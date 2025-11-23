Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

23 Novembre 2025 - 15.11

ATF

Un regime autocratico e bellicista ha in odio la stampa indipendente. La disprezza, la combatte, prova a sopprimerne la voce. È quello che accade in Israele, l’”unica democrazia in Medio Oriente” (sic).

A darne conto, con uno straordinario lavoro di documentazione e analisi, sono due delle più autorevoli firme di Haaretz: Linda Dayan e Yossi Verter.

La guerra su più fronti del governo Netanyahu contro i media israeliani e stranieri

Scrive Dayan: “Nelle ultime settimane, la coalizione di destra del primo ministro Benjamin Netanyahu ha cercato di far passare una legge per cambiare il panorama mediatico in Israele, sia per quanto riguarda le emittenti internazionali che possono trasmettere nel Paese, sia per come funzionano le stazioni televisive e radiofoniche israeliane.

Una di queste, la cosiddetta “legge Al Jazeera”, punta il dito contro le emittenti straniere, in particolare Al Jazeera, l’emittente legata al governo del Qatar che Israele ha cacciato dal Paese nel maggio 2024. Inizialmente pensata come misura temporanea che sarebbe durata solo per il periodo della guerra a Gaza, i legislatori della coalizione stanno cercando di renderla permanente.

Un’altra mossa chiuderebbe Army Radio, una stazione gestita dall’esercito che è diventata parte integrante dei media mainstream israeliani. La terza è la legge sulle trasmissioni di ampia portata del ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, che cambierebbe completamente il modo in cui i media sono regolamentati nel Paese, offrendo possibilità di intervento da parte del governo.

Il deputato del Likud Ariel Kallner, che ha avviato la cosiddetta legge Al Jazeera, durante una riunione della commissione della Knesset a luglio. Crediti: Naama Grynbaum

Legge Al Jazeera

La scorsa settimana, un disegno di legge che permetterebbe la chiusura dei media stranieri senza l’approvazione del tribunale ha superato la prima delle tre votazioni alla Knesset, con 50 membri della Knesset a favore e 41 contrari. Il disegno di legge, presentato dal deputato del Likud Ariel Kallner, permette di chiudere definitivamente i media stranieri, indipendentemente dal fatto che il Paese sia in stato di emergenza interna o in guerra.

La cosiddetta legge Al Jazeera (ufficialmente denominata Legge per prevenire i danni alla sicurezza dello Stato causati dalle trasmissioni straniere) è una disposizione temporanea che ha permesso alla Knesset di chiudere le trasmissioni dell’emittente di proprietà del governo del Qatar lo scorso anno. Il disegno di legge di Kellner, però, lo renderebbe permanente.

Secondo l’ordinanza temporanea, il governo può interrompere per 90 giorni le trasmissioni dei media stranieri che danneggiano la sicurezza nazionale. L’ordine di chiusura di un media viene presentato a un giudice, che può decidere se prolungare la chiusura. La chiusura rimane in vigore solo fino alla fine dello stato di emergenza interna o alla conclusione delle operazioni belliche dell’Idf. Kallner vuole cancellare queste disposizioni.

Il Comitato per la sicurezza nazionale ha discusso il disegno di legge a luglio e, in quel momento, il consulente legale del comitato ha avvertito che le disposizioni richieste da Kallner “potrebbero rendere il disegno di legge incostituzionale”. “Portare una decisione davanti al tribunale è un passo fondamentale nel processo di approvazione e revisione della decisione, che permette alle parti di esprimere le loro posizioni”, ha detto Miri Frenkel-Shor, il consulente legale. “L’ordinanza temporanea riguarda il delicato equilibrio in tempo di guerra tra la libertà di espressione dei media stranieri e il diritto all’informazione del pubblico, e la protezione della sicurezza nazionale”.

Quando Israele ha fatto irruzione nell’ufficio di Al Jazeera a Gerusalemme nel maggio 2024, gli organismi internazionali, tra cui le Nazioni Unite, hanno espresso preoccupazione. L’Associazione della stampa estera ha detto che “con questa decisione, Israele entra a far parte di un club discutibile di governi autoritari” e ha chiesto al governo Netanyahu di “fare marcia indietro su questa misura dannosa e mantenere il suo impegno a favore della libertà di stampa”.

Ma non sono solo i media internazionali a essere minacciati dalla nuova legislazione. Sono in corso iniziative volte a rimuovere le barriere che proteggono le trasmissioni giornalistiche dalle interferenze politiche, nonché a chiudere le istituzioni mediatiche nazionali che negli ultimi anni hanno suscitato l’ira della destra.

La legge sulle trasmissioni

All’inizio di questo mese, la cosiddetta legge sulle trasmissioni promossa dal ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha superato una prima lettura alla Knesset. Se approvata, sostituirà i meccanismi statali di regolamentazione dei media con una nuova autorità nominata dal governo. Eliminerà inoltre la separazione strutturale tra canali televisivi e testate giornalistiche, una salvaguardia che impedisce ai magnati di influenzare i contenuti delle notizie, e una mossa che potrebbe consentire una maggiore influenza commerciale e politica sulle reti di informazione.

Karhi dice che la riforma incoraggia la concorrenza e un mercato radiotelevisivo libero e aperto. Nel suo discorso alla Knesset, però, Karhi ha accusato i media di diffondere propaganda e di essere responsabili degli attacchi del 7 ottobre. “Se non ci fossero stati i media completamente mobilitati per incoraggiare il rifiuto [di prestare servizio militare di riserva] e l’opposizione sconsiderata alla riforma giudiziaria, non ci sarebbe stata una tale frattura nella nazione che ha portato il nemico a cogliere l’occasione”, ha detto.

I critici dicono che questo permetterebbe di fatto un controllo politico sui contenuti delle trasmissioni. Il procuratore generale Gali Baharav-Miara non ha approvato la legge e ha avvertito che mette a rischio la libertà di stampa in Israele e permette l’interferenza politica nei media. Anche l’Autorità di regolamentazione israeliana ha trovato grossi difetti nel processo legislativo, soprattutto per quanto riguarda il modello proposto di autoregolamentazione per le agenzie di stampa.

Radio dell’Esercito

La scorsa settimana, il ministro della Difesa Israel Katz ha detto che presenterà una risoluzione al governo per chiudere Army Radio, una stazione radio gestita dai militari che è diventata una fonte di notizie e cultura mainstream dalla sua fondazione nel 1950, perché danneggia “lo sforzo bellico e il morale”. Non è la prima volta che un capo della difesa lancia questa idea; da anni, l’establishment della difesa discute la possibilità di chiudere o privatizzare la stazione, il cui personale è composto prevalentemente da soldati.

La stazione è stata a lungo criticata da tutti gli schieramenti politici. Nel 2022, però, ha perso il commentatore Jacob Bardugo, un forte sostenitore di Netanyahu che usava la sua piattaforma come co-conduttore del programma di attualità della stazione per amplificare i messaggi della destra.

La stazione ha detto che non avrebbe più co-condotto il programma del venerdì pomeriggio, ma che avrebbe continuato con il suo programma di opinione mattutino; Bardugo ha detto di essere stato rimosso dal palinsesto dall’allora governo del primo ministro Naftali Bennett e dal suo gabinetto. Si è dimesso completamente dalla stazione e la sua rimozione ha suscitato indignazione da parte della destra. Da allora, la stazione è stata accusata di soffocare le opinioni di destra.

Katz ha convocato una commissione ad agosto per esaminare le operazioni della stazione radio, che ha presentato le sue conclusioni il mese scorso nonostante l’ordine del procuratore generale di aspettare fino a quando la formazione della commissione e la nomina dei membri potessero essere sottoposte a una revisione legale.

Nessuno dei membri della commissione era giornalista o militare, ma il suo presidente, il maggiore generale (in pensione) Yiftah Ron-Tal, era un commentatore regolare del canale 14, favorevole a Netanyahu. Altri membri sono affiliati al forum politico di destra Kohelet, che aveva criticato Army Radio online.

L’anno scorso, un sondaggio dell’Israel Democracy Institute ha rilevato che la maggioranza degli israeliani – il 59,5% – è contraria alla chiusura della stazione, mentre il 27,3% è favorevole; il sondaggio ha evidenziato che anche la maggioranza degli elettori di destra non è favorevole alla chiusura della stazione.

Katz ha detto la scorsa settimana che Army Radio è stata creata “per essere la voce e l’orecchio dei soldati dell’Idf e delle loro famiglie, e non una piattaforma per esprimere opinioni, molte delle quali attaccano l’Idf e i suoi soldati”. Negli ultimi due anni di guerra, ha detto, “molti soldati e civili, comprese le famiglie in lutto, si sono lamentati più volte perché pensano che la stazione non li rappresenti e addirittura danneggi lo sforzo bellico e il morale”. Inoltre, ha aggiunto, “i nostri nemici interpretano questi messaggi come se fossero trasmessi dall’Idf stessa”. Katz intende ordinare la cessazione delle trasmissioni della stazione entro il 1° marzo 2026.”, conclude Linda Dayan.

Trump, Puti, Erdogan, Orban plaudono entusiasti: Bibi è davvero uno di loro.

La guerra del governo israeliano contro Army Radio è un messaggio alla base pro-Netanyahu

Rimarca Yossi Verter: “Quando ha detto che chiuderanno Army Radio, il ministro della Difesa Israel Katz, come fa spesso ultimamente, ha aggiunto un po’ di polemica alla sua dichiarazione: la stazione dovrebbe chiudere perché ha danneggiato “lo sforzo bellico e il morale” e ha fatto da piattaforma “per esprimere opinioni, molte delle quali attaccano le Forze di Difesa Israeliane e i suoi soldati”. Ha detto che molti soldati e famiglie in lutto si sono lamentati con lui.

Per Katz e la maggior parte dei suoi colleghi di gabinetto, il fango è la cosa più importante. L’atto in sé è secondario. È stato così quando ha annunciato la nomina di un nuovo procuratore generale militare, Itay Offir: Katz si è sentito in dovere di aggiungere alcune osservazioni inutili su come il predecessore di Offir, Yifat Tomer-Yerushalmi, si fosse reso responsabile di una “calunnia del sangue” (contro gli imputati nel caso Sde Teiman) e stesse “attaccando i soldati dell’Idf”.

Katz non ha detto nulla sugli attivisti di estrema destra che aggrediscono i soldati, distruggono le proprietà dell’esercito e compiono regolarmente pogrom contro palestinesi innocenti in Cisgiordania. Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu non ha trovato il tempo di esprimere nemmeno una condanna generica del terrorismo ebraico che attanaglia i territori e che non fa più distinzione tra palestinesi ed ebrei.

Netanyahu, Katz (che ha messo fine alla detenzione senza processo – la cosiddetta detenzione amministrativa – per gli ebrei due settimane dopo essere entrato in carica) e tutti i loro colleghi di gabinetto che non dicono niente su questo fenomeno in crescita sono sostenitori del terrore ebraico. Lo incoraggiano, apertamente o di nascosto, collaborano con i terroristi e li chiamano “giovani a rischio”, anche se l’unico rischio che corrono è quello di bruciarsi quando incendiano la casa o l’auto di un palestinese.

Ma torniamo a Army Radio. Nel corso degli anni, i ministri e i capi di stato maggiore dell’Idf hanno cercato di chiudere la stazione o almeno di renderla civile. Nessuno di loro lo ha fatto nell’ambito degli sforzi del governo per indebolire la magistratura e schiacciare la libertà di stampa in Israele. Sono state costituite molte commissioni per discutere il futuro della stazione (una era presieduta dal capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir quando era direttore generale del Ministero della Difesa), ma nessuna è stata istituita in modo così parziale come quella nominata da Katz, contrariamente al parere del procuratore generale.

L’Alta Corte di Giustizia sarà chiamata a pronunciarsi su queste irregolarità. Katz lo sapeva fin dall’inizio, ma per lui era più importante mostrare alla sua base bibista che lui dà ordini e istruzioni, solo per essere ostacolato da un tribunale ostile, piuttosto che raggiungere l’obiettivo (chiudere Army Radio).

Il destino di Army Radio è stato deciso nel febbraio 2022, quando il commentatore Jacob Bardugo è stato cacciato dal suo programma serale e ha lasciato il suo lavoro alla stazione radio in modo rumoroso. Bardugo era un fedele servitore di Netanyahu alla stazione radio – propagandista, macher e portavoce che usava il microfono insieme a Yaron Vilensky, un giornalista professionista, per diffondere bugie e teorie del complotto contro gli avversari del capo. Quello è stato il momento più buio della stazione radio.

Da allora, Netanyahu ha attaccato Army Radio per la sua presunta parzialità e per aver rimosso un rappresentante della “destra” dai suoi ranghi. La decisione di vendicarsi ha richiesto tempo. Yoav Gallant, predecessore di Katz come ministro della Difesa, si è rifiutato di collaborare al piano, ma quando Katz, che è anche vicino a Bardugo, ha sostituito Gallant un anno fa, il piano è tornato in azione.

Katz presenterà la chiusura della stazione come un regalo agli attivisti del partito Likud, insieme alla testa mozzata dell’ex capo di stato maggiore Herzl Halevi e del portavoce dell’Idf Daniel Hagari. Katz ha imparato la politica da Ariel Sharon, che lo ha nominato consigliere e poi ministro dell’agricoltura nel suo secondo governo. Ma Sharon, che non era meno vendicativo e cinico, non è mai sprofondato così tanto nell’abisso come il suo allievo. Era solito chiamare Katz “vitello ingrassato”, ma da allora è diventato un toro furioso che distrugge tutto ciò che lo circonda.

Possiamo imparare qualcosa sulla transizione strisciante di Israele da una democrazia liberale a una democrazia illiberale, alla fine all’autocrazia o alla dittatura, ogni volta che ci stupiamo che un funzionario pubblico agisca in modo corretto.

Il commissario di polizia Danny Levy ha rifiutato la richiesta illegale dell’ex giudice Asher Kula di ottenere i materiali dell’indagine sul caso del procuratore generale militare. (Kula ha poi ritirato la richiesta.) Levy ha agito come ci si aspetta da un ufficiale di polizia. Finché l’Alta Corte non si è pronunciata, la legge e la giurisprudenza gli impongono di aspettare, anche se il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si infuria, a, la deputata Tally Gotliv urla che è un idiota e il suo collega del Likud Moshe Saada gracchia che è un criminale.

La decisione di Levy è finita sui titoli dei giornali ed è stata oggetto di infinite discussioni nei talk show televisivi. Quando un comportamento normale diventa una sensazione e il rispetto della legge è visto come un atto di coraggio, quasi un atto di suicidio, si può solo concludere che l’Israele della fine del 2025 è uno Stato malato. È un luogo in cui il degrado, la corruzione e la criminalità sono la norma imposta dal governo.

Un altro esempio? La nomina di un nuovo procuratore generale militare senza consultare la famiglia Netanyahu e, soprattutto, il grande sionista Yair Netanyahu. Anche questo ha causato un putiferio.

Ci siamo abituati al fatto che la famiglia raccomandi, determini e decida le questioni di governo. È così che sono stati nominati il capo dei servizi di sicurezza Shin Bet e il capo di gabinetto (una decisione che, col senno di poi, si è rivelata controproducente) e che potrebbe essere nominato il prossimo capo del Mossad.

Lo abbiamo visto anche nel dibattito sulle “40 firme” alla Knesset, o più propriamente sul dibattito sulle “40 bugie”. Il primo ministro se ne stava lì compiaciuto, sorridente e mentendo spudoratamente, affermando che “la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica” è contraria all’istituzione di una commissione d’inchiesta statale sul disastro del 7 ottobre. La stragrande maggioranza?

La menzogna patologica è un disturbo mentale caratterizzato dalla “tendenza abituale o compulsiva a mentire”, dice Wikipedia. “Comporta un modello pervasivo di dichiarazioni false intenzionali con l’obiettivo di ingannare gli altri, a volte senza una ragione chiara o apparente, e anche se la verità sarebbe vantaggiosa per il bugiardo”. Il più delle volte, bugie di questo tipo dipingono la persona come un eroe o una vittima, nota la voce.

Come tutti sappiamo, Netanyahu è una vittima del 7 ottobre. Non gli hanno detto niente, non lo hanno avvisato. La realtà è che gli sono stati dati un sacco di rapporti e avvertimenti per iscritto e a voce; tutto è documentato. Lui li ha ignorati tutti. La sua menzogna patologica è andata di pari passo con il suo ostinato rifiuto, finché è stato al potere, di assumersi la responsabilità di qualsiasi fallimento, errore o crimine (il disastro del Monte Carmelo, il disastro del Monte Meron, la vicenda del sottomarino).

Da entusiasta sostenitore delle commissioni d’inchiesta statali quando era all’opposizione, si è trasformato in un convinto oppositore quando è salito al potere. Ecco perché non ne ha mai istituita una e non lo farà mai, perché confermerebbe ciò che è già ovvio a tutti: la colpa è sua.

Ha detto alla Knesset che sta portando avanti una “commissione d’inchiesta basata sulla parità” in base all’appartenenza politica. Si tratta però di una formula collaudata che porta alla paralisi totale, a dibattiti infiniti e alla perdita di fiducia nell’organismo investigativo – ed è proprio questo l’obiettivo del primo ministro.

Netanyahu non si è limitato a mentire e a manipolare. Si è messo, e non per la prima volta, dalla parte oscura. Ha definito l’accusa contro i soldati della Force 100 nell’indagine sugli abusi di Sde Teiman un “complotto” che deve essere indagato. Lo stesso è accaduto nel caso Elor Azaria, quasi un decennio fa, durante il periodo apparentemente sano di Netanyahu, prima delle indagini e delle accuse. La tendenza verso il lato criminale e corrotto è nel suo sangue. Yair l’ha ereditata da lui.

Mentre stava ridisegnando la realtà alla Knesset, la lettera di Donald Trump che chiedeva al presidente Isaac Herzog di perdonare Netanyahu veniva redatta a Gerusalemme e Washington. Mercoledì mattina, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato una lettera che definisce “politico” il procedimento giudiziario contro il primo ministro. Herzog ha risposto con una risposta evasiva che non includeva una difesa della magistratura israeliana, che Trump ha descritto come fondamentalmente corrotta, anche se “rispetta assolutamente” la sua indipendenza.

Herzog può ancora rimediare all’errore e inviare a Trump una lettera dal presidente di uno Stato sovrano. Oppure può cogliere l’occasione e dirlo con la sua voce. Può smettere di avere paura. Dopotutto, è il presidente.

Rimproveri ed elogi

Dopo una giornata di titoli inquietanti uno dopo l’altro – la decisione di chiudere Army Radio, la richiesta di Trump di graziare Netanyahu e l’indagine su un alto ufficiale di polizia – siamo andati a letto con un sorriso sulle labbra.

Il lungo e folle post del primo ministro in difesa della moglie Sara e del figlio Yair dagli “attacchi malvagi” ha dimostrato che qualcosa di straordinario stava accadendo in una famiglia in cui nulla è normale.

Era come un ostaggio costretto sotto la minaccia di un kalashnikov a scrivere ciò che il suo rapitore gli dettava. La pletora di superlativi assurdi che Netanyahu riversa su sua moglie sono tutto ciò che lei ha chiesto di essere dichiarata per decenni, spesso con urla agghiaccianti.

“Un’esperta psicologa infantile al servizio pubblico”. Suona familiare? Lui racconta tutte le sue virtù e meraviglie, che nessuno conosce o apprezza, compreso il fatto che lei “lotta per i diritti degli animali maltrattati”. (“Se solo fossi un cane”, devono dirsi decine di domestici che hanno subito i suoi abusi).

Persino Yair, senza dubbio l’israeliano più tossico e provocatorio, è descritto come un modello da seguire e una vittima di calunnie.

Ma la parte più interessante è stata la reprimenda di Netanyahu ai commentatori televisivi di destra Yinon Magal e Amit Segal, “partecipanti seriali” alla campagna diffamatoria. Segal critica spesso il giovane Netanyahu (di recente per il suo tentativo di ostacolare la nomina del nuovo procuratore generale militare). Magal chiede spesso che la Signora non interferisca nella gestione del Paese.

Ma, a parte questi difetti, Netanyahu è contento di quei due commentatori. Forse non sono “il pilastro della sua vita”, come scrive di Sara, ma vanno bene. Così, il padre ha richiamato Magal e Segal per compiacere suo figlio e sua moglie.

Ma non prendetela sul serio. Il primo ministro non è davvero arrabbiato e non li sta davvero rimproverando. Magal e Segal sono risorse strategiche il cui valore è mille volte superiore a qualsiasi danno causino.

È un po’ come il “litigio” tra Netanyahu e Katz su Offir, la scelta per il ruolo di procuratore generale militare. Non c’è mai stata alcuna lite; è stata inscenata per calmare il figlio, che è in esilio a Miami. Si è infuriato dopo aver scoperto in ritardo online che Offir era un ex allievo di un programma della Fondazione Wexner, quell’ex spauracchio affiliato ad Harvard”, conclude Verter.

Un governo che dichiara guerra alla Radio dell’esercito. Benvenuti, si fa per dire, nel “Bibistan”.