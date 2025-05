La Casa Bianca pronta a contestare la sentenza federale che blocca i dazi globali di Trump

globalist Modifica articolo

29 Maggio 2025 - 19.41

ATF

La Casa Bianca ha annunciato che si opporrà alla decisione di un tribunale federale che ha giudicato Donald Trump “andato oltre i propri poteri” nell’imporre, lo scorso mese, i cosiddetti dazi del “Giorno della Liberazione”.

Il vice capo di gabinetto di Trump, Stephen Miller, ha definito la sentenza un vero e proprio “colpo di stato giudiziario”, mentre il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, ha duramente criticato la decisione in un comunicato, affermando che non spetta a “giudici non eletti stabilire come affrontare correttamente un’emergenza nazionale”.

I mercati hanno reagito alla sentenza della Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti, che ha inoltre annullato i dazi imposti da Trump su importazioni da Messico, Canada e Cina, motivati ufficialmente dalla necessità di contrastare il traffico di fentanyl e droga da quei Paesi.

Mentre i future statunitensi indicano un’apertura in rialzo dell’indice S&P 500 questa mattina a New York, lo stesso andamento non si osserva in Europa, dove il FTSE di Londra è rimasto sostanzialmente stabile.

La clamorosa decisione, che mina alcuni pilastri della politica commerciale di Trump, è nata da una causa intentata dai procuratori generali di dodici Stati e da alcune piccole imprese americane, che chiedevano alla corte di annullare le tasse sulle importazioni sostenendo che l’ex presidente avesse agito oltre i limiti delle sue competenze.