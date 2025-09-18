Gaza, Trump mette il veto all’Onu: criminalizza gli Antifa e difende il terrorismo di Stato di Netanyahu

globalist Modifica articolo

18 Settembre 2025 - 22.24

ATF

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, restando ancora una volta isolati sulla scena internazionale. Il testo, approvato con 14 voti favorevoli e il solo no americano, chiedeva a Israele di “revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza” e di garantirne la distribuzione sicura e senza ostacoli. La risoluzione invocava inoltre un “cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente” e il “rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas”.

Di fronte a questo appello unanime della comunità internazionale, Washington ha opposto il suo veto. “I membri del Consiglio di Sicurezza Onu hanno ignorato gli Stati Uniti quando hanno detto che era inaccettabile, a partire dal fatto che non condanna Hamas, e inoltre traccia un falso parallelo tra Israele e Hamas”, ha dichiarato una rappresentante americana al Palazzo di Vetro.

Il paradosso è lampante: mentre Donald Trump insiste per definire Antifa come “organizzazione terroristica”, colpendo l’opposizione antifascista che terrorista non è, la sua politica estera copre e protegge la violenza sistematica di Israele a Gaza, che equivale a un vero e proprio terrorismo di Stato.

Il messaggio politico è chiaro: ribaltare il concetto di terrorismo, marchiare come nemici interni gli antifascisti, mentre si legittima l’uso della forza contro civili, ospedali e infrastrutture palestinesi. È l’ennesima conferma del doppio standard americano sotto Trump: censurare chi si oppone al fascismo e difendere chi porta avanti massacri riconosciuti come crimini internazionali.