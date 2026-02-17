Addio al reverendo Jesse Jackson: una vita spesa per i diritti civili

globalist Modifica articolo

17 Febbraio 2026 - 11.57

Il reverendo Jesse Jackson, celebre leader dei diritti civili che marciò al fianco di Martin Luther King Jr. e in seguito si candidò alla presidenza, è morto, ha annunciato la sua famiglia. Aveva 84 anni.

È morto serenamente martedì mattina, circondato dai suoi familiari, hanno dichiarato in un comunicato.

Jackson era stato ricoverato per osservazione a novembre e i medici avevano comunicato che gli era stata diagnosticata una malattia degenerativa chiamata paralisi sopranucleare progressiva. Nel 2017 aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di morbo di Parkinson, che colpisce il sistema nervoso e limita progressivamente i movimenti e le attività quotidiane. Jackson la definì una “sfida fisica”, ma rifiutò di lasciare che gli impedisse di continuare il suo impegno per i diritti civili. Anche suo padre, Noah Lewis Robinson Sr., era affetto dal Parkinson e morì per la malattia nel 1997 all’età di 88 anni.

Da sempre noto per il suo attivismo e la sua influenza politica, Jackson dedicò la vita alla difesa dei diritti civili dei gruppi emarginati negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Il suo “incrollabile impegno per la giustizia, l’uguaglianza e i diritti umani ha contribuito a plasmare un movimento globale per la libertà e la dignità. Instancabile promotore del cambiamento, ha dato voce a chi non ne aveva… lasciando un segno indelebile nella storia”, ha dichiarato la famiglia.

Da giovane entrò nella cerchia di King ed era con lui quando fu assassinato a Memphis, nel Tennessee, nel 1968.

Nello stesso anno fu ordinato ministro religioso dal reverendo Clay Evans, anche se aveva lasciato il Chicago Theological Seminary a tre crediti dal diploma per lavorare nel movimento per i diritti civili con King. Nel 2000 il seminario gli conferì comunque un Master of Divinity in riconoscimento della sua esperienza e del lavoro di una vita.

Nel corso degli anni ricevette oltre 40 lauree honoris causa da importanti università di tutto il Paese, secondo la Rainbow PUSH Coalition, l’organizzazione con sede a Chicago che guidò per decenni.

Jackson nacque a Greenville, nella Carolina del Sud, l’8 ottobre 1941. Sua madre, Helen Burns Struggs, aveva 16 anni e non era sposata e gli diede il nome Jesse Burns. Durante l’adolescenza, la madre sposò Charles Jackson e lui adottò il cognome del patrigno.

Al liceo fu uno studente eccellente, circostanza che gli permise di ottenere una borsa di studio per il football all’Università dell’Illinois. Studiò lì prima di trasferirsi all’Agricultural and Technical College della Carolina del Nord, dove si laureò nel 1964.

Con la crescita del movimento per i diritti civili, Jackson si impegnò nell’attivismo locale. Nel 1960 una campagna per desegregare una biblioteca pubblica lo portò a diventare uno dei leader dei sit-in studenteschi. Dopo la laurea lasciò il Chicago Theological Seminary per unirsi a King a Selma. Lì chiese di entrare nella Southern Christian Leadership Conference, un’organizzazione di leader religiosi guidata da King e impegnata nella protesta non violenta e nelle manifestazioni.

Con il sostegno e la fiducia di King, Jackson contribuì a guidare la sezione di Chicago della SCLC e promosse Operation Breadbasket, una campagna di empowerment della comunità. La sua giovane età e la sua ambizione portarono a numerosi contrasti con la dirigenza, compresi alcuni scontri con lo stesso King. I due si riconciliarono nel 1968 a Memphis, dove si erano riuniti per un’altra protesta per i diritti civili.

In una fotografia divenuta celebre, Jackson appare sul balcone del Lorraine Motel di Memphis accanto a King e ad altri leader. Il giorno successivo, quasi nello stesso punto, King fu assassinato da un attentatore.

Dopo la morte di King, Jackson non riuscì a ricucire i rapporti con la SCLC. Fondò invece PUSH, un’organizzazione di Chicago il cui nome significa People United to Save Humanity. Nel 1984 fondò anche la Rainbow Coalition, dedicata alla giustizia sociale attraverso la partecipazione elettorale e la rappresentanza. Le due organizzazioni si fusero nel 1996.

La stessa ambizione lo portò a candidarsi alla nomination presidenziale del Partito Democratico nel 1984 e nel 1988.

Nel 1984 ottenne il 18% dei voti alle primarie, arrivando terzo e vincendo in diversi Stati. La campagna fu però segnata dalle polemiche per un commento antisemita sulla comunità ebraica di New York riportato dal Washington Post. L’ex vicepresidente Walter Mondale ottenne infine la nomination e perse contro il presidente repubblicano uscente Ronald Reagan.

Anche senza aver ricoperto incarichi elettivi, Jackson rimase una figura politica di primo piano: si impegnò per la liberazione di cittadini stranieri detenuti in Kuwait prima della Guerra del Golfo, fu “senatore ombra” per promuovere la statualità di Washington D.C. e lavorò come inviato speciale durante la presidenza di Bill Clinton.

Nel 2000 Clinton gli conferì la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti.

Jackson lascia cinque figli avuti con la moglie Jacqueline, sposata da oltre sessant’anni, un’altra figlia e innumerevoli persone ispirate dalla sua leadership.

La notte delle elezioni del 2008, quando Barack Obama fu dato vincitore delle presidenziali, Jackson fu ripreso in lacrime dalle telecamere. Disse a CBS News che l’elezione del primo presidente nero degli Stati Uniti lo riportava alle lotte del movimento per i diritti civili.

«Per arrivare fin qui abbiamo attraversato sentieri di terrore e sangue. Alcune persone straordinarie — penso ai due giovani ebrei e al ragazzo nero uccisi — Medgar Evers, il dottor King a 39 anni. Abbiamo pagato un prezzo per arrivare qui», disse.

Commemorazioni pubbliche si terranno a Chicago, secondo la famiglia. I dettagli delle celebrazioni in suo onore, compresi gli eventi pubblici, saranno annunciati dalla Rainbow PUSH Coalition.