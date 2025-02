Israele, i due fallimenti di Netanyahu

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

Dan Meridor è un pezzo della storia del Likud. Un pezzo importante. Per il suo spessore politico e per i ruoli di primissimo piano ricoperti in varie fasi nei governi d’Israele: vicepremier, ministro delle Finanze, ministro della Giustizia, ministro dell’Intelligence e dell’Energia atomica. In uno schema politologico, Meridor si può definire un moderato illuminato, un centrista che guarda a destra. Per questo, il suo atto d’accusa nei confronti di Benjamin Netanyahu, pubblicato da Haaretz, suona ancora più forte, delineando con nettezza i due fallimenti di “Bibi”.

I due fallimenti

Scrive Meridor: “Il Primo ministro Benjamin Netanyahu ha fallito due volte: nel gestire il rischio rappresentato da Hamas fino alla calamità del 7 ottobre e nel condurre una guerra giustificata contro Hamas da quel giorno e fino ad oggi.

Dopo che Israele ha lasciato la Striscia di Gaza per decisione del governo del Likud, Hamas ha presto preso il sopravvento con la forza. La decisione di Netanyahu, come quella dei suoi predecessori, di non “rovesciare il dominio di Hamas ”, cioè di non rioccupare la Striscia di Gaza, sembrava ragionevole. I costi di una tale occupazione, dei combattimenti necessari e del controllo di Gaza a lungo termine, erano considerati intollerabili.

Alla luce di questa decisione, Israele si trovò di fronte alla domanda: come relazionarsi con la Striscia di Gaza che era essenzialmente controllata da Hamas? Una decisione politica richiede una scelta tra alternative. Un accordo di pace con Hamas non sarebbe mai stato possibile poiché, per loro, eliminare Israele non era un obiettivo politico, ma un imperativo religioso.

In assenza di un’alternativa migliore, si è cercato di creare una situazione in cui il confine rimanesse tranquillo per molto tempo. A tal fine, Netanyahu ha compiuto sforzi instancabili per consentire ad Hamas di ricevere ingenti finanziamenti dal Qatar e ad Hamas sono stati dati anche incentivi economici.

Una decisione politica come questa richiede una gestione del rischio. Hamas rimane un acerrimo nemico, un’organizzazione terroristica assassina che non accetterà mai l’esistenza di Israele. Israele ha corso un rischio elevato – nella speranza di ottenere un confine tranquillo – ma il governo Netanyahu ha fallito completamente e continuamente nella gestione di questo grave rischio.

Netanyahu, sapendo chi è Hamas, ogni settimana o ogni mese avrebbe dovuto tenere una consultazione, insieme all’Amministrazione per la Sicurezza Nazionale, ai capi dell’esercito e dello Shin Bet, per vedere cosa stava succedendo a Gaza. Abbiamo un’eccellente intelligence – umana e tecnologica – su ciò che sta accadendo lì? Lo Shin Bet e l’intelligence militare dell’Idf (separatamente, come raccomandato dalla Commissione Agranat) stanno effettuando delle valutazioni in merito? Qual è il significato della città sotterranea che si sta costruendo lì? Quali sono i piani di guerra di Hamas? E se ci sbagliamo e Hamas non viene scoraggiato, cosa possiamo fare? Abbiamo una risposta valida per questo? Quali sono i nostri piani di difesa nel caso in cui Hamas attacchi?

Il dovere del Primo ministro di tenere frequenti discussioni di questo tipo è aumentato solo quando il capo di stato maggiore dell’Idf e altri lo hanno avvertito che l’immagine di deterrenza di Israele si stava erodendo a causa del tentativo di revisione del sistema giudiziario e delle reazioni che ne sono derivate (anche se non si riferivano specificamente a Gaza). Il Primo Ministro, che è il responsabile ultimo della sicurezza nazionale, aveva il dovere di esplorare a fondo la questione.

Se Netanyahu e i capi della sicurezza avessero agito in questo modo, il disastro sarebbe stato quasi certamente evitato. La gestione del rischio consiste proprio in questo: mitigare le minacce. Ecco dove Netanyahu, il gabinetto e l’intero governo hanno fallito terribilmente. Erano convinti che ci fosse la possibilità che la politica del denaro in cambio di tranquillità funzionasse e non hanno preso in seria considerazione il rischio che questa politica fallisse e che Hamas attaccasse. Non hanno gestito questo grave rischio come richiesto.

Il secondo fallimento di Netanyahu è stato quello di portare avanti la guerra dal 7 ottobre. Porre fine al dominio di Hamas è un obiettivo appropriato e importante che non può essere raggiunto senza un duro colpo militare, ma non può nemmeno essere raggiunto solo con un colpo militare. L’eliminazione del governo di Hamas richiede che ci sia un altro governo che lo sostituisca.

Un’alternativa di questo tipo è stata proposta a Israele dal Presidente degli Stati Uniti e da alcuni Paesi arabi. Un’alternativa governativa ad Hamas potrebbe essere costruita con il personale dell’Autorità Palestinese d (la cui debolezza è nota, ma che era disposta a farsi carico di questo compito), con l’aiuto di forze arabe (dall’Egitto, dagli Emirati Arabi Uniti e da altri paesi) e con un massiccio aiuto finanziario (saudita? emiratino?) per ricostruire Gaza.

Non c’è alcuna garanzia di successo, ma c’è la possibilità che ciò avvenga, con un ampio sostegno americano e internazionale. Questo è ciò che serve per completare la mossa militare. Senza di essa, non c’è alcuna possibilità di sconfiggere Hamas. Come possiamo vedere, ancora oggi, dopo 15 mesi di guerra e i pesanti colpi militari inflitti da Israele, Hamas è ancora al potere a Gaza.

Per evitare il sostegno dell’opinione pubblica a questa mossa, proposta dal Presidente Joe Biden, l’Autorità Palestinese è stata costantemente dipinta come gemella di Hamas, come se non ci fosse alcuna differenza tra loro. Se è vero che l’AP è debole, e non solo a causa di Israele, e se è vero che sotto la guida di Yasser Arafat e poi di Mahmoud Abbas non ha accettato offerte di ampio respiro da parte di Israele per porre fine al conflitto, un aspetto fondamentale viene volutamente ignorato: Da 20 anni a questa parte, da quando Abbas è succeduto ad Arafat, l’AP nel suo complesso non si dedica al terrorismo e anzi collabora con Israele nella lotta al terrorismo.

Certo, combatte ancora Israele in ambito diplomatico e legale e paga gli stipendi alle famiglie dei prigionieri e delle persone uccise mentre attaccavano gli israeliani, ma ha anche subito un cambiamento significativo. Per decenni, dalla fondazione dell’Olp fino alla morte di Arafat, l’Olp è stata la principale organizzazione terroristica che ha attaccato gli israeliani in patria e all’estero. Ha anche guidato le due intifade. Abbas, per motivi personali, ha cambiato la politica dell’organizzazione e quindi Israele ha potuto collaborare con l’AP nella lotta al terrorismo. Questo è stato evidente anche di recente a Jenin.

È nell’interesse di Israele indebolire Hamas e rafforzare l’Autorità Palestinese, ma la coalizione di Netanyahu rischia di andare in frantumi se ci saranno negoziati con l’Autorità Palestinese. Non ho alcun dubbio sul fatto che Netanyahu ne sia ben consapevole, visto che l’establishment della difesa lo ripete costantemente. Ma non è successo per lo stesso motivo per cui Netanyahu ha voluto preservare Hamas: Ai suoi occhi, è meglio avere Hamas a Gaza che l’AP a Gaza.

È meglio che ci sia una spaccatura tra loro. Se anche l’Autorità Palestinese dovesse controllare Gaza, ci sarebbe il rischio – che il cielo ci protegga – che Israele debba negoziare con essa. Se ciò accadesse, questo governo, il governo di “destra a tutti gli effetti”, cadrebbe. Questa considerazione politica ha impedito la mossa che, con ogni probabilità, avrebbe potuto portare alla vittoria.

Qual è dunque la soluzione? L’Idf, che ha fallito così terribilmente e poi si è ripresa in modo così impressionante sotto il comando di Herzl Halevi, ha inflitto ai nostri nemici un duro colpo su tutti i fronti. Ora è il momento di concludere la campagna.

Riportare immediatamente tutti gli ostaggi e continuare ad ampliare l’accettazione di Israele attraverso la normalizzazione con l’Arabia Saudita. Questo sarà importante dal punto di vista storico e aiuterà a contrastare l’asse iraniano. E tutto questo apparentemente dipende da una mossa che includa l’Autorità Palestinese.

Una politica come questa deve essere perseguita con occhi aperti e non c’è alternativa a una gestione responsabile dei rischi. Ma questa è una direzione che racchiude anche il potenziale di grandi opportunità. Si tratta di una soluzione che Israele dovrebbe guidare, anziché farsi trascinare”.

Così Meridor. Che dire: Olmert, Ya’alon, Meridor. A destra c’è chi ragiona.

I limiti degli oppositori

In decine di articoli, e con il contributo più che prezioso dei più autorevoli analisti politici israeliani, Globalist ha raccontato come la forza della destra oltranzista israeliana è alimentata anche dalla debolezza, di visione e di leadership, delle opposizioni.

I leader del governo israeliano sono responsabili dei fallimenti del 7 ottobre, ma i leader dell’opposizione dovrebbero assumersi la responsabilità della perdita delle elezioni.

È la tesi sostenuta, sempre dalle colonne del quotidiano progressista di Tel Aviv, da Erez Shachar, uno dei leader del “Quartier generale dell’alta tecnologia,” un gruppo formato da dirigenti del settore tecnologico per combattere la revisione del sistema giudiziario del governo.

Annota Shachar: “Sin dal fallimento del 7 ottobre 2023, molti israeliani chiedono che i responsabili, in primis il governo, si assumano le proprie responsabilità, istituiscano una commissione d’inchiesta statale e consegnino le chiavi per iniziare il processo di guarigione e riparazione della nostra società.

Ma anche i leader dell’opposizione devono assumersi la responsabilità del loro continuo fallimento nel guidare l’opposizione. La loro sconfitta alle ultime elezioni è stata più un loro fallimento che un successo della coalizione di governo.

È iniziata con scismi e litigi tra i vertici dell’opposizione tra il partito Yesh Atid di Yair Lapid e il Partito di Unità Nazionale di Benny Gantz. Il tutto è culminato con l’incapacità di formare un blocco in grado di massimizzare il numero di seggi alla Knesset, con la perdita dei seggi di Meretz e la spaccatura dei partiti arabi. L’attuale leadership dell’opposizione, guidata da Lapid e Gantz, è responsabile di tutto questo.

Anche dopo gli attacchi del 7 ottobre, i leader dell’opposizione non sono stati abbastanza saggi da mettere da parte le loro precedenti divergenze e unirsi per creare un’opposizione combattiva che fosse un’alternativa ai nostri attuali leader falliti sia in termini di ideologia che di leadership. E anche nel loro comportamento politico, i leader dell’opposizione hanno rivelato più volte la loro debolezza politica.

Una coalizione di governo di 64 membri della Knesset è diventata in qualche modo una coalizione di 69 parlamentari nonostante la sua estrema impopolarità. Ci vuole un grande talento per perdere i deputati dell’opposizione a favore della coalizione di governo quando tutti i sondaggi prevedono una sconfitta per quest’ultima alle prossime elezioni. La perdita della fazione di Gideon Sa’ar del ticket di Unità Nazionale e le dimissioni di Idan Roll, parlamentare di Yesh Atid, sono un’ulteriore prova del fatto che Lapid e Gantz non sono riusciti a creare un blocco politico alternativo. Si è trattato di un imbarazzante e pericoloso fallimento della leadership.

Se il blocco liberaldemocratico vuole tornare al potere dopo le prossime elezioni, deve ricalibrare la sua rotta e trovare una leadership adeguata – una leadership che metta da parte le dispute del passato. Nessuno ricorda nemmeno di cosa si trattasse, e tutte ruotavano intorno a dispute personali e recriminazioni reciproche.

Lapid e Gantz devono annunciare le loro dimissioni dalla vita politica e la creazione di meccanismi democratici per i loro partiti per scegliere dei leader alternativi. Questi nuovi leader devono poi unire i due partiti, che sono quasi indistinguibili dal punto di vista politico e ideologico, e creare una reale opportunità di costruire una leadership alternativa prima delle prossime elezioni – una leadership degna del blocco liberaldemocratico e degna di guidare Israele attraverso la riabilitazione di cui ha tanto bisogno.

Non ho dubbi che Lapid e Gantz credano nel loro percorso, che abbiano fatto molti sacrifici personali e che siano spinti dall’amore per il Paese e dal desiderio di contribuire al suo successo. Ma le buone intenzioni non faranno vincere le prossime elezioni o costruire un blocco politico forte e mirato. E non abbiamo molto tempo, anche se le prossime elezioni si svolgeranno come previsto, perché la costruzione di una leadership alternativa richiederà molto tempo e sforzi.

Esorto quindi Lapid e Gantz ad assumersi le responsabilità necessarie: Fate il passo coraggioso e necessario di lasciare le vostre posizioni in favore di una nuova leadership in grado di guidarci verso un futuro migliore”, conclude Schachar.

Ha pienamente ragione. La sconfitta delle destre passa anche per un ricambio di leadership nelle opposizioni. La vecchia guardia ha fallito in tutte le sue modulazioni. Occorre ripartire dal basso, dalle organizzazioni della società civile che hanno guidato la protesta contro il governo Netanyahu prima e dopo il 7 ottobre. Con il coraggio e la determinazione dimostrata dal movimento dei famigliari degli ostaggi. Non sono un partito, ma se lo fossero, stando a recenti sondaggi, potrebbero essere la seconda o terza forza della Knesset. C’è materia su cui meditare.