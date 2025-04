Marine Le Pen diceva che 'gli eletti non hanno impunità' ma adesso a destra strepita contro i giudici

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

1 Aprile 2025 - 22.00

ATF

“Quando metteremo in atto l’inammissibilità a vita per i funzionari eletti condannati per appropriazione indebita di fondi pubblici? ” – Marine Le Pen, 2013.

“L’uguaglianza davanti alla legge è un pilastro della democrazia.” Gli eletti non hanno impunità. La proposta della RN di lasciare decidere agli elettori torna a rivendicare un privilegio”, ha dichiarato il presidente del tribunale, che da allora è stato molestato e minacciato dai sostenitori di Marine Le Pen.

La Penna, che ha lasciato l’aula prima che l’udienza finisse. Sul set di TF1, si è indignata per una “decisione politica”, definendola senza un battito di ciglia “pratica che si credeva riservata ai regimi autoritari”.

“Colpevole” (Libé), “Terremoto Democratico” (Il Figaro), “Prevenuto” (Gli Echi), “Ineleggibile” (La Croce), “Terremoto politico” (l’opinione)… E, senza sorpresa, le espressioni “giornata folle”, “onda d’urto” e “colpo di tuono” appaiono in pole position.

Il giudizio è spietato. Marine Le Pen è stata condannata a 4 anni di reclusione tra cui due roccaforti (polsi elettronici), 5 anni di squalifica con esecuzione temporanea e multa di 100.000 euro. Il partito, persona morale, è condannato a rimborsare 2M €. E 23 dei 24 imputati sono stati condannati, tra cui Louis Aliot (che rimane sindaco di Perpignan) e l’eurodeputato Nicolas Bay, a pene che vanno da 6 mesi di carcere con sospensione a 6 mesi di fermo.

I fatti.

Nel 2004, sotto il governo di Le Pen Sr., è stato introdotto un sistema di appropriazione indebita di fondi pubblici “per alleggerire gli oneri del partito”. Nel 2009, è la ragazza Le Pen ad essere al centro di questa “organizzazione familiare e artigianale” basata su “contratti fittizi” degli assistenti parlamentari degli eurodeputati. E la guardia del corpo di Le Pen girl, come maggiordomo di Le Pen padre, sono state pagate dal Parlamento Europeo. In totale “più di 40 contratti, firmati da 11 eurodeputati”. O 4,4 milioni di euro di denaro pubblico sottratto (Le Parisien).

“Una frode sistemica e organizzata, ottimizzata per tutta la durata”, sottolinea la corte.

Figaro ammette che la difesa di Le Pen, che sembrava prendere le cose alla leggera, è stata disastrosa. “Gli imputati si sono inghiottiti in una strategia collettiva spesso incredibile, consistente nel smentire tutte le accuse, talvolta contro ogni prova, al fine di salvare il candidato alla presidenza.” La corte ha ritenuto questo “rifiuto di spiegarsi” nonché un “rischio di ricorrenza”.

Quando un funzionario eletto viene condannato per appropriazione indebita di fondi pubblici, la squalifica è legge. E quando l’imputato smentisce l’evidenza di aver commesso i fatti (cosa che Marine Le Pen ha fatto ieri sera, sul set di TF1), c’è il rischio di recidiva. L’esecuzione preliminare è pronunciata, come previsto dalla legge.

Le reazioni.

“La democrazia francese è giustiziata” (Bardella), “la decisione di mettere in accusa un eletto dovrebbe tornare al popolo” (Melenchon, che confonde impeachment e convinzione), è una “violazione delle norme democratiche” (Poutine),

“Sono un marine! “(Viktor Orban), ” (e già sto ridendo)”

“È un abuso del sistema giuridico rinchiudere gli oppositori politici” (Musk),

“Non facciamoci intimidire. Fino in alto, amico mio! “(condannato anche Matteo Salvini, capo della Lega Italiana), “lo incoraggio a superare questa persecuzione” (Bolsonaro, anche ineleggibile), “Sono un marine, ovviamente. Benvenuti nel club degli orgogliosi braccialetti” (Dieudonné l’antisemita), “Il fatto che gli elettori siano privati di una scelta presidenziale non è una buona notizia per la democrazia” (Jacques Attali), “Sono turbato” (Bayrou). Per quanto riguarda Donald Trump, ha paragonato gli imbarazzi lepeniani al suo stesso destino (è stato condannato lo scorso anno in caso di pagamenti nascosti ad un’attrice X).

Addio alla madre RN?

Per il 53% dei francesi, Marine Le Pen è stato trattato “come qualsiasi giustificabile” (Odoxa/Senato Pubblico). Il 66% stima che la squalifica di Marine Le Pen non sia un handicap per la RN, e più di un quarto dei sostenitori del RN pensa persino che la condanna di Le Pen sia “una possibilità”, perché il nome di Le Pen è una scheda elettorale per il partito. Lui da solo rappresenta “un soffitto di vetro”, un “handicap nella gara all’Eliseo”. Gli elettori della RN hanno già trovato il loro campione: il 60% ora dice di preferire Jordan Bardella a Marine Le Pen (Senato Pubblico)

“La legge contro il popolo” (Il Figaro).

Chi sostiene che la Francia stia diventando un “governo dei giudici” e che i giudici si sostituiscano alla sovranità popolare, mancano argomenti senza fondo. Perché la condanna di Le Pen e dei suoi soci del RN risponde rigorosamente all’applicazione della legge votata dai rappresentanti del popolo nel 2016 e 2017. Infatti, sono i parlamentari stessi che hanno integrato nel codice penale la sistematizzazione delle sanzioni per squalifica in caso di appropriazione indebita di fondi pubblici (legge Sapin II). Ed è così nel 100% delle condanne per questo motivo da questa data. Conclusione: i giudici hanno applicato solo la volontà popolare espressa.

MA

In un sondaggio pubblicato dal JDD (Bolloré) il giorno prima del verdetto, l’Ifop ha accreditato a Le Pen il 37% dei voti per il 2027 (in realtà 34-37%). Mai visto ad un primo tour presidenziale dai tempi di Pompidou, nel 1969. E la sua condanna arriva in un contesto particolare, dove il 78% dei francesi (e l’89% dei sostenitori della RN) crede che la democrazia stia “lavorando male” (Cévipof).

“Questa condanna è un terremoto politico. Un momento di grande pericolo democratico. Il rischio è che il nazional-populismo diventi un populismo sovversivo”, scrive l’Opinione.