Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

12 Febbraio 2026 - 20.36

ATF

Golpisti. Colonizzatori. Fascisti. Così sono vengono qualificati i componenti del governo israeliano guidato dal criminale di guerra Benjamin Netanyahu. E a farlo non sono incalliti antisionisti-antisemiti, ma un giornale israeliano tra i più autorevoli e letti. Un giornale coraggioso, libero, dalla schiena dritta: Haaretz.

Globalist ha raccontato, documentato, la deriva etnocratica e autoritaria della destra israeliana, ben prima della risposta al 7 ottobre 2023. Lo abbiamo fatto con la decisiva collaborazione delle firme più autorevoli del quotidiano progressista di Tel Aviv. Una scelta redazionale. Fatta non solo in nome di una informazione corretta ma anche per smontare la narrazione mainstream e i suoi aedi italiani che, incuranti della realtà, continuano ancora a definire un Paese governato da fascisti messianici come l’”unica democrazia in Medio Oriente”.

Una democrazia attaccata e devastata dall’interno, da coloro che, per usare il titolo del bellissimo libro di Anna Foa, stato portando a compimento “Il suicidio d’Israele”.

Una destra che disumanizza l’altro da sé, che ha codificato la gerarchia tra i suoi cittadini a seconda dell’appartenenza etnico e religiosa: gli ebrei cittadini di serie A, i palestinesi israeliani (oltre 1,2 milioni, il 22% della popolazione dello Stato d’Israele) come paria di serie B.

Una realtà che il giornalismo libero israeliano, attaccato in tutti i modi dalla destra che ha militarizzato la comunicazione, continua a documentare, denunciare. Se Israele ha ancora germi di democrazia lo si deve a loro, al coraggio e all’onestà intellettuale di una minoranza, perché tale è, che non si è arresa a questa deriva autocratica.

I funzionari pubblici israeliani stanno aiutando e favorendo il colpo di Stato del governo Netanyahu

È il titolo dell’editoriale di Haaretz. Così argomentato “Il colpo di Stato del regime sta avanzando attraverso la legislazione, ma anche tramite funzionari pubblici che vengono meno ai propri doveri e sostituiscono il loro obbligo nei confronti del pubblico, della legge e delle istituzioni con una cieca lealtà personale nei confronti del primo ministro, del gabinetto e dei loro desideri distruttivi. Per capire cosa sta succedendo, basta guardare al consulente legale del Ministero della Giustizia, Yael Kotick.

Kotick lavora in uno dei punti fi forza del sistema, ma non impone alcun controllo al ministro della Giustizia, Yariv Levin. Al contrario: lo aiuta, a volte apertamente e a volte di nascosto, a legittimare azioni che minano lo Stato di diritto. Kotick ha nascosto i legami familiari di suo marito e suo fratello con Levin e altre figure di spicco del Likud e sta nascondendo il suo conflitto di interessi in questa vicenda, dando così un esempio discutibile di condotta pubblica.

Come sappiamo, Levin sta agendo per paralizzare la magistratura, danneggiarne l’indipendenza e sottometterla alla volontà politica. Per farlo ha bisogno di un supporto legale stretto che legittimi qualsiasi illecito. È qui che entra in gioco il metodo Kotick. La mancata convocazione del Comitato per le nomine giudiziarie, il boicottaggio del presidente della Corte Suprema Isaac Amit e il rifiuto di riconoscere il suo status sono solo alcune delle mosse a cui il consulente legale di Levin non si è opposto con fermezza.

Kotick non ha né avvertito Levin né gli ha impedito di assumere l’avvocato Yoram Sheftel per aiutarlo nella sua lotta contro il presidente della Corte Suprema. Ha anche aiutato Levin a presentare una denuncia disciplinare contro Amit, nonostante la chiara sentenza del procuratore generale Gali Baharav-Miara che affermava che la procedura non aveva validità legale.

Invece di difendere i suoi colleghi – i consulenti legali dei vari ministeri governativi che sono oggetto di un attacco organizzato da parte del governo – Kotick ha agito per legalizzare il tentativo di Levin di consentire ai membri del gabinetto ì di portare avanti la legislazione senza un parere legale. Questa mossa neutralizza l’istituzione dei consulenti legali dei ministeri e legalizza le azioni illegali del governo.

Nel caso dell’ex procuratore generale militare e della fuga di notizie su un video che mostrava dei riservisti che maltrattavano un detenuto palestinese, Kotick ha approvato le nomine di Levin per supervisionare le indagini – Asher Kula e Yosef Ben-Hamo – nonostante gravi irregolarità nel processo di assunzione e anche se l’obiettivo dichiarato della mossa era quello di ottenere il licenziamento di Baharav-Miara. La Corte Suprema ha annullato le nomine.

Dopo che la polizia israeliana ha dichiarato, in una lettera ufficiale, che Baharav-Miara non era coinvolto nella vicenda, Kotick avrebbe dovuto comunicare immediatamente alla corte che avrebbe ritirato il suo parere legale estremista, che impediva a Baharav-Miara di essere coinvolto nella questione. Finora, Kotick non l’ha fatto.

Il temporeggiamento di Kotick lascia il procuratore generale sotto una nuvola di calunnie. Kotick sta venendo meno ai suoi doveri e sta servendo ancora una volta un chiaro interesse politico di Levin e del primo ministro Benjamin Netanyahu, conclude l’editoriale. Ecco cos’è un “golpismo di Stato”.

L’Idf ordina ai soldati di impedire ai palestinesi di arare i propri terreni in Cisgiordania

Un golpismo che manifesta uno dei suoi volti più truci in Cisgiordania, dove agiscono impunemente le squadracce di coloni sostenute dall’esercito israeliano.

Così Matan Golan racconta su Haaretz un aspetto dell’inferno vissuto quotidianamente da milioni di palestinesi della West Bank.

Racconta Golan: “L’Idf ha ordinato ai soldati israeliani di impedire ai palestinesi di arare le loro terre nelle colline a sud di Hebron, in Cisgiordania, note anche come Masafer Yatta, secondo quanto appreso da Haaretz.

Oltre agli sforzi dei coloni israeliani per impedire ai palestinesi di lavorare la loro terra, spesso all’inizio dell’inverno, i soldati sono stati talvolta dispiegati per bloccare l’attività agricola palestinese su richiesta dei coloni.

“Interruzione dell’aratura” è diventato un nome in codice noto per indicare l’attività militare e, per settimane, impedirla è diventata un’attività centrale per queste forze nella zona, dopo che era stato loro comunicato che l’aratura non era approvata in nessuna parte del settore. A tal fine, sono stati emessi specifici ordini di chiusura della zona militare e, a volte, le forze hanno anche utilizzato misure di dispersione della folla per allontanare i contadini e persino trattenerli per ore.

L’aratura è un’attività agricola fondamentale che viene svolta all’inizio dell’inverno per preparare il terreno alla semina. I terreni che non vengono arati e seminati in tempo non produrranno alcun raccolto in primavera. Al di là del danno immediato alla produzione agricola, l’impedimento prolungato dell’accesso e della coltivazione potrebbe portare alla perdita della proprietà palestinese della terra.

Se i campi non venissero arati, potrebbero essere considerati abbandonati, rendendo più facile per lo Stato classificarli come terreni demaniali e assumerne il controllo. L’iniziativa del governo di rinnovare la registrazione dei terreni in Cisgiordania potrebbe accelerare ulteriormente questo processo.

Parlando con Haaretz, Dror Etkes dell’organizzazione no profit per i diritti umani Kerem Navot afferma che dagli anni ’80 Israele ha dichiarato oltre 800.000 dunam in Cisgiordania come “terreni demaniali” e “sulla base dell’affermazione che queste aree non sono coltivate o non sono sufficientemente coltivate”.

“Molte di queste aree erano precedentemente coltivate, ma per vari motivi la loro coltivazione è cessata”, aggiunge. “Ciò significa che Israele e i coloni hanno interesse a impedire ai palestinesi di coltivare le terre in Cisgiordania, nella speranza che possano essere dichiarate terre demaniali in futuro”.

“Questa situazione è uno dei principali fattori che incoraggiano la violenza dei coloni in Cisgiordania, con la convinzione che le terre il cui accesso è stato bloccato possano essere dichiarate terre demaniali in futuro”, ha affermato.

Secondo la valutazione di Kerem Navot, negli ultimi tre anni è stata impedita l’aratura palestinese su oltre 100.000 dunam in tutta la Cisgiordania. La maggior parte di queste terre è stata occupata da circa 140 aziende agricole, le cui aree di pascolo ammontano a circa 900.000 dunam secondo i dati dell’Associazione delle aziende agricole.

La registrazione dei terreni in Cisgiordania è stata congelata nel 1967, lasciando solo il 30% circa dei terreni ufficialmente registrati. Di conseguenza, la maggior parte dei terreni agricoli non dispone di registri formali di proprietà. La divisione insediamenti della World Zionist Organization assegna i terreni alle aziende agricole, apparentemente per preservare i terreni demaniali.

In molti casi, tuttavia, la divisione ha assegnato terreni palestinesi di proprietà privata ai coloni, utilizzando l’assegnazione iniziale come pretesto legale per assumere il controllo dei terreni.

Un proprietario terriero palestinese che ha sperimentato in prima persona la cosiddetta interruzione dell’aratura da parte dell’esercito ha dichiarato a Haaretz di possedere i documenti di proprietà del terreno, “ma l’esercito è venuto e ci ha impedito di arare”.

“I soldati ci hanno detto che sapevano che il terreno era nostro, ma ci hanno proibito di arare. Abbiamo chiesto loro ‘Perché?’ e non hanno saputo spiegarci il motivo, ma hanno dichiarato il luogo zona militare chiusa fino al mattino successivo”.

Dopo la scadenza dell’ordine, è tornato sulla sua terra per cercare di ararla. “È successa di nuovo la stessa cosa”, ha detto. “Sono arrivati i soldati e hanno presentato un ordine di zona militare chiusa. Questo è successo tre volte in giorni diversi. Continuavano a impedirci di arare”.

Alla fine di novembre, nelle colline a sud di Hebron, un soldato in servizio regolare ha impedito ai palestinesi di arare. “Questi sono gli ordini che abbiamo ricevuto”, ha detto il soldato.

“I nostri ordini sono che l’aratura è consentita solo su terreni privati” – la maggior parte dei terreni in questa zona non è mai stata registrata, quindi la maggior parte dei residenti non ha documenti di proprietà per i propri terreni – “e con l’approvazione del Coordinamento e collegamento distrettuale. L’approvazione è richiesta in tutto il settore fino a diversa indicazione. L’intera area sarà presto una zona militare chiusa”.

Soldati che impedivano l’aratura sono stati segnalati anche nella Valle del Giordano, nella Cisgiordania settentrionale e nella zona di Ramallah.

Secondo le direttive dell’esercito, l’accesso dei residenti ai loro terreni agricoli non dovrebbe essere impedito a meno che non sia stato imposto un ordine di zona militare chiusa. L’esercito dovrebbe imporre tali ordini solo in casi di sicurezza, ma l’Alta Corte di Giustizia ha stabilito già nel 2006 che ne stava facendo un uso sproporzionato. Il mese scorso, l’Alta Corte di Giustizia ha anche stabilito che l’esercito sembrava essere “pronto a sparare” quando si trattava di emettere gli ordini.

In risposta a una domanda di Haaretz sul cambiamento delle direttive relative all’aratura in Cisgiordania, l’esercito ha risposto a dicembre di non aver modificato le proprie procedure. “Di norma, l’aratura non richiede un coordinamento preventivo, tranne che nelle aree in cui è stato stabilito diversamente”, ha affermato l’esercito.

“La decisione su quali aree richiedono un coordinamento dell’aratura viene presa in base alla valutazione della situazione operativa e in conformità con la legge applicabile nell’area”, ha aggiunto. Tuttavia, nella pratica, l’esercito ha impedito l’aratura molte volte.

Oltre all’attività dell’esercito volta a fermare l’aratura, anche i coloni agiscono per impedire ai palestinesi di coltivare le loro terre. Ad esempio, a novembre, i coloni hanno attaccato i palestinesi che stavano arando le loro terre nel villaggio di Arab al-Rashayida, a sud-est di Betlemme.

Diversi palestinesi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. L’esercito è stato chiamato sul posto e ha separato le parti, ma non ha arrestato nessuno.

Secondo quanto riferito dai palestinesi, nel villaggio di Deir Dibwan, vicino a Ramallah, i coloni hanno attaccato i palestinesi durante l’aratura, spingendo l’esercito a ricorrere a misure di dispersione della folla per separare le parti.

Il mese scorso, i coloni hanno anche bloccato l’aratura palestinese nel villaggio di Khalat Makhul, nel nord della Cisgiordania. Le testimonianze palestinesi affermano che i coloni li hanno spruzzati con gas lacrimogeni, mentre i coloni hanno affermato che i palestinesi hanno lanciato pietre. Le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto hanno arrestato due palestinesi, che sono stati rilasciati due giorni dopo”.

Questo è il reportage di Matan Golan. Questa è la non vita dei palestinesi in Cisgiordania, il “regno” dell’illegalità che fa rima con impunità.