Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

23 Settembre 2025 - 20.50

ATF

C’è una logica, una visione, dietro quella follia bellicista. Lo spiega molto bene su Haaretz Joshua Leifer.

La visione di Netanyahu per il futuro di Israele non è quella di Sparta, è qualcosa di peggio

Spiega Leifer: “La notte in cui le forze di terra israeliane hanno iniziato l’invasione della città di Gaza, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto un discorso al Ministero delle Finanze in cui ha esposto la sua visione pessimistica per il futuro del Paese come Stato isolato e canaglia. Di fronte alle crescenti sanzioni internazionali – il giorno seguente l’Unione Europea ha annunciato che avrebbe sospeso alcune parti fondamentali del suo accordo commerciale con Israele – Israele avrebbe dovuto diventare una “Super Sparta”, ha affermato.

Ex consulente gestionale che ha contribuito a guidare la rivoluzione del libero mercato in Israele, Netanyahu ha spiegato che l’economia del Paese avrebbe dovuto assumere “caratteristiche di autarchia” e passare “molto rapidamente” dal Consenso di Washington che governava gli affari economici globali. In altre parole, avrebbe dovuto orientarsi verso il modello di Mosca e Pyongyang.

Tuttavia, il discorso di Netanyahu ha delineato non solo una nuova visione per Israele, ma anche un quadro del nuovo ordine mondiale emergente e del posto che Israele occupa al suo interno. “Il mondo si è diviso in due blocchi”, ha affermato. “E noi non facciamo parte di nessuno dei due”.

Sul palco quella sera, Netanyahu sembrava quasi rincuorato dalla possibilità che tale presunto non allineamento avrebbe offerto a Israele un margine di manovra ancora maggiore nel suo assalto a Gaza. Ma l’isolamento a lungo termine è molto più probabile che minacci Israele piuttosto che garantirne la sicurezza. Tutti i principali statisti israeliani hanno compreso questo principio fondamentale, almeno fino ad ora.

Sin dalla sua prima campagna per la carica di primo ministro, Netanyahu ha sognato di liberarsi dalle condizioni e dai vincoli imposti a Israele dagli Stati Uniti, per quanto minimi fossero. In un memorandum del 1996 intitolato “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” (Una rottura netta: una nuova strategia per garantire la sicurezza del regno), un gruppo di membri di un think tank neoconservatore e di consiglieri di Netanyahu ha invitato Israele a instaurare un nuovo rapporto con l’America “basato sull’autosufficienza”. Se Israele non avesse più avuto bisogno di aiuti così consistenti da parte degli Stati Uniti, secondo questa linea di pensiero, Washington avrebbe avuto meno influenza su Israele per costringerlo a compromessi con i palestinesi.

Tuttavia, Netanyahu ha sempre immaginato Israele come parte del blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti. Nel suo libro del 1998, “A Place Among the Nations” (Un posto tra le nazioni), sosteneva che con la fine della Guerra Fredda, Israele avrebbe dovuto agire come cane da guardia del nuovo mondo unipolare, come poliziotto dell’Occidente in Medio Oriente. ” Senza nessuno nella regione che controllasse continuamente le loro ambizioni o i loro piani ossessivi di armamento “, ha scritto dei ”regimi militanti“ del Medio Oriente, il ruolo di Israele era ora quello di ”salvaguardare il più ampio interesse della pace”. Tacitamente, e talvolta esplicitamente, i leader americani ed europei hanno abbracciato questo ruolo per Israele e lo hanno sostenuto di conseguenza.

La distruzione della Striscia di Gaza da parte di Israele – e la crisi regionale prolungata che ha scatenato – ha cambiato la situazione.

Dopo mesi di inazione, mentre le forze israeliane rendevano Gaza inabitabile, gli Stati europei hanno iniziato a imporre conseguenze a Israele. I leader europei stanno anche ripensando a come saranno le loro relazioni con Israele in futuro. E questo non semplicemente, né principalmente, perché le proteste contro la guerra di Israele hanno trasformato la distruzione di Gaza in una questione politica interna esplosiva nelle capitali europee. È piuttosto perché l’Israele di Netanyahu si è dichiarato nemico dei valori di cui la nuova Europa va fiera: pace, democrazia e diritti umani.

Negli Stati Uniti, Israele non ha perso solo la sinistra – quella è una vecchia storia – ma ha anche iniziato a perdere la destra. Sui social media, gli account di destra e gli influencer che fanno parte del più ampio mondo MAGA diffondono stravaganti teorie antisemite su argomenti che vanno dagli antibiotici all’assassinio dell’influencer conservatore Charlie Kirk. L’ex conduttore della Fox Tucker Carlson ha guadagnato nuova popolarità sintetizzando il crescente sentimento anti-Israele nel suo nazionalismo America First. La nuova destra statunitense non versa lacrime per i musulmani morti, ma si compiace della nuova immagine di Israele come forza demoniaca e sinistra.

Nel 2021 Ron Dermer, allora ex ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, ha suscitato un’ondata di proteste quando ha suggerito che Israele dovrebbe dare la priorità al sostegno dei cristiani statunitensi rispetto a quello degli ebrei americani. In base ai suoi stessi termini – ovvero garantire il sostegno alle guerre di Israele – questa strategia ha manifestamente fallito. A differenza dei cristiani evangelici più anziani, che sono in gran parte forti sostenitori di Israele, i cristiani statunitensi più giovani hanno già iniziato a cambiare posizione. O come ha recentemente detto a Carlson Megyn Kelly, l’ex conduttrice conservatrice della Fox: “Tutti quelli sotto i 30 anni odiano Israele”.

La demolizione intenzionale del consenso bipartisan negli Stati Uniti da parte di Netanyahu e della sua cerchia è sempre stata una scommessa arrogante. Come una granata lanciata nel momento sbagliato, è esplosa loro in faccia. Sebbene non avessero torto nel vedere che la destra statunitense era in ascesa, l’ufficio del primo ministro non ha capito che questa nuova destra traeva il suo potere dalla promessa di isolamento, che era alimentata dalla rabbia verso il paradigma interventista rappresentato dai più stretti alleati di Israele a Washington. Formatisi nel periodo d’oro del neoconservatorismo, questi uomini non davano molto peso alla prospettiva di un mondo post-americano.

Di fronte alle crescenti condanne e alle imminenti sanzioni internazionali, Netanyahu ha rifiutato di fermare l’offensiva di Israele. Ora, per continuare la guerra – sia che sia spinto da una meschina sopravvivenza politica, da un messianismo megalomane o da una combinazione di entrambi – sta proponendo nientemeno che una rottura totale con il principio fondamentale della politica estera sionista.

Fin dai suoi primi anni, quando Theodor Herzl cercò un’udienza con il sultano ottomano, il sionismo ha lavorato per ottenere e fare affidamento sul sostegno delle grandi potenze. Ha avuto successo non grazie all’intervento divino o allo svolgersi di un piano provvidenziale, ma perché i primi statisti del sionismo hanno cercato tali alleanze. Capivano che per gli ebrei, come per altre piccole nazioni, l’isolamento era una trappola mortale. Nel corso dell’ultimo secolo, i vecchi imperi sono caduti, nuove potenze li hanno sostituiti, ma il principio è rimasto lo stesso.

Dopo la fondazione di Israele, i suoi primi leader temevano fortemente che senza alleanze con potenze regionali e globali più forti, il progetto sionista sarebbe fallito. Nel 1949, Moshe Sharrett, all’epoca ministro degli Esteri di Israele, lamentava: “Viviamo in uno stato di maligno isolamento in Medio Oriente”. David Ben-Gurion sognava un accordo di difesa reciproca con gli Stati Uniti. Nel corso del tempo, Israele è riuscito a ottenere il sostegno degli Stati Uniti; probabilmente, questo è uno dei motivi per cui è sopravvissuto.

Forse, quindi, uno degli aspetti più incoerenti, se non addirittura deliranti, della visione di Netanyahu è che egli ha dichiarato la presunta non appartenenza di Israele a qualsiasi blocco globale proprio nel momento in cui Israele appare come il petulante proxy dell’America. Gli ultimi due anni hanno dimostrato la totale dipendenza di Israele dagli Stati Uniti in tutto, dalle munizioni alla condivisione di informazioni di intelligence. La guerra di 12 giorni contro l’Iran ha rivelato Israele come una sorta di stato vassallo, che implora l’aiuto del signore feudale.

C’è, tuttavia, una cosa che il recente discorso di Netanyahu ha colto nel segno. L’ordine unipolare post-1989 è finito. Il passaggio al secolo post-americano ha anche minacciato di far crollare il sistema di norme e istituzioni internazionali che ha preso forma sotto l’egida dell’egemonia americana nell’emisfero, poi globale. Israele deve la sua attuale prosperità, se non la sua stessa esistenza, a quel sistema.

Eppure, durante gli ultimi due anni di guerra logorante, i leader israeliani, Netanyahu in testa, sembrano aver voluto abbattere questo sistema. Le azioni di Israele a Gaza hanno notevolmente intaccato la sua legittimità. A lungo termine, tuttavia, Israele sarà destinato al fallimento senza di essa.

Nel suo discorso di questa settimana, Netanyahu ha attinto alla tradizione greca, ma forse il riferimento più appropriato viene dalla Bibbia ebraica. Ciò che Netanyahu ha proposto non è Sparta, ma Sansone.

L’anno ebraico che si conclude lunedì non è riuscito a cancellare le maledizioni di quello precedente. Purtroppo, il 5786, che inizia lunedì sera, non apre una nuova pagina, ma continua un capitolo di ulteriori maledizioni. Non c’è speranza di conforto, tanto meno di benedizioni.

Einav Zangauker, il cui figlio Matan è detenuto a Gaza, ha dichiarato in una dichiarazione delle famiglie degli ostaggi a Gerusalemme la scorsa settimana: “Siamo qui davanti alla casa del primo ministro dell’abbandono, l’uomo che ha deciso di sfruttare il patriottismo dei nostri soldati per risolvere il suo più grande problema politico: i nostri figli, il mio Matan”. Zangauker parla dal profondo del cuore, ma la sua voce va oltre il dolore privato di una madre. È il grido di un intero Paese il cui destino è stato abbandonato”.

Israele affronta un nuovo anno di disperazione sotto il governo di Netanyahu

Così l’editoriale di Haaretz: “È la vigilia di Rosh Hashanah e, ovunque guardiamo, vediamo solo abbandono, negligenza, corruzione, cinismo, bruttezza e insensibilità. Israele sta affondando in una guerra che ha perso da tempo il contatto con i suoi obiettivi. Il capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir ha ammesso che l’esercito non ha idea di quale sarà la prossima fase perché il primo ministro Benjamin Netanyahu non dice nulla. L’opinione pubblica è costretta a informarsi sul destino degli ostaggi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che snocciola numeri mentre i funzionari israeliani rimangono in silenzio.

La portata del massacro e della distruzione a Gaza non interessa più l’opinione pubblica, intrappolata nel fuoco della vendetta. Il numero dei morti ha superato la soglia dei 60.000, la maggior parte dei quali civili innocenti, molti dei quali bambini. Interi quartieri sono in rovina e ora Israele è determinato a distruggere anche Gaza City ed espellere i suoi abitanti, quindi la storia non è finita.

Sacrificare la vita degli ostaggi, prepararsi a sacrificare invano i soldati, danneggiare i civili, impedire l’emergere di qualsiasi alternativa di governo a Hamas, compiere un tentativo fallito di assassinare i negoziatori di Hamas sul suolo del paese mediatore e rifiutarsi di cooperare con gli sforzi diplomatici: tutti questi comportamenti si combinano in una campagna di annientamento.

Israele sta diventando uno Stato lebbroso, boicottato in tutto il mondo. I suoi cittadini stanno diventando ospiti sgraditi in tutto il mondo. E l’unica notizia che il primo ministro ha per il pubblico è di abituarsi a questa situazione.

Allo stesso tempo, continua la guerra contro il procuratore generale dello Stato; il governo promuove l’evasione dal servizio militare, anche se aumenta il carico sui soldati di riserva; il primo ministro è circondato da scandali su scandali, marciume e corruzione ovunque. La persecuzione della stampa, dei giudici della Corte Suprema, degli attivisti di protesta, dell’opposizione in generale e dei parlamentari arabi in particolare, così come la minaccia ai finanziamenti alla cultura e alle arti e la soppressione della libertà di parola, fanno tutti parte della stessa campagna di divisione, svilimento e distruzione.

Israele entra nel nuovo anno con uno stato d’animo scoraggiato. È guidato da un governo disastroso. Nulla cambierà senza sbarazzarsene. L’unica speranza – conclude l’editoriale -risiede nei suoi cittadini che hanno ancora a cuore questo luogo e il suo futuro. Solo loro possono rendere l’anno che verrà un po’ migliore di quello precedente”.

È così. Solo l’Israele resiliente può salvare Israele dal suicidio. Ma il tempo sta scadendo, e forse lo è già.