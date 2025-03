Trump definisce l'arresto dell'attivista palestinese Mahmoud Khalil "il primo di molti a venire"

globalist Modifica articolo

11 Marzo 2025

ATF

Donald Trump ha dichiarato che l’arresto di un noto attivista palestinese, che lo scorso anno aveva guidato le proteste pro-palestinesi alla Columbia University, rappresenta “il primo arresto di molti a venire”.

“Sappiamo che ci sono altri studenti alla Columbia e in altre università del Paese che si sono resi protagonisti di attività pro-terroriste, antisemite e anti-americane, e l’amministrazione Trump non lo tollererà”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth Social.

Ha poi aggiunto: “Molti di loro non sono nemmeno studenti, ma agitatori pagati. Li troveremo, li arresteremo e li espelleremo dal nostro Paese, senza possibilità di ritorno. Se supportate il terrorismo, incluso il massacro di uomini, donne e bambini innocenti, la vostra presenza è contraria agli interessi della nostra politica nazionale ed estera, e non siete i benvenuti qui. Ci aspettiamo che tutti i college e le università americane si conformino a questa linea.”

La Casa Bianca ha rilanciato le parole di Trump con un post su X che recitava “Shalom, Mahmoud”, usando il termine ebraico per dire addio.

Nella sua dichiarazione di lunedì, Trump ha affermato che l’agenzia per l’immigrazione e le dogane degli Stati Uniti (ICE) ha preso Khalil in custodia a seguito del suo ordine esecutivo, sostenendo, senza fornire prove, che attivisti simili nei campus universitari non siano veri studenti, ma agitatori pagati.

Khalil, cresciuto in un campo profughi palestinese in Siria, aveva svolto il ruolo di negoziatore principale per l’accampamento di solidarietà con Gaza alla Columbia University lo scorso anno, mediando tra i manifestanti e l’amministrazione dell’università.

L’avvocato di Khalil ha dichiarato questo fine settimana che l’arresto è avvenuto sabato sera, mentre Khalil si trovava nel suo appartamento di proprietà dell’università, a pochi isolati dal campus principale della Columbia, a New York. Diversi agenti dell’ICE sono entrati nell’edificio e lo hanno preso in custodia.

Secondo alcune email ottenute da Zeteo, Khalil aveva chiesto protezione alla Columbia un giorno prima che l’ICE facesse irruzione nel suo appartamento, scrivendo al presidente ad interim dell’università di essere vittima di una “disumanizzante campagna di doxxing” orchestrata da affiliati della Columbia.

“Non riesco più a dormire, temendo che l’ICE o qualche individuo pericoloso possa venire a casa mia”, ha scritto a Katrina Armstrong il 7 marzo, secondo Zeteo. “Ho urgentemente bisogno di supporto legale e vi esorto a intervenire e fornire le necessarie protezioni per evitare ulteriori danni.”

Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che, nel fine settimana, le autorità federali per l’immigrazione hanno arrestato Mahmoud Khalil, residente permanente negli Stati Uniti con carta verde e neolaureato alla Columbia, prendendolo in custodia. Secondo quanto riferito, l’operazione è stata condotta su ordine del Dipartimento di Stato per revocare il suo permesso di soggiorno.