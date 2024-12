Israele. il processo Netanyahu è materiale per Clint Eastwood

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

26 Dicembre 2024 - 21.47

ATF

Come trasformare un processo in cui sei imputato, in uno spot propagandistico. Ci vorrebbe la mastodontica maestria del Clint Eastwood del “Giurato numero due” per raccontare in un film il processo Netanyahu.

Un processo al processo

Mentre il tempo stringe per gli ostaggi, la testimonianza di Netanyahu in tribunale sembra delirante. Questa è la sua forza

Così Haaretz titola l’analisi, come sempre efficace e documentata, di Ravit Hecht.

Annota l’autrice: “Paradossalmente, la più grande forza del Primo Ministro Benjamin Netanyahu durante la sua testimonianza in tribunale, soprattutto in termini di opinione pubblica, deriva da una situazione che è in gran parte responsabile di aver creato.

In un momento in cui la vita degli ostaggi è disperata, le discussioni in aula hanno dato un contenuto nuovo e rinfrescante a una parola usurata: follia. Si sono concentrati sugli sforzi di Netanyahu per promuovere un articolo a sostegno della candidatura di Dalia Dorner a presidente della Corte Suprema nel 2014, un confronto tra gli articoli sul nuovo look di Sara Netanyahu sul sito web Xnet e un articolo sulla moda delle mogli dei leader su Walla.

“Il redattore di stile di Walla, il signor Leroy, ha minacciato di dimettersi se fosse apparsa una foto di mia moglie”, ha detto Netanyahu. “Sarebbe interessante sapere se il signor Leroy avrebbe minacciato di dimettersi se ci fosse stata una foto di Lihi Lapid”, la moglie del leader dell’opposizione Yair Lapid. Sì, il Primo ministro ha davvero pronunciato questa frase. Questo è il suo livello.

L’esame scrupoloso dei dettagli dell’accusa nel caso di corruzione Bezeq-Walla, i continui ritardi che rasentano il grottesco, che potrebbero essere parzialmente risolti con un’udienza speciale presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme mercoledì, sono la linea di difesa di Netanyahu. Sta portando allo sfinimento tutti i presenti in aula con monologhi di questo tipo.

Un altro punto di forza di Netanyahu è la sua argomentazione sul rapporto tra altri politici e giornalisti. Quando Netanyahu fornisce esempi di tali relazioni, in particolare a Walla durante il periodo coperto dall’accusa, riesce a creare l’impressione che “tutti facciano così”, scollegandosi dal contesto di sontuosi benefici apparentemente dati in cambio, come dettagliato nell’accusa.

E ora arriva l’elenco dei punti deboli. Ogni volta che Netanyahu glorifica sua moglie e la trasforma in un angelo vulnerabile che assiste con competenza gli orfani e i bambini malati di cancro ricoverati in ospedale e, in generale, in una persona che va in giro per il mondo spargendo solo delicati fiori di compassione e generosità, anche i suoi fan più devoti sembrano sentire il peso della falsificazione sulla loro carne.

I momenti in cui Netanyahu perde la sua lucida scioltezza, la sua facciata sprezzante e la sua totale certezza nella propria rettitudine riguardano la condotta della moglie. Martedì scorso, durante una discussione sulla richiesta di rimuovere un rapporto sull’ex custode della loro residenza ufficiale, Meni Naftali, Netanyahu ha iniziato a infuriarsi e ha promesso “rivelazioni scioccanti” su Naftali. Con lo stesso tono di sfida, ha risposto a un altro articolo intitolato “I lavoratori fuggono per la loro vita dalle pulizie nella casa di Netanyahu”.

Angelo o no, Sara Netanyahu è colei che il primo ministro incolpa per gli elementi più dannosi della lista d’accusa. Inoltre, la intrappola in una relazione chiusa con Zeev Rubinstein, il presunto intermediario, che in realtà parla ripetutamente di fare richieste per entrambi i membri della coppia.

Non è chiaro come questo processo possa essere considerato serio se Sara Netanyahu non viene convocata a testimoniare. Il marito le attribuisce caratteristiche sovrumane e la incolpa della maggior parte, se non di tutti, i tentativi di intervento a Walla. Se così fosse, l’angelica signora potrebbe scagionare in un attimo l’angelico signore dalle accuse che gli sono state rivolte. Allora perché i suoi avvocati si ostinano a non farla testimoniare?

Anche i ripetuti tentativi di Netanyahu di attribuire a Rubinstein (che assilla ripetutamente l’amministratore delegato di Walla per la copertura dei Netanyahu) un qualche movente che non sia legato alla sua relazione di reciproco interesse con il proprietario di Walla Shaul Elovitch, sono deboli, per quanto ripetuti. Rubinstein, che viene dipinto da Netanyahu come una sorta di clown annoiato e piuttosto fastidioso, non ha davvero niente di meglio da fare nella sua vita che cercare di rimuovere un articolo sulla “fidanzata norvegese” del figlio Yair?

Per quanto riguarda questo articolo colorito, quando Elovitch ha espresso il timore che la pubblicazione di questa relazione sensibile avrebbe portato Netanyahu a rifiutare l’approvazione di un accordo relativo a B Communications, la società madre dell’azienda di telecomunicazioni Bezeq (a sua volta proprietaria di Walla), Netanyahu ha potuto solo dire: “Questo è il mondo di Elovitch. Non il mio”.

Inoltre, c’è la contraddizione che si è verificata fin dall’inizio della sua testimonianza. Netanyahu ha ripetutamente testimoniato, in modo bizzarro, che non sa cosa sta firmando, o che non lo ricorda, o che firma automaticamente, e così via. Altre volte ha detto di firmare solo le cose che sono conformi alle sue politiche. Quindi, che tipo di primo ministro è: uno che si vede come “la fine dell’imbuto burocratico” o la persona che stabilisce le politiche a cui tutto il resto deve conformarsi?”.

Ravit Hecht conclude il suo sapiente pezzo con una domanda che racchiude la tragedia d’Israele. Perché la risposta più vera, reale, amara, è che Netanyahu è il Primo ministro che meglio interpreta l’identità dell’Israele insieme vittima e carnefice, l’Israele messianico, alquanto razzista e colonizzatore. L’Israele che ha disumanizzato il Nemico, cioè i palestinesi, anche se il nemico è una neonata di tre settimane morta di freddo a Gaza nel giorno di Natale. Certo, non tutto Israele è così. C’è l’Israele che resiste, che denuncia, l’Israele di Haaretz. L’Israele del dialogo. Ma è minoranza. Da sostenere, da far conoscere, come Globalist tenta da anni di fare, ma è pur sempre minoranza.

Sacrificati volutamente

Il j’accuse di Haaretz, in un editoriale di fuoco: “Hanna Katzir, 78 anni, rapita dalla sua casa nel Kibbutz Nir Oz e liberata nel primo accordo sugli ostaggi dopo 49 giorni di prigionia da parte di Hamas, è morta questa settimana.

“Il suo cuore non ha retto alle terribili sofferenze patite dal 7 ottobre”, ha detto la figlia Palty Katzir.

Il Primo ministro Benjamin Netanyahu ha espresso il suo dolore per la sua morte, aggiungendo di essere “impegnato a fare tutto e a continuare ad agire” fino alla restituzione di tutti gli ostaggi. Ma è vero?

Per garantire il ritorno a casa degli ostaggi, Netanyahu deve porre fine alla guerra a Gaza e ordinare all’esercito di ritirarsi dalla Striscia. Ma Netanyahu non è disposto a farlo.

In un’intervista rilasciata al Wall Street Journal questa settimana, il primo ministro ha dichiarato che non accetterà un accordo con gli ostaggi che ponga fine alla guerra finché Hamas rimarrà al potere a Gaza.

Inoltre, ci sono ulteriori punti di contesa che potrebbero silurare anche un accordo parziale – il ritiro completo dalla maggior parte del Corridoio Philadelphi, la questione di Marwan Barghouti e l’identità dei prigionieri palestinesi che verranno rilasciati – quindi l’“impegno” che Netanyahu esprime non è altro che un’affermazione a parole.

In realtà, il team di negoziatori israeliani è tornato dal Qatar e le famiglie degli ostaggi continuano a chiedersi se i colloqui siano falliti o se loro e i loro cari che languono in cattività debbano continuare a soffrire fino al giuramento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio.

Ogni volta che emerge una speranza concreta di accordo, emergono di pari passo nuove variabili, che si tratti del “corridoio di Filadelfia” o dell’“inaugurazione di Trump”, che giustificano ulteriori ritardi.

Dietro tutta questa creatività si nasconde la vera ragione per nascondere il mancato accordo: la sopravvivenza politica di Netanyahu e la sua paura che Itamar Ben-Gvir che Bezalel Smotrich mandino in frantumi la sua coalizione.

Nel frattempo, un rapporto che descrive nel dettaglio gli abusi subiti dagli ostaggi rilasciati nel primo accordo e da quelli salvati durante le operazioni dell’esercito, fornisce ulteriori promemoria dell’inferno in cui vivono coloro che sono ancora prigionieri.

Il rapporto riporta prove dettagliate di abusi fisici e mentali, negazione di cure mediche, torture, umiliazioni e violenze sessuali contro donne, uomini e minori. Tra le altre cose, il rapporto riporta le prove che le guardie palestinesi hanno inflitto bruciature ai corpi degli ostaggi per marchiarli.

Non dobbiamo distogliere lo sguardo dalla verità: ogni ritardo nei negoziati per la restituzione degli ostaggi significa lasciare che altri 100 ostaggi subiscano ulteriori torture e morte. Non dobbiamo nemmeno aspettare che Trump completi l’accordo con Hamas.

Netanyahu ha dimostrato che quando vuole davvero raggiungere un accordo, lo farà anche al prezzo di porre fine alla guerra e di tornare a uno status quo antebellico, anche se lontano dall’ideale, come ha fatto con il Libano.

È ora di porre fine a questo incubo ponendo fine alla guerra a Gaza in cambio della restituzione di tutti gli ostaggi”.

Così Haaretz. Così, nel suo piccolo, Globalist.