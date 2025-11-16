Il governo di Israele chiude le porte alla pace: "Non ci sarà mai uno stato palestinese"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2025 - 11.57

ATF

Il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro degli Esteri Gideon Saar hanno ribadito la posizione del governo secondo cui Israele non accetterà la creazione di uno Stato palestinese.

«La politica di Israele è chiara: non ci sarà nessuno Stato palestinese», ha scritto Katz su X, aggiungendo che Gaza sarà «demilitarizzata fino all’ultimo tunnel» e che Hamas verrà disarmata dall’esercito israeliano nelle aree sotto il suo controllo e da una forza di stabilizzazione internazionale – o dall’esercito israeliano stesso – nel resto dell’enclave.

In un altro post su X, Saar ha affermato che Israele «non accetterà» l’istituzione di uno Stato palestinese.

Le loro dichiarazioni arrivano dopo che due ministri dell’ultradestra, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, hanno sollecitato Netanyahu a dichiarare esplicitamente che Israele non accetterà mai la creazione di uno Stato palestinese.

La richiesta è stata avanzata dopo la pubblicazione, venerdì, di una dichiarazione congiunta organizzata dagli Stati Uniti e firmata da Paesi tra cui Qatar, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, secondo cui il piano di Trump per Gaza offrirebbe un percorso verso la statualità palestinese.