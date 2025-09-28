Solo Trump - non l'Europa - può porre fine alla guerra di Gaza

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

28 Settembre 2025 - 18.53

ATF

L’Europa può fare la voce grossa (si fa per dire), minacciare sanzioni (mai attuate), ma alla fine la verità è una e una sola:

Solo Trump può porre fine alla guerra di Gaza

A ribadirlo, con la nettezza dovuta, è un editoriale di Haaretz: “Il discorso pronunciato venerdì dal primo ministro Benjamin Netanyahu all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stato uno spettacolo noioso e sensazionalistico messo in scena davanti a un auditorium vuoto. Invece di scegliere di presentare una via per porre fine alla guerra, riportare a casa gli ostaggi e ritirarsi da Gaza, nonché presentare una visione per risolvere il conflitto di Israele con i palestinesi – come hanno fatto quasi tutti i leader mondiali la scorsa settimana – il primo ministro ha scelto un circuito chiuso di manipolazioni e accuse.

In questo modo, non solo ha isolato Israele dal mondo, ma anche i suoi cittadini da se stessi: dalla chiara comprensione della sua diretta responsabilità per il deterioramento della posizione, della resilienza e della sicurezza di Israele.

Non si può pretendere che il mondo si concentri sulle immagini orribili del 7 ottobre ignorando ciò che Israele sta facendo a Gaza, a cui il mondo, a differenza degli israeliani, è esposto da due anni. Soprattutto non mentre Israele stesso descrive i civili di Gaza come vittime che fungono da scudi umani per Hamas.

Non è una coincidenza che le famiglie degli ostaggi stiano incolpando Netanyahu per il continuo abbandono – e ora sacrificio – dei loro cari. Si rendono conto che Netanyahu ha affossato gli accordi e intensificato la guerra solo per perpetuarla, e che salvare gli ostaggi è passato dall’essere un obiettivo di questa guerra a un cinico pretesto per continuarla.

In questo contesto, bisogna congratularsi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver presentato una nuova iniziativa, il piano in 21 punti. Secondo quanto riportato, questa iniziativa prevede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, vivi e morti, il ritiro graduale di Israele dalla Striscia di Gaza, la fine del governo di Hamas e il trasferimento della gestione di Gaza a un’entità internazionale-araba in collaborazione con l’Autorità Palestinese.

Il piano garantisce aiuti umanitari illimitati, la ricostruzione della Striscia di Gaza con il finanziamento della comunità internazionale e, soprattutto, la fine di una guerra inutile.

Trump ha già detto a Netanyahu che non ci sarà alcuna annessione della Cisgiordania, una dichiarazione necessaria che servirà a frenare le visioni messianiche dell’ala destra israeliana, che considera il 7 ottobre non una catastrofe ma un’opportunità. Tuttavia, non è sufficiente.

Trump deve capire che Netanyahu non ha intenzione di fermare la guerra. La scelta ora è chiara. In contrasto con un discorso inutile alle Nazioni Unite, che è servito principalmente come apertura di una campagna elettorale, c’è un piano pratico che è sostenuto anche dai leader arabi. Israele deve dire a voce chiara: sì a un accordo sugli ostaggi, sì alla fine della guerra e sì all’accordo sul “giorno dopo” a Gaza.

Trump e Netanyahu si incontreranno lunedì. La responsabilità ora spetta al presidente degli Stati Uniti: deve insistere, come sa fare, e finalmente portare a termine un accordo che liberi gli ostaggi e ponga fine al massacro”.

L’obiettivo di Netanyahu è sempre stato quello di incriminare l’intera nazione di Israele per i suoi crimini di guerra

A denunciarlo, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, è Iris Leal.

Osserva Leal: “È difficile elencare tutte le grottesche performance del discorso del primo ministro Benjamin Netanyahu all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma c’è stato un momento storico particolarmente agghiacciante che non può più essere ignorato.

È successo quando si è presentato davanti a una sala vuota – isolato, emarginato e odiato – e ha detto al mondo che non è solo. Che conta sul sostegno della maggioranza assoluta dei membri della Knesset che hanno votato contro uno Stato palestinese e dell’intera popolazione israeliana (che implicitamente sostiene il proseguimento dell’apartheid). “Questa non è solo la mia politica”, ha detto, abbracciando l’intera cittadinanza del Paese e avvicinandola a sé davanti agli occhi del mondo. “Questa è la politica del popolo di Israele e dello Stato di Israele”.

Ho già scritto in precedenza della creazione di una comunità criminale in cui tutti sono complici e tutti sono colpevoli. Lo scopo di questa strategia è eliminare la distinzione tra le azioni del governo e la responsabilità dei cittadini e dimostrare che l’intera nazione è coinvolta nella criminalità del governo perché la nazione lo sostiene. In realtà, l’obiettivo di Netanyahu era, ed è tuttora, quello di eliminare la distinzione tra i suoi crimini di guerra – di cui era perfettamente consapevole, alla luce dell’uscita dimostrativa dei rappresentanti dalla sala – e il suo popolo. Di fronte alle sedie vuote, ha detto che tutti, tutti noi, ne siamo responsabili.

Purtroppo, questa argomentazione non può essere confutata. Si potrebbe discutere per mesi dell’ignoranza. Il divieto ai giornalisti stranieri di entrare a Gaza e l’uccisione di decine di giornalisti locali hanno contribuito a questo. Anche i media israeliani hanno fatto del loro meglio per tenere all’oscuro l’opinione pubblica. Ma i media stranieri, che hanno trasmesso immagini da Gaza, e i social media che le hanno diffuse, hanno reso impossibile sostenere l’ignoranza e quindi l’assenza di colpa.

Come in altri regimi abominevoli della storia, le persone che hanno insistito nel denunciare gli orribili crimini commessi da Israele hanno operato in un clima di intimidazione, accusate di mentire e di diffondere propaganda nemica, di aiutare Hamas e di tradimento, ma questa minoranza è l’unica che ne sarà influenzata.

Se le voci sono vere, ci sono molti segnali che indicano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende fare pressione su Netanyahu affinché accetti un accordo che includa il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra. A quel punto Israele potrà passare alla fase successiva. Gaza non è l’unico luogo che dovrà essere ricostruito e risanato. Anche Israele sarà costretto ad affrontare la catastrofe che ha provocato e i crimini contro l’umanità che ha commesso.

Ad eccezione di piccoli gruppi che si sono opposti alla guerra fin dall’inizio e hanno gridato contro i primi segni di distruzione sistematica della Striscia, degli ospedali e delle cliniche, degli operatori sanitari e della popolazione, tutti gli altri saranno sottoposti al giudizio della storia e alcuni compariranno davanti alla Corte penale internazionale dell’Aia.

Le persone che si sono opposte al governo Netanyahu, ma hanno sostenuto che non ci sono innocenti a Gaza e che meritano nient’altro che la totale distruzione, dovranno riconoscere che anche loro hanno la stessa colpa del primo ministro. Diranno che non volevano questo, non la morte di bambini per fame o mancanza di cure mediche, ma sdraiati da soli nel letto di notte con le loro paure, ricorderanno come abbiano condannato o disapprovato le persone che stavano in piedi con in mano le foto dei bambini uccisi dall’esercito.

Quello che Netanyahu ha detto nel suo discorso a tutte le persone indifferenti, volutamente cieche e felicemente collaboratrici è che è impossibile distinguere tra lui e loro. Hanno partecipato anche se hanno solo obbedito a un ordine, con gioia o con il cuore pesante.

Ha fatto in modo che nessuno potesse distinguere tra il mezzo pazzo Dr. Stranamore – che parlava a sedie vuote – e l’esercito, i soldati e la nazione. E ha ragione. Netanyahu da solo non avrebbe potuto compiere un genocidio per due anni. Con l’avvicinarsi della fine della guerra, i gazawi e gli israeliani si trovano di fronte al momento in cui saranno costretti ad affrontare la distruzione totale delle loro vite. La vittima e il carnefice sono sempre indissolubilmente intrecciati”.

Sì, dobbiamo boicottare Israele per fermare gli orrori a Gaza

A sostenerlo, su Haaretz, è Tom Mehager. Un’affermazione praticata in prima persona. Mehager è stato condannato a quattro settimane di prigione militare nel 2003 per aver rifiutato di comandare un posto di blocco a est di Ramallah e, durante la guerra a Gaza, ha dato vita al movimento “I Refused” (Ho rifiutato), che riunisce gli israeliani che hanno rifiutato il servizio militare per motivi morali.

Scrive Mehager: “Come molti sionisti liberali, Sefi Hendler si sta rendendo la vita molto facile. Secondo lui, il movimento sionista e lo Stato di Israele hanno offerto una visione umanistica dell’esistenza ebraica in Israele, ma “i Bibi-isti, i messianisti e gli Haredim” stanno violando i principi universali stabiliti dai padri fondatori e distruggendo tutto ciò che c’è di buono in Israele (Haaretz, 16 settembre).

Ma voci importanti nel mondo, di cui Hendler lamenta la decisione di boicottare gli israeliani, respingono questa prospettiva senza esitazione. Ricercatori e attivisti internazionali hanno da tempo compreso che il movimento sionista, sin dal suo inizio, mirava a espellere i palestinesi dalla loro patria ed è responsabile di gravi ingiustizie nei confronti del popolo palestinese.

L’esempio più evidente è la Nakba del 1948: le forze armate israeliane hanno espulso e sfollato la maggior parte del popolo palestinese dalla propria patria, hanno distrutto centinaia di villaggi e confiscato case e terreni allo scopo di “giudaizzare il Paese”.

Non sono stati i “Bibi-isti” che Hendler condanna nel suo articolo ad attuare questa politica, ma gli israeliani che erano “il sale della terra”. La narrazione nel suo articolo nega le ingiustizie; e in un luogo in cui Hendler vede una storia umanistica e universalista, i nostri critici internazionali vedono un movimento colonialista.

Nella sua discussione sull’attuale situazione politica, Hendler descrive anche le accese controversie nella società israeliana, in un momento in cui la realtà indica che non c’è una disparità significativa tra la “protesta Kaplan” anti-Netanyahu e il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, almeno per quanto riguarda l’attacco omicida nella Striscia di Gaza.

Nonostante le terribili dichiarazioni di annientamento da parte della leadership israeliana e la politica criminale che il governo e l’esercito stanno conducendo nella Striscia di Gaza, la maggior parte degli israeliani è felice di arruolarsi per il servizio militare (“Insieme vinceremo”).

L’alternativa, presumibilmente suggerita dalla protesta anti-Netanyahu, è un governo guidato da Naftali Bennett e da politici come Avigdor Lieberman o Yair Lapid, che non criticano nemmeno la violazione dei diritti umani nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania e che, occasionalmente, esprimono opinioni ancora più bellicose dello stesso Netanyahu.

Inoltre, in entrambi i sensi – storico e attuale – le organizzazioni che dovrebbero fermare la corsa ai crimini e la rete di negazione stanno fallendo e non propongono un’agenda alternativa. Da parte dei media, del sistema legale e del mondo accademico in Israele ci sono solo deboli critiche al governo.

Agli occhi della comunità internazionale, la maggior parte della società israeliana, con le sue istituzioni “liberali”, sostiene la cancellazione della regione di Gaza, o almeno la accetta con il suo silenzio.

I boicottaggi contro gli israeliani nell’arte, nello sport e nel mondo accademico sono la soluzione? A volte mi chiedo anche quale crimine abbia commesso, ad esempio, una fisica israeliana di talento, quando né lei né la sua ricerca hanno nulla a che fare con la politica israeliana, e chi sarà boicottato, insieme al suo lavoro, nelle istituzioni accademiche internazionali.

Ma in un momento in cui Israele sta commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza dobbiamo schierarci con qualsiasi iniziativa che tenti di fermare gli orrori, e non insistere sulla nostra innocenza.

In risposta alla dichiarazione di circa 1.200 registi internazionali che non lavoreranno con le istituzioni cinematografiche israeliane, il regista Avigail Sperber ha scritto (su Facebook, il 9 settembre): “Finché questi orrori vengono commessi a nostro nome, non stiamo facendo abbastanza… Lasciamo che facciano tutto il necessario per costringere il governo israeliano a fermare questa terribile guerra. Che smettano di venderci armi, che riconoscano uno Stato palestinese, che interrompano l’assedio contro Gaza. E sì, i nostri film ne risentiranno”.

Il riconoscimento e la responsabilità sono quindi la chiave per un percorso diverso. Finché in Israele esiste un campo favorevole alla pace e alla riconciliazione, esso deve riconoscere il fatto che, sin dalla sua nascita, Israele ha attuato una lunga politica di governo militare, espulsione e spoliazione delle comunità palestinesi, per rifiutarsi di servire i crimini commessi dall’esercito israeliano sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania.

È giunto il momento di abbandonare la nostra comoda posizione liberale-sionista che condanna i “bibisti” ma allo stesso tempo continua a servire e a beneficiare dei piaceri dell’establishment, e di dimostrare con i fatti il proprio impegno a vivere con dignità e in condizioni di uguaglianza tra le nazioni”.

Che dire? Mehager e i refusnik sono i veri eroi d’Israele.