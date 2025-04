Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

13 Aprile 2025 - 14.32

L’essere amici e sodali non significa cancellare le gerarchie. E tra Trump e Netanyahu il “Padrino” è il tycoon.

Il dilemma di Trump: scegliere Netanyahu o Israele, due entità opposte e ostili.

È il titolo di un accurato report su Haaretz di Zvi Bar’el

Annota Bar’el: “Il volo precipitoso del primo ministro da Budapest a Washington è stato organizzato per evitare il rischio di arresto a causa del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale.

Ma alla fine del lungo viaggio, il leader supremo dello Stato di Israele è stato accolto alla Casa Bianca da una performance di stampo mafioso. Tony Trump ha mostrato a Benjamin Netanyahu, e al resto del mondo, cosa succede a chi osa invadere la sfera di influenza del don e rubargli i clienti.

Agli occhi di Trump, non c’è differenza tra “ladri” grandi e piccoli. Israele, Afghanistan, Egitto e Giordania: tutti hanno sfruttato l’America e devono ricevere una lezione, altrimenti l’organizzazione perderà il controllo. “Diamo a Israele 4 miliardi di dollari all’anno, è molto – e a proposito, congratulazioni, non è male”, ha sorriso Trump come se stesse parlando a un ladro sorpreso con le mani nella cassaforte del suo capo.

Per lo stupore di Trump, Benjamin (“Un’altra Lega”) Netanyahu, che non è innocente quando si tratta di regole mafiose, si è presentato in anticipo e gli ha offerto cose che altri nella stessa situazione non avrebbero offerto. Naturalmente, non c’è stata alcuna ricompensa, nemmeno una riduzione delle tariffe, anche se, due giorni dopo, Trump ha annunciato il rinvio di tutto il piano tariffario.

Questa è stata la parte più facile del piano di mobbing accuratamente pianificato. “Il miglior presidente che Israele abbia mai avuto” ha offerto al suo ospite la ‘testa di cavallo’ di Don Corleone, un’offerta che non poteva essere rifiutata. Gli Stati Uniti, che hanno avuto colloqui diretti con Hamas, inizieranno ora negoziati diretti con l’Iran. Bibi si è quasi strozzato quando Trump ha spiegato che “fare un accordo sarebbe preferibile all’ovvio. E l’ovvio non è qualcosa in cui voglio essere coinvolto o, francamente, in cui Israele vuole essere coinvolto, se può evitarlo”.

Netanyahu è riuscito a presentare l’Iran come una minaccia globale e non solo come una minaccia per Israele, contribuendo in modo non trascurabile alla decisione di Trump di abbandonare l’accordo nucleare nel 2018. Durante l’era Biden, ha usato tutti i suoi trucchi per ostacolare qualsiasi tentativo di rinnovare i negoziati con l’Iran.

Eppure, Trump ha affermato che Israele è favorevole a una soluzione diplomatica. Sbagliato, signor Presidente. La “verità” è che Bibi non vuole solo una guerra con l’Iran, ma ne ha bisogno. Ha bisogno che la guerra a Gaza continui ed è pronto ad aprire un nuovo fronte contro la Turchia in Siria. Non c’è modo di inserire la testimonianza nel suo processo penale nella sua agenda settimanale.

Ma un presidente che è riuscito a sfuggire al verdetto dei suoi tribunali non prova alcuna empatia per gli amici che hanno fallito. Non solo ci saranno negoziati con l’Iran invece della guerra, ma anche a Gaza. “Vorrei che la guerra si fermasse. E credo che la guerra si fermerà a un certo punto, non in un futuro troppo lontano”, ha dichiarato il presidente, suscitando il disappunto di Bibi, che non ha smesso di parlare della sofferenza degli ostaggi.

E c’è di più. Grazie alla precisa domanda della giornalista di Haaretz Liza Rozovsky, abbiamo scoperto chi è davvero il migliore amico di Trump. “Ho ottimi rapporti con un uomo di nome Erdogan… Mi piace e lui mi piace… non abbiamo mai avuto problemi”. Questo, ovviamente, è falso: c’è affetto reciproco, ma ci sono stati dei problemi.

La Turchia possiede ancora i sistemi radar S-400 acquistati dalla Russia. Non si preoccupa di applicare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Russia. Erdogan considera Israele uno stato terrorista che commette genocidi e, durante l’Eid al-Fitr, ha espresso la speranza che Allah distrugga lo stato sionista. Un discorso di poco conto. Ciò che è davvero importante è che “posso risolvere ogni problema che avete con la Turchia. Voglio dire, a patto che siate ragionevoli”.

È così che funziona nell’organizzazione di cui Trump è a capo. Ma mentre Trump inonda l’opinione pubblica di fake news, sta emergendo una nuova verità. Trump potrebbe aver realizzato che non può essere sia “il miglior presidente che Israele abbia mai avuto” sia il miglior amico di Netanyahu. Che Israele e Netanyahu sono due entità contraddittorie, rivali e persino ostili. Possiamo solo sperare che faccia la scelta giusta”.

La lettera di una madre coraggiosa

Una madre coraggiosa. Presente a se stessa nonostante l’indicibile dolore che l’accompagna e la trafigge in ogni momento della sua vita da quel maledetto 7 ottobre 2023.

Einav Zangauker è la madre dell’ostaggio Matan Zangauker.

Questa è la sua storia: “Il 7 ottobre mi sono ritrovata nel mio peggiore incubo. Ero con le mie due figlie a Ofakim e Matan, mentre il mio maggiore, il mio cuore, era a Nir Oz. Quando tutto è iniziato, gli ho scritto: “Non uscire dalla stanza sicura, ok? La cosa più importante è non uscire, mio caro, non parlare ad alta voce”. Quando il quadro si è fatto più chiaro, ho continuato a preoccuparmi: “Molte persone sono state uccise e rapite, resta nella stanza sicura e tieni la porta chiusa”. Mi ha risposto: “C’è qualcuno qui, ti amo”. L’ho pregato di continuare a tenere la porta chiusa e gli ho scritto: “Che tutto vada bene”. Lui ha detto che erano nella stanza sicura, ha scritto che ci voleva bene e ci ha chiesto di non piangere.

Matan è il mio migliore amico. Riusciva a farmi ridere e a tirarmi su nei momenti più bui. Si è occupato delle sue sorelle come un padre: le ha protette e si è preso cura di loro. Ama la robotica, ha mani magiche che possono aggiustare qualsiasi cosa e quando sorride, il sole splende su di me. Da quando ci ha scritto “non piangete”, le mie lacrime non si sono mai fermate.

Durante le notti insonni e le giornate agitate, mi chiedo sempre: “Come è potuto succedere a noi? Come mai mio figlio, cittadino israeliano, è ancora prigioniero e sottoposto a questo olocausto giorno dopo giorno, minuto dopo minuto? Come ho fatto a credere per così tanti anni al Primo Ministro? E ai suoi vuoti slogan?

Ricordo che al nostro primo incontro mi promise che avrebbe fatto il possibile per riportarmi mio figlio. Il primo ministro, che credevo potesse fare qualsiasi cosa, promise di riportarmi mio figlio.

Non provavo alcuna sensazione di pace, ma continuavo a credere che stesse facendo il possibile. Di riunione in riunione, con i ministri e gli alti funzionari sentivo la stessa frase, che mi spaventava: “Stiamo facendo il possibile per riportarli indietro”. Ho sbattuto i tavoli e ho alzato la voce: “Cosa significa? Cosa chiede Hamas che non siete disposti a dare?”.

Al secondo incontro con Netanyahu sono crollato. Ero insieme ad altre famiglie e ho chiesto di parlare per ultimo. Dopo che non mi ha detto come pensa di riportarli tutti indietro e ha solo ripetuto lo slogan, l’ho guardato e gli ho giurato: “Così come ho contribuito a farti eleggere, ti farò togliere il voto se non mi restituisci Matan”. È stato allora che la mia concezione del primo ministro è crollata. Fu anche il momento in cui decisi di iniziare a lottare.

Pochi giorni dopo quell’incontro, a febbraio, decisi di montare una tenda fuori dalla Porta di Begin alla Kirya, il quartier generale della difesa a Tel Aviv. Già quella sera un automobilista di passaggio ci ha urlato: “Donne di sinistra, state zitte!”. Gli ho risposto che ero un’elettrice del Likud. “Allora siediti a casa”, mi ha risposto lui.

In questi mesi di lotta ho scoperto quanto il governo e le sue agenzie stiano lavorando contro di noi. Le famiglie degli ostaggi mi hanno detto che alti funzionari del governo hanno consigliato loro di tacere se volevano riavere indietro i loro cari. Hanno incitato i loro sostenitori contro di noi, ci hanno attaccato per strada e ci hanno trasformato nel loro sacco da boxe. Stanno lavorando per dividere le famiglie degli ostaggi e le famiglie in lutto, per spezzare la loro lotta.

Ci hanno sempre detto che siamo circondati da nemici, ma quando nel nostro stesso Stato, nella nostra stessa casa, attivano una macchina del veleno contro le famiglie degli ostaggi, facendo trapelare documenti riservati e mettendo in pericolo la sicurezza dello Stato, finanziando organizzazioni terroristiche che ci massacrano, possiamo solo chiederci dove sia il vero nemico. A quell’autista che mi ha urlato contro, ho risposto che tutto ciò che voglio è riavere il mio ragazzo, bere una tazza di caffè con lui, fumare una sigaretta e cucinare per lui. Non chiedo molto.

Più passa il tempo e più diventa difficile. Ogni volta che sento che il ricordo di Matan si allontana da me, stringo i vestiti che mi ha lasciato e li annuso, aggrappandomi a ogni ricordo possibile e ripetendomi: “Ha bisogno di me”.

Quando faccio dichiarazioni il sabato sera, blocco le strade e discuto con gli ufficiali superiori, mi dico: “Ha bisogno di me”. Anche quando le lacrime scendono, quando prendo il caffè o faccio la doccia, è quello che dico a me stessa. Ho dato il massimo per garantire ai miei figli tutto ciò di cui hanno bisogno, per assicurarmi che ricevano la migliore istruzione, che siano protetti, amati e al sicuro.

Non importa quanti lavori ho fatto o quanto tempo ho trascorso in piedi a cucinare: il 7 ottobre è crollato tutto. I genitori in Israele possono fare di tutto per i loro figli, ma il governo fallirà comunque e distruggerà il loro mondo. I genitori possono lottare con tutte le loro forze per salvare i loro figli dalla prigionia, piangere e gridare contro chi decide, ma non c’è una sola persona giusta in questo governo di Sodoma che agirà per liberare tutti gli ostaggi.

Con mio rammarico, non hanno mai avuto l’intenzione di liberare tutti gli ostaggi. Israele non ha mai avuto un piano per liberare tutti gli ostaggi. Ha sempre proposto piani per rilasci parziali, a goccia a goccia. Ci sono molteplici ragioni. Una di queste è che il nostro Primo ministro sta fuggendo dalle proprie responsabilità per il fallimento. Sta vendendo all’opinione pubblica l’illusione di una vittoria totale e che, con la pressione militare, riusciremo a riportare indietro tutti gli ostaggi. Ma non ci sarà alcuna vittoria, perché 1.200 persone sono state uccise e i corpi di molti ostaggi non verranno mai ritrovati. Questa cicatrice ci accompagnerà per sempre e dovremo imparare a conviverci.

Ci sono tre donne in cattività tra i corpi degli ostaggi. Perché non sono stati inclusi nella prima tornata di rilasci degli ostaggi? Netanyahu capisce che “rilasciare tutti” significa riconoscere i corpi dei soldati e degli ostaggi morti, che nel corso della guerra e con il passare del tempo sono diventati, per colpa sua, come il pilota scomparso Ron Arad. Un altro motivo importante è la costante richiesta di Hamas di porre fine alla guerra sin dal 7 ottobre. La formula per il rilascio dei prigionieri, il day after a Gaza, il trasferimento degli sfollati e altri temi simili possono essere risolti tramite negoziati. Ma porre fine alla guerra è una decisione che rompe gli impegni presi da Netanyahu con i suoi alleati Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Ha preferito l’alleanza con i suoi partner radicali al trattato di base tra lo Stato e i suoi cittadini.

Paghiamo le tasse, mandiamo i nostri figli e le nostre figlie a difendere lo Stato e facciamo di tutto per il nostro Paese che, in cambio, dovrebbe garantirci la sicurezza. Netanyahu ha violato questo principio. Ha violato il mandato che gli ho affidato per garantire la sicurezza dei miei figli e la fiducia che ogni cittadino dovrebbe avere nel fatto che, quando sarà il momento, se ci accadrà qualcosa, Israele farà il possibile per salvarci.

Questa è la seconda Pasqua che celebriamo con ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hamas, in condizioni peggiori della schiavitù. Mentre noi, le famiglie degli ostaggi, celebriamo questa festività con lacrime e nostalgia per i nostri cari, i ministri di questo governo si siedono a tavola e leggono nella Hagaddah come il popolo di Israele sia passato dalla schiavitù alla libertà. Questa separazione definisce il divario tra la leadership e il nostro popolo. Tra chi è pronto a sacrificare gli ebrei e chi ha combattuto per i nostri fratelli e sorelle. Tra coloro che si sono offerti di combattere il 7 ottobre e aiutare gli abitanti del sud e i ministri, che erano sotto shock e non riuscivano a funzionare.

Nell’ultimo anno e mezzo ho scoperto il vero volto del popolo israeliano. Ho scoperto gli estremisti che insultano le donne sopravvissute alla prigionia e aggrediscono violentemente i familiari degli ostaggi. Ma ho anche scoperto un pubblico che si è alzato in piedi e ha combattuto, nonostante la disperazione e il dolore. Nella storia del popolo ebraico c’è sempre stato chi si è ribellato a leader inflessibili e ottusi, chi si è opposto a ciò che veniva considerato un colpo del destino.

Anche in questi momenti stiamo scrivendo la storia del popolo ebraico. Stiamo combattendo in parlamento, sui media e per le strade per gli ostaggi che sono stati lasciati indietro, contro la schiavitù che il governo ci sta imponendo e contro l’abisso in cui ci sta trascinando. Se non continueremo a combattere il governo, il mio Matan e gli altri ostaggi non torneranno. Se non scendiamo in piazza e non ci battiamo per ciò che ci spetta, continueranno a distruggere tutto.

Quando vi sedete con le vostre famiglie la vigilia di Pasqua, guardate i vostri figli, i vostri fratelli, i vostri genitori e i vostri amici. Guardateli e vedete il mio volto, quello di Ilana e quello delle ragazze. Guardate il volto di Matan e capirete quello che un tempo non riuscivo a capire: siamo stati tutti abbandonati da un pessimo primo ministro e da un governo strampalato e sottomesso. Anche tu sarai abbandonato. L’unico modo per evitare di essere abbandonati presto è che, dopo le vacanze, tu venga con me in strada e ci assicuri che ci sarà un’altra leadership qui, che mi riporti il mio ragazzo e che impedisca che nessun uomo o donna israeliano sia mai più abbandonato”.

L’Israele che resiste ha il volto fiero e la voce ferma di Einav Zangauker.