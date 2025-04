“Ragazzo di giù”, il nuovo disco di Rocco Hunt

globalist Modifica articolo

27 Aprile 2025

di Diego Perugini

“E’ il mio album della maturità. Molto introspettivo, con tante riflessioni. Qui metto in mostra le mie varie anime, a 360 gradi. E racconto i miei primi 30 anni di vita”. Così Rocco Hunt a proposito del suo nuovo lavoro, “Ragazzo di giù” (Epic Records / Sony Music Italy), che già dal titolo rivendica l’importanza delle proprie radici.

Un disco che mescola rap, urban, pop, ritmi latini, trap, italiano e napoletano, spaziando dal sorriso disimpegnato alla critica sociale.

I testi esplorano temi centrali per l’artista di Salerno: la vita nei quartieri popolari, il riscatto personale, l’amore, il senso di appartenenza e le ambizioni di chi cresce in un contesto spesso marginalizzato.

“Bonafortuna”, per esempio, affronta il delicato tema della violenza sulle donne nel ritratto di una ragazza che riesce a sfuggire a un amore tossico: “È una dedica a tutte quelle donne che quotidianamente portano il mondo sulle spalle. E che, nonostante tutto, cercano di andare avanti senza dipendere da nessuno” spiega.

Anche se il brano più “tosto” della scaletta è “Demone Santo”, un’accorata denuncia dei problemi del Sud.

“Quelle povere creature morte sotto al ballatoio per me sono vittime dello stato e dell’abbandono” rappa Hunt riferendosi alla strage di Scampia. E ancora: “A cosa serve dopo, il presidente che fa le condoglianze, il tricolore sulle bare bianche, a cosa serve il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra?”.

Altrove il tono si fa più leggero, come nel singolo dal sapore estivo “Cosa ti amo a fare?”, ballabile e orecchiabile.

Assai eclettico anche il parterre delle collaborazioni: da Gigi d’Alessio (“Io lo chiamo zio Gigi, lui è il ragazzo di giù per eccellenza”) a Olly, recente vincitore sanremese (“E’ di Genova, il mare ci unisce”).

Ma anche Irama, Baby Gang e Massimo Pericolo fino a Clementino, con cui duetta nella bonus track “Yes I Know My Way” di Pino Daniele, portata all’ultimo festival nella serata delle cover.

“A Sanremo è stato un momento magico. E lui era più emozionato di me. Sono molto riconoscente a Clementino: quand’ero ragazzino ha fatto il giudice a una delle mie battle e mi ha incoraggiato. Ha subito creduto in me”.

Dal 20 giugno partirà il “Ragazzo di giù Tour 2025”, che anticipa due grandi eventi live: l’11 settembre alla Reggia di Caserta e il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

