Lettera da Israele: "Dopo aver visto i bambini affamati di Gaza il mio lavoro di pediatra non sarà più lo stesso

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

29 Agosto 2025 - 19.02

ATF

Una testimonianza toccante che viene dall’Israele che si oppone ala barbarie di Gaza. L’eccidio di bambini palestinesi visto dagli occhi, e dal cuore, di chi i bambini li cura.

Dopo aver visto i bambini affamati di Gaza, il mio lavoro di pediatra israeliano non sarà più lo stesso

Così su Haaretz la dottoressa Michal Feldon, pediatra.

“Durante il giro di visite dei medici in un grande reparto pediatrico di un ospedale nel centro di Israele, mi trovo di fronte a un bambino di un anno seduto su un passeggino nuovo che ride e mangia gli snack Bamba. In quel momento, mi ritrovo a discutere con una madre ansiosa che non vuole che il bambino venga dimesso perché “non mangia nulla”.

“Ma ora sta mangiando”, le dico, “e abbiamo già curato la malattia che lo ha portato qui. Sembra stare benissimo e in salute”. Non è bene rimanere in ospedale senza motivo”.

Non c’è alcuna possibilità di convincerla. “Dottore, i Bamba non sono cibo. Guardi, mi sta lanciando l’uovo». «Nessun problema», rispondo, sapendo che non se ne andrà finché lui non mangerà l’uovo. “Resti pure”, aggiungo con un sorriso, sentendomi come se mi stesse soffocando dentro.

Questo è un reparto pieno di bambini che, in realtà, sono sani. Almeno quasi tutti lo sono. Nella maggior parte dei casi, sarebbe possibile curarli in ambulatorio e con farmaci per via orale. Senza flebo, senza costosi esami del sangue e senza complicate immagini diagnostiche. Eppure, molti di loro sono ricoverati in ospedale a causa dell’ansia dei genitori, semplicemente perché è un’opzione.

Nonostante il sistema sanitario pubblico israeliano soffra di un significativo deficit economico, è ancora molto “coccolato” rispetto a molti altri Paesi del mondo. Tuttavia, la disparità tra la medicina che pratico quotidianamente in questo Paese e ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, a poche decine di chilometri da me, è totalmente insostenibile e inaccettabile.

In un articolo pubblicato venerdì scorso su Haaretz, intitolato “‘La fame è ovunque’: i tour virtuali delle cliniche di Gaza rivelano la portata dell’orrore”, i giornalisti Nir Hasson e Yarden Michaeli hanno partecipato a un giro di visite mediche tramite video in un reparto pediatrico dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, il più grande ospedale della Striscia di Gaza meridionale. Il loro straziante tour virtuale si è svolto pochi giorni prima che un carro armato israeliano sparasse colpi di cannone sul tetto dell’ospedale, uccidendo circa 20 persone e ferendone decine di altre. Tra le vittime, quattro membri del personale medico e cinque giornalisti, tra cui Moaz Abu Taha, il fotografo che ha accompagnato i giornalisti di Haaretz nel reparto.

Ho guardato il filmato che mostrava il dottor Ahmed al-Farra, responsabile del reparto, con grande angoscia. Al-Farra passa da un bambino affamato all’altro, illustrando tutti i fenomeni di cui avevo solo letto nei libri di medicina: il marasma, una grave malnutrizione dovuta a carenza calorica, e il kwashiorkor, una grave malnutrizione dovuta a carenza proteica. Perdita di tessuto muscolare e grasso, gravi malattie della pelle, caduta dei capelli, cambiamenti nel colore della pelle e dei capelli, addome gonfio con costole sporgenti, a volte con segni di rachitismo, e bambini tristi o apatici che reagiscono a malapena alla sua presenza.

I neonati non lo seguono nemmeno con lo sguardo: hanno la testa reclinata di lato. Sembrano bambole di pezza. I bambini più grandi non lo guardano negli occhi e non muovono la testa. Nessun muscolo del loro viso si muove: non sorridono né piangono. Sembra che dentro di loro non ci sia nessun bambino.

Ascoltando attentamente il medico, esperto e gentile, si capisce che a nessuno di questi giovani pazienti sono stati effettuati esami del sangue. Non conosce i loro livelli di sodio, proteine o vitamine nel sangue. Non sa se sono anemici o se presentano segni di disidratazione. Si capisce anche che l’unico trattamento a sua disposizione è una speciale formula alimentare dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ricca di calorie e proteine, che però non può essere somministrata tramite sondino né esistono soluzioni endovenose speciali o le attrezzature necessarie.

L’unico modo per prendersi cura di questi bambini è nutrirli per via orale con queste formule. Ma cosa succede se il bambino è troppo debole e emaciato per essere nutrito in questo modo? E come possiamo sapere se non si è sviluppata una sindrome da rialimentazione, ovvero se non soffrono di uno squilibrio elettrolitico potenzialmente letale che può verificarsi dopo la rialimentazione in condizioni di grave malnutrizione? E chi monitorerà i progressi neurologici del neonato per valutare l’entità dei danni allo sviluppo dopo mesi di fame?

La risposta è che non esiste un modo reale per curare questi bambini e non c’è modo di tenere traccia delle possibili complicazioni. Chiunque riesca a bere il latte artificiale arricchito, rimarrà in ospedale qualche giorno in più, senza alcun esame di laboratorio, e poi verrà dimesso e tornerà nelle tende roventi in cui vive, senza alcun follow-up a lungo termine. I neonati di Gaza vengono nutriti con amido sciolto in acqua o tisane, perché non c’è latte materno, né latte artificiale né latte vaccino.

Il personale medico è insufficiente per seguire questi neonati, oberato com’è dal lavoro di salvare vite umane. Poiché l’ospedale Nasser si trova in una zona designata come “zona rossa” dall’esercito, le famiglie rischiano la vita recandosi lì anche quando la vita dei loro figli è in pericolo. È evidente che nessuno si recherebbe lì per un semplice follow-up clinico.

Migliaia di bambini nella Striscia soffrono di malnutrizione grave e potenzialmente letale e più di 270 persone sono già morte di fame. I servizi sanitari sono stati gravemente danneggiati dagli attacchi agli ospedali, dall’assedio, dalla grave carenza di attrezzature mediche di base e di farmaci e dall’uccisione o dalla detenzione di circa 1.800 operatori sanitari; pertanto, non è possibile aiutare questi bambini. Questi bambini moriranno o rimarranno con gravi deficit neurologici per il resto della loro vita.

Non potrò più fare il giro di visite con i colleghi del mio reparto senza pensare al giro virtuale che Hasson e Michaeli hanno fatto nell’agosto del 2025. Non potrò mai dimenticare le immagini orribili che hanno descritto e mostrato di decine di giovani affamati.

Il potere è solo nelle nostre mani. Dobbiamo porre fine alle atrocità commesse in nostro nome”.

Così la dottoressa Michal Feldon conclude il suo articolo. La dottoressa Feldon non è una politica né ha desiderio di diventarlo. È una donna, di professione fa la pediatra e i bimbi ama curarli, vederli crescere, qualunque sia la loro nazionalità, che vivano a Tel Aviv o a Gaza. La dottoressa Feldon non ha chiuso gli occhi di fronte alle testimonianze che giungono da Gaza. Non considera quei bambini uccisi a migliaia o ridotti a scheletri umani, come “danni collaterali” di una guerra giusta. “Dobbiamo porre fine alle atrocità commesse”, afferma. Per restare umani. Semplicemente.

La “formula della formaldeide” di Netanyahu per Gaza è utile solo a portare morte, non vita.

Ne dà conto, con la consueta profondità analitica e documentale, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Carolina Landsmann.

Scrive Landsmann: “Nel 2004, Dov Weissglas ha usato una metafora che gli sembrava sofisticata per descrivere lo scopo del piano di ritiro da Gaza: “Il disimpegno è in realtà formaldeide. Fornisce la quantità di formaldeide necessaria affinché non ci sia un processo politico con i palestinesi”. Weissglas ha apertamente dichiarato quella che è diventata l’ideologia ufficiale sotto Benjamin Netanyahu: la conservazione dello status quo.

Si vantò di aver raggiunto un accordo con gli americani per non discutere dell’evacuazione degli insediamenti «finché i palestinesi non si saranno trasformati in finlandesi». Ciò solleva due domande. La prima: Israele voleva davvero che i palestinesi si trasformassero in finlandesi o era più conveniente per loro rimanere “non finlandesi”, in modo da giustificare la mancanza di una soluzione e la divisione della terra? E due: chi ha garantito a Israele che, mentre aspetta la rivoluzione finlandese dei palestinesi, Israele stesso non cambierà? Cosa gli ha fatto pensare che non sarebbe stato trasformato in un “giovane della collina” rude e arrogante? Ne abbiamo visto uno questa settimana in un video dalla Cisgiordania: un volto di supremazia ebraica che affrontava una donna palestinese. Non possono essere paragonati, ma tutti i suprematisti sono simili.

Netanyahu descrive la lotta contro i palestinesi e la guerra contro Hamas come “uno scontro tra barbarie e civiltà”. Ma questa distinzione svanisce davanti alla telecamera. Il volto della donna palestinese non è il volto della barbarie e il volto del giovane delle colline non è il volto della civiltà. Chiunque pensi che siamo finlandesi in attesa che i barbari maturino, dovrebbe guardare i volti degli ebrei nei video dalla Cisgiordania e chiedersi se questo sia un finlandese. Netanyahu sembra agire come se il tempo non influenzasse noi, ma piuttosto fossimo noi a influenzare il tempo. Abbiamo secoli per aspettare che l’Islam “ci raggiunga” e, nel frattempo, possiamo continuare a occuparci dei nostri interessi, come se il tempo si fosse fermato. Ma questa è un’illusione pericolosa.

Anche riguardo alla guerra a Gaza, Netanyahu sbaglia a pensare che il tempo sia dalla sua parte. Più passa il tempo dal 7 ottobre, più il divario tra il potere di Israele e la miseria a Gaza si acuisce. Più i palestinesi perdono, vengono uccisi, affamati e sfollati, più vincono. Più Israele colpisce duramente, più si mostra come un bullo che picchia i poveri e gli affamati. Nella nostra civiltà – e chi lo sa meglio di noi? – il sacrificio è l’arma dei deboli. Guadagnare tempo non porta alla vittoria, ma a perdite cumulative.

Anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’orologio sta tornando indietro. Abbiamo puntato tutto su Donald Trump. Ma anche se il presidente degli Stati Uniti fosse il messia, negli Stati Uniti i messia hanno un limite di otto anni di mandato. La “festa” finirà tra circa tre anni. Nel frattempo, Israele ha perso i giovani democratici e sembra che anche la futura generazione di repubblicani stia cambiando direzione.

È innegabile che il tempo giochi a sfavore della società israeliana. La supremazia ebraica si sta diffondendo e i palestinesi stanno scomparendo, ridotti a mere etichette: “giornalista”, “medico”, “carestia”, “innocente”, “nazione”. Gli israeliani non credono a nessuna manifestazione dei palestinesi, tranne quella dei terroristi. È l’unica parola che non è circondata da virgolette nella coscienza israeliana.

Eppure, Netanyahu continua a pensare che il tempo sia dalla sua parte. Convinto della sua grande finezza, mentre “migliora le posizioni”, distrugge Gaza e semina morte di massa, nella vana speranza di riportare il conflitto nella formaldeide. Ma la formaldeide serve solo a conservare i cadaveri, a fissare la morte, non la vita. Israele non si rende conto che sta marciando contro il tempo. E a pensarci bene, sembra che il conto alla rovescia sia già iniziato”.

Non c’è altro da aggiungere, nostra chiosa finale, se non sottolineare il monito, per usare le parole di Landsmann, che “il conto alla rovescia sia già iniziato”. Quel conto che, per usare il titolo del bellissimo libro di Anna Foa, porta a Il suicidio di Israele.