Così Israele prepara la deportazione dei palestinesi da Gaza: reinsediamento forzato e campi di concentramento

11 Luglio 2025 - 20.38

ATF

Prima della guerra, Gaza era una delle aree più densamente popolate al mondo. Oggi, circa due milioni di palestinesi che ancora la abitano sono stati confinati in un territorio pari a un quinto della sua estensione originaria, a causa di un anno e mezzo di bombardamenti, ordini di evacuazione e zone militarizzate.

Sotto una cupa visione per il futuro presentata questa settimana dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Donald Trump a Washington D.C., potrebbero essere costretti a vivere in un’area ancora più ridotta, o addirittura ad abbandonare Gaza del tutto, senza la possibilità di far ritorno alle proprie case, ormai distrutte.

Netanyahu ha lasciato Washington senza un accordo ufficialmente firmato, ma i suoi piani per Gaza stanno andando avanti.

Il progetto prevede di concentrare quei due milioni di persone in una cosiddetta “città umanitaria” nel sud della Striscia, dove a chi volesse andarsene sarebbe offerta la possibilità di emigrare, mentre chi restasse vivrebbe sotto stretto controllo dell’esercito israeliano, che manterrebbe il controllo di specifiche aree, secondo quanto riferito da fonti informate al The Independent.

Una delle idee in discussione prevede che i soldati israeliani mantengano il controllo di tre corridoi strategici interconnessi a Gaza: il corridoio di Philadelphi, una striscia di circa 14 chilometri lungo il confine con l’Egitto; il corridoio di Netzarim, che divide Gaza in due; e una terza fascia, ora denominata “corridoio Morag”, situata nel centro della Striscia.

Alcuni dettagli del piano sono emersi durante un briefing del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. In quell’occasione, Katz ha dichiarato di aver ordinato all’esercito di prepararsi a realizzare una “città umanitaria” sulle rovine di Rafah, destinata a ospitare l’intera popolazione di Gaza. Una volta all’interno della città, secondo fonti informate su quella riunione, agli abitanti non sarebbe consentito uscire.

Un’altra proposta, vista da The Independent e collegata a un’organizzazione di aiuti sostenuta dagli Stati Uniti e gestita da Israele, prevede la costruzione di grandi campi nella regione costiera meridionale di Gaza, denominati “Aree di transizione umanitaria”. Ogni complesso potrebbe ospitare oltre 2.000 persone, con abitazioni, mense, bagni privati e persino scuole, “per una permanenza temporanea, la deradicalizzazione, la reintegrazione e la preparazione al trasferimento, qualora lo desiderassero”. Il documento ipotizza anche che alcune di queste aree possano essere realizzate in Egitto e persino a Cipro.

Il cosiddetto “piano di emigrazione” è stato menzionato anche da Katz durante il suo briefing. The Independent ha appreso che è già stata individuata una divisione militare incaricata di attuarlo, prevedendo il trasferimento dei palestinesi da Gaza verso altri Paesi arabi. In un incontro con Trump lunedì, Netanyahu ha affermato che Israele “sta lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti” per trovare Paesi disposti ad accogliere i palestinesi di Gaza. Tra le possibili destinazioni ipotizzate figura anche la Somalia.

Il ministero della Difesa israeliano è stato contattato per un commento su queste informazioni. The Independent ha appreso che il piano è sostenuto da Netanyahu, che intende renderlo pubblico e discuterne con Trump.

Israele sostiene che le emigrazioni sarebbero volontarie e che il piano non viola il diritto internazionale. Tuttavia, esperti di diritti umani affermano che si tratterebbe con ogni probabilità di crimini di guerra e che, insieme al trasferimento forzato della popolazione verso la “città umanitaria”, rappresenterebbero gravi atrocità.

“I piani discussi da Katz e dal governo israeliano, non solo nei giorni scorsi ma da mesi, costituirebbero un’escalation aberrante di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e pulizia etnica”, ha dichiarato Omar Shakir, direttore per Israele e Palestina di Human Rights Watch.

“Non esiste emigrazione volontaria quando si rendono deliberatamente invivibili vaste aree di Gaza […] quando si attaccano le infrastrutture idriche, si affama la popolazione e si distruggono ospedali, scuole e altre strutture civili.”

Josh Paul, ex direttore dell’Ufficio affari congressuali e pubblici del Dipartimento di Stato, ha affermato che Israele sta cercando da tempo di rendere questo piano una realtà sul terreno.

“Il piano di Israele per Gaza è chiaro da oltre un anno: rendere la regione invivibile, rimuovere quanti più palestinesi possibile dalle loro terre, e confinare i restanti in enclave densamente popolate dove possono essere sorvegliati e controllati,” ha detto Paul, che si è dimesso dall’amministrazione Biden per protesta contro il sostegno alla guerra.

La guerra, scatenata da un attacco brutale di Hamas nel sud di Israele che ha causato oltre 1.100 morti – tra cui più di 700 civili – ha trasformato il territorio e il suo popolo in modo irreversibile.

Un tempo terra travagliata ma vivace, con città affollate, vaste aree agricole e spiagge frequentate, Gaza è oggi un paesaggio devastato. Secondo le autorità locali, oltre 57.000 persone sono state uccise e molte altre risultano sepolte sotto le macerie. Il Programma Alimentare Mondiale riferisce che quasi un terzo della popolazione non mangia da giorni a causa delle severe restrizioni imposte da Israele agli aiuti.

I piani israeliani per trasferire in massa la popolazione verso sud sono accolti con sospetto e angoscia dai palestinesi di Gaza, molti dei quali sono già stati sfollati più volte dai bombardamenti.

“Ho la sensazione che si tratti di un piano di espulsione forzata,” ha detto Ahmed Al-Brim, 38 anni, padre di cinque figli, attualmente in una cosiddetta zona umanitaria lungo la costa, che è stata più volte bombardata.

“La paura più grande è che il concentrarci in un’area affollata sia il preludio a un’espulsione definitiva e totale da Gaza,” ha aggiunto Youssef Al-Sheikh, 44 anni, padre di sei figli, anch’egli più volte sfollato. “Perché vogliono rinchiuderci come animali in gabbia?”

Israele lavora da tempo per spostare i palestinesi nel sud di Gaza, combinando offensive militari, zone di esclusione e – secondo alcuni esperti – il controllo selettivo degli aiuti umanitari.

Quasi tutti gli aiuti diretti a Gaza passano oggi attraverso un’organizzazione americana chiamata Gaza Humanitarian Foundation (GHF), attiva da maggio dopo un lungo blocco israeliano. Gli alimenti vengono distribuiti in luoghi affollati e pericolosi sotto il controllo di contractor privati statunitensi e dell’esercito israeliano.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, da quando gli aiuti sono ripresi a fine maggio, centinaia di palestinesi sono stati uccisi e migliaia feriti mentre cercavano di raggiungere i punti di distribuzione GHF, spesso presi di mira dalle forze israeliane.

Un documento visionato da The Independent, recante il nome della GHF, illustra un piano da 2 miliardi di dollari per ampliare il loro intervento creando appositi campi di transizione. La GHF ha negato ogni coinvolgimento in quel documento e ha definito le accuse di complicità “false, pericolose e profondamente irresponsabili”. In una dichiarazione a The Independent, ha affermato che “l’unico attore che sta usando gli aiuti come arma a Gaza è Hamas”.

Esperti delle Nazioni Unite, ex funzionari di USAID e del Dipartimento di Stato statunitense hanno definito il nuovo sistema “grottesco”, “pericoloso” e parte di un disegno più ampio per usare gli aiuti al fine di controllare i movimenti della popolazione palestinese.

“Quello che vediamo ora è il culmine di uno spostamento forzato che mira a confinare fino a 2 milioni di persone – l’intera popolazione – in un’area chiusa e recintata, dove saranno filtrate tra le rovine di Rafah,” ha affermato Tamara Alrifai dell’UNRWA.

“Lo sfollamento forzato è stato progettato attraverso il controllo dell’accesso al cibo.”

Jeremy Konyndyk, ex responsabile degli aiuti contro la carestia presso USAID durante l’amministrazione Obama, ha affermato che non è una coincidenza se la maggior parte dei siti di distribuzione si trova nel sud.

“Un principio base degli aiuti umanitari è portare gli aiuti il più vicino possibile alla popolazione. Qui si sta facendo l’opposto, il contrario assoluto. È evidente che vogliono attirare la gente verso sud. Questo suggerisce un’agenda a lungo termine.”

Secondo l’attuale piano israeliano, circa 600.000 palestinesi verrebbero trasferiti prima nel campo di detenzione di Rafah dall’area di Muwasi – una zona già designata come “area umanitaria”, sebbene anch’essa sia stata bombardata. Una forza internazionale dovrebbe gestire il campo, mentre l’esercito israeliano ne sorveglierebbe il perimetro, secondo quanto riferito da Katz ai giornalisti.

Tuttavia, fonti informate sui piani affermano che mancano dettagli concreti.

“Non è chiaro chi fornirà gli aiuti umanitari, chi gestirà tutte queste persone in arrivo dal nord al sud – se davvero vogliono concentrarle tutte lì,” ha detto una fonte anonima.

La rioccupazione di Gaza è un obiettivo di lunga data dell’estrema destra israeliana, che oggi rappresenta una parte fondamentale della coalizione di governo di Netanyahu.

Il successo del piano di Netanyahu e il grado di coinvolgimento di Israele nella gestione di Gaza nel dopoguerra dipenderanno dal sostegno di Trump.

Le idee di Trump su Gaza sono oscillate dall’assurdo all’indifferente da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio. A febbraio aveva proposto che gli Stati Uniti prendessero il controllo del territorio e lo ricostruissero come la “Riviera del Medio Oriente”, definendo Gaza un “cantiere demolito” e affermando che i palestinesi non avrebbero altra scelta che andarsene.

Da allora ha accantonato quel piano, ma non ha rinunciato all’idea di aiutare i palestinesi a lasciare Gaza.

“Il presidente Trump ha da tempo sostenuto soluzioni creative per migliorare la vita dei palestinesi, anche offrendo loro la possibilità di reinsediarsi in un nuovo, bellissimo luogo mentre Gaza viene ricostruita,” ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, a The Independent.

Trump avrebbe voluto usare la visita di Netanyahu per premere per un cessate il fuoco definitivo, promettendo di essere “molto fermo”. Era anche desideroso di rilanciare gli Accordi di Abramo con i Paesi arabi, in particolare coinvolgendo l’Arabia Saudita.

Netanyahu, però, si è mostrato contrario a un accordo che metta fine alla guerra, preferendo negoziare brevi tregue in cambio del rilascio degli ostaggi.

Funzionari israeliani affermano che i colloqui con Trump hanno registrato progressi e che un accordo sarebbe “completo al 90%”. Israele avrebbe accettato un compromesso sugli aiuti, secondo cui la GHF non consegnerà aiuti nelle aree da cui l’esercito israeliano si è ritirato. Ma permangono divergenze su punti chiave, tra cui la “città umanitaria” e la presenza continua di truppe israeliane a Gaza.

Netanyahu dovrà affrontare anche critiche interne. I membri più estremisti del suo governo, come il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, sostengono il piano, definendo la “vittoria” come la distruzione totale di Gaza e la deportazione dei civili verso il sud o all’estero.

Tuttavia, secondo alcune fonti, l’esercito stesso è tra i principali oppositori del piano, perché comporta un grande carico per i militari.

Molti soldati, esausti per i 21 mesi di guerra su più fronti e per l’aumento delle perdite, stanno protestando. Ci sono persino casi di persone che si fratturano appositamente per evitare la chiamata in riserva.

Amos Harel, corrispondente militare israeliano ed esperto di difesa, conferma queste preoccupazioni. Secondo lui, i vertici militari temono ripercussioni nei tribunali internazionali, la fine delle speranze per un cessate il fuoco e il fallimento del piano stesso.

“La maggior parte dei generali con cui parlo preferirebbe la fine della guerra piuttosto che un suo prolungamento in queste condizioni,” ha dichiarato. “Non si tratta solo degli ostaggi, ma anche dei riservisti. E dei soldati che continuano a morire.”