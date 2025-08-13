Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

13 Agosto 2025 - 21.03

ATF

Un pericoloso mentitore seriale guida Israele e tiene in scacco il mondo.

Se sembra un’occupazione: tutte le bugie di Netanyahu sul piano per Gaza

Illuminante, fin dal titolo, è il dettagliato report su Haaretz di Dahlia Scheindlin.

Scrive Scheindlin: “Benjamin Netanyahu ha rassicurato riguardo alla natura cauta, pragmatica ma decisa del piano del suo governo per una grande espansione militare a Gaza, approvato venerdì mattina alle 5:30 dal Gabinetto di sicurezza.

I fattori rassicuranti sono i seguenti: in primo luogo, non si tratta di una conquista militare dell’intera Striscia di Gaza, ma solo della città di Gaza. In secondo luogo, non si tratta di un’occupazione. La dichiarazione ufficiale dell’ufficio del Primo Ministro non menzionava questa parola e, durante la conferenza stampa di domenica ai media internazionali, Netanyahu ha affermato esplicitamente che Israele non vuole occupare Gaza, ma liberarla, citando questa frase sul suo account X con un link alla conferenza stampa, per assicurarsi che il messaggio fosse chiaro.

Venerdì, in un’intervista a Fox News, ha dichiarato di voler affidare la gestione civile di Gaza a “forze arabe”. Questo dettaglio integra la dichiarazione ufficiale rilasciata venerdì dal suo ufficio, che affermava solo che né Hamas né l’Autorità palestinese governeranno Gaza.

Il problema è che, molto probabilmente, Netanyahu sta mentendo. Quando dichiara che questo nuovo piano è un’operazione temporanea e limitata, dopo la quale Israele porrà fine alla guerra alle proprie condizioni e recupererà tutti gli ostaggi, e che Israele non intende occupare Gaza, ma solo mantenere il controllo della sicurezza generale e una presenza militare in un’area “perimetrale”, affidando il controllo civile a qualcun altro, la maggior parte di queste affermazioni è quasi certamente falsa.

Le prove sono certamente circostanziali, ma abbondanti, e ci sono ampi precedenti storici che inducono a credere che Israele agirà in modo molto diverso.

Prova N.

Gli indicatori circostanziali provengono in gran parte dallo stesso Netanyahu. Dopo la decisione del gabinetto, ha rilasciato una serie di dichiarazioni ai media israeliani e stranieri e interviste individuali alla stampa internazionale.

L’intervista di venerdì alla Fox News è stata istruttiva, perché gli stessi israeliani sapevano poco del nuovo piano, al di là dei cinque principi riassunti nella dichiarazione ufficiale: il disarmo di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi, la smilitarizzazione di Gaza, il “controllo della sicurezza nella Striscia di Gaza” da parte di Israele e l’istituzione di un’«amministrazione civile alternativa» – né Hamas né l’Autorità Palestinese.

Alla domanda di Fox News se Israele intendesse assumere il controllo di Gaza, Netanyahu ha risposto: “È nostra intenzione”. Ha poi spiegato che, dopo aver garantito la sicurezza di Israele e distrutto Hamas, l’obiettivo è quello di consegnare Gaza a un’autorità civile di governo delle “forze arabe”.

Si tratta di una proposta irrealizzabile. Per quanto ne sappia chiunque, nessun Paese arabo si assumerà le responsabilità di alcun ruolo di governo a Gaza, a meno che non ci sia un impegno, per quanto qualificato o retorico, per un eventuale Stato palestinese, e probabilmente non senza un invito da parte della stessa Autorità palestinese. Eppure, Netanyahu è un nemico giurato di questa idea, per quanto qualificata o retorica. Non vi è alcuna prova che nessuna delle due parti, né Netanyahu né gli Stati arabi anonimi, cambierà posizione.

C’è qualcos’altro che non quadra nel suo quadro. Durante la conferenza stampa per i media stranieri in inglese, Netanyahu ha illustrato i cinque principi e, spiegando il quinto, ha sottolineato che la forza civile alternativa di governo a Gaza sarebbe stata “non israeliana”.

Nella conferenza stampa in ebraico, però, non c’era alcuna garanzia in tal senso, né esplicita né implicita. Né ha precisato che “non vogliamo occupare Gaza” nel suo messaggio in ebraico. Perché no? Si tratta di una svista? Non si vuole scavare troppo a fondo per trovare prove che Paul sia morto, ma questo non è un uomo che lascia nulla al caso.

A proposito di non lasciare nulla al caso, è perfettamente logico che i giornalisti israeliani di destra, come Shahar Glick di IDF Radio, sfidino il primo ministro chiedendogli perché il governo non abbia annunciato l’occupazione totale di Gaza. Glick ha anche chiesto perché il governo non abbia ancora attuato la proposta del ministro della Difesa, Israel Katz, di costruire un enorme campo profughi vicino a Rafah, che consentirebbe l’uscita solo verso altri Paesi.

Le domande sono in linea con la prospettiva espressa dal ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, il quale ha affermato di aver “perso fiducia” nel fatto che Netanyahu sarebbe arrivato fino in fondo “verso la vittoria”. Ancora più importante, queste opinioni permettono a Netanyahu di affermare di ricevere critiche sia dalla destra che dalla sinistra, posizionando il suo piano come indiscutibilmente saggio e pragmatico.

Nella sua risposta sul perché la decisione del gabinetto si sia limitata alla città di Gaza, Netanyahu ha affermato: “Non ci fermeremo qui”. Il piano, ha detto, era il primo passo, rifiutandosi di elencare i prossimi. Barak Ravid di Axios ha riferito che il piano è una “prima fase”. Quali sono le fasi successive? Le opzioni vanno da sorprese difficili da prevedere (si pensi agli attacchi con i beeper contro Hezbollah in Libano dello scorso settembre) alla piena occupazione di Gaza, o a entrambe le cose.

Appena due giorni prima della decisione del gabinetto, il giornalista della radio dell’Idf Glick ha scritto su X: “A mio avviso, Netanyahu è serio riguardo al piano di occupare Gaza. Non si tratta di propaganda, né di un pallone sonda, né di una pressione per arrivare a un accordo”. Dopo due giorni di conversazioni confuse con fonti politiche e di sicurezza e tentativi di capire da che parte tira il vento, sembra che Netanyahu abbia deciso di procedere a tutta velocità”.

Per inciso, Netanyahu ha faticato a rispondere alla domanda di Glick sulla cosiddetta “città umanitaria”, secondo Katz, senza usare i termini che probabilmente sperava di evitare. Israele creerà tali regioni umanitarie altrove, ha detto, per concentrare la popolazione nelle zone non di combattimento. Questa potrebbe sembrare una misura per proteggere i civili, se non fosse che questi vengono regolarmente presi di mira in tali zone.

Infine, come prova circostanziale, la differenza di tono tra le sue comunicazioni in inglese e in ebraico è inconfondibile. In inglese, invece, è calmo, rilassato, concentrato e fermo nel suo messaggio. In ebraico, invece, il suo tono è irritato e impaziente, come se ogni minuto in più potesse svelare nuove verità.

Ma i discorsi ciclici di Netanyahu sul marketing della guerra vanno e vengono, come quelli precedenti che difendevano l’invasione di Rafah nell’aprile 2024 come l’ultima spinta prima della vittoria o che sostenevano che il corridoio Philadelphi “determina il nostro intero futuro” nel settembre dello stesso anno.

C’è una ragione più profonda per credere che Israele non si fermerà all’accerchiamento della città di Gaza: la storia.

Israele vanta una storia di sei decenni di trasformazioni di occupazioni temporanee in occupazioni permanenti. Ciò comporta la creazione delle infrastrutture di un governo militare e la messa in scena di un’opposizione agli insediamenti civili, per poi lasciarli attecchire e radicarsi fino a quando non sarà più possibile sradicarli.

Quello che iniziò con un seder di Pesach al Park Hotel di Hebron nel 1968, con alcuni coloni abusivi che si rifiutarono di andarsene, si trasformò nell’insediamento di Kiryat Arba nelle vicinanze. Da quell’insediamento sono emerse figure come Baruch Goldstein, il terrorista che nel 1994 uccise decine di palestinesi mentre pregavano nella moschea di Abramo, e che riposa ancora oggi in un santuario molto frequentato nell’insediamento (Itamar Ben-Gvir, anch’egli originario di Kiryat Arba, portò la sua futura moglie Ayala sulla tomba di Goldstein al loro primo appuntamento).

Kiryat Arba conta circa 7.500 abitanti, quasi lo stesso numero di persone evacuate dagli insediamenti di Gaza nel 2005, un evento che ha lacerato il Paese. Nessun governo israeliano oserebbe proporre lo sradicamento di Kiryat Arba.

L’idea che Israele voglia cedere il controllo civile a una forza alternativa non si concretizzerà dal nulla: una forza del genere dovrebbe essere pianificata, addestrata, preparata, equipaggiata e installata. Anche se non fosse una montatura politica, l’occupazione militare israeliana si estenderebbe completamente su tutta Gaza prima che tale processo potesse essere completato. bugie.

Inoltre, l’idea che esista una separazione tra sicurezza e controllo civile dovrebbe essere smascherata per quello che è: una menzogna. Basta chiedere ai palestinesi delle zone A e B della Cisgiordania, che in teoria vivono sotto il “controllo civile” palestinese, per rendersi conto di quanto il controllo di sicurezza israeliano influisca sulla loro vita in tutti i settori: dalle infrastrutture idriche alle reti elettriche, al sistema dei permessi per entrare in Israele, ai blocchi della circolazione e ai posti di blocco in qualsiasi punto della Cisgiordania verso qualsiasi altra destinazione, a discrezione dell’esercito, indipendentemente da quanto tali restrizioni contribuiscano a rendere l’ambiente già ostile. Perché l’esercito ha sigillato due pozzi d’acqua che servivano due città dell’Area B nel pieno dell’estate torrida? Questo è ciò che significa, in pratica, il “controllo di sicurezza” per la vita civile.

Forse chiudere i pozzi d’acqua è l’idea di sicurezza di qualcuno per Israele, ma la falsa separazione tra sicurezza e controllo civile, come l’occupazione temporanea, limitata, pragmatica e umanitaria della città di Gaza, è una menzogna. Se si filtrano le parole del governo israeliano attraverso il filtro della realtà passata e presente, il futuro diventa dolorosamente chiaro”, conclude Scheidlin.

Più chiaro di così….

Riconoscimento senza conseguenze: il gesto vuoto del mondo nei confronti della Palestina

Altro tema di scottante attualità di cui si occupa, sempre su Haaretz, Zvi Bar’el, tra i più affermati analisti politici israeliani.

Annota Bar’el: “Non c’è nulla che dovrebbe eccitare i palestinesi o turbare Israele negli annunci di un numero crescente di paesi che esprimono l’intenzione di riconoscere uno Stato palestinese.

Tale Stato richiede l’approvazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, dove è garantito il veto degli Stati Uniti; pertanto, la discussione rimane puramente teorica e, anche a quel livello, non ci si può aspettare altro che vuota retorica.

La domanda davvero intrigante è perché questi Paesi credono che il semplice riconoscimento di uno Stato palestinese possa costituire una compensazione per i palestinesi o una sanzione nei confronti dell’intenzione di Israele di occupare Gaza.

La comunità internazionale dispone di strumenti molto più efficaci per influenzare e fare pressione su Israele affinché ponga fine alla guerra e fermi la distruzione e le uccisioni di massa dei palestinesi che si stanno verificando sotto i nostri occhi da quasi due anni.

Il congelamento degli investimenti, l’annullamento degli accordi, il boicottaggio delle collaborazioni accademiche, il declassamento della rappresentanza diplomatica, il divieto dei voli verso Israele e l’imposizione di un embargo sulle armi sono tutti strumenti che il mondo, Stati Uniti compresi, ha usato per la prima volta contro il Sudafrica.

L’Iraq di Saddam Hussein, la Siria di Bashar Assad, l’Iran e la Russia sono solo alcuni degli altri paesi canaglia che in seguito hanno subito l’intera forza della comunità internazionale.

Tuttavia, affinché i Paesi possano adottare misure così drastiche contro Israele, devono prima costruire un consenso internazionale che giustifichi la loro risposta. Dovrebbero stabilire che la guerra a Gaza è passata da guerra giusta a guerra ingiusta.

Il concetto di “guerra giusta” si basa sulla teoria sviluppata dal filosofo Michael Walzer e viene definito principalmente come una guerra iniziata in risposta a un’aggressione, intrapresa per difendere una terza parte o come intervento per fermare gravi violazioni dei diritti umani.

Walzer distingue tra terrorismo e guerre combattute tra Stati e eserciti regolari, affermando che il primo non riconosce i non combattenti e considera i civili come obiettivi legittimi. L’obiettivo a lungo termine del terrore che il terrorismo cerca di instillare è la distruzione collettiva.

Secondo Walzer, è l’identità collettiva a rendere vulnerabili al terrorismo. Egli sostiene che, proprio come la distruzione di un intero gruppo non può essere un obiettivo legittimo della guerra, non può neanche essere una pratica legittima di guerra.

Anche se il governo israeliano non ha ufficialmente definito tutti i gazawi come terroristi, lasciando questo compito ai politici, ai giornalisti e ai cosiddetti influencer, agisce come se fossero un gruppo omogeneo che deve assumersi le responsabilità e le conseguenze dell’attacco di Hamas del 7 ottobre.

La distruzione su vasta scala di tutta la Striscia, l’uccisione indiscriminata di decine di migliaia di bambini, donne, anziani e uomini palestinesi non coinvolti, lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone da una zona all’altra e l’intenzione di espellerli tutti avvicinano Israele a uno Stato le cui pratiche belliche, e sempre più anche gli obiettivi, assomigliano a quelle delle organizzazioni terroristiche.

Israele ha già raggiunto un punto in cui la giustificazione iniziale della guerra si sta trasformando in crimini di guerra collettivi, per cui anche chi si oppone alla prosecuzione del conflitto ne condivide la responsabilità.

Invece di definire la guerra a Gaza illegittima o “ingiusta”, secondo la definizione di Walzer, e di agire per fermarla, i paesi leader hanno scelto la via facile e futile del riconoscimento di uno Stato palestinese.

Mentre Israele si lamenta di quello che percepisce come un “tradimento” da parte dei paesi che lo puniscono con il riconoscimento simbolico dello Stato palestinese, nonostante sia vittima di un terribile massacro, in realtà dovrebbe essere loro grato, perché di fatto gli hanno concesso la licenza di continuare a uccidere”, conclude Bar’el.

Non c’è altro da aggiungere. Ma la stampa mainstream filoisraeliana ad oltranza fa finta di niente. Si chiama complicità.