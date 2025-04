Groenlandia, il progetto dei 'trumpiani': costruire città ultra-liberiste e arricchirsi senza regole

globalist Modifica articolo

10 Aprile 2025 - 15.25

ATF

L’amministrazione Trump intensifica gli sforzi per acquisire la Groenlandia dalla Danimarca — o prenderla con la forza — mentre alcuni investitori della Silicon Valley stanno promuovendo l’isola congelata come sede per una cosiddetta “città della libertà”, progetto ultra-liberista con regolamentazioni aziendali minime.

Le discussioni sono nelle fasi iniziali, ma l’idea è stata presa sul serio da Ken Howery, scelto da Trump come ambasciatore in Danimarca, che dovrebbe essere confermato dal Congresso nei prossimi mesi e guidare i negoziati per l’acquisizione della Groenlandia, secondo le fonti. Howery, il cui coinvolgimento nell’idea non era stato precedentemente riportato, ha co-fondato una società di venture capital con il miliardario tecnologico Peter Thiel, un sostenitore di città con bassa regolamentazione. Howery è anche un amico di lunga data di Elon Musk, un importante consigliere di Trump.

Una delle fonti ha riferito che la visione per la Groenlandia potrebbe includere un centro per l’intelligenza artificiale, veicoli autonomi, lanci spaziali, reattori nucleari a microenergia e ferrovie ad alta velocità.

Le discussioni riflettono un movimento di lunga data nella Silicon Valley per stabilire città a bassa regolamentazione in tutto il mondo, comprese alcune negli Stati Uniti, un’idea che Trump ha promesso di realizzare in un video della campagna del 2023. I sostenitori usano nomi diversi per variazioni di questa idea, comprese città startup o città carta, con l’obiettivo comune di stimolare l’innovazione attraverso ampie esenzioni regolamentari.

Questa considerazione da parte dell’amministrazione di un’impresa tanto bizzarra sottolinea l’influenza crescente dei magnati della tecnologia e la politica estera sempre più espansionista di Trump. Dopo aver fatto campagna su una piattaforma largamente isolazionista, Trump, dopo la sua elezione di novembre, ha suggerito di riprendersi il Canale di Panama, di annettere il Canada e di riqualificare la Striscia di Gaza dopo aver preso il terreno sulla spiaggia dai palestinesi sfollati.

La Groenlandia è circa tre volte più grande del Texas con una popolazione di soli 57.000 abitanti. Ma l’isola è strategicamente importante per l’esercito degli Stati Uniti, che ha una base lì, e contiene depositi sostanziali di minerali, tra cui terre rare.

Trump ha rifiutato di escludere di prendere la Groenlandia con la forza militare se la Danimarca non la venderà. “Dobbiamo avere la Groenlandia”, ha detto Trump alla fine del mese scorso mentre il suo vicepresidente, J.D. Vance, visitava una base militare statunitense sull’isola.

Vance ha visitato la Groenlandia con sua moglie Usha Vance, un viaggio che ha suscitato proteste da parte dei groenlandesi, che si oppongono in massa a diventare parte degli Stati Uniti, secondo i sondaggi. L’isola è di proprietà della Danimarca ma si governa autonomamente. Il nuovo primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato che la visita statunitense segnalava una “mancanza di rispetto”.

Parlando ai soldati alla base militare statunitense, Vance ha accusato la Danimarca di non proteggere la Groenlandia da “incursioni molto aggressive da parte di Russia, Cina e altre nazioni”, senza entrare nei dettagli dell’aggressione presunta.

Il governo danese ha rifiutato di commentare l’idea che investitori tecnologici statunitensi fondino una città in Groenlandia. La Groenlandia non ha risposto.

Il movimento per le “città della libertà” riflette una fascinazione per il colonizzare nuove frontiere americane, radicata nella nostalgia per l’espansione verso ovest degli Stati Uniti nel 1800. Espandersi in Groenlandia “può essere l’alba di una nuova Manifest Destiny”, ha detto l’investitore tecnologico Shervin Pishevar, riferendosi alla filosofia del XIX secolo secondo cui l’America era una nazione eccezionale con una missione divina di conquistare territorio.

Thiel, un liberista e primo sostenitore di Trump, ha scritto nel 2009 che non considerava più la democrazia compatibile con la libertà e ha sostenuto l’idea di sfuggire alla politica colonizzando lo spazio o creando città in mare, costruendo comunità in oceani non governati.

Marc Andreessen, un altro venture capitalist e consigliere informale del Dipartimento di Efficienza del Governo (DOGE) di Musk, fa parte di un consorzio di investitori tecnologici che cerca di costruire una città su terreni di pascolo fuori San Francisco. Un altro venture capitalist e consigliere informale del DOGE, Joe Lonsdale, promuove anche le città a bassa regolamentazione. In una dichiarazione a Reuters, Lonsdale ha celebrato “l’espansione del nostro paese in Groenlandia”, ma non ha commentato i piani per una città lì.

Thiel e Andreessen, sostenitori principali e finanziatori del movimento delle città startup, sono tra quelli favorevoli a un insediamento in Groenlandia, hanno riferito due delle fonti. Reuters non è riuscita a determinare se i due miliardari stiano attivamente facendo pressioni sull’amministrazione Trump per una città in Groenlandia.

Andreessen ha rifiutato di commentare. Il portavoce di Thiel, Jeremiah Hall, ha dichiarato: “Peter non è coinvolto in alcun piano o discussione riguardante la Groenlandia.” Musk non ha risposto alle richieste di commento.

Thiel ha investito insieme a Andreessen e Pishevar in Pronomos Capital, una società di venture capital che ha lanciato una mezza dozzina di progetti di città carta a livello globale, secondo Patri Friedman, fondatore di Pronomos e nipote del famoso economista di mercato libero Milton Friedman. La maggior parte dei progetti Pronomos è in fase di sviluppo e negoziazione con vari governi, ha detto Friedman, ma ha aiutato a finanziare una comunità startup esistente in Honduras chiamata Próspera.

Pronomos ha anche investito in Praxis, un’impresa di costruzione di città che lo scorso ottobre ha annunciato un finanziamento di 525 milioni di dollari per una nuova città. Gli investitori di Praxis includono Lonsdale, un fondo lanciato dal CEO di OpenAI Sam Altman e dai suoi fratelli, e Pishevar, che ha co-fondato Hyperloop One, un’iniziativa ora defunta precedentemente sostenuta da Musk.

Il cofondatore di Praxis, Dryden Brown, ha detto a Reuters che altre aziende hanno chiesto a Praxis di aiutare a stabilire una città in Groenlandia. Brown è volato in Groenlandia lo scorso anno. Sostiene la costruzione di una città lì in parte perché l’ambiente severo potrebbe fungere da sito di prova per la colonizzazione di Marte, una delle ambizioni più alte di Musk. “Dobbiamo costruire un prototipo di Terminus sulla Terra prima di partire per Marte”, ha scritto Brown su X a novembre, utilizzando il termine di Musk per un insediamento sul pianeta rosso. “Credo che la Groenlandia sia il posto, @elonmusk.”