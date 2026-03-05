Iran, i curdi si preparano a entrare in guerra con il sostegno Usa

globalist Modifica articolo

5 Marzo 2026 - 10.49

ATF

Intense ondate di attacchi aerei hanno colpito decine di posizioni militari, posti di frontiera e stazioni di polizia lungo il nord del confine dell’Iran con l’Iraq, in quella che sembra essere una preparazione di Stati Uniti e Israele per aprire un nuovo fronte nel loro conflitto.

Un funzionario statunitense a conoscenza delle discussioni tra Washington e i responsabili curdi ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a fornire supporto aereo qualora i combattenti peshmerga curdi attraversassero il confine dal nord dell’Iraq.

Un portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato che l’aviazione ha operato “intensamente nell’Iran occidentale per degradare le capacità iraniane in quell’area, aprire una via verso Teheran e creare libertà di manovra”.

Sia Axios sia Fox News, citando un funzionario statunitense, hanno riferito mercoledì che le milizie avrebbero avviato la loro offensiva all’interno dell’Iran. Non vi è stata alcuna conferma ufficiale né dettagli immediati sul numero di combattenti coinvolti o sulle aree di operazione.

Funzionari curdi hanno dichiarato all’Associated Press che gruppi dissidenti curdi iraniani con base nel nord dell’Iraq si stanno preparando a una possibile operazione militare transfrontaliera in Iran e che gli Stati Uniti hanno chiesto ai curdi iracheni di sostenerli.

Khalil Nadiri, esponente del Partito per la Libertà del Kurdistan (PAK), con base nella regione curda semi-autonoma del nord dell’Iraq, ha dichiarato mercoledì che alcune loro forze si sono spostate in aree vicine al confine iraniano nella provincia di Sulaymaniyah e sono in stato di allerta. Ha aggiunto che i leader dei gruppi di opposizione curdi sono stati contattati da funzionari statunitensi riguardo a una possibile operazione, senza fornire ulteriori dettagli.

Nel frattempo, anche gruppi militanti balochi contrari al regime di Teheran si sarebbero mossi da remote basi montane in Pakistan attraversando il confine verso l’Iran, secondo fonti locali.

Gli esperti prevedono che sostenere gruppi armati provenienti dalle comunità etniche iraniane potrebbe “aprire un vespaio”, aggravando le divisioni interne del paese e aumentando il rischio di una caotica guerra civile in caso di crollo dell’attuale regime.

Secondo i media statunitensi, Donald Trump avrebbe contattato all’inizio della settimana due leader di fazioni curde iraniane con base nel nord dell’Iraq e sarebbe disposto a sostenere gruppi pronti a imbracciare le armi per rovesciare il regime.

Operazioni clandestine nelle aree nord-occidentali dell’Iran, dove la presenza curda è più numerosa, sarebbero state intensificate dopo il breve conflitto tra Iran e Israele della scorsa estate, secondo ex funzionari dell’intelligence e della difesa in Israele, negli Stati Uniti e nella regione.

A gennaio sono stati segnalati scontri tra il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano e gruppi di peshmerga curdi entrati in Iran da Turchia e Iraq. Due settimane fa, cinque organizzazioni curde iraniane rivali guidate dal Partito Democratico del Kurdistan Iraniano (KDPI) hanno formato una nuova coalizione con l’obiettivo di rovesciare il regime di Teheran.

Un portavoce del KDPI non ha confermato né smentito che il suo leader, Mustafa Hijri, sia stato tra i due leader contattati da Trump, ma ha affermato che è dovere delle “società libere e democratiche di tutto il mondo aiutare a conquistare la libertà”.

“Riteniamo che il regime si trovi in una situazione di profonda debolezza… e che presto vedrà i suoi ultimi giorni”, ha dichiarato il portavoce.

Mercoledì Hijri ha invitato il personale militare iraniano ad abbandonare le proprie postazioni e “tornare alle loro famiglie”.

Il KDPI ha affermato che l’appello è stato lanciato “alla luce dei continui attacchi statunitensi e israeliani contro le installazioni militari e di sicurezza del regime, che rappresentano una minaccia diretta e grave per la vita dei soldati, in particolare in Kurdistan”.

Gli Stati Uniti hanno più volte utilizzato combattenti curdi come forze ausiliarie, fornendo un supporto cruciale alle truppe americane nell’invasione dell’Iraq del 2003 e nella lotta contro lo Stato Islamico in Iraq e Siria dal 2014 al 2019.

Alia Brahimi, esperta di Medio Oriente presso l’Atlantic Council, ha messo in guardia contro l’uso di forze locali.

“Se i combattimenti terrestri venissero affidati a gruppi separatisti etnici, gli Stati Uniti avrebbero ancora meno capacità di influenzare gli sviluppi sul terreno rispetto al conflitto di 20 anni fa. Se altri separatisti si unissero allo scontro, l’opinione pubblica iraniana potrebbe compattarsi attorno al regime di Teheran”, ha affermato.

“Siamo solo al quinto giorno del conflitto e stiamo già vedendo le pericolose conseguenze della mancanza di un piano strategico dell’amministrazione Trump e della totale assenza di chiarezza su motivazioni e obiettivi.”

Secondo un ex funzionario del Mossad, agenti del servizio segreto israeliano sarebbero già attivi all’interno dell’Iran, mentre due analisti hanno osservato che una serie di attacchi con droni a corto raggio contro unità e postazioni dell’IRGC lungo il confine negli ultimi giorni porta i segni distintivi dell’intelligence israeliana.

Gli attacchi con droni e i recenti bombardamenti lungo il confine Iran-Iraq suggeriscono il tentativo di aprire “punti di accesso” che permetterebbero a combattenti curdi leggermente armati di entrare in Iran e stabilire roccaforti oltre frontiera, ha dichiarato un ex funzionario della difesa statunitense con recente esperienza in operazioni clandestine nel nord dell’Iraq.

Un’operazione di questo tipo seguirebbe una strategia statunitense consolidata: l’inserimento di piccoli team militari o della CIA in grado di dirigere attacchi aerei insieme a forze locali reclutate sul terreno.

Strategie simili furono impiegate in Afghanistan nel 2001 e in Siria e Iraq contro l’ISIS.

“Se si dispone di sufficiente potenza aerea, ben coordinata, allora avanzerebbero semplicemente tra le macerie fumanti e qualsiasi contrattacco del regime verrebbe spezzato ben prima che sia necessario combattere”, ha affermato l’ex funzionario.

L’obiettivo non sarebbe “marciare su Teheran”, bensì distrarre e logorare le unità militari iraniane, poiché l’intelligence statunitense non ritiene che i peshmerga, armati leggermente, possano affrontare le forze regolari iraniane e l’IRGC.

Gli Stati Uniti mantengono da anni una presenza clandestina nel nord dell’Iraq, con hub di comunicazione, postazioni di sorveglianza e programmi di addestramento per combattenti curdi e iracheni. Anche Israele si ritiene abbia una presenza nell’area.

I curdi iraniani — che rappresentano tra il 5% e il 10% della popolazione — hanno una lunga storia di attivismo separatista e opposizione al regime clericale.

Il sostegno a gruppi armati curdi rischia inoltre di suscitare forte preoccupazione in Turchia, Iraq e Siria, che ospitano a loro volta consistenti minoranze curde.

Qubad Talabani, vice primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, ha dichiarato mercoledì che la regione non è parte dell’attuale conflitto e manterrà la propria neutralità.

Nel sud-est dell’Iran si è intensificata anche la violenza dei gruppi separatisti della minoranza baloch. Militanti hanno attaccato una pattuglia di frontiera dell’IRGC e un posto di polizia a dicembre.

Nello stesso periodo, il più attivo gruppo separatista baloch, Jaish al-Adl, ha annunciato una nuova coalizione di fazioni armate con l’obiettivo di “rafforzare l’efficacia della lotta” contro la “tirannia” del regime iraniano.

La coalizione ha rivendicato martedì l’assassinio del comandante di una stazione di polizia nella città di Zahedan e ha invitato il personale militare a “arrendersi ai propri concittadini affinché non subisca danni in questi momenti critici”.

Nasser Bouledai, leader baloch iraniano in esilio in Europa, ha affermato di ritenere che tutte le comunità iraniane accoglierebbero positivamente l’aiuto statunitense, ma ha sottolineato che Washington in passato ha seguito politiche incoerenti.

“Credo che chiunque sia contro il brutale regime clericale accetterebbe il sostegno degli Stati Uniti, ma dovrebbe essere un sostegno coerente e duraturo che risolva le questioni delle minoranze — a differenza, per esempio, di quando gli Stati Uniti sostennero i curdi siriani per poi abbandonarli”, ha dichiarato.

“È giunto il momento che gli Stati Uniti sostengano le minoranze etniche e religiose iraniane contro il regime clericale e risolvano una volta per tutte la questione iraniana.”