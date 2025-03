Il regista premio Oscar palestinese Hamdan Ballal aggredito e ferito in casa da coloni di estrema destra

globalist Modifica articolo

24 Marzo 2025 - 21.57

ATF

Il regista palestinese Hamdan Ballal, co-autore del documentario vincitore dell’Oscar “No Other Land”, è stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani nel villaggio di Susya, situato nell’area di Masafer Yatta, in Cisgiordania. Dopo l’aggressione, Ballal è stato arrestato dai militari israeliani.

Secondo testimonianze, circa 15 coloni mascherati hanno attaccato l’abitazione di Ballal, lanciando pietre e distruggendo un serbatoio d’acqua. Durante l’assalto, Ballal è stato ferito alla testa e successivamente portato via dalle forze armate israeliane. Un altro uomo, identificato come Nasser, è stato anch’egli arrestato.

“No Other Land”, diretto congiuntamente da registi palestinesi e israeliani, documenta le difficoltà affrontate dai residenti di Masafer Yatta di fronte alle potenziali demolizioni da parte dell’esercito israeliano. Il film ha suscitato dibattiti sia in Israele che a livello internazionale, soprattutto dopo la sua vittoria agli Oscar.

Al momento, non ci sono informazioni precise sul luogo in cui si trova Ballal né sulle sue condizioni di salute. Le forze armate israeliane non hanno rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto.

I membri del gruppo di attivisti che erano con il regista hanno filmato l’attacco, poi sono entrati nella casa e hanno visto il pavimento coperto di sangue, che un familiare ha detto essere stato versato quando Hamdan è stato colpito alla testa.

Il regista e un altro uomo – identificato solo come Nasser – sono stati arrestati e portati in una stazione di polizia. Non è chiaro il motivo.

Contattate dal Guardian, le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di stare verificando l’accaduto.

Il co-regista israeliano del documentario No Other Land, Yuval Abraham, ha scritto su X: “Un gruppo di coloni ha appena linciato Hamdan Ballal, co-regista del nostro film. Lo hanno picchiato e ha riportato ferite alla testa e allo stomaco, sanguina. I soldati hanno fatto irruzione nell’ambulanza che aveva chiamato e lo hanno portato via. Da allora, nessuna traccia di lui.”

Non è la prima volta che i registi e i membri della troupe di No Other Land vengono attaccati dai coloni.

Lo scorso febbraio, un altro regista palestinese del documentario, Basel Adra, era stato circondato e aggredito da coloni israeliani mascherati.

Lunedì, Adra ha scritto su X che “coloni armati e mascherati” stavano “guidando un attacco terroristico a Masafer Yatta” proprio mentre stava scrivendo.

“Decine di coloni sono arrivati a casa del mio amico Nasser, a Susya, lanciando pietre contro la sua abitazione, distruggendo il suo veicolo e tagliandone le gomme con i coltelli”, ha aggiunto.

“Abbiamo rischiato la vita per filmare”, ha detto, sottolineando che “i soldati ci ordinano di restare chiusi nelle nostre case nel villaggio, mentre coloro che attaccano e che avrebbero potuto massacrare gli abitanti nelle loro case si aggirano liberamente, mascherati, per il villaggio”.

Il ministro della Cultura israeliano ha definito la vittoria agli Oscar del documentario israelo-palestinese “un momento triste per il mondo del cinema”.