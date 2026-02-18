Qualcuno crede che Rubio sia meno pericoloso del sovranista messianico J.D. Vance: non è così

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

18 Febbraio 2026 - 18.18

ATF

Dicono: Marco Rubio è il classico repubblicano conservatore, altra roba rispetto al sovranista messianico J.D. Vance. Ovvero, il segretario di Stato Usa sarebbe meno pericoloso per la pace mondiale del vicepresidente amico della peggio feccia di autocrati e movimenti nazifascistoidi che popolano il mondo, in alcuni casi anche governando. In altri termini, Rubio sarebbe il “male minore”. Alla faccia del “minore”. Quale sia la visione del mondo che anima Rubio lo chiarisce molto bene su Haaretz Noa Landau, in una documentata analisi dal titolo: Chi vuole morire nella guerra di civiltà di Rubio?

Scrive Landau: “Chiunque voglia comprendere l’essenza della battaglia politica più importante della nostra generazione, e perché sia così importante combatterla ora dal Minnesota a Gerusalemme, deve ascoltare il discorso che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha tenuto questa settimana alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Gli Stati Uniti e l’Europa, ha affermato in un messaggio apparentemente conciliante rivolto ai leader dell’Unione Europea, sono partner inseparabili in un’alleanza della “civiltà occidentale”, che l’amministrazione Trump intende “riportare” alla grandezza.

Questo discorso, anche se pronunciato il giorno di San Valentino, non era una canzone d’amore, ma una dichiarazione di guerra – non contro altre civiltà, ma contro il liberalismo come idea morale e politica. In effetti, in una contraddizione magnificamente ironica, si tratta di una guerra contro le fondamenta della civiltà che Rubio finge di difendere.

Con la scusa di tendere una mano all’Europa, Rubio ha pronunciato un’ampia accusa contro la politica dell’UE degli ultimi decenni: frontiere aperte, cooperazione economica e istituzioni comuni basate sui valori di libertà, uguaglianza e Stato di diritto. La sua idea principale è diventata fastidiosamente familiare: l’Europa ha perso la sua strada quando è diventata troppo liberale e deve tornare a parlare il linguaggio della sovranità e dell’identità nazionale. O, più precisamente, dell’identità religiosa, poiché il discorso di Rubio ha descritto “l’Occidente” come un’alleanza religiosa cristiana.

Tuttavia, la cultura “occidentale” non si basa solo sulle chiese. Si basa anche sulla rivoluzione laica e sulle costituzioni che hanno limitato la religione. Ridurre l’Occidente a una definizione cristiana ristretta è l’ultimo rifugio del razzista che riscrive la storia per cacciare dall’Europa chiunque non si adatti alla sua narrativa (e gli israeliani, che godono del sostegno della destra religiosa americana, dovrebbero considerarlo come un altro avvertimento della potenziale incostanza insita nel sostegno teologico).

La reazione contro il progetto dell’UE preoccupa naturalmente il continente anche senza le riflessioni di Rubio. Ma la risposta non è regredire al XIX secolo. La democrazia liberale non è ingenua, come è diventato fin troppo di moda affermare di recente. Al contrario. Ha costruito meccanismi di difesa sotto forma di istituzioni internazionali che non sostituiscono la sovranità, ma sono strumenti che i paesi hanno creato di propria iniziativa per prevenire l’anarchia.

La politica di immigrazione dei paesi europei è chiara quanto quella americana. Ma la storia sia dell’America che dell’Europa, una storia che Rubio elogia, mostra anche il contributo che le ondate di immigrati hanno dato al loro potere. Né questi paesi hanno mai rinunciato all’uso della forza militare; il diritto internazionale la regola proprio perché esiste.

Ma la frase più strana del discorso di Rubio sullo “scontro di civiltà” è stato il suo tentativo di diventare lirico. Gli eserciti, ha sostenuto, non combattono per idee astratte, ma per il bene del loro popolo, della loro nazione e del loro “modo di vivere”. Davvero? Gli esseri umani non hanno mai combattuto per la libertà? O per l’uguaglianza? O per i diritti umani? Le persone vivono e muoiono per principi che non sono meno importanti della nazionalità.

Ed è qui che sta il paradosso. Mentre Rubio intraprendeva una guerra di annientamento contro l’“ordine globale”, gli eventi nel Minnesota dimostravano perché questo ordine è vitale. Una campagna di repressione contro l’immigrazione clandestina è degenerata in gravi violazioni dei diritti umani, al punto da causare la perdita di vite umane. Ciò ha dimostrato ancora una volta che quando il potere statale viene liberato da ogni restrizione in nome di una lotta esistenziale, i primi a subirne le conseguenze sono i cittadini dello Stato stesso.

In nome della difesa della “civiltà occidentale”, l’amministrazione Trump ha dichiarato guerra ai principi che hanno portato al suo fiorire. In nome della sicurezza, sta minando la sicurezza dei propri cittadini.

Il mosaico liberale che Rubio dipinge come una debolezza è in realtà l’ultima linea di difesa. E un concetto astratto merita sicuramente di essere difeso. Ma d’altra parte, potrebbe essere preferibile vivere vite complicate in un continente imperfetto piuttosto che morire nella guerra di civiltà di Marco Rubio”, conclude Landau.

Parole e virgole da scolpire nella pietra.

Da Hamas all’Iran, le richieste di disarmo di Israele rivelano una strategia di minaccia perpetua

E qui si passa dallo “scontro di civiltà” 2.0 evocato da Rubio, alla guerra permanente perorata e praticata dal governo fascista di Tel Aviv guidato dal criminale di guerra e membro del Board of Peace accroccato da Trump, che risponde al nome di Benjamin Netanyahu.

Argomento ben declinato, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, da Zvi Bar’el.

Annota Bar’el: “Hamas deve disarmarsi, consegnare le sue armi pesanti e leggere, i suoi razzi e le sue pistole, i suoi mortai e i suoi fucili d’assalto. Tutto. E, se non lo farà volontariamente, Israele provvederà a farlo. Israele chiede anche che Hezbollah si disarmi, sia a nord che a sud del fiume Litani, nella Beqaa libanese e nel quartiere Dahiyeh di Beirut, dove si trova il quartier generale dell’organizzazione. Nulla che possa minacciare Israele deve rimanere nelle mani di Hezbollah. Allo stesso modo, i missili balistici dell’Iran devono essere distrutti, compresi quelli a corto raggio, e il suo programma nucleare deve essere smantellato. E non dimentichiamo le armi in possesso delle milizie filoiraniane che operano in Iraq.

La visione israeliana è quella di un Medio Oriente libero da armi, che si tratti di fionde o bombe nucleari. L’unico Paese a cui dovrebbe essere consentito di possedere qualsiasi tipo di arma desideri – che si tratti di quelle di cui si parla solo nelle fonti straniere o di una pistola per uso personale – è lo Stato di Israele.

Questo è il sogno di un Paese che non è in grado di raccogliere decine di migliaia di armi nelle mani di bande criminali che uccidono i suoi cittadini a un ritmo medio di uno al giorno e nelle mani di bande di coloni che terrorizzano i palestinesi della Cisgiordania.

La richiesta di disarmare tutte le organizzazioni e i paesi che minacciano Israele non è solo un sogno irrealizzabile, è una farsa perché viene presentata come prerequisito per qualsiasi soluzione diplomatica. È come se il disarmo fosse l’unico ostacolo che ci separa dalla pace tanto attesa.

Ma supponiamo che avvenga un miracolo e che i miliziani di Hamas consegnino le loro armi alla polizia palestinese o alla forza internazionale di stabilizzazione (se mai verrà costituita), o persino alle forze di difesa israeliane. Israele accetterebbe allora di avviare colloqui con l’Autorità palestinese, gli attori regionali e il governo degli Stati Uniti su una soluzione diplomatica al problema palestinese? Adotterebbe la soluzione dei due Stati, annuncerebbe piani per porre fine all’occupazione, che è, dopo tutto, la fonte della minaccia palestinese, o almeno si adopererebbe per raccogliere le armi delle bande terroristiche ebraiche?

Anche in Libano, Israele non pone il disarmo di Hezbollah come condizione per l’avvio di un processo diplomatico, ma per uno stato di non belligeranza. Anche in questo caso, non è disposta a ritirarsi dai cinque luoghi che controlla all’interno del territorio libanese, una mossa che aiuterebbe il governo libanese a disarmare l’organizzazione. Israele accetterà una demarcazione definitiva del confine con il Libano, che richiederebbe il ritiro dai territori che considera essenziali per la sua difesa, come passo verso un accordo diplomatico con il Libano?

La risposta che ci si può aspettare da Israele può essere desunta dal suo comportamento in Siria. Anche lì, infatti, sta chiedendo che l’area tra Damasco e le alture del Golan sia smilitarizzata come condizione per il ritiro dal territorio siriano che occupa dalla caduta del regime di Assad nel dicembre 2024 e per il ritorno alle linee di separazione del 1974. Naturalmente non si parla di un ritiro completo dal Golan, che potrebbe portare a un accordo di pace con la Siria, poiché lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha riconosciuto come parte di Israele.

L’attuale governo di Israele non crede negli accordi, né in quelli di cessate il fuoco firmati a Gaza e in Libano, che viola sistematicamente, né in quelli di pace.

Fino a poco tempo fa, ha compiuto grandi sforzi per dipingere l’Egitto come uno Stato ostile per compiacere il Qatar. Viola gli accordi con la Giordania sullo status quo del Monte del Tempio. La normalizzazione con l’Arabia Saudita, un tempo considerata un obiettivo politico fondamentale, è diventata un fastidio, persino una minaccia, dopo che l’Arabia Saudita ha posto come condizione la soluzione dei due Stati.

La minaccia costante è la linfa vitale di questo governo. Lo scopo della futile richiesta di disarmo è quello di garantire che questa minaccia rimanga in vigore e contribuisca a sostenere il governo. L’ultima cosa di cui ha bisogno è che queste organizzazioni inizino improvvisamente a disarmarsi”, conclude Bar’el.

Ha ragione da vendere l’analista di Haaretz: la minaccia costante è la linfa vitale per il governo di Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir e compagnia brutta. Linfa da coltivare, fomentare, arricchendola di una narrazione mediatica bellicista funzionale alla guerra permanente e su più fronti che resta l’assicurazione sulla vita politica del più nefasto governo nella storia dello Stato d’Israele.