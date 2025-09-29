Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

29 Settembre 2025 - 19.23

ATF

Tel Aviv, c’è un problema. Immenso. Forse irrisolvibile.

Come Israele mette a tacere le proteste ma protegge il potere

Ne scrive Rogel Alpher su Haaretz: “La sezione 109 (a) della Legge Penale stabilisce che “chiunque inciti o solleciti una persona soggetta al servizio militare a non prestare servizio o a non presentarsi per l’azione militare è punibile con la reclusione fino a cinque anni”. La sezione 109 (b) stabilisce che “chiunque inciti o solleciti una persona che presta servizio nelle forze armate a disertare dal proprio servizio o dall’azione militare … è punibile con la reclusione per sette anni”.

Ciò significa che un cittadino israeliano che ritiene che l’unico o principale obiettivo della guerra infinita di Israele a Gaza sia quello di mantenere Benjamin Netanyahu al potere e che sia immorale mandare soldati a rischiare la vita per questo scopo, non può invitare i soldati a non prestare servizio nelle Forze di Difesa Israeliane. È illegale. È una violazione della legge. È un reato.

In Israele è legale inviare soldati in battaglia presumibilmente per gli interessi politici e personali del leader. Ma è illegale esortare quegli stessi soldati a rifiutarsi di obbedire agli ordini. Una simile esortazione comporta una pena detentiva da cinque a sette anni.

È chiaro che il divieto di esortare le persone a rifiutarsi di prestare servizio non si applica agli operatori politici o ai rabbini che guidano il pubblico ultraortodosso. Solo persone come me sono proibite di farlo.

Pertanto, è importante chiarire che questo articolo non invita in alcun modo i soldati o coloro che sono soggetti alla coscrizione a rifiutarsi di prestare servizio in una guerra il cui unico scopo è il perseguimento degli interessi personali di Netanyahu. Questo articolo rispetta la legge.

Ma i lettori di Haaretz dovrebbero sapere che il discorso dei media sulla guerra a Gaza è soggetto a una pesante censura. L’opinione secondo cui è immorale mandare i soldati in battaglia per servire gli interessi della leadership e che, quindi, è nostro diritto naturale protestare è del tutto assente dalla conversazione.

È una conversazione che, in larga misura, riflette solo un lato della medaglia. Il lato che crede nel rifiuto di prestare servizio in queste circostanze è stato messo a tacere. Nessun giornalista rischierà la prigione e nessun media rischierà di violare la legge.

A causa dell’enorme ruolo che i media hanno nel plasmare la coscienza, l’assenza di appelli al rifiuto di prestare servizio a causa della natura politica della guerra porta all’assenza di riflessione sul concetto che una persona ha il diritto di non morire per una causa che non è nell’interesse nazionale, ma è politica e contraria alla sua visione del mondo. È difficile per una persona pensare a qualcosa che le è proibito esprimere. È difficile per una persona credere in un’idea che la porterà in prigione per cinque o sette anni.

In Israele è lecito invitare a rifiutarsi di obbedire a ordini chiaramente illegali, come quelli che costituiscono crimini di guerra o portano al genocidio. Ma intraprendere una guerra politica inutile non è un ordine illegale. E così l’attuale dibattito sulla guerra a Gaza è afflitto da una restrizione draconiana della libertà di espressione.

È importante che i lettori di Haaretz notino che, in questa materia, gli autori degli editoriali formulano le loro argomentazioni in modi consueti nei regimi dittatoriali, per rimanere nei limiti della legge.

A questo proposito, essi subiscono una discriminazione rispetto ai media e ai leader ultraortodossi. In tutto ciò che è affermato nelle sezioni 109 (a) e (b) del Codice Penale, non c’è uguaglianza davanti alla legge. Gli Haredim sono al di sopra della legge, mentre voi ed io siamo soggetti ad essa e la rispettiamo. Agli ultraortodossi è permesso pensare di poter rifiutare di prestare servizio nell’esercito. Al resto degli israeliani è proibito. Non è legale, semplicemente. Come la frode e l’abuso di fiducia, come l’appropriazione indebita o il furto, è semplicemente illegale.

Pertanto, chiunque inviti a rifiutarsi di prestare servizio in una guerra i cui obiettivi sono politici è un criminale e, pertanto, questo articolo invita tutti i soldati che ritengono che la guerra sia politica a continuare a prestare servizio in essa, fino alla morte”, conclude Alpher. Quel che si dice parlar chiaro.

Il discorso di Netanyahu alle Nazioni Unite era rivolto solo a due tipi di pubblico: la sua base di destra in Israele e Donald Trump.

E chiaro parla e scrive, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Liza Rozovsky.

Annota Rozovsky: “Netanyahu è arrivato venerdì alle Nazioni Unite armato, come sempre, di una serie di trucchi pirotecnici: da una mappa su cui ha disegnato una “V” trionfante sui nemici presumibilmente sconfitti da Israele, a un questionario a scelta multipla volto a dimostrare che i nemici di Israele sono in realtà i nemici dell’intero Occidente, fino a una trovata propagandistica distopica.

Come rivelato da Haaretz ciò ha comportato la trasmissione militare in diretta del suo discorso in tutta Gaza – attraverso altoparlanti e persino tramite intercettazioni telefoniche – compreso un discorso diretto in ebraico agli ostaggi.

Ma la mossa che ha più messo a nudo il subconscio di Netanyahu, dei suoi consiglieri e della sua cerchia ristretta è stato il codice a barre visualizzato sulla spilla che portava all’occhiello, la stessa spilla che, secondo il primo ministro, nessuno aveva indossato prima del 7 ottobre. Chiunque scansionasse il codice veniva indirizzato a un sito web con le immagini degli orrori commessi da Hamas il 7 ottobre.

In effetti, Netanyahu ha trasformato il proprio corpo in una vetrina degli orrori, tutto, secondo le sue parole, per spiegare al pubblico “perché combattiamo e perché dobbiamo vincere”.

Eppure, tutte queste trovate pubblicitarie preparate con cura erano destinate al fallimento fin dall’inizio, per il semplice motivo che Netanyahu e la sua cerchia si rifiutano di comprendere: le atrocità del 7 ottobre non possono giustificare, agli occhi del mondo, la catena infinita di atrocità che si consumano quotidianamente a Gaza.

La guerra di Israele a Gaza ha portato a un’inflazione di immagini orribili sia all’interno che all’esterno dell’Onu. Solo due giorni fa, il presidente della Turchia – uno dei più feroci rivali regionali di Israele e un potente concorrente per il cuore e la mente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump – ha usato la stessa identica tattica, mostrando tre immagini raccapriccianti da Gaza sul podio.

Netanyahu sapeva sicuramente che avrebbe predicato al coro. È difficile credere che fosse sorpreso di trovarsi di fronte a una sala quasi vuota. Molte delegazioni dei paesi musulmani, dell’Africa e dell’America Latina, e persino alcuni Stati europei, hanno abbandonato la sala in segno di protesta quando è salito sul palco. L’esodo ha causato un piccolo ingorgo alle uscite, costringendo il presidente della sessione a richiamare all’ordine per diversi minuti, mentre decine di sostenitori di Netanyahu nella tribuna applaudivano, fischiavano e applaudivano con entusiasmo.

Non solo i posti dell’Iran, del Qatar e dell’Algeria erano vuoti, ma anche quelli di paesi apparentemente moderati come il Kirghizistan. La delegazione irlandese non si è presentata affatto, mentre quella spagnola ha abbandonato la sala a metà discorso. Tuttavia, la maggior parte dei rappresentanti europei è rimasta al proprio posto, così come quelli dei paesi degli ‘Accordi di Abramo’, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, il che, rispetto al recente isolamento diplomatico di Israele, è stato considerato una notizia relativamente positiva per Gerusalemme.

Il discorso stesso è stato costellato di errori linguistici: ad esempio, il primo ministro ha erroneamente detto “Iran” invece di “Israele” e ‘Austria’ invece di “Australia”, prima di correggersi rapidamente. Il discorso era rivolto principalmente a due tipi di pubblico: in primo luogo, la sua base di destra in Israele, per la quale, secondo una fonte che ha parlato con Haaretz, sarà successivamente prodotto un video elettorale con spezzoni del suo discorso trasmesso a Gaza. Il secondo pubblico era negli Stati Uniti, in particolare l’uomo alla Casa Bianca.

Netanyahu ha citato generali statunitensi, ha sottolineato i vantaggi che Washington trae dalla sua partnership con Israele in termini di intelligence, ha ripetuto ancora una volta che l’Iran e i suoi rappresentanti gridano “Morte all’America”, ha affermato che l’Iran era dietro due tentativi di assassinio di un presidente degli Stati Uniti (per quanto ne sappia chiunque, l’Iran era dietro solo un tentativo contro Trump) e ha tradotto le perdite subite da Israele il 7 ottobre in termini americani: “Massacrano 40.000 americani, prendono in ostaggio 10.000 americani”.

Il discorso includeva anche attacchi ai leader europei che hanno riconosciuto la Palestina, un fermo rifiuto della statualità palestinese – che Netanyahu ha affermato avere il sostegno della stragrande maggioranza degli israeliani – vaghe promesse di pace attraverso la forza di Israele in Medio Oriente, lamentazioni sull’antisemitismo globale e un tentativo di dimostrare che Israele non sta commettendo un genocidio a Gaza.

“I nazisti hanno chiesto agli ebrei di andarsene? Di andarsene gentilmente, di andarsene?”, ha chiesto retoricamente, come presunta prova che Israele non si sta comportando come i nazisti. Eppure, è risaputo che nei primi anni del regime nazista, è proprio quello che hanno fatto: hanno incoraggiato attivamente l’emigrazione volontaria degli ebrei dal Reich.

Al di là di questo paragone azzardato, il discorso di Netanyahu è consistito interamente in argomenti riciclati che sono stati ripetuti fino alla nausea negli ultimi mesi. Non ha offerto alcuna nuova dichiarazione sul futuro della guerra a Gaza, né sulla possibilità di un accordo. Una conferenza stampa per la stampa israeliana, che avrebbe dovuto seguire il discorso, è stata cancellata all’ultimo momento; l’ufficio di Netanyahu ha invece annunciato che avrebbe parlato con i giornalisti dopo la sua visita a Washington lunedì.

All’Onu, Netanyahu ha dimostrato ancora una volta di non avere alcun messaggio per il mondo e di non voler dialogare con esso. Le sue speranze, le sue paure e i suoi sforzi sono tutti diretti verso un’unica destinazione: la Casa Bianca, dalla quale il governo israeliano è diventato totalmente dipendente”.

Il disegno di legge israeliano sulla pena di morte mette in pericolo gli ostaggi e compromette la giustizia

Per chi ancora crede che in Israele non si sia impiantato un governo guerrafondaio e nemico dei fondamenti di un sistema democratico, consigliamo caldamente la lettura di questo editoriale del quotidiano progressista di Tel Aviv: “Domenica, il Comitato per la Sicurezza Nazionale della Knesset ha deciso con un voto di 4 a 1 di portare avanti un disegno di legge che prevede la pena di morte obbligatoria per i terroristi. Anche se sia il titolo del disegno di legge che il suo contenuto promettono la pena di morte per i terroristi, il dibattito e la votazione sono stati pieni di provocazioni populiste volte a sabotare i colloqui su un accordo per il rilascio degli ostaggi, peggiorando la loro situazione e alimentando i venti di guerra. Il risultato non sarà la pena di morte per i terroristi, ma la pena di morte per gli ostaggi.

Il vice consigliere legale della commissione, Ido Ben-Itzhak, ha esplicitamente avvertito che tenere questa votazione durante la pausa estiva era illegale, poiché sia il consigliere legale della commissione che il consigliere legale della Knesset avevano stabilito che la votazione non avrebbe dovuto aver luogo in quel momento e che la commissione avrebbe dovuto prima ascoltare i funzionari della difesa.

Ma che valore hanno le opinioni dei consulenti legali di fronte a legislatori onniscienti? Il presidente della commissione Tzvika Foghel (Otzma Yehudit) ha affermato che il consulente legale della Knesset gli aveva effettivamente chiesto di non tenere la votazione, ma che lui aveva “preso in considerazione” questa richiesta e poi l’aveva respinta.

Il disegno di legge è stato sostenuto anche dal suo promotore, il deputato Limor Son Har-Melech (Otzma Yehudit), dal deputato Tzvi Succot (Sionismo religioso), dal deputato Tally Gotliv (Likud) e da un deputato dell’opposizione, Oded Forer di Yisrael Beiteinu (che aveva promosso un disegno di legge simile, anch’esso votato). L’unico voto contrario è stato quello del deputato Gilad Kariv (Laburista).

Un disegno di legge così estremo, portato avanti attraverso un processo illegale con la collaborazione dell’opposizione, è una vergogna. E non sono solo gli esperti legali ad aver messo in guardia contro di esso. Gal Hirsch, il responsabile del governo per gli ostaggi, si è presentato per chiedere alla commissione di non tenere il dibattito, affermando che in questa forma e in questo particolare momento, il disegno di legge metterebbe in pericolo la vita degli ostaggi.

Il coordinatore israeliano per gli ostaggi e le persone scomparse Gal Hirsch, che si è opposto alla discussione sul disegno di legge sulla pena di morte. Crediti: Oren Ben Hakon

Ma il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir,, che ha ammesso che anche gli assistenti del primo ministro Benjamin Netanyahu gli avevano chiesto di far annullare la sessione, ha deciso comunque di andare avanti. “La mia risposta è no”, ha detto.

Ben-Gvir non è interessato a nulla, compresi gli ostaggi e le loro famiglie, se non alla sua base razzista e nazionalista. Gli ostaggi liberati e le loro famiglie hanno costantemente testimoniato che le provocazioni pubbliche in Israele (come il peggioramento delle condizioni dei prigionieri palestinesi o i discorsi sulla pena di morte) portano direttamente al peggioramento delle condizioni e alla violenza nei confronti degli ostaggi detenuti nei tunnel di Hamas.

Ma i sostenitori del disegno di legge non si sono lasciati scoraggiare. Al contrario, gli abusi sugli ostaggi e persino la loro esecuzione servirebbero al governo come prova che dobbiamo intensificare la guerra e continuarla per sempre. La provocazione di domenica alla Knesset è stata la diretta continuazione delle azioni del governo altrove, come il tentato assassinio in Qatar dei membri della squadra negoziale di Hamas.

In assenza di qualsiasi intervento israeliano per ottenere il rilascio degli ostaggi, possiamo solo sperare che lunedì, durante il suo incontro con Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli imponga un accordo che riporti a casa gli ostaggi. Tragicamente, abbiamo bisogno che il presidente degli Stati Uniti salvi gli ostaggi israeliani non solo dalla prigionia di Hamas, ma anche dall’abbandono del governo israeliano”, conclude Haaretz..

Così stanno le cose. Per “calmierare” un primo ministro criminale di guerra c’è bisogno di un presidente golpista.