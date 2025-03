Per finire il lavoro sporco a Gaza Netanyahu fa fuori anche il capo di Shin Bet

globalist Modifica articolo

18 Marzo 2025 - 22.19

Eliminare persone scomode, non allineate pienamente, per portare a termine la soluzione finale a Gaza. È la storia di Ronen Bar.

L’autocrate di Tel Aviv

Così la racconta Aluf Benn, caporedattore di Haaretz: “Ronen Bar non è mai stato un dissidente. Era e rimane un patriota israeliano che ha dedicato la sua vita alla lotta esistenziale con i palestinesi e ha perseguito l’eccellenza in tutte le sue missioni. Non ha mai messo in discussione i meccanismi e le politiche che ha servito e operato: non ha mai sfidato i ministri del governo con proposte per porre fine all’occupazione. Il suo ruolo era quello di combattere il terrore e gestire il conflitto con un costo minimo per la parte israeliana, proprio come avevano fatto tutti i suoi predecessori ai vertici del servizio di sicurezza Shin Bet.

L’indagine dello Shin Bet sui fallimenti del 7 ottobre si allinea a questa visione del mondo. Secondo Bar, l’errore principale di Israele è stato quello di non dare ascolto agli avvertimenti della sua agenzia e di non usare più forza contro Hamas, sia inasprendo il blocco economico su Gaza che assassinando i leader dell’organizzazione. A suo avviso, Israele avrebbe dovuto lanciare una guerra preventiva invece di aspettare al confine che il nemico attaccasse.

Per quanto è dato sapere, dal 7 ottobre Bar non si è opposto all’enorme uso della forza da parte delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza, alle uccisioni di massa, al trasferimento dei residenti nei campi profughi o alla distruzione delle loro case. Le sue critiche alla gestione della guerra si sono concentrate sull’abbandono degli ostaggi israeliani e non sul benessere dei palestinesi.



Lo scontro tra Bar e il Primo ministro Benjamin Netanyahu non è scoppiato per divergenze politiche su Gaza, ma piuttosto per l’impegno del capo dello Shin Bet nei confronti della “mamlachtiut”, ovvero la centralità e l’indipendenza delle istituzioni pubbliche governate dalla legge, dalla professionalità e dall’etica interna, e non solo dai comandi del governante. Come il ribelle di Albert Camus, che cerca di riparare il sistema piuttosto che distruggerlo, Bar ha detto “no” quando ha capito che il primo ministro non si sarebbe fermato nel suo tentativo di trasformare Israele in un’autocrazia.

Il dibattito sulla limitazione del potere del sovrano risale ai tempi biblici, quando il profeta Samuele mise in guardia gli israeliani da una monarchia sfrenata che avrebbe inevitabilmente portato alla tirannia. Nelle democrazie moderne, il ruolo un tempo svolto dagli antichi profeti è ora ricoperto da giudici indipendenti e regolatori con autorità, che possono dire al leader e ai ministri del paese: “Fino a qui e non oltre”.

Netanyahu disprezza questo sistema e, più a lungo è rimasto al potere, più ha cercato di accumulare ulteriore autorità. Ha smantellato l’indipendenza delle istituzioni statali una per una: il controllore dello Stato, la commissione per il servizio civile e la Polizia di Israele, e ora sta mettendo gli occhi sulla Corte Suprema e sul Procuratore generale.

Il controllo dello Shin Bet sarebbe il premio più grande di tutti. Bar, che sa meglio di chiunque altro di cosa è capace la sua organizzazione, ha capito che Netanyahu voleva un Beria al suo posto – il capo della sicurezza di Stalin – uno spietato agente politico il cui ruolo principale era quello di far progredire il regime e perseguitare i suoi oppositori.

Non c’è bisogno dei sofisticati strumenti di raccolta di informazioni dell’agenzia per decifrare le intenzioni del capo. È sufficiente guardare Channel 14 News, ascoltare Ayala Hasson, seguire il feed bibi-ista sui social media, ascoltare i ministri Shlomo Karhi e Nir Barkat o osservare il nuovo servile Gideon Sa’ar. Sono tutti sommi sacerdoti del culto della personalità di Netanyahu, desiderosi di conferirgli uno status imperiale.

Ecco perché il rifiuto di Bar di assecondare la richiesta di Netanyahu di licenziarlo è stato l’atto più coraggioso della sua carriera pubblica, più coraggioso di tutte le volte che ha rischiato la vita nell’unità d’élite Sayeret Matkal dell’Idf o nelle operazioni dello Shin Bet. A differenza dei suoi predecessori, non ha aspettato un’intervista di redenzione post-pensionamento con Ilana Dayan. Ha invece osato opporsi al sovrano e rifiutarsi di piegarsi mentre era ancora in carica, proprio prima che Netanyahu potesse far precipitare Israele nell’abisso. Per questo sarà ricordato, perché i dissidenti determinano il corso della storia”, conclude Benn.

L’opposizione batte un colpo

A darne conto, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, sono Noa Shpigel e Bar Peleg.

“L’opposizione israeliana ha criticato aspramente la decisione del Primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il direttore dello Shin Bet Ronen Bar.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha affermato che il licenziamento è stato motivato dalle indagini sui legami degli assistenti di Netanyahu con il Qatar, mentre il leader del partito di opposizione Unità Nazionale, Benny Gantz, lo ha definito “un colpo diretto alla sicurezza nazionale”.

Lapid ha dichiarato: “Per un anno e mezzo non ha visto alcun motivo per licenziarlo, ma solo quando sono iniziate le indagini sull’infiltrazione del Qatar nell’ufficio di Netanyahu e sui fondi trasferiti ai suoi più stretti collaboratori, è diventato improvvisamente urgente rimuoverlo”.

Secondo Lapid, il suo partito centrista, Yesh Atid, intende presentare una petizione all’Alta Corte contro la decisione di licenziare Bar, affermando che “il suo chiaro scopo è quello di minare una seria indagine penale che coinvolge l’ufficio del primo ministro”. Lapid ha definito la decisione di Netanyahu “una perdita di compostezza e un crollo morale”.

Anche il presidente di Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, ha criticato la decisione, dicendo: “Herzi [Halevi] è fuori, Ronen Bar sta per uscire e ora è il turno di colui che è in cima alla piramide: il Primo Ministro del 7 ottobre”.

Gantz, ex capo dell’Idf, ha dichiarato che “il licenziamento del capo dello Shin Bet è un colpo diretto alla sicurezza nazionale e una mossa che mina l’unità della società israeliana per ragioni politiche e personali”.

In un’intervista a Channel 12 News, Gantz ha aggiunto: “Per me è profondamente triste che il primo ministro continui a tornare al 6 ottobre in ogni aspetto che esaminiamo. Credo che anche l’opinione pubblica si ritroverà di nuovo al 6 ottobre”.

Ha aggiunto che la tempistica della decisione sembra “molto strana” data l’indagine in corso che coinvolge l’ufficio del primo ministro. “È chiaro che il prossimo passo sarà il procuratore generale. Tutto ciò che disturba leggermente Netanyahu, lui lo prende di mira e lo mina”.

Gantz ha anche dichiarato che l’opposizione continuerà a lavorare per ottenere un cambio di governo. “A mio parere, non importa cosa facciamo noi dell’opposizione: mi aspetto che il Primo Ministro si limiti e si trattenga”.

Gadi Eisnekot, un collega di partito ed ex capo dell’Idf, ha dichiarato che Netanyahu sta “effettuando un’epurazione dei capi dei sistemi di sicurezza e legali e sta minacciando la democrazia”.

Ha aggiunto che la decisione annunciata dal primo ministro non ha nulla a che fare con gli interessi di Israele. Netanyahu ha perso il diritto morale di rimanere in carica e si sta rafforzando con una coalizione guidata dall’estorsione e dall’interesse personale”. I tempi e le modalità del licenziamento – sullo sfondo di indagini che coinvolgono la cerchia ristretta del primo ministro – richiedono proteste di massa e un’ampia lotta pubblica e politica, fino a quando non sarà rapidamente sostituito con mezzi democratici.”

Il presidente del Partito Democratico, Yair Golan, ha definito la decisione di Netanyahu una “dichiarazione di guerra” allo Stato di Israele.

“Mentre le indagini intorno a lui si espandono e rivelano connessioni preoccupanti, Netanyahu scende nell’isteria – incitando, licenziando, minacciando e cercando di eliminare i guardiani”, ha detto Golan, ex vicecapo dell’Idf.

“Il licenziamento del capo dello Shin Bet non passerà inosservato. Ci sarà una resistenza massiccia: non permetteremo a Netanyahu di trasformare Israele nella dittatura di un uomo corrotto e vergognoso”, ha aggiunto.

In una dichiarazione successiva, Golan ha anche affermato che “la più grande minaccia esistenziale per Israele non è esterna ma interna, ed è Netanyahu stesso”, aggiungendo che il primo ministro “sta licenziando il capo dello Shin Bed perché ha paura di ciò che verrà rivelato nell’affare Qatargate”.

Anche l’ex primo ministro Naftali Bennett si è espresso sulla decisione, affermando che Netanyahu avrebbe già dovuto dimettersi a causa della sua responsabilità nel disastro del 7 ottobre.

“In effetti, i capi dell’Idf, dell’Intelligence militare e dello Shin Bet – così come il ministro della Difesa – hanno fallito e si sono assunti la responsabilità. Netanyahu, invece, sta scappando dalla sua”, ha scritto Bennett, aggiungendo: “Israele non sarà in grado di riprendersi senza le sue dimissioni”.

Al contrario, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha accolto con favore la decisione, definendola “un passo necessario e giustificato”.

Smotrich ha criticato Bar per non essersi dimesso prima all’indomani del 7 ottobre. “Dopo un fallimento così fondamentale, come quello avvenuto a Simchat Torah, la responsabilità richiede che Bar lasci la sua posizione già da tempo”, ha dichiarato il ministro di estrema destra. “Il suo aggrapparsi al potere – insieme alle giustificazioni pubbliche fornite – è pura audacia, arroganza e l’esatto contrario della democrazia”.

Ha anche detto che il licenziamento di Bar “sarebbe dovuto avvenire molto tempo fa”.

“È da domenica che sento dire che il capo dello Shin Bet è una specie di ‘guardiano’”, ha detto Smotrich in un post su X. ‘Forse se Bar avesse protetto la porta di Gaza invece di una immaginaria porta politica, il massacro del 7 ottobre sarebbe stato evitato’.

I ministri del Likud hanno difeso la mossa di Netanyahu. Il ministro della Cultura e dello Sport Miki Zohar ha dichiarato: “In una democrazia, il pubblico elegge i suoi rappresentanti, che nominano e licenziano i funzionari in base alle prestazioni e alla fiducia. I critici del governo dovrebbero guardare agli Stati Uniti, dove funziona bene, prima di scatenare il caos”.

Il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha appoggiato la mossa, definendo il licenziamento “urgente ed essenziale” ed etichettando Bar come “un dittatore con il sostegno del procuratore generale”. Ha espresso la sua intenzione di sostenere il licenziamento di Bar e del Procuratore generale Gali Baharav-Miara, definendolo fondamentale per ripristinare la fiducia del pubblico e proteggere la democrazia israeliana.

I gruppi di protesta stanno organizzando una manifestazione davanti all’Ufficio del Primo Ministro a Gerusalemme mercoledì, in concomitanza con il voto del governo sul licenziamento di Bar. Hanno inoltre in programma di intensificare la loro protesta la prossima settimana, interrompendo il traffico e rimanendo a Gerusalemme per un periodo prolungato”.

Così i leader dell’opposizione. Chiari nella denuncia, incerti, se non pavidi, nel tradurre quelle parole in fatti. Perché se è vero, come è vero, quanto denunciato dal presidente dei Democratici israeliani, “la più grande minaccia esistenziale per Israele non è esterna ma interna, ed è Netanyahu stesso”, allora la risposta, parlamentare, di piazza, dovrebbe essere ancora più forte, prolungata, radicale, di quanto fin qui è stata.

L’abbiamo scritto decine di volte. La forza di Netanyahu e della destra fascista d’Israele sta anche, e molto, nell’inettitudine di quelli che dovrebbero rappresentare un’alternativa.

Un’amara verità che riemerge in queste ore drammatiche, dell’immane mattanza, atroce, criminale, perpetrata dall’esercito israeliano su mandato di Netanyahu, a Gaza. Centinaia e centinaia di morti, in gran parte bambini, donne, civili. E Israele non si fermerà. E non lo fermerà l’amico Trump né l’imbelle Europa.