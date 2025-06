Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

24 Giugno 2025 - 22.41

ATF

Dice il vecchio adagio che la speranza è l’ultima a morire. Applicato a Israele, la speranza in questione è di vedere al più presto un cambio di governo, con l’uscita di scena del peggiore primo ministro nella storia dello Stato ebraico. Ma poi questa flebile speranza deve fare i conti con un fondato pessimismo della ragione. Esercizio a cui si dedica, magistralmente, Aluf Benn, caporedattore di Haaretz.

Come la guerra con l’Iran potrebbe aiutare Netanyahu a restare al potere

È il titolo di una articolata riflessione: “Il bombardamento degli impianti di arricchimento dell’uranio in Iran – annota Benn – ha permesso a Benjamin Netanyahu di dividere il campo democratico israeliano, che era rimasto unito contro di lui da quando, alla fine del 2022, aveva lanciato il suo colpo di Stato giudiziario e che lo riteneva responsabile del disastro del 7 ottobre e dell’abbandono degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza.

Il dibattito sulla guerra con l’Iran sta dividendo il fronte “Just Not Bibi”, che in precedenza era unito e considerava il primo ministro un leader pericoloso e corrotto che stava trascinando Israele in una guerra senza fine oltre confine e in una dittatura teocratica all’interno del Paese.

I suoi oppositori più accaniti rimangono nel campo anti-Netanyahu e si opporranno a qualsiasi cosa egli dica o faccia, interpretando ogni sua mossa come un tentativo di sfuggire al processo penale in corso e alle indagini sul Qatargate o come un capriccio di sua moglie Sara e di suo figlio Yair. Alcuni esponenti del campo anti-Netanyahu sono fondamentalmente contrari alla guerra, temendo un coinvolgimento catastrofico. Altri, invece, avrebbero potuto sostenere il bombardamento di Natanz e Fordow – e trascinare l’America nella mischia – se al posto di Netanyahu ci fosse stato qualcun altro.

Per due anni e mezzo, l’intensità dell’opposizione a Netanyahu ha dato vita a una coalizione insolitamente eterogenea di avversari irriducibili e rivali politici di destra e di centro. I primi hanno portato fervore ideologico e determinazione al movimento di protesta, mentre i secondi hanno offerto una possibilità teorica di formare una coalizione alternativa. Naftali Bennett, Avigdor Lieberman e Benny Gantz sostengono tutti la politica estera e di sicurezza di destra del governo, ma il loro odio per Netanyahu ha superato le loro differenze ideologiche. Fino ad ora.

Netanyahu ha sempre cercato di smantellare qualsiasi partito politico o blocco che potesse mettere a repentaglio il suo potere.

Fedele alla sua dottrina del “divide et impera”, durante questo mandato ha allontanato Gideon Sa’ar dal blocco dell’opposizione, ha diviso il partito United Torah Judaism e ha bloccato un voto per sciogliere la Knesset alla vigilia dell’attacco israeliano all’Iran. Ma la decisione di Netanyahu di entrare in guerra con l’Iran gli ha dato l’opportunità di colpire al cuore il campo dell’opposizione.

Bennett, Lieberman, Gantz e Yair Lapid hanno elogiato la sua “storica audacia”, in linea con i toni messianici dei media mainstream sull’operazione. L’idea di una destra anti-populista e anti-Bibi, già messa in discussione dalla defezione di Sa’ar, è ormai completamente crollata. Chi oggi loda Netanyahu in viaggio verso Teheran e Fordow non potrà domani affermare che è illegittimo.

La spaccatura nel campo anti-Bibi è un regalo per Netanyahu, impegnato a cancellare il suo ruolo nel mostruoso fallimento del 7 ottobre. “Chi controlla il passato controlla il futuro; chi controlla il presente controlla il passato” era lo slogan del Partito in “1984”. George Orwell aveva compreso bene l’importanza di riscrivere la storia per consolidare il potere.

Ma nell’Israele del 2025 il pericolo non proviene dal passato, bensì dal futuro: un futuro in cui un Netanyahu vittorioso e inebriato, incoraggiato dalla popolarità della guerra contro l’Iran e sostenuto da Donald Trump, potrebbe ora passare a completare il suo progetto di conquista e trasferimento a Gaza, annettere la Cisgiordania e instaurare un’autocrazia religiosa in Israele.

Dopo tanti anni, passati semplicemente a cercare di “non muoversi e non cadere”, come ha scritto una volta il giornalista di Haaretz Doron Rosenblum, Netanyahu si è rivelato un radicale estremo che vuole, e sa come, distruggere le istituzioni dello Stato, la Striscia di Gaza e ora l’Iran. Ma non sa né vuole costruire, perché il suo governo si basa sulla divisione e sul conflitto, non su un futuro comune. Anche dopo gli elogi ricevuti per l’operazione in Iran, Netanyahu e i suoi sostenitori non hanno teso la mano ai loro rivali, ma si sono limitati a gongolare e a mettere a tacere ogni residuo dissenso.

Chi spera di sfidarlo in futuro non ci riuscirà con la forza bruta o con intrighi politici, ma solo con quello che Netanyahu non può offrire: una nuova visione per Israele per il giorno dopo la guerra, che elimini il razzismo, l’occupazione, la coercizione religiosa, la polizia violenta e i giudici di parte. Una visione che riformerà il campo democratico israeliano, anche all’ombra delle rovine fumanti dell’Iran”.

Israele sta facendo la guerra all’Iran, mentre l’Idf sta cercando di manipolare l’opinione pubblica

L’esercito che si fa “narratore” propagandistico. Anche questo accade oggi in Israele.

A darne conto, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, è Yossi Melman.

Rimarca Melman: “Chi ha detto che un fulmine non cade mai due volte nello stesso punto? Domenica mattina, quattro ore dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti contro l’Iran, l’onda d’urto di un missile ha colpito alcune case nel quartiere Ramat Aviv di Tel Aviv, dove vivo dal 1958, causando danni lievi. Una casa era già stata colpita una settimana fa.

In entrambi i casi, i danni sono stati davvero minimi: due finestre rotte, uno stipite strappato e dei fogli di perspex rotti. Ma quando ho fatto un giro per il quartiere, ho visto scene che mi hanno ricordato i disastri provocati da un terremoto. Mi hanno anche ricordato la Striscia di Gaza.

L’Iran ha lanciato più di 500 missili balistici pesanti contro Israele dall’inizio della guerra, dieci giorni fa. Circa 20 di questi hanno colpito direttamente o, a causa di intercettazioni, indirettamente, causando danni ingenti e senza precedenti in tutto il Paese. Finora sono state uccise 25 persone, più di 2.000 sono rimaste ferite, circa 10.000 hanno dovuto evacuare e migliaia di appartamenti e altri edifici sono stati danneggiati, molti dei quali sono stati distrutti.

Il Comando del Fronte Interno continua a mostrare resilienza e a resistere (non ha forse altra scelta?). Ma i portavoce del governo e dell’esercito sembrano raccontarci una storia diversa, come se esistessero due universi paralleli.

L’esercito israeliano, tramite il portavoce Effie Defrin, ha diffuso decine di comunicati stampa e briefing dall’inizio della guerra, inondando l’opinione pubblica di informazioni dettagliate. A prima vista, si tratta di uno sviluppo positivo, un segno di trasparenza e della volontà di tenere i civili informati su quanto sta accadendo in guerra.

Tuttavia, questa moltitudine di comunicati dell’Idf non aiuta il pubblico a comprendere la realtà dei fatti. Anzi, rischia di confondere la nostra capacità di comprendere il quadro completo, soprattutto riguardo a dove sta andando la guerra, come finirà e quando.

Ecco un esempio. Secondo le informazioni fornite dall’intelligence militare, l’aviazione israeliana ha ucciso Saeed Izadi, un alto ufficiale iraniano che comandava il corpo palestinese della forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane.

Il capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir si è subito vantato dell’assassinio, affermando che Izadi “era a conoscenza della pianificazione e dell’attuazione del massacro del 7 ottobre e ha le mani sporche del sangue di migliaia di israeliani”.

Cosa intendeva esattamente il capo di Stato maggiore? Che l’Iran era coinvolto nella pianificazione e nell’attuazione del massacro di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023. Tuttavia, prima di allora non era mai stata avanzata l’ipotesi che Hezbollah o l’Iran sapessero del piano di Hamas. Né il dipartimento di ricerca dell’intelligence militare né il Mossad l’hanno mai affermato.

Forse Zamir stava cercando di dare una giustificazione a posteriori alla guerra con l’Iran, regolando i conti con un ufficiale iraniano che era in contatto con Hamas e che forniva armi, addestramento e soldi all’organizzazione terroristica. Va bene, ma anche Israele ha aiutato Hamas con dei soldi per garantirsi un po’ di tranquillità.

Non c’è bisogno di esagerare l’importanza della morte di Izadi né di lasciarsi trasportare dalla sua rilevanza. Né dovremmo esagerare con l’autocelebrazione. Le dichiarazioni di Eyal ricordano il modo in cui l’Idf ha gestito per anni gli omicidi a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, esagerandone l’importanza.

Zamir ha anche affermato che l’assassinio di Izadi è “un momento chiave in questa guerra su più fronti e rende tutto il Medio Oriente più sicuro”. Caro Zamir, con tutto il rispetto per l’importanza dell’assassinio di Izadi, è stato davvero un “momento chiave”, come l’hai definito nella tua valutazione della situazione di sabato?

Nella mia ingenuità, pensavo che bombardare sette impianti nucleari in tutto l’Iran, uccidere 17 scienziati nucleari, la maggior parte dei quali impegnati nel gruppo di armamento, e uccidere 13 alti comandanti iraniani, tra cui tre capi di stato maggiore e due sostituti, fossero i risultati più importanti della guerra e i “momenti chiave”.

Durante tutta la guerra, l’Idf e il governo – il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz – hanno previsto che i combattimenti sarebbero durati circa due settimane. Questa previsione era apparentemente basata sulla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui avrebbe deciso se far entrare il suo esercito in guerra entro due settimane.

Da allora è passata una settimana e nel frattempo Trump è entrato in guerra. Gli aerei americani hanno attaccato Fordow e altre due strutture nucleari. Questo potrebbe essere il motivo per cui l’IDF ha ora cambiato le sue previsioni e sta riducendo sia le nostre aspettative che il nostro ottimismo.

In altre parole, gli obiettivi della guerra, che cambiano di giorno in giorno, indicano che Israele non sa dove sta andando. Sta aspettando Godot – che, come nell’opera teatrale di Samuel Beckett, potrebbe non arrivare mai.

Ciononostante, Israele ha ottenuto risultati militari impressionanti. Tuttavia, ha anche subito duri colpi. Le raffinerie di petrolio sono state chiuse, missili sono stati puntati contro il quartier generale del Ministero della Difesa e i cieli sono chiusi. L’aeroporto Ben-Gurion è chiuso da una settimana.

Il costo della guerra è aumentato in modo esponenziale e l’economia sta mostrando segni di instabilità. Milioni di israeliani sono costretti a rifugiarsi in rifugi e bunker. Le persone sono nervose, sempre più ansiose e le notti sono diventate un incubo continuo.

Israele non deve farsi trascinare in una lunga guerra di logoramento con l’Iran, che ha già vissuto una guerra di questo tipo contro l’Iraq. Durante quella guerra, centinaia di migliaia di iraniani, compresi bambini, sono state mandati al fronte e uccisi, e i soldati al fronte sono stati bombardati con armi chimiche.

Ciononostante, il fondatore della Repubblica Islamica, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini, si è rifiutato di porvi fine. Solo dopo otto anni, sotto la pressione dei suoi comandanti, ha dichiarato di essere stato costretto a bere “il calice avvelenato” e ha accettato di porvi fine.

Dopo 20 mesi di guerra a Gaza, che sta peggiorando anche se viene dimenticata, non ci aspettiamo più nulla da Netanyahu e dai suoi ministri se non bugie, manipolazioni, arroganza e disonestà intellettuale. Ci aspettiamo, però, che Zamir e lo Stato Maggiore dell’Idf dicano la verità, anche se è dolorosa. Ci aspettiamo soprattutto che si impegnino onestamente per porre fine alla guerra.

La maggior parte dell’opinione pubblica sembra già indifferente agli annunci tattici e micro-tattici sull’assassinio di qualche generale, scienziato o su un altro attacco aereo contro una struttura o un deposito di missili. L’Idf farebbe meglio a inserire questi annunci nel loro contesto strategico e a spiegare all’opinione pubblica, che è in attesa di sentirli, qual è il loro significato e come ci avvicinino davvero alla fine della guerra, soprattutto dopo gli attacchi statunitensi contro l’Iran”, conclude Melman.

Sì, nostra modesta chiosa finale, farebbe meglio. Se Tsahal, l’esercito d’Israele, non fosse stato trasformato da Netanyahu e soci in uno strumento di propaganda. .