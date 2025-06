Israele occupa territori palestinesi da 58 anni: l'errore è pensare che possa andare avanti per sempre

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

4 Giugno 2025 - 22.40

ATF

No, la storia non inizia il 7 ottobre 2023. Il sanguinoso attacco di Hamas non cancella una verità storica, disvelata, con grande onestà intellettuale e coraggio politico, da Zehava Galon, ex leader del Meretz, la sinistra pacifista israeliana.

58 anni di occupazione israeliana: il nostro errore più grande è pensare che possa andare avanti per sempre

Così Galon su Haaretz: “Cinquantotto anni di occupazione. Cinquantotto anni di una bugia crudele e folle, i cui ideatori ci hanno tolto tutto quello che avevamo deciso di dare loro e ora vogliono ancora di più. Cinquantotto anni di bugie: ci diciamo che teniamo i territori occupati perché “non c’è scelta” e “per la sicurezza”. E di anno in anno, la nostra sicurezza svanisce, riducendosi a uno scherzo grottesco e terribilmente costoso.

In qualche modo, anche adesso, anche dopo il terribile massacro del 7 ottobre, dopo quasi due anni di una guerra persa a Gaza, con attacchi terroristici quotidiani in Cisgiordania, quei criminali ci stanno ancora una volta vendendo la stessa bugia. “È per la sicurezza!”, dichiarano Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Netanyahu sta promuovendo la sicurezza della coalizione di governo e i suoi alleati stanno promuovendo la sicurezza dei futuri insediamenti a Gaza e degli avamposti dell’orrore creati dalle loro camicie brune in Cisgiordania.

Non si tratta né di sicurezza né degli ostaggi, ma dell’uccisione di decine di migliaia di civili, compresi bambini, per ottenere terreni a Gaza e sulle colline del Libano. È tutto alla luce del sole; ogni tanto si preoccupano solo di abbellire la menzogna per gli ingenui che ancora non si rendono conto di cosa gli è stato venduto.

E ce lo meritiamo, perché avremmo potuto saperlo. Pensavamo di poter ingannare la storia, di poter sfuggire al destino di altri colonialisti, di poter fingere che esistesse una terra senza popolo per un popolo senza terra. Ma qui c’è un popolo, e nel tentativo di ignorarlo, espellerlo e cancellarlo dalla terra in cui ha vissuto e si è formato, abbiamo cancellato noi stessi.

Le immagini degli abitanti di Gaza che assaltano i centri di distribuzione degli aiuti ne sono una terribile testimonianza. Ogni ebreo sopravvissuto all’Olocausto sa a cosa mi riferisco. I miei genitori hanno vissuto la fame provocata dall’uomo e sono scampati per un soffio.

I nostri ministri vedono queste immagini e si battono il petto con orgoglio: “Siamo noi che abbiamo fatto questo!” Sì, l’hanno fatto, e ne sono orgogliosi: bambini affamati calpestati a morte nel tentativo di afferrare una scatoletta di tonno. Allo stesso modo, questi ministri sono orgogliosi dei loro giovani che, nel Giorno di Gerusalemme, bussano alle porte dei palestinesi e cantano: “Che il tuo villaggio bruci”, un villaggio o due dei quali sono già stati incendiati in Cisgiordania. Sì, qualcosa di cui gli israeliani, gli ebrei e il mondo possono andare fieri.

Alcuni lo sapevano già, come il filosofo Yeshayahu Leibowitz. “Presto i legami spirituali e psicologici tra Israele e il popolo ebraico saranno recisi”, scrisse in un saggio nel 1968. In effetti, invece dell’ebraismo abbiamo ottenuto gesti vuoti di ebraismo. Abbiamo ottenuto una kippah sulla testa di un kahanista e la stella di David incisa sul volto di un prigioniero.

Leibowitz continuava: “Il mostro chiamato ‘Grande Israele’ non sarà altro che il mantenimento di un apparato amministrativo-governativo. Uno Stato che governa una popolazione ostile di 1,4-2 milioni di stranieri sarà inevitabilmente uno Stato Shin Bet, con tutto ciò che questo comporta in termini di istruzione, libertà di parola e di pensiero e regime democratico”.

Corruzione? Beh, la corruzione tipica di ogni regime colonialista si diffonderà anche nello Stato di Israele. L’amministrazione dovrà reprimere un movimento di ribellione arabo… C’è il timore che l’Idf, un esercito popolare, degeneri diventando un esercito di occupazione e che i suoi comandanti, che diventeranno governatori militari, siano come i loro omologhi in altre nazioni”.

Sono passati due anni, ma sembrano dieci. Questo è ciò che provano la maggior parte degli israeliani, ovviamente, non i rappresentanti dell’occupazione che siedono al governo.

Per loro l’era attuale è un miracolo. Mentre centinaia di migliaia di israeliani sono stati sradicati dalle loro case, con città e piccole comunità bruciate e distrutte nel nord e nel sud, un membro del governo si vanta allegramente di aver istituito avamposti kahanisti in territorio palestinese a sud di Hebron.

Non è una coincidenza. Nel 56° anno dell’occupazione, avevo scritto qui che Israele è un’occupazione con un paese annesso. Gli ultimi due anni hanno portato il sistema al limite. Mentre lo Stato scompariva per centinaia di migliaia di israeliani, era ben presente per i coloni più violenti e deliranti. Mentre gli israeliani vedevano andare in pezzi le loro attività o cercavano di salvare i loro matrimoni in camere d’albergo lontane dalle loro case, vicino a Gaza e al Libano, gli estremisti di destra Orit Strock e Smotrich celebravano un mondo in cui potevano fare tutto ciò che volevano.

L’Israele descritto sopra, l’Israele dei deliranti, è diventato molto più importante dell’Israele degli israeliani in carne e ossa, del loro dolore, dei loro cuori spezzati e dei frammenti delle loro vite. L’avvocato Michael Sfard, nel suo nuovo affascinante libro sulle radici del colpo di Stato costituzionale del governo Netanyahu, lo chiama “Occupazione dall’interno”.

Sfard sa di cosa parla; ha dedicato la sua vita alla comprensione dell’occupazione israeliana e alla lotta incessante contro di essa. Ha visto i governi calpestare la legge e la giustizia in nome dell’occupazione, e ha visto come il progetto di occupazione ha richiesto sempre più sacrifici agli israeliani fino a quando ha iniziato a mettere in discussione la democrazia israeliana stessa.

Si parla molto dei fallimenti militari e dell’intelligence che hanno portato al 7 ottobre, e non sono certo mancati. Ma il primo fallimento è stato pensare che potessimo andare avanti così, gestire i conflitti e spegnere gli incendi fino alla fine dei tempi. Questo non è solo l’approccio di Netanyahu, ma l’approccio che abbiamo adottato decennio dopo decennio, perdendo la strada e noi stessi nei territori che abbiamo occupato.

Abbiamo deriso la possibilità di raggiungere un accordo di pace. Era vista come un’illusione mentre i nostri figli venivano mandati a morire nelle strade di città straniere e i nostri civili morivano nelle strade delle nostre città. Ma la soluzione dei due Stati come parte di un accordo regionale non è un’illusione. È l’unica opzione realistica per noi, l’unica che ci permette di vivere, ricostruire, guarire e lottare per la libertà e la pace.

È l’unico modo per liberarci dal cappio che ci siamo creati. E quando tutto questo sarà finito, ci guarderemo intorno e ci chiederemo: come abbiamo potuto lasciare che questo incubo tossico durasse così a lungo?”

Zehava Galon conclude con un interrogativo la sua coraggiosa analisi. Un interrogativo esistenziale per Israele.

Il governo Netanyahu sta usando la guerra per smantellare la democrazia israeliana

Altra verità scomoda. Altra denuncia possente. A lanciarla, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, è Zvi Bar’el.

Annota Bar’el: “Quando Gaza viene definita un “pericolo esistenziale” per Israele, anche dopo quasi due anni di guerra apocalittica che non è ancora riuscita a riportare a casa tutti gli ostaggi.

Quando i soldati continuano a essere uccisi nei vicoli della Striscia e migliaia di loro compagni stanno “valutando” se obbedire o meno agli ordini di mobilitazione dei riservisti, stampati in quantità intollerabile; quando decine di migliaia di abitanti di Gaza, tra cui migliaia di bambini, donne e anziani, sono già stati uccisi e il rischio di una fame diffusa incombe su centinaia di migliaia di persone ancora in vita; Quando la vera minaccia per Israele, il programma nucleare iraniano, dipende dai negoziati tra Teheran e Washington, negoziati dai quali Israele è stato escluso; quando la maggior parte dei paesi europei considera Israele uno Stato paria e alcuni di essi hanno già imposto sanzioni nei suoi confronti; e quando slogan vuoti come “vittoria totale”, “rovesciare Hamas” e “riportare a casa tutti gli ostaggi” sembrano pura assurdità, l’unica misura urgente necessaria è sradicare immediatamente l’intera organizzazione criminale che governa il Paese.

Si tratta di una banda coesa e obbediente che mette in pericolo la sicurezza nazionale e la nostra posizione internazionale ogni volta che rimane al potere. Sta anche macchiando gli israeliani per generazioni con il terribile crimine di uccisioni di massa spietate e vendicative.

Il governo può contare su una rete di sicurezza parlamentare che non è solo un timbro di gomma per ogni idea folle che gli passa per la testa. È anche un partner attivo nel crimine, fornendo al governo una falsa facciata di un processo legislativo pseudo-democratico basato sul modello parlamentare che esiste in Turchia, Egitto, Iran, Giordania e Russia, in cui la dittatura si maschera da organo che rappresenta la volontà del popolo.

In ciascuno di questi paesi si tengono le elezioni. Tutti questi paesi hanno anche una costituzione che promette a gran voce di garantire i diritti umani, la separazione dei poteri, l’indipendenza della magistratura e lo status delle donne e dei bambini, e protegge persino lo status e la sicurezza delle minoranze religiose ed etniche. Tuttavia, in questi paesi, un oceano separa la costituzione dalla terribile realtà.

È esattamente questa la direzione che sta prendendo Israele. In questo paese, il potere esecutivo e quello legislativo coincidono e entrambi hanno dichiarato guerra senza quartiere al potere giudiziario, fino a quando anche quest’ultimo non diventerà parte integrante del governo. Tutto questo avviene sotto la copertura della guerra, che deve continuare fino al completamento del colpo di Stato.

Il glorioso successo della dittatura israeliana non deriva solo dalla serie di leggi ingiuste promulgate. Piuttosto, il suo più grande risultato sta nel creare e inculcare la sensazione che l’attuale governo e l’uomo che lo guida siano immortali.

La frustrazione, l’impotenza e la disperazione per la mancanza di possibilità di liberare gli ostaggi sono solo sintomi della profonda e cronica necrosi causata dall’idea che la storia del Paese durerà per sempre, proprio come la “guerra eterna” che ci è stata promessa a Gaza.

Certo, le persone perbene continuano ad andare a Hostages Square a Tel Aviv ogni sabato sera e indossano nastri gialli. Ma al momento non lo fanno perché credono che l’opinione pubblica possa fare la differenza e convincere il governo e il suo capo a concludere un accordo per gli ostaggi.

Piuttosto, deriva dalla sensazione di far parte di una comunità in via d’estinzione. Nei suoi archivi mentali, sarebbe etichettato come un paese diverso, umano, razionale e democratico.

Ma si tratta di un falso riconoscimento pericoloso che fa il gioco di un governo tirannico impegnato incessantemente a distruggere ogni speranza di cambiamento e che ha già ottenuto numerosi successi. Durante i primi mesi di guerra, di fronte alla gravità del fallimento, si era diffusa la convinzione che il governo non sarebbe durato fino alla fine del mandato.

Oggi, però, anche lo svolgimento delle prossime elezioni generali, previsto per il 27 ottobre 2026 – una data così lontana nel tempo da essere considerata inconcepibile fino a poco fa – comincia a sembrare in dubbio.

Questo pericolo richiede che la popolazione si mobiliti immediatamente per rovesciare il governo e tutte le forze politiche che non ne fanno parte.

È fondamentale ricordare che aspettare il candidato perfetto, un uomo senza difetti, fatto di oro puro, un mago che salverà il Paese dalle grinfie del governo, è l’elisir di lunga vita del governo stesso e la garanzia che ogni speranza sarà perduta”.

L’articolo di Bar’el, così come quello di Galon, dovrebbero essere letti con attenzione dagli ultras nostrani d’Israele. Imparerebbero molte cose. Ma dubito che lo faranno.