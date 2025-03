"Shalom", una nobile parola violentata da Donald Trump

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

15 Marzo 2025 - 21.55

ATF

Quando una parola nobile cambia brutalmente significato se pronunciata da certe persone. Persone come Donald Trump.

Quella parola violentata

Di cosa si tratta lo spiegano molto bene, su Haaretz, Hanin Majadli e Scrive Majadli: “Nelle ultime tre settimane il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato tre post con il saluto “Shalom”.

“Shalom, Mahmoud”, in onore dell’arresto e della prevista espulsione dello studente Mahmoud Khalil; ‘Shalom, Columbia’, in seguito alla sospensione di 400 milioni di dollari di fondi per la Columbia University e ‘Shalom, Gaza’, che allude alla sua gioia per la continuazione della distruzione della Striscia di Gaza.

Trump sta usando l’ebraico e la sua forma comune di saluto per fornire una convalida ideologica a una politica di oppressione e persecuzione e alla violazione della libertà di espressione e della libertà accademica.

Gli ebrei di tutto il mondo e in particolare di Israele dovrebbero chiedersi come mai un saluto ebraico per eccellenza sia diventato nelle mani di Trump uno strumento cinico che esprime disprezzo e disumanizzazione dei palestinesi, dei filopalestinesi e dei suoi avversari politici. Dove sono gli israeliani che si affrettano a condannare l’antisemitismo quando si afferma che gli ebrei o la lobby ebraica hanno un potere sproporzionato negli Stati Uniti?

Quando Trump e la Casa Bianca usano la parola “shalom” nel contesto di arresti, deportazioni e deflussi, danno per scontato che l’ebraismo e le politiche repubblicane siano la stessa cosa e che la persecuzione degli studenti filopalestinesi, la punizione di un’università critica e la distruzione di Gaza siano un interesse ebraico.

Molti israeliani sono felici di sottolineare l’antisemitismo e di condannarlo quando proviene dalla sinistra occidentale, ma lo ignorano quando la destra americana afferma uno degli argomenti tipici degli antisemiti, secondo cui gli ebrei controllano l’America. Non ci potrebbe essere testimonianza più forte a conferma di una cospirazione antisemita di un presidente americano che dà un avallo ebraico-giudaico alla disumanizzazione dei palestinesi.

L’alleanza tra la destra israeliana, la comunità ebraico-sionista degli Stati Uniti e Trump non solo fornisce munizioni per le nozioni antisemite, ma preserva anche una pericolosa illusione: la convinzione che un patto con la destra radicale sia una garanzia di protezione perpetua. Tuttavia, la storia delle alleanze politiche con le forze autoritarie ci insegna che quando non c’è più la necessità strategica di un particolare gruppo minoritario, questo diventa rapidamente un capro espiatorio.

Il momento in cui la destra americana deciderà che gli ebrei di destra non sono al servizio della sua agenda non è un’eventualità lontana, ma è già evidente. L’estrema destra americana sta già mostrando il suo disprezzo per gli ebrei liberali, che dipinge come “traditori” o come persone che non sono “veri ebrei”.

La distinzione tra “ebrei buoni” che sostengono le politiche conservatrici ed “ebrei cattivi” che sono percepiti come nemici dall’interno non è che una fase temporanea di una più ampia serie di incitamenti e delegittimazioni. Questa fase prima o poi comporterà la rivolta contro quegli ebrei di destra che sono convinti di essere immuni.

Se c’è qualcosa che gli ebrei avrebbero dovuto imparare dalla storia, è questo: I precedenti stabiliti oggi contro un gruppo saranno usati domani contro un altro. Se ora si dice “Shalom, Mahmoud” e “Shalom, Gaza”, domani potrebbe essere “Shalom, Cohen” o “Shalom, Brooklyn”. Il silenzio degli ebrei, e in particolare il silenzio degli israeliani liberali di fronte all’uso manipolatorio dei simboli ebraici e giudaici da parte del Presidente degli Stati Uniti, non è solo immorale, ma anche storicamente irresponsabile.

Una brutta sorpresa

Jamie Beran è la Ceo di Bend The Arc: Jewish Action, la più grande organizzazione ebraica nazionale che si occupa esclusivamente di politica interna degli Stati Uniti.

Lei la pensa così: “Shalom Mahmoud” non sono parole che avrei mai pensato di vedere da un account ufficiale della Casa Bianca sui social media, certamente non quando vengono usate per annunciare l’arresto e la detenzione da parte del governo di Mahmoud Khalil, un neolaureato della Columbia University.

Tutto ciò che riguarda questo incidente è da incubo, ma la decisione della Casa Bianca di annunciare il suo arresto con “Shalom” non deve essere ignorata. Il messaggio è chiarissimo: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole che il mondo sappia che ha compiuto questo atto inconcepibile per conto degli ebrei.

Questo è solo un tassello dei piani di questa amministrazione che intende usare la falsa promessa di sicurezza degli ebrei come paravento per portare avanti la propria agenda repressiva e pericolosa. In effetti, la Casa Bianca ha reso terribilmente chiaro che questo è solo l’inizio dell’assalto dell’amministrazione agli attivisti, tutto in nome della lotta all’antisemitismo.

Ma naturalmente le politiche e le pratiche repressive, compresa la violazione della libertà di parola, del diritto di protesta e del funzionamento del sistema educativo – in particolare dell’istruzione superiore – sono prioritarie per l’amministrazione Trump perché servono al suo modus operandi autoritario

Gli ebrei americani sanno che questi diritti e queste istituzioni sono di fondamentale importanza per proteggere la nostra comunità e tutti i gruppi emarginati. Nei regimi fascisti, questi diritti e queste istituzioni sono stati storicamente i primi ad essere tagliati; il fatto che l’amministrazione Trump ne segua l’esempio non è una sorpresa. Ciò che è allarmante, tuttavia, è che il governo degli Stati Uniti abbia posto la sicurezza degli ebrei come obiettivo di questo piano.

Khalil è un residente permanente negli Stati Uniti. È sposato con una cittadina statunitense e sua moglie partorirà il loro primo figlio tra un mese. È anche palestinese ed è stato uno dei leader dell’accampamento di protesta della Columbia University dopo la guerra di Israele a Gaza. L’intero modo in cui il governo degli Stati Uniti ha condotto l’arresto di Khalil sembra essere finalizzato a sfruttare la sua identità palestinese e le sue convinzioni per fomentare paura e divisione.

Se Trump avesse davvero a cuore il popolo ebraico o volesse porre fine all’antisemitismo, dovrebbe sostenere le nostre libertà di parlare, studiare e difendere ciò in cui crediamo, non arrestare gli studenti e allontanarli dalle loro famiglie. Inoltre, non permetterebbe ai leader del movimento MAGA e ai funzionari dell’amministrazione di promuovere attivamente teorie cospirative antisemite e razziste, di utilizzare messaggi antisemiti per vincere le elezioni o – per non dimenticare – di eseguire saluti nazisti dalle sue piattaforme più importanti, per poi voltarsi e affermare di attuare politiche impopolari a favore del popolo ebraico.

Confusi? Questo è il punto. Quest’ultimo episodio è un esempio lampante di come questa amministrazione utilizzi una “cortina fumogena antisemita” per oscurare, confondere e creare una copertura per i suoi piani dispotici che danneggiano tutti. Il loro obiettivo è generare divisione e paura per accrescere il loro potere e la loro ricchezza e, soprattutto, per distrarre dal loro stesso, reale, antisemitismo.

Hanno imparato che posizionare le azioni repressive a vantaggio degli ebrei offusca il loro pubblico e spinge i cunei tra gli ebrei e i loro vicini che altrimenti potrebbero unirsi per opporsi a queste azioni. E come tutte le espressioni di antisemitismo, questa strategia danneggia direttamente gli ebrei.

A Bend the Arc: Jewish Action, l’organizzazione che dirigo, abbiamo dedicato gran parte del nostro tempo, delle nostre risorse e del nostro potere organizzativo a porre fine all’antisemitismo, indipendentemente dalla sua fonte. Lo facciamo perché siamo consapevoli di quanto l’antisemitismo sia dannoso per gli ebrei e per tutti gli abitanti degli Stati Uniti.

La comunità ebraica americana ha un’ampia gamma di opinioni sulla guerra a Gaza e i campus universitari sono stati teatro di intensi conflitti, proteste e, in alcuni casi, di veri e propri episodi di antisemitismo e molestie. Gli ebrei negli Stati Uniti e in tutto il mondo sono sempre più vittime dell’antisemitismo sullo sfondo della guerra e questo rappresenta una vera e propria minaccia.

Tutto l’antisemitismo è inaccettabile. Questo include anche l’antisemitismo nei campus universitari e nelle proteste. E comprende anche lo sfruttamento da parte dell’amministrazione Trump della paura, del trauma e dell’esperienza ebraica per attuare deportazioni di massa, punire gli oppositori politici e costruire un regime fascista.

Questo è un momento importante che metterà alla prova i valori e la determinazione della comunità ebraica americana. Traggo ispirazione dal fatto che il giudice che ha stabilito che il signor Khalil non deve essere deportato è egli stesso ebreo. Non possiamo permetterci di essere usati come scusa per giustificare i piani dell’amministrazione Trump di dividere le famiglie – piani a cui gran parte della comunità ebraica americana si oppone.

A prescindere da ciò che pensiamo delle convinzioni di Mahmoud Khalil, si tratta di un residente legale degli Stati Uniti che sembra agire legalmente nell’ambito dei suoi diritti in questo Paese. Quando un governo inizia a minacciare lo status legale di una persona perché non è d’accordo con il contenuto della sua libertà di parola, è indubbiamente pericoloso per tutti, ebrei compresi. Ed è doppiamente pericoloso quando pretende di farlo in nome della sicurezza degli ebrei.

Non esiste un percorso di sicurezza in un regime sempre più fascista che preveda la distruzione dell’istruzione pubblica e superiore, il soffocamento della libertà di parola o la caccia ai manifestanti. Non esiste un percorso di sicurezza che implichi il divieto di accesso alle persone a causa della loro razza o religione. Non esiste un percorso di sicurezza che implichi la distruzione delle famiglie e delle comunità di immigrati. L’unico modo per porre veramente fine all’antisemitismo è quello di unire le braccia tra religioni e razze, tra generi e generazioni, insistendo sul fatto che la libertà e la sicurezza sono per tutti, senza eccezioni.

Se accettiamo la falsa promessa di sicurezza per alcuni a scapito di altri, anche di quelli con cui siamo in forte disaccordo, potremmo ritrovarci in Stati Uniti in cui non siamo più in grado di alzare la voce”.

Così, nostra chiosa finale, stanno le cose. Mala tempora currunt.

.