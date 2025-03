Groenlndia: vincono a sorpresa i democratici indipendentisti di centro-destra ma cresce il partito filo-Usa

globalist Modifica articolo

12 Marzo 2025 - 11.22

ATF

La Groenlandia ha votato per una completa riorganizzazione del governo in un risultato sorprendente, in cui il partito di centrodestra dei Democratici ha più che triplicato i suoi seggi dopo una campagna elettorale drammatica, svoltasi sullo sfondo delle minacce di Donald Trump di acquisire l’isola artica.

Le elezioni di martedì hanno visto i Democratici sostituire Inuit Ataqatigiit (IA), il partito dell’ex primo ministro Múte B. Egede, come forza politica più grande nel Inatsisartut, il parlamento groenlandese. Allo stesso tempo, il partito Naleraq – il più favorevole alla collaborazione con gli Stati Uniti e promotore di un referendum immediato sull’indipendenza – ha raddoppiato i suoi seggi, diventando la seconda forza politica.

Sia i Democratici che Naleraq sostengono l’indipendenza dalla Danimarca, ma con approcci differenti: Naleraq spinge per un’indipendenza rapida e decisa, mentre i Democratici preferiscono un percorso più graduale e moderato.

Questo risultato, un vero terremoto nella politica groenlandese, ha sorpreso persino il leader dei Democratici, Jens-Frederik Nielsen. Il partito, che in passato non aveva mai ottenuto così tanti seggi – il suo record precedente era di sette nel 2005 – non era considerato tra i protagonisti principali della competizione, che sembrava concentrata su IA, Naleraq e l’ultimo partner di coalizione, Siumut.

IA ha subito una pesante sconfitta, perdendo quasi metà dei suoi seggi, passando da 12 a sette e scendendo al terzo posto. Nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta nei 31 seggi del parlamento, quindi i leader ora dovranno avviare negoziati per formare una coalizione di governo.

I Democratici si definiscono un partito “social-liberale” e sostengono l’indipendenza, ma con un orizzonte temporale più lungo. Nielsen ha commentato: “Non ci aspettavamo un esito del genere, siamo molto felici.”

Il leader, ex campione di badminton di 33 anni, ha aggiunto: “I Democratici sono aperti al dialogo con tutti i partiti e cercano l’unità, specialmente alla luce di ciò che sta accadendo nel mondo.”

Con il 90% dei voti scrutinati, i Democratici hanno raggiunto il 29,9% delle preferenze, un margine ormai incolmabile, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica groenlandese KNR. Naleraq ha ottenuto il 24,5% dei voti.

Il leader di Naleraq, Pele Broberg, ha dichiarato che questa giornata elettorale “sarà ricordata” e ha fatto i complimenti a Nielsen. Ringraziando gli elettori, ha aggiunto: “Lavoreremo con il popolo del paese per onorare il mandato che ci è stato affidato. Senza eccezioni, grazie a tutti per questa giornata.”

Egede, che aveva descritto la campagna come “segnata da tensioni geopolitiche”, ha dichiarato: “Rispettiamo il risultato elettorale. Sono felice che così tante persone siano andate a votare.” Il suo partito ha ottenuto il 21,4% dei voti.

Anche il leader del partito Siumut, alleato di IA nella coalizione uscente, ha riconosciuto la sconfitta.

Il futuro governo sarà chiamato a definire un calendario per l’indipendenza, sostenuta da una larga maggioranza dei 57.000 abitanti della Groenlandia. Il movimento indipendentista ha guadagnato ulteriore slancio negli ultimi anni, anche a causa di una serie di scandali che hanno messo in luce il trattamento discriminatorio della Danimarca nei confronti dei groenlandesi. Tra questi, lo scandalo degli IUD, che ha coinvolto fino a 4.500 donne e ragazze a cui sarebbero stati impiantati dispositivi anticoncezionali a loro insaputa, e i test di “competenza genitoriale” che hanno portato alla separazione di molti bambini Inuit dalle loro famiglie.