La guerra eterna: una trappola per Israele, l'assicurazione di Netanyahu

Umberto De Giovannangeli

5 Luglio 2025 - 21.02

La guerra eterna: una trappola per Israele, l’assicurazione sulla sua vita politica per Netanyahu.

Guerra eterna: Israele sta cadendo nella trappola di “conquistare” Gaza.

Così Haaretz titola una dettagliata analisi di Zvi Bar’el.

Annota Bar’el: “I notiziari stanno mostrando le foto dei leader di Hamas all’estero, tra cui Khaled Meshal, Zaher Jabarin e Khalil al-Hayya, insieme ad altri nomi che la maggior parte degli israeliani non conosce. Secondo gli esperti, queste sono le persone che dovrebbero pagare con la vita se Hamas dovesse rifiutare l’ultima proposta di accordo sugli ostaggi.

È come se il destino dell’accordo fosse solo nelle mani di questi leader e le minacce alla loro vita fossero l’ultima tattica di pressione per ottenere buone notizie.

I leader supremi, il cui assassinio non ha portato alla liberazione degli ostaggi, sono già stati dimenticati, compreso Ismail Haniyeh. Lo stesso vale per i nomi dei capi militari di Hamas, dei comandanti di divisione, dei capi dei servizi segreti, dei comandanti di brigata e dei comandanti di battaglione, uccisi in massa da Israele.

Ma dietro di loro ci sono i loro sostituti: capi di cellule, comandanti regionali, operatori di tunnel, funzionari di rango inferiore, vice dei vice e tutte le altre persone che continuano a tenere in ostaggio gli ostaggi, a condurre una guerriglia sanguinosa contro i soldati israeliani e a decidere se, quando e come procedere con un accordo.

Ecco un indovinello. Se l’assassinio dei leader di Hamas all’estero è un modo per ottenere il rilascio degli ostaggi, perché Israele chiede all’improvviso che i leader di Hamas nella Striscia di Gaza siano esiliati come condizione per un accordo? Perché i leader di Hamas a Gaza dovrebbero accettare di raggiungere i loro colleghi all’estero, se la loro vita sarebbe comunque in pericolo?

Questa non è l’unica domanda. Accanto alla teoria secondo cui la pressione sui leader di Hamas all’estero non sia ancora stata esercitata con tutta la sua forza, c’è chi sostiene che solo la minaccia di sanzioni contro il Qatar possa produrre risultati. Gli americani considerano il Qatar un importante alleato non NATO che ha mediato tra Teheran e Washington per ottenere un cessate il fuoco con l’Iran e il suo leader, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, è un amico personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Più di un anno fa, l’amministrazione Biden ha chiesto al Qatar di espellere i leader di Hamas dall’estero, mentre i membri del Congresso americano hanno chiesto l’imposizione di sanzioni al Qatar fino a quando i suoi leader non si fossero ritirati dalla guida dei negoziati.

Tuttavia, è diventato subito chiaro che senza il Qatar era impossibile tenere colloqui con Hamas.

È emerso anche che il Qatar aveva mezzi limitati per fare pressione sul gruppo di Gaza e influenzare i suoi comandanti sul campo. Alla fine, è diventato chiaro che il Qatar poteva mediare, ma non poteva prendere decisioni per conto di Hamas. La sua influenza era reale solo quando fungeva da principale fonte di finanziamento dell’organizzazione, finanziandone le attività e le istituzioni civili, pagando gli stipendi agli ufficiali e ai combattenti e aiutando a ricostruire Gaza dopo ogni operazione militare israeliana. E tutto questo è stato fatto con il permesso del governo israeliano.

Allo stesso modo, l’Egitto poteva esercitare pressioni su Hamas solo finché controllava il canale economico che riforniva Gaza e Hamas: il valico di frontiera di Rafah. Tuttavia, questa leva è scomparsa quando le Forze di Difesa Israeliane hanno preso il controllo sia del valico che del corridoio di Filadelfia, lungo il confine tra Gaza e l’Egitto.

Di conseguenza, in uno sviluppo senza precedenti, gli americani stanno ora negoziando direttamente con Hamas, ma nessuno si lamenta del fatto che stiano violando il principio di non negoziare con un gruppo terroristico. Inoltre, Trump non può più minacciare di aprire le porte dell’inferno su Gaza se Hamas non accetterà l’accordo proposto. L’inferno è già stato raggiunto.

Un’altra affermazione della teoria della pressione è che spostare la popolazione di Gaza dal nord al sud e concentrarla in una piccola area geografica – un passo descritto come la presa di controllo da parte dell’esercito del 75% del territorio di Gaza – permetterebbe a Israele di condurre una “guerra di annientamento” contro Hamas senza i vincoli imposti dalla presenza di civili. Ciò priverebbe l’organizzazione del suo controllo territoriale ed eliminerebbe la minaccia che rappresenta.

Tuttavia, secondo le stesse dichiarazioni dell’IDF, l’esercito israeliano è molto vicino al controllo di quel 75% e forse anche di più. Eppure, i soldati continuano a essere uccisi e gli ostaggi sono ancora nei tunnel di Hamas, in attesa di soccorsi.

Inoltre, se il controllo del territorio fosse il punto di pressione di Archimede che genererebbe una svolta, in che modo l’assassinio dei leader di Hamas all’estero aiuterebbe a liberare gli ostaggi?

La risposta confusa è che ci sono due obiettivi distinti. L’eliminazione dei leader di Hamas all’estero è legata all’accordo sugli ostaggi. Il controllo del territorio, al contrario, mira a cacciare i resti di Hamas da Gaza e a garantire la sicurezza della popolazione del sud di Israele.

Tuttavia, il capo di Stato Maggiore dell’IDF, Eyal Zamir, ha già affermato che “Hamas come organizzazione è morta”. Inoltre, agli sfollati delle comunità israeliane vicino a Gaza è stato detto che la zona è sicura e che nulla impedisce loro di tornare a casa.

Questa argomentazione territoriale non solo contiene una contraddizione, ma riflette anche una visione strategica pericolosa, secondo cui l’unica soluzione a lungo termine alla minaccia alla sicurezza rappresentata da Hamas è la sola presenza dell’IDF nel territorio conquistato a Gaza.

Questa visione limitata ignora il fatto che la minaccia a Gaza non si basa esclusivamente sui resti di Hamas o sul potenziale del gruppo di controllare la vita civile nella Striscia. Più di due milioni di persone vivono nell’enclave e stanno affrontando la peggiore calamità della loro vita e della storia del popolo palestinese.

Questo non può essere misurato solo dal numero di morti, che si aggira tra i 50.000 e i 100.000, ma anche dal numero di feriti, orfani e vedove, dalla fame, dalle malattie e dalla perdita del futuro di un’intera generazione.

Questo trauma nazionale epocale non può essere sanato da qualche centinaio di camion di aiuti umanitari, per i quali i gazawi hanno pagato con la vita. Gaza è il terreno fertile su cui sta crescendo la resistenza nazionale che, in una guerra sanguinosa e continua, si trasformerà in una lotta armata sempre più forte contro Israele.

Questa resistenza potrebbe non chiamarsi più Hamas o Jihad Islamica. Al loro posto, vedremo organizzazioni, bande e milizie che non avranno bisogno di missili a lungo raggio o droni esplosivi. Quando il nemico sarà vicino, le loro armi saranno fucili, granate e ordigni esplosivi improvvisati, disponibili in grandi quantità.

Israele potrebbe scoprire che conquistare la terra è stata la parte più facile della guerra, proprio come hanno scoperto gli americani in Afghanistan e in Iraq e come ha fatto Israele durante i suoi 18 anni in Libano.

Certo, si può sognare una soluzione in cui tutti i gazawi finiranno in “luoghi meravigliosi”, come ha fantasticato Trump. Si può sognare una “migrazione volontaria”, un “movimento attraverso il confine” e l’apertura della recinzione con l’Egitto.

I sondaggi d’opinione “dimostreranno” sicuramente che la maggior parte dei gazawi vorrebbe trasferirsi in Svizzera o almeno in Indonesia.

Dovremmo però ricordare che una mossa del genere potrebbe non solo mettere fine alla normalizzazione con l’Arabia Saudita, ma anche agli accordi di pace con l’Egitto e la Giordania.

L’ipotesi più realistica è che nel prossimo futuro i gazawi continueranno a vivere nelle tende, che Israele si assumerà le responsabilità dei loro bisogni e che l’IDF dovrà gestire ciò che resta delle loro vite.

Finora Israele ha fallito su tutta la linea nella fornitura di aiuti umanitari di base. La Gaza Humanitarian Foundation, finanziata da Israele, ha istituito centri di distribuzione di cibo che si sono trasformati in veri e propri campi di sterminio. Nel frattempo, i servizi sanitari sono inesistenti e le bande armate sono diventate una “forza di sicurezza” sotto l’egida di Israele.

Ricordiamo ancora la falsa profezia secondo cui, sotto la pressione israeliana, i palestinesi di Gaza si sarebbero ribellati contro Hamas e avrebbero rovesciato il suo governo. Israele si è preparato alla possibilità che i palestinesi di Gaza, che non hanno più nulla da perdere, ma sono ancora disposti a morire in fila per un sacchetto di farina o una scatoletta di tonno, si ribellino in massa contro l’IDF?

Questo è il significato della trappola mortale chiamata “conquista della terra”. Israele non ha un piano che traduca la “conquista della terra” in un controllo locale e civile, in modo da non doversi assumere la responsabilità della gestione di Gaza. Non sa nemmeno come sarà gestita la Striscia durante il cessate il fuoco, ammesso che ci sia. Ma è pronto per una guerra senza fine”, conclude Bar’el.

Considerazioni rafforzate da un editoriale del quotidiano progressista di Tel Aviv: “L’uccisione degli abitanti della Striscia di Gaza continua senza sosta. Giovedì, il Ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che, nelle ultime 48 ore, sono state uccise più di 300 persone. A mezzogiorno, il ministero ha riferito che, dalla mattina, altri 49 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani. Diciassette delle vittime di giovedì sono state uccise in una scuola utilizzata come rifugio. Altre 39 sono state uccise mentre erano in fila per ricevere gli aiuti umanitari e otto sono state uccise mentre aspettavano i camion degli aiuti in un altro luogo.

Questi numeri, ormai diventati routine quotidiana, sono intollerabili. Ormai nessuno può più affermare che la stragrande maggioranza delle persone uccise a colpi d’arma da fuoco non fosse innocente. Nessuno può più affermare che questa strage di massa sia resa necessaria dalla situazione.

L‘Associated Press ha riferito giovedì che anche le guardie di sicurezza americane stanno usando armi da fuoco e granate stordenti contro le persone che vanno a prendere il cibo. Le fonti dell’agenzia hanno dichiarato che i dipendenti non sono adeguatamente addestrati. Il progetto della Gaza Humanitarian Foundation si è rivelato un fallimento sanguinoso.

Un’indagine di Haaretz ha raccolto le testimonianze di alcuni soldati che hanno dichiarato che le Forze di Difesa israeliane hanno sparato intenzionalmente contro i civili, ammassati in modo disumano in fila vicino ai centri di distribuzione degli aiuti (Nir Hasson, Yaniv Kubovich e Bar Peleg, 27 giugno). Il primo ministro e il ministro della Difesa hanno definito il rapporto “una calunnia sanguinaria”. Tuttavia, da allora, lo stesso IDF ha confermato la notizia: un alto ufficiale dell’esercito ha ammesso che i gazawi vengono uccisi dai bombardamenti israeliani e ha dichiarato che l’esercito “sta risolvendo la questione”.

La situazione a Gaza è diventata distopica. Il fatto che la stragrande maggioranza dei media israeliani nasconda deliberatamente questa situazione al pubblico non la rende meno orribile. Questa situazione deve finire subito.

E poi, ovviamente, c’è l’indicibile sofferenza degli ostaggi ancora in mano ai rapitori e il pesante prezzo che l’esercito sta pagando.

Giovedì, Tom Levinson ha raccontato su Haaretz la realtà traumatica di cinque soldati, che oscillano tra disperazione, esplosioni di rabbia e paura paralizzante. È ancora troppo presto per poter dire quale sarà il prezzo psicologico che i soldati israeliani pagheranno nel corso della loro vita.

Tutto a Gaza grida che la guerra finisca subito. È inutile, senza obiettivi e estremamente brutale. Dobbiamo porre fine a questa guerra a ogni costo. Il sangue di entrambe le parti viene versato inutilmente e nessuno trarrà più alcun vantaggio da questa guerra. La prova di un leader o di un comandante militare non sta solo nella decisione di entrare in guerra. La prova della leadership sta anche nel porre fine alle guerre nel momento opportuno.

Alla vigilia della sua visita a Washington, il primo ministro Benjamin Netanyahu deve porre fine alla guerra a Gaza. Anche il capo di Stato Maggiore dell’IDF, Eyal Zamir, deve usare tutta la sua autorità professionale per porre fine a questo conflitto. Questa guerra sta causando danni inutili che non possiamo più accettare. Sarà comunque scandalosamente tardivo, ma dobbiamo porre fine a questa guerra adesso”.

Così Haaretz

Non c’è altro da aggiungere. Ah no, una cosa. Sulla stampa mainstream di casa nostra, un editoriale del genere non lo leggeremo mai.