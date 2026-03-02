Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

C’è chi esulta. E chi promette vendetta. C’è chi dà alle fiamme le bandiere a stelle e strisce e quelle con la stella di David e chi, nel mezzo, non versa lacrime per la morte della Guida Suprema ma al tempo stesso non intende celebrare la vittoria d’Israele.

Il mondo arabo e musulmano si riscopre diviso di fronte all’attacco israelo-americano all’Iran e all’uccisione di Ali Khamenei.

Un quadro d’insieme efficacemente tratteggiato su Haaretz da Nagham Zbeedat in un report dal titolo esemplificativo

“Dai dolci siriani alle minacce di Hezbollah: il Medio Oriente reagisce all’uccisione di Khamenei da parte di Israele”

Scrive Zbeedat: “Il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, è stato ucciso sabato mattina durante un attacco israeliano a Teheran, una notizia che ha immediatamente fatto il giro del Medio Oriente, suscitando reazioni nettamente contrastanti: dai festeggiamenti in alcune zone della Siria alle promesse di vendetta da parte di Hezbollah e di altri gruppi alleati dell’Iran.

L’uccisione ha messo in luce le fratture di lunga data all’interno delle società arabe e musulmane, non solo sul ruolo regionale dell’Iran, ma anche sull’espansione dell’influenza militare di Israele.

Per molti siriani che accusano l’Iran e il suo esercito di aver sostenuto il presidente Bashar al-Assad durante la guerra civile nel Paese, la morte di Khamenei ha simboleggiato la giustizia tanto attesa. In alcune zone della Siria nord-occidentale sono circolati video che mostravano piccoli gruppi che distribuivano dolci e festeggiavano la notizia.

“L’Iran è un nemico del popolo siriano. Lo abbiamo combattuto e sconfitto, e Dio ora ci ha liberati dal suo male”, ha scritto Abdulkareem Aouir, un giornalista siriano di Al Jazeera con sede in Qatar. Tuttavia, ha aggiunto una nota di cautela: “Israele rimane un nemico attivo… Non festeggiamo la vittoria di Israele sull’Iran. Quando Israele avrà finito con l’Iran, tornerà a occuparsi di noi”.

In Giordania, un utente dei social media ha pubblicato una foto di se stesso mentre comprava dolciumi, accompagnandola con una didascalia che conteneva un’imprecazione rivolta a Khamenei, espressione schietta della sua rabbia personale nei confronti del ruolo regionale dell’Iran.

Tuttavia, anche tra coloro che hanno accolto con favore l’uccisione, è emerso ripetutamente un senso di disagio per le azioni militari israeliane incontrollate.

Un palestinese-israeliano ha dichiarato a Haaretz: “Sono triste. Non sono triste perché è stato ucciso, ma perché è stato Israele a ucciderlo e lo considera una vittoria“.

Un altro palestinese di Gaza ha espresso il concetto in modo più strategico: ”Che lo si pianga o lo si festeggi, i fatti non cambiano: Israele non lo ha ucciso per vendicare il sangue dei musulmani. Il destino che oggi affronta l’Iran potrebbe domani toccare ad altri paesi della regione. Un Medio Oriente in cui Israele opera senza deterrenza non è migliore della situazione attuale”.

Nezam Mahdawi, ex corrispondente americano-palestinese di Watan News, ha interrogato i siriani che hanno pubblicamente gioito. In un post rivolto a “coloro che festeggiano l’assassinio di Khamenei per mano degli israeliani”, ha chiesto perché fossero disposti a normalizzare le relazioni con la Russia, le cui forze hanno anche bombardato i civili siriani durante la guerra civile, eppure applaudissero gli attacchi israeliani all’Iran. “Questo non è il vostro assassino e quello è il vostro assassino?”, ha scritto, sostenendo che Israele alla fine tornerebbe a prendere di mira la Siria una volta indebolito l’Iran.

A Gaza, il giornalista Islam Bader ha pubblicato un post riflessivo in cui critica quello che descrive come un gongolare celebrativo. Ha scritto che, sebbene il bilancio dell’Iran nella regione includa innegabili spargimenti di sangue, trova preoccupante che la gioia di alcune persone “si intersechi con Israele”, che definisce “il capo del male”. Ha avvertito che se l’Iran crollasse, il dominio regionale di Israele non farebbe che aumentare, sostenendo che parlare di un “Grande Israele” sembrerebbe modesto rispetto a ciò che potrebbe seguire un’espansione incontrollata.

“Opporsi a qualcuno non significa allineare la propria felicità a quella di Israele”, ha scritto, aggiungendo che raramente i leader muoiono senza controversie o sangue sulle mani, ma che le conseguenze geopolitiche contano più dei rancori personali.

Un “martirio grande e benedetto”, ha detto il segretario generale di Hezbollah Naim Qassem in una lunga dichiarazione. Citando versetti del Corano, ha dichiarato che Khamenei era “asceso a Dio” mentre guidava la via della jihad e della resistenza contro “la tirannia americana e la criminalità sionista”.

Ha promesso che Hezbollah e i suoi alleati avrebbero continuato su quella che ha definito la “via khomeinista”, impegnandosi a rimanere saldi nel confronto con gli Stati Uniti e Israele e promettendo che “non importa quali sacrifici dovremo compiere, non abbandoneremo il campo dell’onore e della resistenza”.

I sostenitori si sono riuniti nella periferia sud di Beirut, sventolando bandiere di Hezbollah e dell’Iran e intonando cori contro Israele e gli Stati Uniti. Il giornalista libanese Hosein Mortada ha pubblicato un video da lì, scrivendo: “Da Ashura Square a Dahiyeh, rinnoviamo l’impegno dopo il martirio dell’Imam Khamenei”.

E per molti palestinesi allineati con le fazioni armate, i decenni di sostegno finanziario e militare dell’Iran hanno superato le più ampie lamentele regionali. Hamas ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui piange Khamenei come “il leader della rivoluzione islamica” e condanna quella che ha descritto come una “traditrice aggressione sionista-americana” contro la sovranità iraniana.

La Jihad islamica ha fatto eco a un linguaggio simile, lodando Khamenei come un sostenitore risoluto della resistenza palestinese.

In Iraq, un portavoce del governo ha dichiarato tre giorni di lutto per il leader ucciso, mentre le milizie locali allineate con l’Iran hanno condannato l’omicidio come un atto che “incendierà la regione”. Sono scoppiate manifestazioni a Baghdad e Bassora, dove i manifestanti hanno bruciato bandiere statunitensi e israeliane. Le autorità irachene hanno dispiegato un forte contingente intorno ai complessi diplomatici per timore di ritorsioni.

In Pakistan, migliaia di persone si sono radunate a Karachi e Islamabad, condannando l’uccisione come un attacco alla leadership musulmana. I manifestanti sono scesi in strada anche in altre parti del Pakistan, portando bandiere nere e cantando “Abbasso l’America!” e slogan anti-Israele. Almeno 23 manifestanti sono stati uccisi, di cui 10 nel porto di Karachi, dove le guardie di sicurezza del consolato americano hanno sparato sui manifestanti che avevano violato il muro esterno, 11 nella città settentrionale di Skardu, dove la folla ha incendiato un ufficio delle Nazioni Unite, e due a Islamabad”.

Questo è il quadro. A tinte variopinte. Tendente al nero più funesto.

In Iran, Trump ha finalmente rivelato al mondo cosa intende veramente con “America First”

Di grande interesse è la riflessione, sempre su Haaretz, di Joshua Leifer.

Riflette Leifer: “Anche nelle sue rare articolazioni quasi lucide, la visione di politica estera del presidente degli Stati Uniti Trump ha sofferto a lungo di una fondamentale mancanza di chiarezza sul significato di “America First”. Durante la campagna elettorale, questa vaghezza ha giovato a Trump, consentendogli di creare una coalizione che comprendeva sia isolazionisti che neoconservatori, moderati e interventisti. Una volta al potere, tuttavia, essa si è tradotta più spesso in coerenza, disfunzionalità e pericoloso caos.

Agli scettici dell’intervento statunitense all’estero, lo slogan “America First” di Trump prometteva un ritiro dall’avventurismo militare che aveva caratterizzato l’amministrazione di George W. Bush, con le sue guerre di scelta e i successivi falliti tentativi di “nation-building” in Afghanistan e Iraq. Al contrario, ai veri sostenitori dell’egemonia globale degli Stati Uniti, la politica America First di Trump appariva come un’aperta affermazione del potere americano dopo la presunta accettazione da parte delle amministrazioni Obama e Biden del declino della potenza globale degli Stati Uniti e la debole acquiescenza all’ascesa della Cina.

Queste interpretazioni, e le diverse fazioni intra-MAGA che le sostengono, erano destinate a scontrarsi. Sono incompatibili al livello più elementare. Tuttavia, il carisma maniacale di Trump e l’immensa influenza che esercita sui suoi sostenitori sono riusciti a mascherare queste divisioni. Ha aiutato anche il fatto che Trump abbia spesso incarnato entrambi i significati di America First, apparendo autenticamente ambivalente su quale dei due dovesse definire la politica estera trumpista.

Da un lato, ha promesso di evitare l’intervento militare e, all’inizio del suo secondo mandato, ha giurato di “porre fine alle guerre, non di iniziarle”. Dall’altro lato, si diletta in atteggiamenti sciovinisti e militaristi, che entusiasmano le folle ai suoi comizi tanto quanto le sue buffonate nella guerra culturale. Quando si sono presentate occasioni per dimostrare l’uso della schiacciante potenza militare statunitense – in Siria nel 2017, in Iran lo scorso giugno e in Venezuela a gennaio – egli le ha colte. Tuttavia, si è trattato di attacchi relativamente limitati, senza perdite per gli Stati Uniti, di portata molto minore rispetto a qualsiasi guerra convenzionale.

Ora, attraverso l’offensiva congiunta in corso tra Stati Uniti e Israele in Iran, l’amministrazione Trump ha eliminato ogni residua ambiguità su ciò che comporta la sua dottrina di politica estera MAGA. Trump si è impegnato in modo inequivocabile a perseguire una visione di dominio globale muscolare degli Stati Uniti, in cui questi ultimi agiscono senza essere vincolati dal diritto internazionale, imponendo la propria volontà attraverso l’esercizio di una forza militare schiacciante.

In realtà, la deviazione di Trump dai precedenti è sempre stata sopravvalutata. Ha condotto la sua campagna elettorale e ha vinto – due volte – con la promessa di ripudiare l’eredità della politica estera dei neoconservatori. In questo modo, ha rinunciato al linguaggio morale della promozione della democrazia e dei diritti umani che aveva a lungo legittimato gli interventi stranieri degli Stati Uniti (gli stessi neoconservatori avevano demolito il rispetto del diritto internazionale in modo spettacolare con l’invasione dell’Iraq nel 2003). Tuttavia, Trump non ha mai rinunciato alla convinzione fondamentale che gli Stati Uniti debbano rimanere la potenza globale dominante.

Ciò che ha fatto invece è stato riformulare l’egemonia americana nel gergo di una visione del mondo più crudele, secondo la quale chi ha più potere può fare ciò che vuole con chi ne ha meno. “La mia moralità”, ha detto Trump lo scorso gennaio, dopo l’attacco al Venezuela e il rapimento del suo presidente. “È l’unica cosa che può fermarmi”.

Era sempre stato improbabile che Trump resistesse all’immenso potenziamento militare durante i negoziati che hanno preceduto la guerra attuale. Ci sono anche persone intorno a lui che hanno iniziato a sognare un nuovo ordine regionale: non solo il primo ministro Netanyahu, ma anche i sauditi e altre forze del Golfo.

Se inizialmente Trump sembrava riluttante a lanciare la guerra, riflettendo il suo scetticismo istintivo nei confronti della guerra convenzionale, alla fine lo spettacolo televisivo della violenza americana si è rivelato troppo affascinante e l’illusione di un’eredità epocale troppo allettante perché potesse resistere”, conclude Leifer.

È così. D’altro canto, cosa attendersi da un uomo, a capo dell’iperpotenza militare mondiale, che dopo il banditesco blitz in Venezuela, affermò senza arrossire: “La mia moralità è l’unica cosa che può fermarmi”.

La moralità di un immorale (vicenda Epstein e i suoi files secretati o fatti sparire docet). Di un golpista che ha dichiarato guerra agli stessi cittadini americani sguinzagliando la canagliesca milizia dell’Ice a Minneapolis. L’amico di palazzinari, immobiliaristi, affaristi di tutti i generi che ha accroccato in quel comitato di affari spacciato per Board of Peace.

Quanto a immoralità, Trump deve dividere il triste primato con il suo amico e sodale israeliano, il criminale di guerra Benjamin Netanyahu.

Costoro tengono in scacco il mondo. Mala tempora currunt.