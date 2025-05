Trump chiede di porre fine alla guerra di Gaza: Netanyahu ascolterà?

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

13 Maggio 2025 - 15.49

ATF

Hai voglia a dire e scrivere dell’amicizia inossidabile tra i due. Vero. Ma lo è ancora di più che Donald Trump ha una bussola che lo guida: fare gli affari suoi e dell’America, che nella sua visione si sovrappongono. Il tycoon è il sostenitore delle alleanze variabili, per cui chi oggi è nemico, domani può essere un alleato. E viceversa. Vale per Putin come per Netanyahu. E oggi tra Donald e Bibi se non è rottura poco ci manca. Non è per mancanza di tempo che il tycoon ha escluso Israele come tappa del suo tour mediorientale dei prossimi giorni.

Fonti della Casa Bianca lasciano filtrare l’incazzatura, scusate il francesismo, di Trump verso Netanyahu e la sua cocciuta determinazione a portare avanti una guerra che Trump giudica ormai inutile. Inutile e dannosa per i suoi piani che guardano sempre più verso il Golfo Arabico, con le ricche petromonarchie sunnite, piuttosto che verso un governo estremista come quello insediato nello Stato ebraico.

D’altro canto, il Regno Saud dell’ambizioso principe ereditario Mohammad bin Salman investe oltre 600 miliardi di dollari nell’economia americana, e il Qatar ha appena fatto un gradito regalo, bene accetto, da 400 milioni di dollari a Trump, con il nuovo aereo presidenziale. Ecco allora che l’oltranzismo bellicista di Netanyahu comincia a spazientire il sodale americano che tratta da solo con Hamas la liberazione dell’ostaggio israelo-americano e fa sapere che gli Stati Uniti sono pronti a prendersi in carico la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia, alla faccia dei ministri fascisti Smotrich e Ben-Gvir.

Sia chiaro: a Netanyahu delle sorti del popolo palestinese non interessa un fico secco. Ma il tycoon sa bene che la fine della mattanza a Gaza e il riconoscimento di un mini Stato palestinese sono passaggi ineludibili per fare degli Accordi di Abramo, con dentro l’Arabia Saudita, la pietra miliare della sua politica estera, quella per cui Trump potrebbe passare alla storia, ancor più della “pacificazione” russo-ucraina.

Trump chiede finalmente di porre fine alla guerra di Gaza. Netanyahu ascolterà?

Un interrogativo dirimente che fa da titolo ad una interessante analisi, su Haaretz, di Amir Tibon.

Annota Tibon: “Nella misura in cui la scelta delle parole da parte di Donald Trump è importante, la dichiarazione rilasciata nella tarda serata di domenica in merito all’atteso rilascio del doppio ostaggio israelo-americano Edan Alexander dalle mani di Hamas includeva diverse parole importanti e mancava deliberatamente di un nome specifico.

La dichiarazione, in realtà solo un paragrafo pubblicato sugli account social media del Presidente degli Stati Uniti, descriveva il rilascio di Alexander come un “passo compiuto in buona fede verso gli Stati Uniti”. Trump non ha specificato chi esattamente stesse dimostrando questa buona fede, ma non ce n’era bisogno: c’è solo un modo per leggere la frase. Alexander, cittadino americano e israeliano immigrato in Israele, arruolato nell’esercito e rapito mentre era di guardia al confine con Gaza il 7 ottobre, è detenuto da Hamas e l’organizzazione terroristica palestinese ha deciso di rilasciarlo. Sono loro ad avere il merito del suo rilascio.

Ancora più significative sono le parole che Trump ha usato nella frase successiva, parole che non aveva mai menzionato in precedenza in nessuna delle sue dichiarazioni, discorsi o commenti sui media riguardo alla guerra a Gaza. Per la prima volta da quando è entrato in carica a gennaio, Trump ha chiesto esplicitamente di porre fine alla guerra a Gaza o, per dirla con le sue parole, di “porre fine a questa guerra molto brutale”. Ha legato questa richiesta alla restituzione di TUTTI gli ostaggi attualmente detenuti a Gaza (l’ortografia in maiuscolo è, ovviamente, la sua).

Fino a ieri sera, Trump ha parlato vagamente della necessità di liberare gli ostaggi e si è detto orgoglioso del ritorno di alcuni di loro subito dopo il suo rientro alla Casa Bianca, come parte dell’accordo di cessate il fuoco del 2025. Ma mai prima d’ora aveva collegato un accordo per porre fine alla guerra con il rilascio di tutti gli ostaggi – fino ad ora.

La posizione espressa – e ripetuta più avanti nella dichiarazione con un appello a “porre fine a questo brutale conflitto” – è in linea con la richiesta della maggior parte delle famiglie degli ostaggi e della maggioranza dell’opinione pubblica israeliana: dare priorità al rilascio degli ostaggi piuttosto che continuare la “guerra per sempre” di Israele a Gaza. Ma questa posizione contraddice direttamente le intenzioni dichiarate del governo di Benjamin Netanyahu, che sta spingendo per una nuova, massiccia offensiva di terra nonostante l’ovvio e urgente rischio che essa comporta per gli ostaggi rimasti.

Chiedendo di porre fine alla “guerra brutale” ed esprimendo la sua speranza per “quel giorno di festa”, Trump ha stabilito nuovi termini per i negoziati tra Israele e Hamas. Mentre Netanyahu ha accettato solo un cessate il fuoco parziale e un accordo sugli ostaggi – che lascerebbe indietro molti ostaggi e permetterebbe a Israele di continuare a combattere per mesi – Trump ha ora chiarito che vuole che la fine della guerra sia parte di un accordo più ampio per liberarli tutti.

Inutile dire che le parole di Trump devono essere prese con le molle: come abbiamo visto negli ultimi mesi, le sue posizioni sui dazi, sull’Ucraina e su altre questioni globali cambiano continuamente. Ma se si atterrà alla sua richiesta di porre fine alla guerra, sarà molto più difficile per Netanyahu portare avanti piani di guerra che sono già profondamente impopolari in Israele e privi di legittimità pubblica. La maggior parte degli israeliani vuole che gli ostaggi vengano riportati a casa più che volere un’altra lunga operazione contro Hamas che costerà la vita a molti giovani soldati.

Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, Trump e il suo inviato speciale, Steve Witkoff, dovranno giocare duro con Netanyahu e rendersi conto che lui e il suo stretto confidente, il ministro degli Affari Strategici Ron Dermer, faranno di tutto per sabotare i negoziati con Hamas. Netanyahu sa che un accordo per porre fine alla guerra in cambio di tutti gli ostaggi significherebbe il crollo del suo governo, che dipende dai partiti di estrema destra che si oppongono con veemenza a tale accordo.

Se siano disposti a farlo rimane una questione aperta. Ma forse c’è un indizio nella dichiarazione di Trump sul rilascio di Edan Alexander. Il Presidente ha menzionato il coinvolgimento positivo dei due mediatori in questo accordo, il Qatar e l’Egitto, ma non ha menzionato nemmeno una volta un altro Paese, quello di cui Alexander è cittadino: Israele.

Ciò significa che l’accordo per il rilascio del giovane soldato è stato chiaramente orchestrato senza il coinvolgimento di Israele e presentato a Netanyahu come un fatto compiuto. Trump e Witkoff potrebbero fare lo stesso con un più ampio cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi? Probabilmente lo scopriremo nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Il destino degli ostaggi e il futuro di Israele e Gaza potrebbero dipendere da questa risposta.

250 anni dopo la prima guerra rivoluzionaria, l’America ottiene l’indipendenza da Israele

Così Odeh Bisharat sul quotidiano progressista di Tel Aviv: “Anche le piogge più forti iniziano con delle gocce: Donald Trump non chiederà più all’Arabia Saudita di fare pace con Israele in cambio di aiuto con l’energia nucleare.

Prima di questo, il presidente degli Stati Uniti ha fatto un accordo con gli Houthi, Israele ha visto partire molte compagnie aeree straniere, ha iniziato a parlare con l’Iran senza il permesso del primo ministro Benjamin Netanyahu e un funzionario americano ha parlato direttamente con Hamas.

Ma la cosa più dolorosa di tutte è stata quando Trump ha licenziato Mike Waltz come consigliere per la sicurezza nazionale perché aveva parlato con il primo ministro, senza dirlo al presidente, di un attacco all’Iran. E la lista continua a crescere ogni giorno.

Finalmente l’America si sta svegliando e si comporta come un paese indipendente, non come una repubblica delle banane. Mi stropiccio gli occhi e mi chiedo se tutto questo sia vero o solo un sogno. Come può questo stato che protegge l’Iran esprimere un’opinione diversa su quello che succede nel Medio Oriente? C’è una grande lotta tra i due paesi e i due capi, e tutto sta andando insieme: 250 anni dopo l’inizio della prima guerra rivoluzionaria, l’America sta diventando indipendente.

Che cosa significa questa grande ribellione americana? Beh, il mondo, e gli Stati Uniti come parte di esso, si sono spaventati per le mosse diplomatiche di Israele, per la sua “occupazione illuminata” con “chiusure a prova di bomba”. Non solo: se dici di sì a un israeliano, ti svegli con un “no” o, al massimo, un “ma”.

Si trova un accordo su una cosa e il giorno dopo Israele mette nuove condizioni: A nessuno dei Paesi arabi che hanno firmato accordi di pace con Israele è stato chiesto di riconoscerlo come Stato ebraico e democratico. Solo i palestinesi devono accettare questa definizione, che di fatto rende permanente lo status di seconda classe dei cittadini arabi del paese.

Ora che ha firmato un accordo con Hamas, Netanyahu vuole che l’organizzazione si disarmi. E se Hamas smetterà di combattere, Netanyahu aggiungerà un’altra condizione.

Gidi Weitz ha scritto per Haaretz a febbraio che Netanyahu si è vantato con gli investigatori della polizia di come lui gestisce Hamas e Hezbollah: “Li faccio scappare, li metto in difficoltà, li inganno e poi li colpisco in testa”. Si scopre che inganna tutti, arabi, ebrei e americani, e poi li colpisce tutti.

Altri capi israeliani hanno usato le stesse tattiche, ma sono stati visti come persone calme, almeno in apparenza. Ora i tuoi occhi hanno visto i volti del Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir affacciarsi dalla vetrina israeliana. Chi vuole essere amico di persone così?

E poi, fin da quando c’era David Ben-Gurion, la politica israeliana si basa sulla forza. Invece, Trump crede nella diplomazia e nella forza, nelle buone azioni e nelle punizioni. La carota e il bastone non si possono separare. Se non c’è la carota, il bastone non funziona. Se dici a qualcuno che lo sconfiggerai con la forza, combatterà fino alla fine. Trump la pensa diversamente e agisce in modo diverso nei confronti degli Houthi, dell’Iran e dei dazi: appena si è reso conto che non funzionava, ha cambiato idea.

Il problema di Israele, e non solo di Netanyahu, è che non propone altre soluzioni oltre alla forza. Solo tre leader hanno seguito un’altra strada: Moshe Sharett, che Ben-Gurion allontanò; Yitzhak Rabin, che fu ucciso; ed Ehud Olmert, che fu allontanato prima ancora di presentare il suo piano.

Israele ha una lunga tradizione di trattare la Casa Bianca come una filiale statunitense dell’ufficio del Primo Ministro. Interveniva su ogni frase dei documenti che la Casa Bianca scriveva su Israele. Quindi, lo shock per il licenziamento di Waltz è grande quanto la sorpresa.

Questo sarebbe successo senza problemi durante il mandato del Presidente Joe Biden. Si scopre che Netanyahu non sapeva che i bastardi avevano cambiato le regole.”

L’indifferenza che uccide

La denuncia in una editoriale di Haaretz: “Il pubblico non sta dando importanza a quello che Israele sta facendo nella Striscia di Gaza. Questo non è solo perché non gli interessa, ma anche perché Israele sta facendo la guerra alla possibilità di sapere.

Israele sta nascondendo le immagini della distruzione, dei bambini feriti, delle donne morte, il numero di morti, la fame, le malattie, lo stato degli ospedali e quanto è successo a Gaza.

Non si può solo nascondere, ma anche zittire chi è contro la guerra, anche chi dice di essere preoccupato.

Eden Solomon (Haaretz Hebrew, 11 maggio) ha detto che lo Stato ha fatto tacere le voci dei beduini del Negev. Circa 20 persone hanno detto che dal 7 ottobre il servizio di sicurezza Shin Bet controlla i social.

Tutte le critiche al governo, soprattutto per la guerra a Gaza, rischiano di essere messe in discussione. Uomini, donne, bambini e anziani sono stati convocati dallo Shin Bet, minacciati e perquisiti in modo umiliante.

La polizia ha arrestato una giovane donna beduina dopo che aveva scritto su Facebook: “Conosco persone con parenti uccisi a Gaza e hanno paura di parlarne, certamente non di mostrare le loro foto in pubblico”. Un attivista politico racconta che, a causa delle molestie, “nessuno parla, attacca i ministri o il governo o esprime opinioni”.

Allo stesso tempo, il governo sta facendo una legge sulle ONG, che vuole fermare quello che fanno le organizzazioni della società civile, o addirittura fermarle del tutto.

Secondo la legge, se un paese straniero fa una donazione a un’organizzazione israeliana, il governo israeliano può prendere il 80% di quella donazione. Questo potrebbe riguardare donazioni da paesi come Gran Bretagna, Germania, Nazioni Unite o Unione Europea. Queste donazioni potrebbero essere usate per sostenere i diritti umani, i diritti delle donne, la protezione dell’ambiente o i diritti dei palestinesi. La legge dice anche che un’organizzazione no-profit che riceve queste donazioni non può più rivolgersi ai tribunali, una cosa mai vista, neanche nei regimi più autoritari.

L’obiettivo è chiaro: eliminare le persone che criticano la società e far sì che la coalizione controlli tutto quello che viene detto in pubblico.

Questo succede mentre Israele blocca i media a Gaza. Da 19 mesi a questa parte, ai giornalisti stranieri non è stato permesso di entrare nell’enclave e di fare reportage in modo indipendente. Da quando è iniziata la guerra, i giornalisti stranieri sono entrati a Gaza solo 12 volte e in condizioni difficili, con un portavoce dell’esercito che li accompagnava.

Non è una stampa libera, ma un modo di cambiare la realtà. Comunque, Israele non crede alle informazioni che arrivano da Gaza, perché pensa che siano propaganda dell’Hamas e non le vuole accettare.

Così si crea una bolla di realtà. Gli israeliani vivono separati da ciò che succede fuori dal loro Paese. L’unico modo per fermare il peggioramento è conoscere. È ora di dire basta all’occultamento, al silenzio, alla persecuzione politica e all’ingegneria della coscienza”.

Considerazioni importanti, quelle di Haaretz. Perché una pace giusta, duratura, tra pari, passa anche da una rivoluzione delle coscienze e riconoscere l’altro da sé nelle ragioni e nel dolore.

