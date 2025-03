Marco Rubio spiega che la vera garanzia di sicurezza per l'Ucraina è far guadagnare gli Stati Uniti

globalist Modifica articolo

12 Marzo 2025 - 15.57

ATF

Parlando con i giornalisti all’aeroporto di Shannon, in Irlanda, dove ha fatto una breve sosta per il rifornimento prima di tornare negli Stati Uniti, Marco Rubio ha affermato che gli europei probabilmente avranno un ruolo nei negoziati, poiché immagina che i russi solleveranno la questione delle sanzioni dell’UE sull’economia russa e chiederanno che vengano revocate come parte delle trattative.

Rubio ha anche chiarito che l’accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina non costituirebbe una garanzia di sicurezza diretta per Kiev, ma ha sottolineato che gli Stati Uniti “avrebbero un interesse a proteggerlo se venisse sfidato o minacciato”.

Ha dichiarato che l’amministrazione statunitense è “soddisfatta” del fatto che l’Ucraina abbia accettato il processo, e ora l’attenzione è sulla risposta della Russia. Ha aggiunto che gli Stati Uniti prevedono di “avere contatti” con Mosca mercoledì.

Se diranno di no, ci dirà molto su quali siano i loro obiettivi e quale sia la loro mentalità, ma non voglio entrare nei dettagli prima che ci abbiano risposto”, ha detto.

Sulla deterrenza dell’Ucraina

Può l’Ucraina creare una deterrenza sufficiente contro future aggressioni, futuri attacchi, future invasioni? Perché ogni paese al mondo ha il diritto di difendersi, e nessuno può contestarlo, quindi questo aspetto dovrà certamente far parte della discussione.

Non si può garantire la pace prima che ci sia una pace. Ma non si può avere una pace duratura senza che la deterrenza sia parte di essa.

Sul coinvolgimento europeo e le sanzioni

L’Europa ha imposto una serie di sanzioni contro la Federazione Russa, e immagino che in qualsiasi negoziato, se ci arriveremo, auspicabilmente con i russi, questi solleveranno la questione delle sanzioni europee che sono state imposte contro di loro.

Quindi penso che la questione delle sanzioni europee sarà sul tavolo, senza contare la gestione dei beni congelati e altre questioni simili.

Mi sembra evidente che, affinché alla fine del processo si possa avere una pace in Ucraina, gli europei dovranno prendere una decisione su cosa fare con queste sanzioni. E per questo motivo credo che dovranno necessariamente essere coinvolti in questo processo. Se saranno coinvolti all’inizio o alla fine, lo vedremo.

Ovviamente ci sono anche molte promesse di sicurezza che i paesi europei hanno fatto all’Ucraina, e immagino che anche questo sarà parte della conversazione man mano che andremo avanti.

Sulla possibilità di truppe europee in Ucraina

Ci sono diversi modi per costruire una deterrenza sul terreno che prevenga un’altra guerra in futuro.

Non entriamo nei negoziati con idee preconcette.

La cosa fondamentale è che ci sia qualcosa che faccia sentire l’Ucraina in grado di dissuadere e prevenire una futura invasione. Come si configurerà questa deterrenza e come verrà organizzata, è ciò di cui parleremo se riusciremo ad arrivare a quel punto.

Per ora, stiamo solo cercando di arrivare alla fase in cui ci sia una diplomazia effettiva in corso.

Sull’accordo minerario tra Stati Uniti e Ucraina

Penso che un accordo sui minerali sia vantaggioso per entrambi i paesi.

Qualsiasi sviluppo economico per l’Ucraina è positivo per il suo futuro. Ovviamente, gli Stati Uniti hanno anche un interesse economico: siamo legati all’Ucraina da un punto di vista economico, siamo loro partner in questo accordo. Abbiamo un interesse per il futuro dell’Ucraina.

Non lo definirei una garanzia di sicurezza, ma se gli Stati Uniti hanno un interesse economico concreto che genera entrate sia per il nostro popolo che per il popolo ucraino, avremmo un interesse a proteggerlo se venisse minacciato o messo in discussione.

Sulla supervisione di un eventuale cessate il fuoco

La guerra moderna è più facile da monitorare che mai. Ci sono così tanti occhi sul terreno, senza contare tutte le risorse satellitari commerciali e simili. Sarebbe piuttosto difficile nascondere attacchi con droni, attacchi missilistici, attacchi balistici o bombardamenti di artiglieria. Quindi riteniamo che questo sia un aspetto che potrebbe essere monitorato.

Se i russi diranno sì, una delle cose da determinare sarà chi, da entrambe le parti, possa essere considerato affidabile per monitorare eventuali piccoli scontri a fuoco e scambi di colpi che potrebbero verificarsi. Ma questi sono aspetti ormai comuni nei conflitti e non penso che sarebbe difficile organizzarlo.

Sull’approccio degli Stati Uniti alla Russia

Gli Stati Uniti non hanno fornito armamenti alla Russia. Gli Stati Uniti non stanno fornendo aiuti alla Russia. Ogni singola sanzione imposta alla Russia rimane in vigore.

Sono già sotto sanzioni pesanti.

Quello che voglio dire è che non è stato fatto alcun passo per revocarle.

Queste misure sono ancora in vigore, ma non riteniamo costruttivo stare qui oggi a minacciare cosa faremo se la Russia dirà no. Speriamo che dicano sì.

Sui prossimi passi

Siamo soddisfatti del fatto che gli ucraini abbiano accettato il processo; ora spetta alla Russia dire sì. Se la Russia dirà sì, sarà una notizia molto positiva e faremo tutto il possibile per portare avanti il processo.

Se diranno di no, allora ovviamente dovremo riconsiderare tutto e capire dove ci troviamo nel contesto globale e quali siano le reali intenzioni della Russia.

Se diranno di no, ci dirà molto su quali siano i loro obiettivi e quale sia la loro mentalità, ma non voglio entrare nei dettagli prima che ci abbiano risposto.

Hanno espresso la volontà di porre fine al conflitto, a determinate condizioni che però non hanno ancora definito.

Quindi, abbiamo l’Ucraina pronta a sedersi al tavolo delle trattative. Ora dobbiamo far sedere la Russia.

Se lo faranno e i combattimenti si fermeranno, sarà un’ottima giornata per il mondo.

Ovviamente nessuno qui finge che i negoziati saranno facili, veloci o semplici, ma almeno saremo arrivati a quel punto.

Se la risposta della Russia sarà negativa, dovremo affrontarla e prendere decisioni di conseguenza.

Non siamo ancora a quel punto. Speriamo che la loro risposta sia sì.