggere. L’Iraq è ora governato dalle milizie. In Libia regna il caos. Nemmeno la guerra del Golfo del 1991 può essere considerata una vittoria. Allora perché qualcuno dovrebbe aspettarsi che abbiano successo ora? E come mai nessuno pone domande così elementari?

Come sarebbe una vittoria? Abbiamo appena concluso una guerra sanguinosa nella Striscia di Gaza, e non sembra che abbiamo vinto. Hamas non è stato distrutto, né è stato posto fine al suo dominio. Al contrario, sta diventando ogni giorno più forte.

Anche se distruggessimo la maggior parte dei sistemi missilistici balistici dell’Iran – e dopo l’ultima guerra, nove mesi fa, anche in quel caso fu detto al pubblico che la guerra era stata un trionfo – un solo missile ogni poche ore è sufficiente a paralizzare l’intero Paese. Era questa la strategia degli Houthi. E per farlo non serve un enorme arsenale missilistico. Il potere della stampa sta nel porre domande, sollevare dubbi e non accettare nulla come scontato. Una stampa che non pone domande non è una stampa “patriottica”, ma debole e sottomessa. È il giornalismo delle pecore.

Non c’è nulla di antipatriottico nel riflettere e mettere in discussione gli slogan dell’esercito. Al contrario, dimostra forza e indipendenza. Questo perché la stampa dovrebbe servire il pubblico e il suo diritto all’informazione, non fungere da canale per diffondere argomenti di discussione”, conclude Anat Saragusti. Una riflessione da condividere in ogni parola.

“Ringrazia per la guerra”: la crescente richiesta di silenzio e positività in Israele

E lo stesso dicasi per l’analisi-denuncia di Yoahan Gonen.

Scrive Gonen: “Il fronte interno israeliano non viene più valutato solo in base alla sua capacità di obbedire alle istruzioni e di sopravvivere. Ora viene valutato anche in base alla sua capacità di farlo con entusiasmo, resilienza e senza effetti negativi sul morale. Non basta correre al rifugio otto volte al giorno, bisogna farlo con il sorriso di un assistente di volo della El Al. Non basta sopportare le incessanti sirene antiaeree, le munizioni a grappolo, il crollo dei condomini e la disintegrazione della routine; tutto questo deve essere visto come un’opportunità di crescita. Dopo tutto, non tutte le nazioni hanno la fortuna di vivere in un’epoca di miracoli che permette loro di sviluppare sia nuove ansie che i muscoli delle cosce.

Mentre noi cerchiamo semplicemente di superare un altro giorno, i conduttori del Channel 14 News israeliano mettono la loro energia nel deridere chiunque osi esprimere angoscia.

Nella puntata di sabato sera di “The Patriots”, intitolata “Amareggiati in tempo di guerra”, Yinon Magal ha letto con tono beffardo i post sui social media di israeliani esausti. “Un paio di missili, va bene, è pericoloso e dobbiamo intervenire. Tanti lamenti e lamentele, come se ci fosse qualcuno che li ascolta”, ha rimproverato Magal.

La sua co-conduttrice Tal Meir tira fuori un nuovo tropo antisemita dal Medioevo: “Ci sono tutti i tipi di persone qui che stanno già iniziando ad avvelenare i pozzi”, dice, aggiungendo: “Siate grati di avere un preallarme prima delle sirene, 10 minuti per prepararvi. Chi avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere?” Ha ragione: Canada, Svezia e Singapore non hanno nemmeno un minuto di preavviso.

Channel 14 News non ha il monopolio di questa positività tossica; è onnipresente. “Branco di primedonne viziate!” Lo psichiatra Yoram Yuval ha attaccato i partecipanti al programma “Avri and Sharki” che hanno parlato delle difficoltà emotive della situazione. “In nessun altro posto ci sono guerre come queste, eserciti come questi, giusto? L’aviazione, i piloti e il Comando del Fronte Interno vi offrono una guerra di lusso. Ringraziate, per l’amor di Dio!”, li ha rimproverati Yuval. Come se non stessero parlando della realtà dei missili, della morte e del terrore esistenziale, ma piuttosto di un resort di lusso a Creta.

È vero, ci sono le sirene antiaeree, ma che servizio fantastico! È difficile pensare a un’illustrazione più precisa di una società che ha perso la testa di uno psichiatra che ti dice che devi goderti di più la guerra.

L’aspettativa che i cittadini non si lamentino e non facciano domande fa parte di un più ampio sforzo politico per normalizzare il vivere con la spada.

Nella nuova visione che ci viene offerta, la “super-Sparta” del primo ministro Benjamin Netanyahu, un cittadino non è una persona con diritti, paure, dubbi e opinioni, ma piuttosto un minuscolo ingranaggio nella macchina da guerra perpetua. In una società del genere, il desiderio di una vita sana è visto come un lusso quasi eccentrico.

Invece di essere un mezzo eccezionale, destinato a preservare la vita, la guerra diventa materia prima destinata a sostenere la guerra.

Il fascismo emotivo non si accontenta di mettere a tacere l’opposizione alla guerra. Esige che tu la apprezzi, che te ne innamori, che dica grazie e che ne chieda ancora. In una realtà del genere, anche una lamentela è una forma di piccola ribellione: un rifiuto di abituarsi all’intollerabile”, conclude Yoahan Gonen.

Il fascismo emotivo. L’humus della democratura d’Israele.