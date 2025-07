Kennedy jr si prepara ad approvare le terapie psichedeliche: entusiasmo e timori tra gli esperti

globalist Modifica articolo

16 Luglio 2025

Per decenni, i sostenitori delle droghe psichedeliche hanno portato a Washington un messaggio provocatorio: sostanze illegali e allucinogene come LSD ed ecstasy dovrebbero essere approvate per curare depressione, traumi e altre patologie resistenti ai trattamenti tradizionali.

Ora un’amministrazione presidenziale sembra essere d’accordo.

«Questa linea terapeutica offre enormi vantaggi se somministrata in un contesto clinico, e stiamo lavorando duramente per renderla possibile entro 12 mesi», ha dichiarato recentemente al Congresso il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr.

La sua tempistica per l’approvazione della terapia psichedelica ha sorpreso perfino i sostenitori più ottimisti, e arriva mentre queste sostanze fanno breccia persino in stati ultraconservatori come il Texas, dove l’ex governatore e già membro del governo Trump, Rick Perry, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa.

Entusiasmo e riserve

L’apertura dell’amministrazione alle terapie psichedeliche ha suscitato entusiasmo, ma anche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, che temono che i farmaci possano essere screditati se approvati troppo in fretta o percepiti come legati politicamente a Kennedy, noto per le sue posizioni controverse su vaccini, antidepressivi e fluoro.

«Sono piuttosto ottimista», afferma Rick Doblin, il cui ente promuove l’uso medico dell’MDMA (nota come ecstasy) fin dagli anni ’80. «Ma temo anche che il messaggio che arrivi al pubblico sia solo: “Beh, a RFK piacciono gli psichedelici e quindi sono stati approvati”».

La FDA pronta a rivedere l’MDMA

Durante la presidenza Biden, la FDA ha respinto l’uso dell’MDMA per trattare il disturbo post-traumatico da stress (PTSD), giudicando i dati troppo deboli e la ricerca inadeguata. I regolatori hanno richiesto un nuovo studio, che richiederà probabilmente anni. Un duro colpo per Doblin e per chi sperava nell’approvazione del primo psichedelico a scopo medico negli Stati Uniti.

Ora, però, l’agenzia sembra pronta a riaprire il dossier. Il nuovo direttore della FDA, Marty Makary – che risponde a Kennedy – ha definito la valutazione degli psichedelici «una priorità assoluta», annunciando nuove iniziative per accelerare i tempi di approvazione.

Un nuovo programma prevede di abbreviare drasticamente i tempi di revisione per farmaci ritenuti cruciali per la salute pubblica: da oltre sei mesi a meno di uno. Makary ha anche ipotizzato una maggiore flessibilità nei requisiti di sperimentazione, prevedendo in alcuni casi l’esonero dagli studi controllati con placebo, standard della ricerca clinica, ma complicati nel caso degli psichedelici, poiché i pazienti capiscono facilmente se hanno ricevuto il farmaco o un placebo.

Intanto, il Dipartimento della Salute e la FDA hanno recentemente assunto nuovi funzionari con legami nel mondo della ricerca psichedelica.

«Tutti questi segnali indicano che l’amministrazione riconosce il potenziale delle sostanze psichedeliche e vuole dimostrare di essere pronta ad approvarle», ha dichiarato Greg Ferenstein, esperto della Reason Foundation (libertaria), consulente per aziende del settore. «Durante l’amministrazione Biden, tutto questo era impensabile».

Un portavoce del Dipartimento della Salute non ha rilasciato commenti.

Durante la campagna presidenziale, Kennedy ha raccontato di come suo figlio e alcuni amici abbiano tratto beneficio dagli psichedelici per affrontare lutti e altre difficoltà.

Anche diversi veterani, attivi nel fare lobbying per l’accesso alle terapie psichedeliche, hanno incontrato l’ex segretario per gli Affari dei Veterani sotto Trump, Doug Collins.

«Quello che vediamo finora è positivo», ha dichiarato Collins al Congresso a maggio.

Ma non mancano le voci critiche, che temono che le speranze e l’hype attorno agli psichedelici abbiano superato la scienza.

Philip Corlett, ricercatore in psichiatria alla Yale University, avverte che evitare i rigorosi trial clinici potrebbe compromettere l’intero settore e mettere a rischio i pazienti.

«Se RFK e la nuova amministrazione fanno sul serio, devono seguire i criteri della scienza medica», ha detto Corlett. «Ma dubito che lo faranno davvero».

Il Texas investe sull’ibogaina

Mentre a Washington si discute, alcuni stati si muovono in autonomia. L’Oregon e il Colorado hanno già legalizzato la terapia psichedelica.

Il mese scorso, il Texas ha approvato un finanziamento di 50 milioni di dollari per studiare l’ibogaina, un potente psichedelico ricavato da un arbusto africano, come trattamento per dipendenza da oppiacei, PTSD e altre patologie. Si tratta del più grande investimento pubblico mai fatto per questa ricerca, sostenuto dall’ex governatore Rick Perry e da veterani di guerra, alcuni dei quali hanno provato l’ibogaina in cliniche messicane.

L’ibogaina è inserita nella lista delle sostanze illegali più restrittive negli Stati Uniti (Schedule 1), insieme a eroina e LSD. Gli attivisti texani sperano di avviare un movimento nazionale per allentare le restrizioni alla ricerca.

«I meccanismi governativi sono lenti e inefficienti», ha detto Bryan Hubbard, membro del gruppo Americans for Ibogaine fondato con Perry. «A volte ti accorgi di essere bloccato nei tuoi progressi proprio dalle istituzioni».

L’ibogaina è un caso a parte nel panorama degli psichedelici: secondo alcune ricerche e testimonianze, può alleviare in modo radicale la dipendenza e i traumi. Fu venduta in Francia a scopo medico per decenni a partire dagli anni ’30, ma può causare gravi aritmie cardiache, potenzialmente letali se non trattate.

Alcuni veterani che l’hanno assunta dicono che i rischi possono essere gestiti, e che i suoi effetti terapeutici superano di gran lunga quelli di antidepressivi, stabilizzatori dell’umore o psicoterapia.

Marcus Capone, ex Navy SEAL con 13 anni di servizio, soffriva di rabbia, insonnia e sbalzi d’umore. Nel 2017, su consiglio della moglie Amber, provò l’ibogaina come ultima speranza. Ha descritto la sua prima esperienza come «una purga totale di tutto».

«Dopo, mi sono sentito come se un peso enorme fosse sparito», ha raccontato. «Niente più ansia, niente depressione, la vita aveva improvvisamente un senso».

La fondazione no-profit dei coniugi Capone, Veterans Exploring Treatment Solutions (VETS), ha aiutato oltre 1.000 veterani a viaggiare all’estero per ricevere trattamenti con ibogaina e altre sostanze psichedeliche.

Negli anni ’90, l’ibogaina era già stata oggetto di studi preliminari finanziati dall’Istituto Nazionale per l’Abuso di Droghe (NIDA), poi interrotti per via della sua tossicità cardiovascolare.

«Per l’approvazione della FDA, sarebbe spacciata», ha dichiarato la storica direttrice del NIDA, Nora Volkow. Tuttavia, Volkow ha precisato che la sua agenzia continua a interessarsi agli psichedelici, compresa l’ibogaina, e sta finanziando un’azienda americana impegnata a svilupparne una versione sintetica più sicura.

«Sono molto incuriosita dalle loro proprietà farmacologiche e da come influenzano il cervello», ha affermato. «Ma bisogna stare attenti a non farsi prendere dall’entusiasmo, e valutare tutto con rigore scientifico».