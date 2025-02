Trump punta sull'estrema destra razzista europea per la sua guerra mondiale a liberalismo e globalismo

globalist Modifica articolo

15 Febbraio 2025 - 12.31

L’amministrazione Trump punta forte sulla destra radicale europea

Intervenendo venerdì a una conferenza dei leader europei a Monaco, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha sorpreso la platea con quello che è sembrato un vero e proprio discorso elettorale contro il governo tedesco in carica, a solo una settimana da un’elezione in cui l’AfD, partito anti-immigrazione e anti-musulmano, è dato al secondo posto nei sondaggi.

Mentre Vance accusava i leader stranieri di reprimere la libertà di espressione, di non fermare l’immigrazione clandestina e di temere le vere convinzioni degli elettori, in una sala secondaria si sono sentiti mormorii di disapprovazione e qualcuno ha sussurrato “Gesù Cristo”, mentre alcuni presenti si agitavano sulle sedie.

Poche ore dopo, Vance ha incontrato Alice Weidel, leader dell’AfD, infrangendo un tabù della politica tedesca noto come “barriera contro l’estrema destra”, una linea di demarcazione che mira a tenere il partito anti-immigrazione, con legami con ambienti estremisti, fuori dal mainstream e da qualsiasi coalizione di governo.

“È una mossa incredibilmente controversa,” ha commentato Kristine Berzina, direttrice del German Marshall Fund’s Geostrategy North, presente alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

Secondo Berzina, il sostegno di Vance – o quello di Elon Musk, che di recente ha inviato un video-messaggio a un vertice dell’AfD – difficilmente influenzerà l’esito delle elezioni in Germania. Inoltre, non basterà a convincere l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), favorita per la vittoria la prossima settimana, a includere l’AfD in una coalizione di governo.

Tuttavia, la destra statunitense legata a Trump sembra puntare a una trasformazione più ampia in Europa: la crescita di partiti populisti che condividono una visione anti-immigrazione e isolazionista, pronti a unirsi agli USA nella lotta contro il globalismo e i valori liberali. Tra questi leader, vedono in Viktor Orbán in Ungheria, Giorgia Meloni in Italia, il Reform Party nel Regno Unito e Marine Le Pen in Francia gli alleati naturali di questo progetto.

“È una questione personale e politica, in termini di allineamento con l’estrema destra,” ha dichiarato Kristine Berzina. “E apre la porta a una domanda più ampia: quali altri eventi senza precedenti vedremo riguardo al ruolo degli Stati Uniti nella politica europea?”

Potrebbe il presidente degli Stati Uniti arrivare persino a minacciare drastici cambi di politica, come l’introduzione di dazi, in risposta a una coalizione di governo tedesca ritenuta insoddisfacente? “Normalmente sarebbe impensabile,” ha risposto Berzina. “Ma nel 2025, ben poche cose sono davvero impensabili.”

Trump rivendica un mandato ampio, nonostante abbia vinto il voto popolare con il margine più ristretto di qualsiasi presidente statunitense dai primi anni 2000. La sua ambizione è quella di trasformare la politica interna e ridefinire le relazioni degli Stati Uniti con gli alleati, molti dei quali lo hanno attaccato personalmente dopo l’insurrezione del 6 gennaio e durante la sua seconda campagna presidenziale.