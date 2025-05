Così Netanyahu ha fatto infuriare l'intero mondo illuminato

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

20 Maggio 2025 - 22.32

Yossi Verter è tra i più acuti analisti diplomatici israeliani. Senza eccedere nei toni, Verter fa parlare i fatti. E i fatti di questi ultimi giorni sono efficacemente sintetizzati nel titolo che Haaretz ha fatto al suo report.

Netanyahu ha capitolato – ma ha comunque allontanato Trump e fatto infuriare l’intero mondo illuminato

Annota Verter: Lunedì anche i più accaniti sostenitori del governo di destra israeliano hanno dovuto ammettere che questa banda di pasticcioni farebbe arrossire persino i Pazzi di Chelm. La gestione degli aiuti umanitari a Gaza da parte del governo è un caso da manuale di ciarlataneria che si scontra con la pura incompetenza: zero strategia che si traduce nel massimo danno, seguita da una grande ritirata segnata da video e dichiarazioni infantili dei nostri cosiddetti politici.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich aveva giurato meno di un mese fa: “Neanche sul mio cadavere entrerà un altro granello di aiuti umanitari a Gaza”. Eppure, lunedì si è piegato a giustificare il motivo per cui gli aiuti dovevano essere fatti entrare.

Oppure prendiamo il Primo Ministro Benjamin Netanyahu che, solo due mesi e mezzo fa, ha bloccato tutti gli aiuti a Gaza, sostenendo che “Hamas non accetta il quadro di cessate il fuoco di Witkoff e attaccherà”. Tuttavia, lunedì Netanyahu ha dichiarato che non c’era altra scelta se non quella di consentire l’ingresso degli aiuti, adducendo il timore di una carestia di massa e sostenendo che “senatori statunitensi pro-Israele” stavano facendo pressioni in tal senso.

Quante volte Netanyahu ha ignorato l’amministrazione Biden e i legislatori democratici che gli avevano chiesto di fare altrettanto? Con quanto orgoglio si è vantato che a volte un primo ministro “deve dire ‘no’, anche ai nostri alleati statunitensi”.

La politica israeliana non è mai stata famosa per la sua raffinatezza, eppure ci sono stati momenti in cui i primi ministri sono riusciti a evitare che interferisse con le decisioni politiche e le questioni di sicurezza nazionale. Sotto Netanyahu, soprattutto negli ultimi anni, la politica, le dinamiche di coalizione e la sopravvivenza personale hanno avuto la precedenza su tutto il resto. Ha preso una decisione politica senza riflettere, perché i ministri Smotrich e Ben-Gvir lo richiedevano e minacciavano di sciogliere il governo.

La decisione di interrompere gli aiuti umanitari a Gaza è stata presa il 2 marzo dal gabinetto di sicurezza israeliano, partendo dal presupposto che la nuova amministrazione statunitense sarebbe rimasta indifferente di fronte alle terribili conseguenze. Eppure, è emerso che persino il Presidente Trump, come descritto dall’inviato speciale Steve Witkoff, è sconvolto da ciò che vede a Gaza.

Il Segretario di Stato ultradestra Marco Rubio ha contattato Netanyahu tre volte nell’arco di 24 ore in merito agli aiuti umanitari. E, naturalmente, ci sono i cosiddetti senatori americani amici, tutti di destra e solidali, ma evidentemente non assetati di sangue come i membri dell’estrema destra messianica del governo Netanyahu. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che era pronto a recarsi in Israele come segno di consolazione per l’assenza recente di Trump, ha annullato il suo viaggio, probabilmente a causa dell’intensificarsi del conflitto e della mancanza di un accordo sugli ostaggi.

Sempre lunedì, il Washington Post ha riportato, citando una fonte anonima, che gli assistenti di Trump hanno recentemente minacciato Netanyahu di “abbandonarlo” se non porrà fine alla guerra.

Oltre a trasformare la Washington repubblicana in uno specchio dell’amministrazione Biden e a provocare l’indignazione di tutto il mondo civile, compresi gli alleati europei più favorevoli a Israele, Israele non ha ottenuto nulla. Le già esigue razioni di cibo destinate agli ostaggi sono state probabilmente ulteriormente ridotte e, con la nuova operazione dell’Idf, le loro sofferenze si stanno intensificando.

In questi 80 giorni non è stato rilasciato nemmeno un ostaggio. Il rilascio di Edan Alexander è stato un gesto di Hamas nei confronti di Trump, e la riapertura dei valichi di Gaza di lunedì potrebbe essere la vera concessione, cosa negata dai media di destra. La maggior parte degli aiuti finirà probabilmente nelle mani di Hamas, che li venderà ai residenti a prezzi esorbitanti, rimpinguando le proprie casse esauste.

Per 19 mesi, Netanyahu si è rifiutato di sostenere qualsiasi alternativa al dominio di Hamas a Gaza. Ora, lui e i suoi ministri dovranno stringere i denti ancora una volta quando i leader del gruppo che ha massacrato gli israeliani il 7 ottobre 2023 – e che attualmente detiene 58 ostaggi, sia vivi che morti – riprenderanno il controllo degli aiuti.

L’inquadramento mediatico dell’orrore che si sta consumando nella devastata Striscia di Gaza rappresenta l’ennesima macchia sulla reputazione di Israele. Anche quando i canali televisivi raramente riportano la situazione dei gazawi, i titoli dei giornali recitano: “Sale la pressione internazionale su Israele”.

Non c’è alcun riconoscimento dell’orribile realtà: mucchi di corpi mutilati di bambini, donne e anziani; bambini di cinque o sei anni schiacciati; bambini che soffrono di grave malnutrizione, scene che ricordano il Biafra degli anni ’60.

Gli israeliani che si considerano umanitari rimangono in gran parte disinformati, mentre ai nazionalisti semplicemente non importa. La sofferenza dell’altro, soprattutto se arabo, li soddisfa.

Le conquiste dell’establishment della difesa vengono sistematicamente sprecate dal governo più incompetente e dannoso che Israele abbia mai visto. Lo spettacolo grottesco continua a battere record: lunedì il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha incontrato il suo omologo azero, Zakir Hasanov, vestito in mimetica. Il commento di Katz al generale? “I Douze Points [che ci avete concesso] all’Eurovision sono la vera prova dell’amicizia tra i nostri governi e i nostri popoli”.

Con Netanyahu a dirigere l’Idf dal 14° piano del complesso di difesa Kirya a Tel Aviv, forse si sente anche tentato di partecipare a un concorso canoro”.

Alternativa cercasi

In tutti questi anni, prima e dopo il 7 Ottobre 2023, Globalist ha raccontato Israele sotto tutte le angolazioni, con il supporto preziosissimo delle firme più autorevoli del giornalismo israeliano. Un tratto che lega persone con storie diverse, esperienze diverse e, in alcuni casi, orientamenti politici diversi, è far discendere la forza della destra messianica e bi-bista israeliana in buona parte dalla debolezza delle alternative. Una debolezza politica, culturale e di leadership. Una storia che dura da almeno un quindicennio, l’era di “King Netanyahu” e che ha coinciso con la riduzione ai minimi termini della sinistra storica, il Partito laburista, e quella pacifista, il Meretz. Ma se la sinistra è in uno stato comatoso, non è che il centro scoppi di salute. I vari leader piuttosto che cercare una unità d’intenti per l’Israele che in questi mesi ha continuato a manifestare contro i golpisti al potere e contro la guerra permanente di Netanyahu, Smotrich e Be-Gvir, i sedicenti leader si fanno la guerra tra loro fino al punto di assomigliare, sulla guerra ad esempio, ai capi del fronte avverso. Indicativo in tal senso è l’articolo, sul quotidiano progressista di Tel Aviv, di Uzi Baram.

Baram è memoria storica d’Israele. Per il suo alto profilo politico e per essere stato testimone diretto e partecipe di alcuni momenti che hanno fatto la storia d’Israele. Baram, che fu tra i più stretti collaboratori e amico fidato di Yitzhak Rabin, non è uso a interviste o ad uscite pubbliche. Non è un malato di esposizione mediatica. Quando rompe il suo tradizionale riserbo è perché qualcosa di tragicamente eccezionale sta accadendo.

Yair Lapid ha abbandonato la sinistra e sta combattendo le guerre del passato

Scrive Baram: “A margine di un triste evento, ho incontrato una delle figure di spicco della coalizione di governo. “I sondaggi d’opinione non sono molto attendibili. Noi percepiamo la situazione reale”, ha affermato, aggiungendo: “Il cosiddetto campo liberale o di centro-sinistra il giorno delle elezioni porterà tutti i suoi elettori. Anche chi è emigrato in Costa Rica o in Portogallo tornerà”.

Questo mi ha fatto pensare all’affermazione comune dei lettori delle mie colonne: “Tu e i tuoi colleghi scrivete solo per chi è già convinto e questo non aiuta il cambiamento elettorale”. Tuttavia, dalle osservazioni di quest’uomo ho concluso che, oltre al desiderio di attirare voti dall’altro campo, dobbiamo alzare il livello di motivazione da 70 a 95.

Dobbiamo migliorare la nostra preparazione e far capire che le prossime elezioni saranno il vero banco di prova per Israele: o uno stato di Ben-Gurion o un regno di Netanyahu. Dobbiamo dire chiaramente che stiamo combattendo per il carattere del Paese. Con “noi” intendo tutti coloro che si oppongono alle proposte di legge sponsorizzate dal Ministro della Giustizia Yariv Levin e dal Ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, da Yair Golan ad Avigdor Lieberman, passando per Benny Gantz, Gadi Eisenkot e Yair Lapid.

Il leader di Yesh Atid, Lapid, è riuscito a scuotere la mia compostezza. Il sionista religioso Kalman Liebskind aveva scritto un editoriale in cui accusava la sinistra israeliana di incoraggiare il rifiuto di prestare servizio militare e di incitare il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Allo stesso tempo, Liebskind difendeva la linea guerrafondaia della coalizione di governo, riconoscendone i costi terribili. Scioccato, Lapid si è affrettato a pubblicare una controreplica sullo stesso giornale.

Tuttavia, Lapid non stava difendendo la sinistra israeliana, con la quale è identificato dall’opinione pubblica. Il suo intero saggio è stato un’esortazione a Liebskind a capire che lui, Lapid, non è di sinistra; che non chiede di rifiutare il servizio militare e che ha persino fatto parte del gabinetto di Netanyahu. Lapid ha scritto di rappresentare il centro, a cui appartiene la maggior parte degli elettori israeliani.

Lapid, un dogmatico, sta combattendo le guerre del passato dell’epoca in cui ha tracciato la rotta del centro israeliano, che ovviamente si è tenuto a distanza da Meretz e dal Partito Laburista, partiti che all’epoca erano in declino. Oggi, però, la situazione politica è fondamentalmente diversa.

Non c’è bisogno di analisi approfondite: il drammatico declino di Lapid nei sondaggi dimostra in modo indiscutibile che la vecchia divisione è morta. Lapid crede ancora che la forza del centro risieda in parole che lui non ha pronunciato: “Chiunque tranne Bibi o Yair Golan”.

Se Lapid fosse onesto con se stesso, riconoscerebbe che il centro di cui ha parlato si sta gradualmente svuotando. I suoi elettori tendono a preferire una leadership sfidante e affidabile, e Yair Golan, leader dei Democratici, è un membro importante di questa leadership.

Nel 1963, il famoso politico di sinistra Yitzhak Ben-Aharon pubblicò un saggio significativo, “Il coraggio di affrontare la calamità imminente”. In esso criticava la divisione interna al Partito Laburista e invitava a serrare i ranghi. Tuttavia, il saggio si rivelò un errore, in quanto portò a un’unificazione formale che non contribuì affatto alla tenuta elettorale del movimento.

Anche oggi mi oppongo a qualsiasi idea di unificazione. Credo che ogni partito debba sventolare la propria bandiera per massimizzare il proprio consenso elettorale. Bisogna creare la sensazione che ci sia un futuro blocco politico che catturi la maggioranza desiderosa di un cambiamento immediato e il primo ministro sarà scelto dalla coalizione che si formerà. A mio avviso, l’opposizione non troverà un accordo su un candidato prima delle elezioni.

Ho intenzionalmente escluso Naftali Bennett, la cui forza elettorale emerge chiaramente da ogni sondaggio. Dobbiamo aspettare che il suo partito si costituisca, così che possa chiarire esplicitamente la propria direzione politica”.

Chiarezza, coerenza, lungimiranza, coraggio. Questo Baram chiede ai leader dell’opposizione. Doti che scarseggiano in quel campo. Anzi, non esistono proprio.